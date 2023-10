Máte už plán na tento víkend? Pokud ne, podívejte se na pár našich tipů a třeba si vyberete! Festivaly, divadla, koncerty… Výběr je jen na vás.

V pátek po celé zemi proběhne oblíbená Noc vědců. | Foto: archiv pořadatele akce

Pátek 6. října

Paradise Lost a spol. v Meet Factory

Kdy: Pátek od 17.30

Kde: Meet Factory, Ke Sklárně 15, Praha 5

Za kolik: Od 950 Kč

Putovní Ultima Ratio Fest se po loňském úspěchu vrací do Čech. Jeho hvězdná sestava zaštítěná jmény Paradise Lost a Primordial tentokrát melancholii všech barev nedoveze do Brna, ale přímo do metropole. Program: 17.30 otevření klubu, 18.20 Harakiri For The Sky, 19.30 Omnium Gatherum, 20.40 Primordial, 22.00 Paradise Lost.

Švandovo divadlo: Adamova jablka

Kdy: Pátek od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 380 Kč



Černá komedie o tom, zda převychová farář neonacistu, nebo neonacista faráře… Farář Ivan ve všem vidí jen to dobré a nepochybuje, že Bůh stojí při něm. Proto pro něho není problém na své faře poskytnout útočiště pro osoby ve výkonu alternativního trestu i osoby hledající čistě oporu a útěchu. Sejde se tu velmi svérázná společnost: spravedlnosti se domáhající terorista, těhotná alkoholička, obtloustlý kleptoman. Záhy navíc přijíždí další obyvatel – neonacista Adam. Na něj však Ivanovy promluvy neplatí. Něco tu nesedí a nejsou to jen podivná pravidla, která v mikrosvětě fary vládnou. Ivan totiž mnohé skutečnosti překrucuje zřejmě proto, aby sám mohl vůbec ustát tíhu vlastního osudu. A Adam se rozhodne, že faráře donutí přiznat si pravý stav věcí – uvidět zlo a připustit, že ten, kdo po Ivanovi jde, není Satan, ale Bůh sám.

Noc vědců

Kdy: Pátek

Kde: Vědecké budovy po celé Praze, více na webu www.nocvedcu.cz

Za kolik: Vstup zdarma

Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s vědci a oni už vás naučí vědu milovat.

Sobota 7. října

Chilli fest & Asia food fest

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Výstaviště Holešovice (Bruselská cesta), Praha 7

Za kolik: 160 Kč



Těšte se na tradiční soutěž v pojídání chilli včetně zahraničních soutěžících, pojídání chilli v kádích s ledem a jako zlatý hřeb programu - mezinárodní soutěž v pojídání nejpálivějších papriček světa, kde se utká mistr světa Mike Jack (Mike Jack Eats Heat), který je držitelem i několika rekordů zapsaných v Guinessově knize a z Itálie dorazí Giancarlo Gasparotto, známý jako "Jack Pepper", který je aktuální evropský šampión. Na největší přehlídku ukázek asijského bojového umění v ČR od těch nejznámějších až po ty méně známé disciplíny, čajový obřad, malování hennou, kaligrafie a mnoho dalšího. Ochutnat budete moci pálivá asijská jídla, speciální nápoje, zakoupit chilli omáčky, potřeby pro pěstování a dalších více jak 70 stánků.

Mezinárodní den archeologie

Kdy: Sobota 10-16

Kde: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Karolinum (vstup z Celetné 20), Praha 1

Tématem letošního ročníku bude jídlo a pití od pravěku až po novověk, dozvíte se tedy, co všechno si mohli naši předkové uvařit, jaké plodiny pěstovali a jaké planě rostoucí sbírali, zjistíte, jak se pracovalo s pazourkovými nástroji, jak vypadal jídelníček starých Egypťanů, seznámíte se s tím, co nesmělo chybět na obětním stole pro potravu zesnulých a proč bylo důležité donášet čerstvé jídlo do hrobek, co lidí popíjeli v antice a co lze vyčíst z mlecích kamenů, dozvíte se, co by si vzal sebou Kelt ke svačině, ochutnáte „pravěké“ pivo, zjistíte, co jedla a pila germánská elita a jak vypadala raně středověká hostina dálného severu a co všechno jedli lidé na Velké Moravě, zjistíte, jaké byliny a koření se pěstovaly a používaly ve Franské říši a seznámíte se zahradnickou příručkou z 9. století, a dozvíte se vše o historií výroby chlazených pochoutek, zkusíte si vyrobit svůj vlastní perníček, upečete si pravěkou placku, a také si budete moci prohlédnout originály i repliky keramiky a skla. Součástí programu budou i již tradiční „archeologické jednohubky“, krátké pětiminutové přednášky na atraktivní témata, tentokrát týkající se jídla a pití. Děti si budou moci zasoutěžit a zkusit si, jak si naši předkové zajišťovali obživu (lovení ryb a zvěře, sběr plodů a poznávání bylin).

