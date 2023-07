Máte už program na víkend? Pokud ne, podívejte se na pár našich tipů.

Prázdninový Dyzajn market se na vás těší v sobotu a neděli na náměstí Václava Havla. | Foto: archiv pořadatele akce

Pátek 28. července

Otevření lávky HolKa

KDY: Pátek od 12

KDE: Ostrov Štvanice, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

"Tak je to tady! 28. července se otevře dlouho očekávaná lávka HolKa, která propojí Holešovice, Štvanici a Karlín. A my se to chystáme oslavit. Propojí se totiž nejen pražské čtvrti, ale i tvoje oblíbené letní spoty: Vrrrátnice, Baden Baden a Přístav 18600. A samozřejmě i Vlny Štvanice. Po oficiálním otevření lávky se tak můžeš těšit na kapelu Jaleo project, která bude korzovat z jednoho jejího konce na druhý. A k tomu spoustu dalších fajn aktivit. A to není všechno, Horste. V každém podniku čeká 100 pivek zdarma pro ty, kteří donesou razítka ze všech podniků. Z těchto 100 lidí pak vylosujeme 2 šťastlivce, co vyhrají vstupní trénink na surfovačku na Vlně," zvou pořadatelé akce.

Temný metalový večer v Modré Vopici

KDY: Pátek od 18.30

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Od 250 Kč



Máte rádi temnou metalovou muziku? Vydejte se v pátek večer do Modré Vopice! Postupně zahrají kapely: 19.30 Altars Ablaze (Česko, deathblack), 20.40 Realms Of Chaos (Slovensko, death), 21.40 Depths Above (Česko, blackdeath), 22.40 Infer (Slovensko, blackdeath).

Sobota 29. července

Červencový blešák na Heřmaňáku

KDY: Sobota 9-14

KDE: Řezáčovo náměstí, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

"Trávíte léto v Praze, nebo se ve víru prázdninových výletů vracíte do města přebalit kufry? Ať už trávíte letní měsíce jakkoliv, blešák na Heřmaňáku bude příjemným zpestřením poslední červencové soboty. Jako vždy uvítáme až na devadesát prodejců, a tak se v sobotu můžete ponořit do spousty pokladů a najít ten váš," vzkazují pořadatelé.

Fiesta Colombiana 2023

KDY: Sobota od 14

KDE: (A)void Floating Gallery, Rašínovo nábřeží, Praha 2



"Říká se, že tam, kde jsou dva Kolumbijci, už je párty… Přišel čas slavit tak, jak to mají Kolumbijci rádi. Kolumbie je uznávána pro své bohatství nejen kulturní. Jedním z aspektů, který nás nejvíce charakterizuje, je náš folklór, naše typická hudba a náš smysl pro tanec. Pojďme všichni oslavovat jako jedna velká rodina. Užijete si skvělý večer plný naší typické hudby, zpěvu, rytmů a tanců! 29. července budeme mít naši Kolumbijskou párty 2023 v plovoucí galerii (A)Void. DJ nám bude hrát nejlepší kolumbijskou hudbu, kolumbijská skupina La Parranda rozzáří party, vynikající typické kolumbijské jídlo a nápoje vám Kolumbii přiblíží," zvou pořadatelé akce.

To nejlepší od Ennia Morriconeho

KDY: Sobota od 21

KDE: Kostel U Salvátora, Salvátorská 1045/1, Praha 1

ZA KOLIK: 290-950 Kč

Užijte si legendární skladby legendárního skladatele. Program: Tenkrát na západě - Ennio Morricone, Gabrielův hoboj (Mise) - Ennio Morricone, The Ecstasy of Gold (Hodný, zlý a ošklivý) - Ennio Morricone, Deborah's Theme (Tenkrát v Americe) - Ennio Morricone, Téma, Hodný, zlý a ošklivý - Ennio Morricone, Chi Mai (Profesionál) - Ennio Morricone, Téma, Bio Ráj - Ennio Morricone, Téma lásky (Kmotr) - Nino Rota, Amarcord - Nino Rota, La Dolce Vita - Nino Rota, Téma, Romeo & Julie - Nino Rota, Sedlák Kavalir - Pietro Mascagni, Vltava - Bedrich Smetana, Pavane - Gabriel Faure, Humoreska - Antonín Dvořák.

