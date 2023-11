Máte už plán na tento víkend? Pokud ne, podívejte se na pár našich tipů a třeba si vyberete! Výstavy, divadla, koncerty… Výběr je jen na vás.

Slavnostní zahájení světelné výstavy Světla vyprávějí ve Žlutých lázních. | Foto: Deník/Radek Cihla

Pátek 3. listopadu

Metallica Symphonic Tribute

Kdy: Pátek od 19

Kde: Divadlo Hybernia, náměstí Republiky 3/4, Praha 1

Za kolik: Od 1090 Kč

Unikátní celosvětově úspěšný classic-rock-crossover projekt se vrací do České republiky. "Symphonic Tribute to Metallica" v podání Orion Band & Orchestra. Kapela hraje písně skupiny Metallica více než 20 let. Zpěvák skupiny vyhrál se svým rockovým hlasem televizní hudební soutěž "Idol" v Německu. Na svém turné po Anglii, Německu a Polsku zavítá i do České republiky. Na koncertech můžete slyšet největší hity skupiny Metallica v symfonických aranžích jako jsou na albu "Metallica S&M". Téměř dvě hodiny mimořádné performance klasického rocku a metalu pro každého fanouška kapely Metallica!

Fidlovačka: Rain Man Kdy: Pátek od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 599 Kč Po smrti svého otce se Charlie vrací domů pro domnělé dědictví. Tam ovšem zjistí, že má autistického bratra Raymonda a že otec přenechal své jmění ústavu, ve kterém Raymond žije. Charlie se pokusí závěť zvrátit a Raye z ústavu odveze. Společná cesta do Los Angeles nakonec oběma bratrům změní život… Dojemný oscarový příběh o cestě prospěcháře Charlieho a jeho autistického bratra Raymonda ke vzájemnému sblížení a osobní proměně se vrací na česká divadelní prkna po delší odmlce. Tato divadelní "road movie" nabízí gradující příběh, jemný humor a detailní psychologickou kresbu obou bratrů. Titulní postava Raymonda je obrovskou hereckou příležitostí pro všestranný talent Matouše Rumla, navíc podpořený režijním vedením Adély Stodolové, která v Rain Manovi opět jedinečně zkombinuje své režijní a choreografické zkušenosti.

Sobota 4. listopadu

Vepřové a husí hody na náplavce

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma

Na Smíchovské náplavce si 4.listopadu pochutnáte na pečených husích stehnech, husím kaldounu, paštice, játrech, husích burgrech nebo lokších maštěných husím sádlem. Ti, kteří raději upřednostňují vepřové pochoutky si mohou dopřát jitrnic a jelit, co hrdlo ráčí. Připraveny budou i další zabijačkové speciality jako je tlačenka, ovar, prdelačka, prejt, klobásy, ale třeba i pečená selátka nebo uzené šunky. Na závěr se můžete těšit i na něco sladkého v podobě staročeských posvícenských moučníků – kynutých koláčů, buchet, frgálů i třeba svatomartinských rohlíčků.

Memoriál Jana Tleskače Kdy: Sobota 9-15

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9 Velká soutěž ve vyjímání ježka v kleci je po delší odmlce opět tady, v návaznosti na soutěže v letech 2000 až 2013 pro vás Slávek Janov připravil další ročník Memoriálu Jana Tleskače! Jak rychle dokážete vyndat ježka z klece? Světový rekord činí 2,7 vteřiny! Přijďte změřit své síly s ostatními, bude se soutěžit ve třech kategoriích (do 6 let, do 15 let, 15+) o zajímavé ceny! Program: 9.00 – otevření registrace pro soutěžící v Modrém salonku, 10.00-13.00 – soutěž ve vyjímání ježka v různých kategoriích, 14.00-15.00 finále soutěže + vyhodnocení.