October Beer & food fest

Kdy: Sobota 10-22

Kde: Pivovar Strahov, Strahovské nádvoří 301, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma



Připravte se na pivní a gastronomickou jízdu! Čeká na vás široká škála výjimečných piv z naší i zahraniční produkce, na čepu i v lahvích, speciální várka piva Sv. Norbert Fest Bock v tuplácích za zvýhodněnou cenu, menu v bavorském stylu – lahodné wursty, měkké preclíky, nadýchaný germknödel a mnoho dalších vynikajících pokrmů, velký výběr kvalitních destilátů od Landcraft a mnonho dalšího.

Den s Tlapkovou patrolou

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Obchodní centrum Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Vstup zdarma

Chcete zažít den plný zábavy ve stylu nového filmu Tlapková patrola ve velkofilmu? Tak doražte do obchodního centra Letňany. Soutěžní stanoviště, plnění úkolů, rozdávání dárků, rozvíjení kreativity a ještě mnohem více na vás čeká od 10 do 18 hodin! Kromě zábavného programu budete mít možnost potkat Chase a Marshalla z Tlapkové patroly a vyfotit se s nimi. V den trvání akce získáte v prodejně Bambule slevu 20 % na produkty Tlapkové patroly.

Balkan food festival

Kdy: Sobota 14-21

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5



Na Smíchovskou náplavku dorazí balkánská vesnice v tom nejryzejším slova smyslu! Těšit se můžete na: skvělé čevapčiči, grilovanou pljeskavicu, zeleninu a jiné balkánské speciality, čerstvou bosenskou baklavu, dokonalou bulharskou musaku, nakládanou zeleninu, domácí ajvar, lokální pivo, lokální víno a míchané drinky … a mnoho dalšího!

Neděle 8. října

Festival otevřených dílen

Kdy: Neděle 13-18

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5

Přijďte tvořit na náplavku. Už pošesté si malí i velcí vyberou z pestré mozaiky aktivit od pražských otevřených dílen. Praha je totiž otevřených dílen a jiných kreativních prostor a iniciativ plná. Nemusíte je ale všechny hned obcházet po jedné, na Festivalu otevřených dílen je potkáte (skoro) všechny. Vyzkoušíte si řemesla od truhlařiny, přes čalounění až po kovařinu a mozaiku. Ale také bastlení nebo 3D tisk. Zapojíte svou kreativitu u malby, tvorby loutek, sklářství nebo knihařiny. A mnoho dalšího… Když vás to či ono nadchne, rovnou budete vědět, do které dílny jít tvořit dál.

Fidlovačka: Dánská dívka

Kdy: Neděle od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 419-569 Kč



Kodaň, 1924. Exploze radosti ze života, která zaplavila Evropu po světové válce, se dostává i sem, do hájemství malé mořské víly a kovového moře. Tuto divokost v sobě má i Greta, dcera amerického velvyslance, talentovaná, ale ne příliš úspěšná malířka. Dívka s nemístným vystupováním si vybere za muže nejúspěšnějšího krajináře té doby, Einara Wegenera. Při práci na potrétu operní divy Greta požádá Einara o pomoc. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena - Lili. A Greta se ve své bezpodmínečné lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. A profesor Bolk je připraven…

Festival delikátních chutí

Kdy: Neděle 10-18

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Za kolik: Vstup zdarma

Vůně kuchyní z různých koutů světa, oblíbené cizokrajné pochoutky i dosud málo známé pokrmy. Festival delikátních chutí je ideální zastávkou při nedělních procházkách podzimní Prahou nebo na sváteční oběd. Festival se koná na nádvoří a v přilehlé části Karlova náměstí, kam je bezbariérový přístup a probíhá rovněž v historickém Mázhauzu Novoměstské radnice v přízemí.

Sci-fi: Koncert

Kdy: Neděle od 19.30

Kde: Rudolfinum (Dvořákova síň), Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Za kolik: 500-1590 Kč



Zahajovací koncert sezóny 2023/2024 bude nezapomenutelným zážitkem pro všechny milovníky sc-fi, na své si ale přijdou také milovníci velkolepé symfonické hudby. Filmová filharmonie vás zavede do neznámých galaxií, budoucnosti i nejrůznějších fantastických světů prostřednictvím jedinečných filmových skladeb. Dirigent: Ondřej Vrabec.

