Máte program na víkend? Podívejte se na pár tipů na akce, které se na území metropole od pátku do neděle konají.

V pražské zoo můžete v sobotu oslavit svátek světel Diwali! | Foto: Jan Hamerník/ZOO Praha

Pátek 10. listopadu

Jana Uriel Kratochvílová v Lucerně

Kdy: Pátek od 19.30 (vstup možný od 18.30)

Kde: Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

Za kolik: Od 590 Kč

Zdroj: archiv pořadatele akceJana Uriel Kratochvílová dlouhá léta upoutává zájem svou neutuchající excentričností, i po všech vizuálních a jiných proměnách stále zůstává především respektovanou, osobitou a dnes už legendární zpěvačkou, skladatelkou a textařkou, s jasně rozpoznatelným vokálním projevem. Kdo by neznal legendární hity jako jsou V Stínu kapradiny, Publikum tvé jsem já, Milování za svítání nebo Dlouhá, bílá, žhnoucí kometa. Tyhle písničky znají téměř všichni – a znají je i ti, kteří třeba neznají jméno Jany Kratochvílové. V pátek 10. listopadu ve Velkém sále pražské Lucerny pokřtí své nové dvojalbum “Now & Then” a oslaví své věčné sedmnáctiny. Na koncertu doprovodí zpěvačku její současná kapela Ulluminati.ca a skupina Heval Junior. Mezi hosty, gratulanty a těmi, kteří pokřtí novou desku budou Michael Kocáb, Skip McDonald, Ondřej Hejma, Richard Tesařík, Martin Kratochvíl, Michal Skořepa, Jana Koptová a také kapely Krucipüsk, Electric Lady a Zputnik. Akci bude moderovat František Ringo Čech.

Fidlovačka: Hoří, má panenko

Kdy: Pátek od 19

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 529-699 Kč

Hudební komedie… Zveme vás na reprezentační Ples hasičů, který se uskuteční v sále Divadla Na Fidlovačce. Bude hudba – k tanci i poslechu. Bude tanec! Bude bohatá tombola – vyhrát můžete domácí tlačenku či lahev koňaku. Čeká nás volba Královny krásy. Královna krásy bude mít tu čest vyznamenat zasloužilého člena hasičského spolku. Bezpečnost zajištěna!

Never Say Die Tour: Metalcoreový svátek ve Stormu

Kdy: Pátek od 17

Kde: Storm club, Koněvova 1730/15, Praha 3

Za kolik: Od 590 Kč

Putovní festival Impericon Never Say Die! tour se každoročně koná již od roku 2007. Jeho sestavou tak prošla slušná řádka kapel, které fans metalcoru a přidružených směrů přinesly už mnoho zábavy. A to je cílem pořadatelů i pro letošní ročník, který přináší vyrovnanou a pestře složenou sestavu z ještě neokoukaných kapel, ačkoli silná jména nechybí. Program večera: 17.00 otevření klubu, 17.45 Reduction, 18.35 Fox Lake, 19.25 Left To Suffer, 20.15 Ten56, 21.10 King 810, 22.15 Nasty.

Sobota 11. listopadu

Švandovo divadlo: Anna Karenina

Kdy: Sobota od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 450 Kč

Adaptace legendárního románu vypráví příběh vdané ženy, která se kvůli nově nalezené vášni rozhodla opustit svůj konformní život a riskovat trvalé ztráty.

Cesta do kouzelného lesa

Kdy: Sobota od 13

Kde: Vodárenská věž Letná, Na Výšinách 1000/1, Praha 7

Vydejte se s vílami a skřítky na zábavnou akci. K tomu abyste prošel celou cestu, budete potřebovat sílu a odvahu při zdolávání věže, v souboji s drakem nebo při záchraně světlušek. Ale není se čeho bát, cestou se můžete posilnit skořicovým šnekem nebo tajemným nápojem, který vám pomohou uvařit místní čarodějky. Naučíte se pár kouzel nebo si můžete vyrobit lampion a posvítit si na cestu.

Prohlídka krytu Folimanka

Kdy: Sobota 9-15

Kde: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Za kolik: Zdarma

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

Sbírka potravin

Kdy: Sobota

Kde: Velké obchodní řetězce napříč celou Prahou, podrobnější informace zde

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE, Člověk v tísni, Diakonie českobratrské církve evangelické a Slezská diakonie a obchodními řetězci Albert, Billa, COOP, dm drogerie markt, Globus, IKEA, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, ROSSMANN, Tesco, Teta drogerie, Rohlik.cz a Košík.cz. Detailnější informace jednotlivých řetězců například zde.

