Máte už plán na tento víkend? Pokud ne, podívejte se na pár našich tipů a třeba si vyberete! Festivaly, divadla, koncerty… Výběr je jen na vás.

Generální zkouška Signal festivalu. | Foto: Deník/Radek Cihla

Pátek 13. října

Fidlovačka: Absolvent

Kdy: Neděle od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 419-569 Kč

Stejnojmenný oscarový film z roku 1967, první role, v níž se proslavil Dustin Hoffman. Na motivy původního románu a z námětu filmu vznikla stejnojmenná divadelní hra. Benjamin, mladý absolvent prestižní univerzity, se vrací domů k rodičům, kteří pozvali na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Oslava ale neprobíhá tak, jak si rodiče představovali. Jejich syn totiž nehodlá slavit příchod maloměstské idylky, budování výhodné kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového. A tak oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, až natolik, že se rozhodne Benjamina svést a ozvláštnit tak svůj nudný život. Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové… Přístupno od 15 let pro sexuální tématiku.

The Prague Burlesque Show: Showgirl Nirvana Kdy: Pátek od 21.30

Kde: Royal Theatre & Club Chic, Vinohradská 48, Praha 2

Za kolik: 490–9990 Kč Vtipné, rajcovní, zábavné, originální, nezbedné, velkolepé, uvolněné, koketní, do varu vyvolávající a nutící řvát bezbřehým nadšením! Návštěvníky čeká nevšední podívaná – zažijí atmosféru zakouřených kabaretů, ve společnosti zpěváků a exotických tanečnic. Sonny Vargas provede světem estrády. Bombshell Miss Cool Cat nechá diváky potit slzy radosti. Coca Valente jim rozpálí srdce, tajemná Yazz udělá akt lásky. Janny Jill je drag supervaganza a Monina je taneční královna spolu s Ritzy Dancers. Podstata burlesky je humor a parodie, neboli humoreska a groteska. Mohutný návrat, který Burlesque v současnosti ve světě prožívá, naznačuje, že jisté hodnoty z přelomu 19. a 20. století začaly opět v lidech rezonovat.

Sobota 14. října

Švandovo divadlo: Cyrano z Bergeracu

Kdy: Sobota od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč

Slovo jako prostředek lásky. Slovo jako zbraň. Nový přepis romantického příběhu v beat boxovém rytmu… Příběh jednoho z nejznámějších milostných trojúhelníků uvádí Švandovo divadlo v novém přebásnění Martina Crimpa jako jedno z prvních divadel od jeho světové premiéry v londýnském Playhouse Theatre. Adaptace oceňovaného britského dramatika zachovává veškeré motivy původního díla Edmonda Rostanda, ale zbavuje je romantického ornamentu. Opouští alexandrín a k současnému divákovi promlouvá vášnivou poezií dnešní doby a přechází od rapu, přes volný verš až k jazykovému minimalismu.

Prohlídka krytu Folimanka Kdy: Sobota 9-15

Kde: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Za kolik: Zdarma Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

Polívkování na náplavce

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Je tu další pokračování jedné z nejoblíbenějších "food" akcí na náplavce! Zahřejí vás nejen polévky tuzemské jako například bramboračka, kulajda, zelňačka, čočková, dýňová, prdelačka, knedlíčková, dršťková či poctivé vývary, tak polévky z celého světa jako ruský boršč, mexické chipotle, malajská laksa, francouzská bouillabaisse, vietnamské pho, marocká harira nebo stále více populární japonský ramen. Pro ty z vás, kteří příliš neholdují masu, bude připravený pestrý výběr zeleninových krémů a luštěninových polévek. Zajídat se bude křupavými rohlíčky, čerstvým domácím chlebem a jinými druhy slaného pečiva. Nebudou chybět ani sladké dobroty.

Podzimní počernický street food festival Kdy: Sobota 10-18

Kde: Chvalská tvrz, Na Chvalské Tvrzi, Praha 9

Za kolik: Vstup zdarma Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Na to všechno se můžete těšit v sobotu na Chvalské Tvrzi. Tak neseďte doma a doražte ochutnat pochoutky připravované přímo před vašimi zraky! Zahraje a zazpívá Yannick Tevi ze skupiny Vanua 2.

Beer & fire fest

Kdy: Sobota 12-23

Kde: Park Riegrovy sady, Praha 2

Za kolik: Vstup zdarma

Je tu další oslava piva, hudby a hlavně grilování! Čeká vás den nabitý skvělým pivem, jídlem a doprovodným programem. Bude zábava, ale i vzdělávání. Naučíte se správně čepovat nejoblíbenější pivní styly, ochutnáte chmelové speciály, dozvíte se, jak správně grilovat a budou i soutěže. Výherci si odnesou hodnotné ceny ze světa grilování. Přímo na pódiu svoje grily Weber rozžhaví šéfkuchař David Izák. K tomu vás vyškolení mistři čepování naučí načepovat tu nejlepší světovou Plzeň! Přes den bude samozřejmě hrát hudba a večer se bude promítat zápas mistrovství světa v rugby.

Neděle 15. října

Matiné pro rodiče a děti Kdy: Neděle od 11.30

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 60 Kč Podzimní matiné pro rodiny s dětmi ve Švandově divadle představí divákům pestrou paletu hudebních skladeb doprovázenou projekcí a mluveným slovem. Na závěr zazní i skladby z pohádek, které diváci znají a které si budou moci s orchestrem zazpívat. Na koncertě vystoupí různá uskupení dětský a mládežnický orchestr, komorní orchestr a lektorské kvarteto.

