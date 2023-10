Máte už plán na tento víkend? Pokud ne, podívejte se na pár našich tipů a třeba si vyberete! Výstavy, divadla, koncerty… Výběr je jen na vás.

Po roce se opět rozbíhá světelný park ve Žlutých lázních s názvem Světla vyprávějí! | Foto: Deník/Radek Cihla

Sobota 21. října

Myslivecký den

Kdy: Sobota 10-17

Kde: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7

Za kolik: 100 Kč (studenti a senioři 50 Kč)

Ukázky sokolnictví, vábení zvěře, výcvik loveckých psů, lovecká hudba, zvěřinové speciality – to všechno zažijete v sobotu na Mysliveckém dnu. "Vyznavače zvěřiny zveme na kuchařkou show, ve které vás Markéta Hrubešová provede základy zvěřinové gastronomie. Ochutnávku zvěřinových specialit pro vás budou připravovat kuchařští mistři z Asociace kuchařů a cukrářů. Pro děti je připravena tradiční myslivecká stezka, laserová lukostřelba či myslivecké výtvarné dílny. Zajímavosti ze sbírek Národního zemědělského muzea představí v rámci komentovaných prohlídek expozice myslivosti kurátorka sbírek Jana Melcrová," zvou lidé z muzea.

Fidlovačka: Testosteron Kdy: Sobota od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 399-549 Kč Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba?

Český mejdan s Impulsem

Kdy: Sobota od 18 (vstup od 16.30)

Kde: O2 arena, Českomoravská, Praha 9

Za kolik: 590–4990 Kč

Na Český mejdan s Impulsem se ve skvělé formě v roli headlinera vrací skupina Chinaski, kterou fanoušci milují už téměř 30 let. Chinaski se tak přidávají k už ohlášenému legendárnímu Olympicu s nestárnoucím Petrem Jandou a první dámě české popmusic, kterou je Zlatá slavice Lucie Bílá. Nově a s radostí oznamujeme, že letošní sestavu doplní v premiéře populární skupina Čechomor. Další ženou v letošní mejdanové sestavě je čerstvá maminka Olga Lounová, která se po mateřské pauze vrací ve velkém stylu rovnou na pódium v O2 areně. Premiéru budou mít v naší největší české hale šumperští O5 a Radeček, kteří chystají naživo své velké rádiové hity BRA3, Vloupám se a nejnovější Romantický smyčce. A překvapením jistě bude i účast úspěšné formace 4 Tenoři, kteří se na Českém mejdanu s Impulsem objeví poprvé a chystají speciální poctu skladateli Karlu Svobodovi, který by se letos dožil 85 let.

Švandovo divadlo: Cry Baby Cry Kdy: Sobota od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 480 Kč Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí… Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. Divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Tomáše Petříka se o to pokusí.

Neděle 22. října

Světový den vombatů

Kdy: Neděle 10-16

Kde: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

Za kolik: Dle běžného ceníku zoo

Tuto neděli oslaví zoo Světový den vombatů. Program: 10.00 a 14.00 speciální komentovaná krmení vombatů. 10.00–16.00 doprovodný program: herní stanoviště pro děti Staň se vombatem, výtvarná dílna, infostánek o australské a tasmánské fauně aj.

Letenský swap Kdy: Neděle 13-17

Kde: Vodárenská vět Letná, Na Výšinách 1, Praha 7 Máte doma věci, které již nepotřebujete, ale do popelnice je jich škoda? Tak přijďte zkusit své štěstí do Vodárenské věže. "Připravili jsme pro Vás nultý ročník Letenského Swapu! Můžete tak přijít vyměnit své věci s někým jiným. Nebo se Vám nechce vyměňovat? Tak to rovnou zkuste prodat! Náš swap není jen o výměně, ale i o "bleším" prodeji," zvou pořadatelé.

Raven Age a spol. ve Futuru

Kdy: Neděle od 19

Kde: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

Za kolik: Od 450 Kč

Rockmetaloví The Raven Age se v Česku letos objeví už potřetí. Nejdřív si dali dvoják s Iron Maiden, pak vystoupili na Basinfirefestu. Klubová zastávka jejich fanouškům dá plnou porci jejich muziky a především nové album „Blood Omen“. Plán večera: 19.00 otevření klubu, 19.30 Disconnected, 20.30-22.00 The Raven Age.

