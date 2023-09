Máte už plány na první zářijový víkend? Pokud ne, podívejte se na pár našich tipů na akce, které se v sobotu a v neděli v Praze konají.

Z rozloučení s prázdninami v Aquapalace Praha v Čestlicích. | Foto: Deník/Lucie Štrachová

Dožínky na Letné

KDY: Sobota 10-18

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přijďte v sobotu na Letnou oslavit Dožínky Čeká vás pestrý program pro celou rodinu včetně koncertu. Program Dožínek obohatí i Národní zemědělské muzeum ukázkou historických zemědělských strojů přímo na Letenské pláni. Po celý den bude navíc otevřeno celé Národní zemědělské muzeum včetně vyhlídkové terasy návštěvníkům zdarma. Těšte se na různé soutěže, doprovodný program a koncert Olgy Lounové.

Modrá Vopice slaví 30 let

KDY: Sobota 13-24

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč



Legendární hudební klub Modrá Vopice oslaví první zářijovou sobotu třicáté narozeniny. "Letí to jako voda a nás čeká další velká oslava. Zahrát nám přijdou kamarádské kapely, které nám vždy pomáhaly a stále pomáhají. Slavit přijdou naši pravidelní i nepravidelní hosté, kamarádi, přátelé a všichni, kteří naši už třicetiletou Vopici mají rádi," zvou pořadatelé akce. Zahrají kapely: Abraxas, Apple Juice, Konfront, P.U.M., Synové výčepu, IPB, Paragraf 219, Wosa, 008, pořádnou bitvu předvede Artus Thor, skupina historického šermu.

Prosecco Fest

KDY: Sobota 12-20

KDE: Villa Richter, Staré zámecké schody 6/251, Praha 1

ZA KOLIK: 250 Kč v podobě degustační skleničky

Můžete se těšit na širokou škálu šumivých vín z vyhlášené italské oblasti Veneto, odkud pochází znamenité Prosecco. Na jedinečném místě, s překrásným výhledem na Prahu, jakým je Svatováclavská vinice u Villy Richter, vás čeká odlehčená atmosféra s tematickými ochutnávkami celé chuťové palety Prosecca od řady významných producentů.

Napoleonské slavnosti

KDY: Sobota 13-19

KDE: Statek Vraných, Bohnická 1, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Znáte městskou legendu, která praví, že Napoleon před 210 lety přespal incognito zrovna na Statku Vraných? Právě proto se zde konají Napoleonské slavnosti! Čeká vás průvod Bohnicemi, bohatý program na pódiu i mimo něj, dílničky pro děti i dospělé, stánky s dobovým nebo stylovým zbožím, občerstvení, speciálně uvařená várka piva a spousta dalšího.

Festival mezinárodní kuchyně

KDY: Neděle 11-19

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Těšit se můžete na fantastickou nabídku exotických jídel z celého světa a bohatý doprovodný program. Představíme vám peruánskou kuchyni, objevíte kouzla Arménie a jejich kulturu a samozřejmě nebude chybět ani asijská kuchyně v mnoha podobách. Karlínským náměstím se rozezní kubánské rytmy v podání kapely Pragason a čekají vás i skvělé workshopy salsy. Celým dnem vás budou hudebně provázet DJ Hlava a DJ Seňor Vitctor. Přijďte si užít den plný skvělé gastronomie a zábavy.

Rozlučka s havajským létem

KDY: Neděle a pondělí

KDE: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice



Dopřejte dětem poslední prázdninové dny plné radosti a zábavy a přijďte s celou rodinou do Aquapalace Praha na slavnostní zakončení Havajského léta, které proběhne 3. a 4. září a bude plné čar a kouzel. Čeká vás bohatý program včetně kouzelnické bublinové show a soutěží pro malé i velké návštěvníky.



Zpestřete dětem poslední víkend před začátkem nového školního roku a dopřejte si s rodinou poslední doteky bezstarostného prázdninového času v Aquapalace Praha. Vaše ratolesti se mohou kromě vodních radovánek těšit na plno her, bublinového kouzelníka a soutěže. Dospělí návštěvníci pak mohou například letos naposledy vyzkoušet havajské gurmánské speciality a letní míchané drinky.



"Rozloučíme se sice s Havajským létem, které tento rok po dobu celých prázdnin v Aquapalace Praha probíhalo a jehož doprovodný program tímto víkendem skončí, ale zábava a celoroční vodní atrakce zůstávají. A i když v dalších dnech nebude venku slunce již tolik svítit a hřát, nevadí – do Aquapalace Praha totiž můžete vyrazit za jedinečnými zážitky za každého počasí. Tropické teploty po celý rok a spoustu adrenalinu a legrace pro každého člena rodiny. Tobogány, dlouhé skluzavky, mořské vlnobití či virtuální realita na tobogánu Magic Tube. Navíc je stále v provozu i venkovní zóna s Divokou řekou a nejdelším tobogánem v ČR, kde zažijete adrenalinovou čtvrtkilometrovou jízdu. Vybere si opravdu každý," zvou lidé z Aquapalace.

Festival Zažij Itálii

KDY: Sobota a neděle 12-22

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1

Vydejte se na kulinářskou cestu do Itálie přímo v srdci Prahy! "Přidejte se k nám na dva nezapomenutelné dny plné vynikající italské kuchyně, různých druhů prosecca a vín ze všech regionů Itálie. Připravte se na chutě autentických italských pokrmů, jako jsou těstoviny, různé druhy italských sýrů, masa, a mnoho dalšího," zvou pořadatelé akce.

Prague Harley Days

KDY: Pátek až neděle

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Od 300 Kč



Harley-Davidson slaví letos 120 let, tak se připravte na pořádnou oslavu! "Nebude chybět velkolepá spanilá jízda stovek Harleyů centrem Prahy, Custom Bike Show, výstava, historické exponáty, demo truck s nejnovějšími modely, offroadová exhibice dakarového závodníka Davida Pabišky, rozsáhlá market zóna, rockové kapely, Pole Dance Battle, tattoo, soutěže, H.O.G. zóna – zkrátka všechno, na co jste u nás za deset let zvyklí," zvou pořadatelé akce.

Turnaj králů 2023

KDY: Sobota a neděle od 13

KDE: Park Maxe van der Stoela, Praha 6

ZA KOLIK: 100-150 Kč

Šestý ročník rytířských turnajů v parku Maxe van der Stoela (na Brusnici), který se tradičně věnuje životu českých králů. Letošní Turnaj králů bude věnován období konce vlády krále Jana Lucemburského. Diváci se mohou těšit na rytíře na koních v královském turnaji, dobovou kapelu, panoše, dvorní dámy a další kostýmované účinkující. Tradiční ponožkovou bitvu pro děti a malý dárek pro každého malého bojovníka. Chybět nebude ani dobové tržiště a občerstvení.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč



Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Czech Nature Photo v Troji

KDY: Do 1. října denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč

Výstava nabídne výběr 32 nejlepších i oceněných fotografií zkušených českých a slovenských fotografů a 12 snímků z juniorské kategorie, jimž se podařilo zachytit jedinečnost rostlin, hub a volné přírody napříč ročníky prestižní soutěže Czech Nature Photo, jejímž cílem je vzdělávat veřejnost a motivovat ji k ochrany přírody, která nenávratně mizí. „Lidé chrání, co znají.“ Takové je motto Czech Nature Photo a Botanická zahrada Praha se s ním ztotožňuje. V rámci výstavy i prohlídky expozic botanické zahrady se i vy můžete přesvědčit, že ochrana přírody má smysl.