Vícedenní akce

Prohlídka velkého strahovského stadionu

Kdy: Sobota a neděle od 16

Kde: Sraz před vrátnicí stadionu, Zátopkova 100/2, Praha 6

Za kolik: 300 Kč

Máte unikátní možnost prozkoumat útroby jednoho z největších sportovních stadionů světa. Komentovaná prohlídka Velkého strahovského stadionu vás zavede do prezidentského salonku, na západní tribunu nebo ochozy. Dozvíte se více k historii tohoto kolosu, který hostil v minulosti všesokolské slety, spartakiády, koncerty či vojenské přehlídky a jehož původní část je dnes pod památkovou ochranou. Na závěr máme pro vás připraveno ještě jedno překvapení. Odvážlivci mohou vystoupat 130 schodů do tzv. „skleníku“, místa, kde stávala dříve vstupní brána a kde se otevírají úžasné výhledy na celý stadion.

Vydejte se do Bradavic

Kdy: Denně do 22. října, pondělí až pátek 11-20, víkendy 10-19

Kde: Obchodní centrum Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma



Všem fanouškům Harryho Pottera se ve Westfield Chodov otevírá svět kouzel! Přijďte si od 25. září do 22. října do Westfield Chodov prohlédnout umělecké interpretace ikonických míst a užít si řadu tematických aktivit z oblíbené filmové série. Na co se můžete těšit? Návštěvníci si budou moci prohlédnout stylizovanou repliku vlaku Bradavický expres, projít Hagridovou chatrčí a vyzkoušet si slavný famfrpál, kouzelnickou soutěž v házení camrálem do obručí. Obdivovat můžete také uměleckou ilustraci inspirovanou Zakázaným lesem, kde se můžete vyfotografovat s kouzelnými bytostmi ukrytými ve stromech nebo v kvízu prověřit své znalosti o světě Harryho Pottera a užít si taneční vystoupení valčíku z filmu. Informace o připravovaném programu zveřejníme s blížím se datem akce.

Břevnovské posvícení

Kdy: Pátek až neděle 10-22

Kde: Břevnovský klášter, Praha 6

Za kolik: Vstup zdarma

V pátek odpoledne bude v provozu většina stánků, pouťové atrakce a večer je diskotéka. V sobotu začne od rána už pravé posvícení. Ve stáncích si budete moci zakoupit např. pečená žebra, sýry, řeznické speciality, bramborové placky, burgery, šašlik, palačinky a mnoho dalších chuťovek a specialit. Nebudou také chybět stánky minipivovarů, stánky s medovinou, vínem a burčákem. Břevnovský pivovar bude předvádět středověké vaření piva. Ani letos nebudou návštěvníci ochuzeni o staročeskou vesničku různých řemesel a farmářů. Ve vesničce budou i stánky, které budou řemesla předvádět a děti si je také budou moci vyzkoušet a něco si vyrobit.

Mezinárodní prodejní výstava brouků a motýlů

Kdy: Pátek 11-18, sobota 9-17

Kde: Hotel Olympik, U Sluncové 14, Praha 8

Za kolik: 150 Kč



Nenechte si ujít jedinečnou příležitost na vlastní oči spatřit dokonalou kombinaci barev, úchvatné bizarní tvary, nejmenší a největší druhy hmyzu a to vše na entomologických dnech a výstavě. Můžete se těšit na výměnu, prodej a koupě brouků, motýlů, strašilek, pavouků a ostatních bezobratlých živočichů. Nebude chybět ani odborná literatura včetně entomologických potřeb. Gurmáni se mohou těšit na bohatou nabídku hmyzích a jiných specialit.

Miro Požár: V duši umělce

Kdy: Do 31. října denně 11-18

Kde: Nákupní centrum Palladium (Gaming – Art – Relax Zóna), náměstí Republiky, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma

V nákupním centru Palladium byla vernisáží zahájena nová výstava obrazů a soch českého malíře, sochaře a fotografa Miro Požara pod názvem V duši umělce. „Inspiraci čerpám z moře, žen a rumu“, komentuje své umění Miro Požar. Jeho dílo začíná u klasického ztvárnění ženského těla, pokračuje přes abstraktní obrazy až po kombinaci různých materiálů, například rezavých předmětů či lan. Na výstavě „V duši umělce“ v Palladiu bude k vidění na 50 obrazů a 9 soch. Výstava pro širokou veřejnost bude otevřena od 7. 9. do 31. 10. 2023 v nákupním centru Palladium ve 2. patře, v prostoru „Gaming – Art – Relax Zóna“. Zóna je otevřena denně od 11 do 18 hodin. Vstup do Zóny je zdarma. Kromě výstavy si v Zóně zákazníci mohou zahrát vybrané hry ve virtuální realitě, odpočinout si v pohodlném křesle nebo si nabít svůj mobilní telefon.

Výstava: Století českých zednářů

Kdy: Do 26. listopadu, denně kromě pondělí 10-12 a 13-18

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Za kolik: 80-149 Kč



Zednářská Veliká Lóže České republiky letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.