Neděle 5. listopadu

Karlínský street food festival

Kdy: Neděle 11-18

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Užijte si poslední Karlínský street food festival letošní sezony. Opět vás čeká spousty skvělého jídla a pití od těch nejlepších street food profesionálů, se kterými jste se mohli potkat v průběhu celé sezony. Karlínské náměstí se rozvoní grilovaným masem, exotickými vůněmi, ke skvělé náladě a parádní atmosféře jistě přispěje i koncert skupiny The Brownies, na který se můžete těšit od 13 hodin, celý den pro vás budou hrát Djové. Nebude chybět ani zábava pro děti.

Kouzelný Halloween Kdy: Neděle 14-18

Kde: Galerie Butovice, Radlická 117, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma Fascinující kouzla a balonkovou show předvede kouzelník Pan Kravata, který uvede i halloweenský karneval. Děti, které nebudou mít masku nebo ji naopak budou chtít ještě vylepšit, mohou přijít do stánku s malováním na obličej. Mezi kouzelnickou show a halloweenským karnevalem vystoupí na pódiu také hudební duo Ben & Mateo a zpříjemní návštěvníkům 40 minut svými popovými songy. V průběhu odpoledne bude možné vysoutěžit spoustu zajímavých cen a chybět nebudou ani oblíbené skákací atrakce.

Aukce československých zámek

Kdy: Neděle 10-18

Kde: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

V neděli 5. listopadu proběhne v rámci filatelistické výstavy Poklady světové filatelie II výjimečná aukce především československých známek. V jejím rámci se objeví několik zásadních položek, které dlouhodobě budí pozornost sběratelů a investorů. Sálová aukce se bude konat v pražském Obecním domě, zájemci se mohou připojit také online. Největším tahákem bude bezesporu meziarší Křivoklát. Známka s hodnotou 3,50 korun ve specifickém formátu odstartuje s vyvolávací cenou 1 milion korun. Dá se ale předpokládat, že výsledná cena překročí jeden a půl milionu. „Už nyní se objevují zájemci, kteří budou o tuto známku v aukci usilovat. Mezi československými známkami jde o výjimečnou položku. Známých je pouze 10 kusů a v dražbách se objevuje jen výjimečně. Dá se předpokládat, že dalších několik let nebude možné tuto známku pořídit,“ popisuje Petr Flaška z aukčního domu Filatelie Flaška. Navíc jde o exemplář s levým okrajem, která je podle dostupných zdrojů zcela unikátní.

Vícedenní akce

Výstavy Fashion Paradox - Móda X Umění a Lubomír Přibyl - Retrospektiva Kdy: Do 19. listopadu

Kde: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1 Museum Kampa se pro velký zájem o své aktuální krátkodobé výstavy rozhodlo je prodloužit, a to rovnou o dva týdny. Výstavy revoluční módy primárně z 60. leta celoživotního díla malíře a grafika Lubomíra Přibyla tak potrvají až do 19. listopadu. K oběma výstavám byly museem vydány obsáhlé katalogy… Výstava Fashion Paradox, Móda X Umění je umístěna ve dvou hlavních sálech Musea Kampa a představuje bezmála 100 dámských šatů primárně z 60. let minulého století. Návštěvníkům je skrze ně vyprávěn příběh o zrodu moderní ženy, který je právěs revoluční módou 60. let úzce propojen. Setkáme se zde s šaty krátkými i dlouhými,hedvábnými, sametovými, z plastu i papíru. Ikonické kousky návrhářů jako Christian Dior, Yves Saint-Laurent, Coco Chanel či Paco Rabanne jsou ve výstavě konfrontovány sesbírkou výtvarného umění Musea Kampa ze stejné doby. Najdeme zde díla Adrieny Šimotové, Nadi Plíškové, Pavly Mautnerové, Ladislava Sutnara, Mikuláše Medka, Karla Malicha a mnoha dalších… Výstava Lubomíra Přibyla pak představuje průřez celoživotním dílem tohoto šestaosmdesátiletého malíře a grafika. Ve dvou patrech musea jsou k vidění nejen jehotypické geometrické obrazy či reliéfy, ale i rané figurativní olejomalby, strukturálníobrazy inspirované návštěvami v laboratoři vysokého napětí v Běchovicích a výběrz Přibylova oceňovaného grafického díla.