Fidlovačka: Kouř

Kdy: Neděle od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 529-769 Kč

Kultovní rytmikál z roku 1991 ožívá na divadelních prknech. “Hele, kotě, vo co ti de?" Každý, kdo v devadesátých letech vnímal kulturní vývoj, Kouř zná. Kdo se narodil až po Kouři, zná slavný Arnoštkův hit “Je to fajn fajn fajn, je to fajn.” Mirek se opět s cigaretou v ruce a trochu znuděně stává tváří malé revoluce, Kotě je opět projekcí všech možných i nemožných mužských fantazií o femme fatale, ředitel je opět ideologickým nabubřelcem, máničky negují vše, co se naskytne, svazáci naopak servilně vítají vše, co se namane. Helenka je zamilovaná. A na režijní stoličku nezasedne nikdo jiný než původní Arnoštek.

Karlínské polívkování Kdy: Neděle 11-18

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma Těšit se můžete na širokou nabídku našich klasických českých polévek, jako je například bramboračka, zelňačka, kulajda, česnečka nebo třeba dršťková polévka a mnoho dalšího. Samozřejmě nebudou chybět polévky z celého světa. Velmi populární Pho, chipotle, bouillabaisse, indicky DHAL, francouzská cibulačka, americká hutná polévka s grilovaným sýrovým sandwichem a mnoho dalších různých druhů krémových polévek a vývarů. Tentokrát vás čeká parádní vystoupení charismatického Ibi Popa a zábava pro malé i velké.

Exkluzivní koncert Christiana Löfflera doplní panelová diskuse Arch stage

Vícedenní akce

Signal festival

Kdy: Po celý víkend 20-24

Kde: Různá místa v Praze, kompletní program a přehled lokalit na www.signalfestival.com

Za kolik: Některé instalace zdarma, některé placené, viz webový odkaz výše

Je tu další ročník oblíbené akce Signal festival! "Vydejte se s námi na průzkum! Téma letošního ročníku jsou Ekosystémy a jejich průzkum, během kterého se společně s námi setkáte s umělou inteligencí, přírodními živly, architektonickým řádem, matematikou, biologií, poetikou, dramatem i hrou. Prozkoumat letos můžete největší galerijní zónu v historii se 7 unikátními instalacemi českých i zahraničních umělců a dalších 13 volně přístupných děl včetně dvou videomappingů," zvou pořadatelé akce.

Vydejte se do Bradavic Kdy: Denně do 22. října, pondělí až pátek 11-20, víkendy 10-19

Kde: Obchodní centrum Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma Všem fanouškům Harryho Pottera se ve Westfield Chodov otevírá svět kouzel! Přijďte si od 25. září do 22. října do Westfield Chodov prohlédnout umělecké interpretace ikonických míst a užít si řadu tematických aktivit z oblíbené filmové série. Na co se můžete těšit? Návštěvníci si budou moci prohlédnout stylizovanou repliku vlaku Bradavický expres, projít Hagridovou chatrčí a vyzkoušet si slavný famfrpál, kouzelnickou soutěž v házení camrálem do obručí. Obdivovat můžete také uměleckou ilustraci inspirovanou Zakázaným lesem, kde se můžete vyfotografovat s kouzelnými bytostmi ukrytými ve stromech nebo v kvízu prověřit své znalosti o světě Harryho Pottera a užít si taneční vystoupení valčíku z filmu. Informace o připravovaném programu zveřejníme s blížím se datem akce.

Výstava dýní

Kdy: Do 31. října, denně 9-19

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: 180 Kč dospělí, děti 120 Kč

"Podzim je nejbarevnějším obdobím roku a příroda hraje škálou barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř. My vám tuto pestrou paletu přiblížíme na oblíbené výstavě dýní," zvou lidé ze zahrady. Letošní výstava vás zavede na nezapomenutelnou cestu do Asie. Dýňové dekorace, které připraví studenti České zahradnické akademie Mělník. K vidění bude drak, gejši, rikša, vrcholky Himálaje, lampiony a další motivy. Přehlídku plodů všech barev, velikostí a tvarů doprovodí interaktivní prvky a hry s dýněmi. Na výstavě se představí i gigantická dýně, jejíž velikost zatím zůstává tajemstvím… Celou výstavu uzavřou 31. října oslavy Halloweenu a večerní lampionový průvod zahradou. Užijte si barevný podzim plný zábavy, akcí a kreativního tvoření pro malé i velké.

Miro Požár: V duši umělce

Kdy: Do 31. října denně 11-18

Kde: Nákupní centrum Palladium (Gaming–Art–Relax Zóna), náměstí Republiky, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma V nákupním centru Palladium byla vernisáží zahájena nová výstava obrazů a soch českého malíře, sochaře a fotografa Miro Požara pod názvem V duši umělce. „Inspiraci čerpám z moře, žen a rumu“, komentuje své umění Miro Požar. Jeho dílo začíná u klasického ztvárnění ženského těla, pokračuje přes abstraktní obrazy až po kombinaci různých materiálů, například rezavých předmětů či lan. Na výstavě „V duši umělce“ v Palladiu bude k vidění na 50 obrazů a 9 soch. Výstava pro širokou veřejnost bude otevřena od 7. 9. do 31. 10. 2023 v nákupním centru Palladium ve 2. patře, v prostoru „Gaming – Art – Relax Zóna“. Zóna je otevřena denně od 11 do 18 hodin. Vstup do Zóny je zdarma. Kromě výstavy si v Zóně zákazníci mohou zahrát vybrané hry ve virtuální realitě, odpočinout si v pohodlném křesle nebo si nabít svůj mobilní telefon.

Výstava: Století českých zednářů

Kdy: Do 26. listopadu, denně kromě pondělí 10-12 a 13-18

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Za kolik: 80-149 Kč

Zednářská Veliká Lóže České republiky letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!