Vícedenní akce

Čokoládový festival Kdy: Pátek 14-18, sobota 10-18, neděle 10-17

Kde: Galerie Harfa, Českomoravská 2412/15a, Praha 9

Za kolik: Vstup zdarma Milovníci čokolády a cukrovinek, nepropásněte největší sladkou událost v Česku! Od pátku do neděle na vás v Galerii Harfa čekají prodejní stánky s čokoládovými delikatesami, degustace, tvořivé dílničky pro děti, koncerty i workshopy.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Dýňové hrátky Kdy: Sobota a neděle 10-17

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: Od 120 Kč (dospělí 180 Kč) Podzim s sebou přináší velkou proměnu přírody a spoustu barev a už tradičně je časem dýní a dalších podzimních plodů. Venkovní expozice botanické zahrady budou od 13. do 31. října zdobit různorodé plody dýní pestrých a zářivých barev, které vnesou pozitivní energii i do deštivých a mlhavých dní. Tento víkend je připravený program Dýňové hrátky. Dýňová aranžmá budou tentokrát inspirována Asií, asijskou kulturou a přírodou. Návštěvníci tu najdou řadu tradičních motivů tohoto kontinentu.

Pražský festival kávy

Kdy: Sobota a neděle 9-18

Kde: Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží, Praha 7

Za kolik: Od 429 Kč

"Jeden den nám loni nestačil, naše komunita roste, a právě proto letos káva provoní holešovickou tržnici na celý víkend," říkají pořadatelé akce. Čeká vás nabídka spousty pražíren, workshopy, debaty a spousta dalšího.

Vydejte se do Bradavic Kdy: Denně do 22. října, pondělí až pátek 11-20, víkendy 10-19

Kde: Obchodní centrum Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma Všem fanouškům Harryho Pottera se ve Westfield Chodov otevírá svět kouzel! Přijďte si od 25. září do 22. října do Westfield Chodov prohlédnout umělecké interpretace ikonických míst a užít si řadu tematických aktivit z oblíbené filmové série. Na co se můžete těšit? Návštěvníci si budou moci prohlédnout stylizovanou repliku vlaku Bradavický expres, projít Hagridovou chatrčí a vyzkoušet si slavný famfrpál, kouzelnickou soutěž v házení camrálem do obručí. Obdivovat můžete také uměleckou ilustraci inspirovanou Zakázaným lesem, kde se můžete vyfotografovat s kouzelnými bytostmi ukrytými ve stromech nebo v kvízu prověřit své znalosti o světě Harryho Pottera a užít si taneční vystoupení valčíku z filmu. Informace o připravovaném programu zveřejníme s blížím se datem akce.

Výstava dýní

Kdy: Do 31. října, denně 9-19

Kde: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

Za kolik: 180 Kč dospělí, děti 120 Kč

"Podzim je nejbarevnějším obdobím roku a příroda hraje škálou barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř. My vám tuto pestrou paletu přiblížíme na oblíbené výstavě dýní," zvou lidé ze zahrady. Letošní výstava vás zavede na nezapomenutelnou cestu do Asie. Dýňové dekorace, které připraví studenti České zahradnické akademie Mělník. K vidění bude drak, gejši, rikša, vrcholky Himálaje, lampiony a další motivy. Přehlídku plodů všech barev, velikostí a tvarů doprovodí interaktivní prvky a hry s dýněmi. Na výstavě se představí i gigantická dýně, jejíž velikost zatím zůstává tajemstvím… Celou výstavu uzavřou 31. října oslavy Halloweenu a večerní lampionový průvod zahradou. Užijte si barevný podzim plný zábavy, akcí a kreativního tvoření pro malé i velké.

Miro Požár: V duši umělce Kdy: Do 31. října denně 11-18

Kde: Nákupní centrum Palladium (Gaming–Art–Relax Zóna), náměstí Republiky, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma V nákupním centru Palladium byla vernisáží zahájena nová výstava obrazů a soch českého malíře, sochaře a fotografa Miro Požara pod názvem V duši umělce. „Inspiraci čerpám z moře, žen a rumu“, komentuje své umění Miro Požar. Jeho dílo začíná u klasického ztvárnění ženského těla, pokračuje přes abstraktní obrazy až po kombinaci různých materiálů, například rezavých předmětů či lan. Na výstavě „V duši umělce“ v Palladiu bude k vidění na 50 obrazů a 9 soch. Výstava pro širokou veřejnost bude otevřena od 7. 9. do 31. 10. 2023 v nákupním centru Palladium ve 2. patře, v prostoru „Gaming – Art – Relax Zóna“. Zóna je otevřena denně od 11 do 18 hodin. Vstup do Zóny je zdarma. Kromě výstavy si v Zóně zákazníci mohou zahrát vybrané hry ve virtuální realitě, odpočinout si v pohodlném křesle nebo si nabít svůj mobilní telefon.



Výstava: Století českých zednářů

Kdy: Do 26. listopadu, denně kromě pondělí 10-12 a 13-18

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Za kolik: 80-149 Kč

Zednářská Veliká Lóže České republiky letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023 Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.



Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!