Diwali: Svátek světel

Kdy: Sobota od 17

Kde: ZOO Praha, U Trojského zámku, Praha 7

Jedním z nejznámějších a nejbarvitějších indických svátků je Diwali – svátek světel. Podle legendy svítí celou noc nespočet světel, která ukazují Rámovi cestu z jeho vyhnanství domů. Údolí slonů v Zoo Praha s hinduistickým chrámem ašrám je ideálním místem, kde si svátek Diwali připomenout – čeká vás magická atmosféra a lampionový průvod, který začne v 17 hodin u Vzdělávacího centra poblíž hlavní vchodu a povede právě k Údolí slonů v horní části zoo. Účast je možná pouze s lampiony s led žárovkou. Není možné se účastnit průvodu s lampionem s klasickou svíčkou. Každý, kdo do zoo přijde s vlastním LED lampionem, bude mít od 16.00 do 17.00 vstup do zahrady za jednu korunu! Pro tuto akci bude otevřen jen hlavní vchod, počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou na příchod do zahrady. Po zahájení průvodu již nebude možné do zahrady vstoupit! Upozorňujeme, že po zahájení průvodu není možný samovolný pohyb po zoo. Více informací a kompletní program zde.

Zimní Apetit piknik

Kdy: Sobota 10-19

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Za kolik: Vstup zdarma

Další setkání milovníků jídla a příznivců časopisu Apetit v historických prostorách Novoměstské radnice. Po celý den budete moci ochutnávat dobroty oblíbených prodejců. K nim vám naservírujeme spoustu skvělé zábavy. Těšte se na kuchařské show, workshopy, rozhovory s šéfkuchaři a další lahůdkový program, který si užije opravdu každý. Po celý den je připraven program pro děti i dospělé, workshopy, tombola a mnoho dalšího. Podrobný program zde.

Neděle 12. listopadu

Počernická světýlka

Kdy: Neděle 17-19

Kde: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 2939/5, Praha 9

Je tu další ročník oblíbených Počernických světýlek. Akce proběhne formou individuálních procházek v obvyklém čase mezi 17. až 19. hodinou a slibuje tajemná zastavení s tradičními českými pohádkami. Stačí přijít kdykoli v čase mezi 17.00 až 18.30 hod. k ohništi Na Chvalské tvrzi, kde obdržíte další instrukce. Délka trasy je cca 30 minut. Nezapomeňte na lucerničky a lampióny! Děti čeká malé občerstvení zdarma, dospěláky pak teplé občerstvení za drobný peníz ve prospěch SKP HOPO a místních skautů.

Festival Karlínská husa

Kdy: Neděle 11-18

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Užijte si akci Karlínská husa. Těšit se můžete na spousty voňavých husích specialit a samozřejmě nebudou chybět mladá a svatomartinská vína od těch nejlepších vinařství. Do taneční nálady vás dostane kapela Lovesong Orchestra, která pro vás vystoupí od 13 hodin.

Smejko a Tanculienka: Zaber a makaj!

Kdy: Neděle od 10

Kde: MC Dlabačov, Bělohorská 125/24, Praha 6

Za kolik: 360 Kč

Představení pro děti… Neuvěříte, broučkové! Smejko, Tanculienka i Huncúlik se v novém představení Zaber a makaj! rozhodnou udělat něco pro své zdraví. A tak se všichni tři dohodnou, že začnou poctivě cvičit. Všichni tři…tedy kromě Smejka.

Legenda o svatém Martinovi

Kdy: Neděle od 15

Kde: Národní kulturní památka Vyšehrad, Praha 2

Za kolik: 100 Kč

Za podzimních dnů, kdy se šeří a fouká, ožije pradávný příběh o sv. Martinovi, který se stal symbolem soucitu, štědrosti, dobroty a lásky. Zažijete stínové loutko-herecké divadlo protkané písněmi a živou hudbou. Hraje Divadlo Pruhované panenky. Pro děti od 5 let a jejich rodiče.

Vícedenní akce

Dětský prodejní festival mini

Kdy: Pátek a sobota

Kde: Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží, Praha 7

Za kolik: Od 150 Kč

Dětský prodejní festival. Mini je místem, kde se potkávají tvůrci a obchodníci se svými zákazníky, místem, kde se rodí krásné spolupráce a v neposlední řadě místem, kde vznikají dlouholetá přátelství jak mezi dospělými tak mezi dětmi. Pestrou nabídku festivalu doplňuje nabitý doprovodný program pro děti i maminky, v rámci něhož na vás čekají mimo jiné jedinečné workshopy.