Whisky Life! Prague 2023

Kdy: Pátek 16-23 a sobota 14-22

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Za kolik: Od 550 Kč

Jako už každoročně budou nejvýznamnějšími distributory v České republice a hosty ze zahraničí otevřeny a nabídnuty k ochutnávce whisky lahve, které se sem ještě ani nedováží a to vše za minimální degustační ceny. Tahákem budou jako vždy speciální masterclasses pod vedením zkušených odborníků.

Winter Wonderland Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Cannafest 2023

Kdy: Pátek a sobota 11-20, neděle 11-18

Kde: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

Za kolik: Od 200 Kč

Mezinárodní veletrh konopí a léčivých bylin Cannafest je největší veletrh svého druhu na světě. Jeho třináctý ročník se koná opět v PVA Expo Praha Letňany a jako vždy se můžete těšit na jedinečné expozice vystavovatelů z různých koutů světa, širokou nabídku pěstební techniky, hnojiv, semen či kuřáckých potřeb a vaporizérů, konopnou kosmetiku, konopný textil či potraviny. Objeví se opět zástupci řady médií zabývající se konopnou osvětou, instituce sdružující firmy, které využívají konopí jako přírodní zdroj nebo bojují za legalizaci a využití konopí v medicíně. A jako každoročně bude probíhat po celou dobu konání veletrhu v malém konferenčním sále PVA Expo Praha Letňany odborná konference, která je pro návštěvníky s platnou vstupenkou zdarma.

Muzeum Karla Zemana slaví narozeniny Kdy: Do 11. listopadu

Kde: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

Za kolik: Vstupné do muzea 160 Kč zlevněné, 250 Kč dospělí Muzeum Karla Zemana v Praze na Malé Straně slaví do středy 11. 11. 2023 své 11. narozeniny. Dárky dostanou jeho návštěvníci. V průběhu celého narozeninového měsíce získá každý návštěvník Muzea Karla Zemana k zakoupené vstupence hrací kartu srdcovou jedenáctku, se kterou bude následně moci čerpat narozeninové výhody u srdečních partnerů Muzea. Od každého partnera získá návštěvník při čerpání odměny na svou kartu razítko. Všichni, kteří do konce oslav nasbírají všech 11 razítek, získají unikátní žolíkové karty s postavami z filmů Karla Zemana, které Muzeum přímo pro tuto akci připravilo. „Za těch 11 let prošlo branou muzea téměř 400 000 návštěvníků včetně významných osobností ze světa nejen českého, ale i zahraničního filmu, a to nás velmi těší. Máme radost, že můžeme odkaz geniálního filmového tvůrce Karla Zemana šířit dál napříč generacemi a kontinenty,“ s nadšením říká jeden ze spoluzakladatelů Muzea filmový producent Ondřej Beránek. „Expozice Muzea je navržena tak, aby byla interaktivní a její podoba držela krok s moderními technologiemi. Díky tomu se návštěvník může jako baron Prášil proletět na dělové kouli nebo si vytvořit vlastní animaci jako vystřiženou z filmu Karla Zemana. Celé Muzeum je zároveň plně bezbariérové a obsah expozice je přeložen do českého znakového jazyka. Na příští rok připravujeme zpřístupnění expozice pro lidi se zrakovým postižením a to nám dělá velkou radost,“ dodává Lenka Priknerová, ředitelka Muzea Karla Zemana. Více informací zde.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Svět medúz Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava: Století českých zednářů

Kdy: Do 26. listopadu, denně kromě pondělí 10-12 a 13-18

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Za kolik: 80-149 Kč

Zednářská Veliká Lóže České republiky letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023 Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!