Neděle 30. července

Karlínský letní piknik festival

KDY: Neděle 11-19

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Těšit se můžete na skvělé letní grilované dobroty, ústřice, čerstvé ovoce a mnoho dalšího. Samozřejmě nebude chybět spousty parádních a osvěžujících letních drinků, bohatá nabídka českých i zahraničních vín a prosecca. O pohodovou muziku se tentokrát postará duo Farhia a Petr a celý den se ponese v duchu soulu, popu a Rn´B.

Vietnam Náplavka Market

KDY: Neděle 10-19

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 1

Zakoupit si budete moct nejen čerstvé bylinky, exotické ovoce, ale například i tradiční vietnamské klobouky, keramiku apod. Budete mít samozřejmě možnost ochutnat i regionální vietnamské jídlo, které v Praze snadno nenajdete. Těšit se můžete na bánh xèo, bánh tráng, šťávu z cukrové třtiny, slanou kávu, veganské bun bo nam bo a mnoho dalšího. Kromě chutné pestré nabídky pokrmů a možnosti nakoupit si asijské potraviny bude možné prohlédnout si výstavu mladé ilustrátorky Bao Quyen. Její díla znázorňují různé náměty inspirované vietnamskou kulturou, např. vietnamským horoskopem, pohádkami, náboženstvím a dalšími.

Vícedenní akce

Letní perlení

KDY: Pátek a sobota od 14.30

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné zdarma, degustační sklenička za 100 Kč



Bublinky, šampaňské, prosecca, sekty, frizzante a nejen to se opět představí na oblíbeném Střeleckém ostrově. Zastavte se na orosený pohárek při toulkách letní Prahou a seznamte se s různými styly perlivých vín. Ta nejlepší vína z jižní moravy se zde představí po boku zahraniční tvorby, můžete tak porovnat kvalitu našich vín se světem. "Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce," dodávají pořadatelé akce. K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu.

Dyzajn Market: Prázdniny

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Piazzetta Národního divadla, náměstí Václava Havla, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Pravidelný, výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte 180+ lokálních dyzajnérů, tvůrců a kulinářských mágů. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, svíčky, hračky, knihy, delikatesy nebo papírenské zboží. Taky si můžete přijít pochutnat na výběrové kávě, sladkých i slaných dobrotách, drincích i pořádných jídlech pro masožrouty i vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ukrajiny.

Chilli fest

KDY: Od 24. do 30. července

KDE: Počernický pivovar, Národních hrdinů 3, Praha 9



"Jsi milovník chilli co rád zkouší a ochutnává nové věci? Tak to si nesmíš nechat ujít nejpálivější týden v Počernickém pivovaru!! Nejen, že náš šéfkuchař dává dohromady speciální chilli menu, ale připravujeme pro tebe i pálivé drinky! Máš se na co těšit a my zas na tebe! Pivu a chilli zdar," zvou pořadatelé akce.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Czech Nature Photo v Troji

KDY: Do 1. října denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč



Výstava nabídne výběr 32 nejlepších i oceněných fotografií zkušených českých a slovenských fotografů a 12 snímků z juniorské kategorie, jimž se podařilo zachytit jedinečnost rostlin, hub a volné přírody napříč ročníky prestižní soutěže Czech Nature Photo, jejímž cílem je vzdělávat veřejnost a motivovat ji k ochrany přírody, která nenávratně mizí. „Lidé chrání, co znají.“ Takové je motto Czech Nature Photo a Botanická zahrada Praha se s ním ztotožňuje. V rámci výstavy i prohlídky expozic botanické zahrady se i vy můžete přesvědčit, že ochrana přírody má smysl.