Výstavy Fashion Paradox - Móda X Umění a Lubomír Přibyl - Retrospektiva

Kdy: Do 19. listopadu

Kde: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1

Museum Kampa se pro velký zájem o své aktuální krátkodobé výstavy rozhodlo je prodloužit, a to rovnou o dva týdny. Výstavy revoluční módy primárně z 60. leta celoživotního díla malíře a grafika Lubomíra Přibyla tak potrvají až do 19. listopadu. K oběma výstavám byly museem vydány obsáhlé katalogy… Výstava Fashion Paradox, Móda X Umění je umístěna ve dvou hlavních sálech Musea Kampa a představuje bezmála 100 dámských šatů primárně z 60. let minulého století. Návštěvníkům je skrze ně vyprávěn příběh o zrodu moderní ženy, který je právěs revoluční módou 60. let úzce propojen. Setkáme se zde s šaty krátkými i dlouhými,hedvábnými, sametovými, z plastu i papíru. Ikonické kousky návrhářů jako Christian Dior, Yves Saint-Laurent, Coco Chanel či Paco Rabanne jsou ve výstavě konfrontovány sesbírkou výtvarného umění Musea Kampa ze stejné doby. Najdeme zde díla Adrieny Šimotové, Nadi Plíškové, Pavly Mautnerové, Ladislava Sutnara, Mikuláše Medka, Karla Malicha a mnoha dalších… Výstava Lubomíra Přibyla pak představuje průřez celoživotním dílem tohoto šestaosmdesátiletého malíře a grafika. Ve dvou patrech musea jsou k vidění nejen jehotypické geometrické obrazy či reliéfy, ale i rané figurativní olejomalby, strukturálníobrazy inspirované návštěvami v laboratoři vysokého napětí v Běchovicích a výběrz Přibylova oceňovaného grafického díla.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Muzeum Karla Zemana slaví narozeniny

Kdy: Do 11. listopadu

Kde: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

Za kolik: Vstupné do muzea 160 Kč zlevněné, 250 Kč dospělí

Muzeum Karla Zemana v Praze na Malé Straně slaví do středy 11. 11. 2023 své 11. narozeniny. Dárky dostanou jeho návštěvníci. V průběhu celého narozeninového měsíce získá každý návštěvník Muzea Karla Zemana k zakoupené vstupence hrací kartu srdcovou jedenáctku, se kterou bude následně moci čerpat narozeninové výhody u srdečních partnerů Muzea. Od každého partnera získá návštěvník při čerpání odměny na svou kartu razítko. Všichni, kteří do konce oslav nasbírají všech 11 razítek, získají unikátní žolíkové karty s postavami z filmů Karla Zemana, které Muzeum přímo pro tuto akci připravilo. „Za těch 11 let prošlo branou muzea téměř 400 000 návštěvníků včetně významných osobností ze světa nejen českého, ale i zahraničního filmu, a to nás velmi těší. Máme radost, že můžeme odkaz geniálního filmového tvůrce Karla Zemana šířit dál napříč generacemi a kontinenty,“ s nadšením říká jeden ze spoluzakladatelů Muzea filmový producent Ondřej Beránek. „Expozice Muzea je navržena tak, aby byla interaktivní a její podoba držela krok s moderními technologiemi. Díky tomu se návštěvník může jako baron Prášil proletět na dělové kouli nebo si vytvořit vlastní animaci jako vystřiženou z filmu Karla Zemana. Celé Muzeum je zároveň plně bezbariérové a obsah expozice je přeložen do českého znakového jazyka. Na příští rok připravujeme zpřístupnění expozice pro lidi se zrakovým postižením a to nám dělá velkou radost,“ dodává Lenka Priknerová, ředitelka Muzea Karla Zemana. Více informací zde.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava: Století českých zednářů

Kdy: Do 26. listopadu, denně kromě pondělí 10-12 a 13-18

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Za kolik: 80-149 Kč

Zednářská Veliká Lóže České republiky letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Arkády Pankrác slaví 15 let

Kdy: 6. až 11. listopadu, denně

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma

BIRTHDAY PARTY: Obchodní centrum Arkády Pankrác slaví celý týden od 6. do 11.11. své 15. narozeniny. Z bývalé tržnice v budově montovny se stánky se zeleninou, ovocem, nebo obuví vyrostli Arkády do krásy. Developerská společnost ECE, která je od počátku jediný provozovatel, slavnostně otevřela tento komplex přesně 14. listopadu 2008. Od té doby centrum prošlo řadou změn a inovací.

Týden oslav Arkády Pankrác slaví 15, který proběhne od 6. do 11. listopadu, odstartuje pondělní autogramiádou herců ze seriálu Ulice a možnost zahrát si AZ kvíz na cestách naživo. V průběhu týdne pak proběhne série eventů pro různé cílové skupiny – ať seniory, mládež, zaměstnance ale i maminky a děti – vše pak vyvrcholí sobotním koncertem Jana Bendiga. Po celou dobu oslav budou přichystány soutěže, workshopy, herní a dětské koutky, cvičení, dílničky.

Přijďte kdykoliv průběhu celého BIRTHDAY WEEK do OC Arkády Pankrác, jako na každé správné oslově nebude chybět pohoštění, hudba a zábava. Kompletní program najdete zde.