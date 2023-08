Máte už program na víkend? Pokud ne, podívejte se níže na pár našich tipů na akce, které by vám mohly víkendové dny zpříjemnit.

V sobotu můžete v zoo oslavit Světový den slonů. | Foto: ZOO Praha / Petr Hamerník

Koncert: Skyline

KDY: Pátek od 19.45 (otevřeno od 17)

KDE: Občanská plovárna, U Plovárny 1, Praha 1

ZA KOLIK: 550 Kč

Skyline svou nezkrotnou elektronickou taneční hudbou rozhýbou Občanskou plovárnu v rámci Prague Open Air. Nechte se i vy strhnout jejich rytmem! Koncert na Plovárně bude (kromě tradičního vánočního koncertu) jedinou možností, kdy vidět Skyline v Praze, tak je nepropásněte!

Den otevřených dveří hangáru Točná

KDY: Sobota 13-18

KDE: Letiště Točná, Praha 12

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



"Šestý Den otevřených dveří hangáru 2023 je zde! K vidění budou naše letadla v hangáru, expozice pilotů RAF a další! Den otevřených dveří zabezpečují majitelé letadel, které hangárují u nás na letišti, piloti a členové komunity Leteckého Muzea Točná. Prosíme návštěvníky, aby omezili příjezd auty, případně neparkovali na příjezdových komunikacích k letišti, případně parkovat na krajnicích dle koordinace městské policie Prahy 12. Tyto komunikace jsou jediným příštupem pro IZS. Děkujeme," vzkazují pořadatelé akce.

Světový den slonů

KDY: Sobota 10-16

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

ZA KOLIK: Dle běžného ceníku zoo

Oslavte v zoo Světový den slonů a navštivte unikátní expoziční celek Údolí slonů, kde na vás dýchne asijská kultura. Čekají vás ukázky koupání slonů, komentovaná setkání a předání enrichmentového prvku celému slonímu stádu.

Farmářské tržiště na náplavce

KDY: Sobota 8-14

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Farmářské tržiště pro malé výrobce, farmy a biofarmy, se spoustou lokální a sezonní zeleniny, s ovocem, bylinami, pečivem, masem, uzeninami, s mléčnými výrobky, s domácími vajíčky. Občerstvení, káva od baristů.

Napoleonský den na Vyšehradě

KDY: Sobota 9-18

KDE: Vyšehrad, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Napoleonské dny organizuje při příležitosti výročí Napoleonova narození od roku 2003 Projekt Austerlitz. Poprvé se uskuteční v Praze. Na Vyšehradě, v prostoru před Purkrabstvím po celý den uvidíte na sto vojáků francouzské a rakouské armády roku 1813, desítky stanů, táborové vybavení, zbraně, uniformy, prapory. Kompletní program na webu praha-vysehrad.cz.

Koncert: Aneta Langerová

KDY: Neděle od 20 (otevřeno od 18)

KDE: Občanská plovárna, U Plovárny 1, Praha 1

ZA KOLIK: 690-890 Kč



Aneta Langerová se po vzácném čase Na Radosti vydala domů do svého nitra a stala se pozorovatelem nových příběhů. Následovat Anetu do světa dvou sluncí znamená zaposlouchat se do tónů hudebního časoprostoru duše. Vnímavý pozorovatel v každém z nás se může vydat na cestu fantazie a setkat se s odvážnými alkami, vědomým stromem, příběhy Marie, Bílého Dne či Antonína. Společně se vyšplháme na vysokou horu, odkud na obloze uvidíme táhnout obrazy snů toužícího netopýra, boj větrných mlýnů, bouři ve sklenicích vody, ale také tkáně lesů a řek divokých. Někteří z nás snad pocítí závrať z toho, Jak krásné je být milován, z pokorného ptačího tance anebo z pocitu, že život v absolutním míru máme na dosah.

Pěnová párty pro děti

KDY: Neděle 11-18

KDE: Obchodní centrum Letňany (před vstupem ze strany sídliště), Veselská 663, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V neděli vás před OC Letňany čeká pěnová párty pro děti, obří skákací pirátská loď a soutěže o zajímavé věcné ceny.

Vícedenní akce

Dino Expo & Show 2023

KDY: Pátek 14-18, sobota a neděle 10-18

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Děti 250 Kč, dospělí 300 Kč



Dinosauři jaké jste ještě neviděli! Objevte a dotkněte se reprodukce prehistorických dinosaurů "skutečné" velikosti (Tyrannosaurus rex, Stegosaurus, Velociraptor, Pteranodon, Triceratops a dalších). Výstava je edukativní, plná informací a poznatků o životě dinosaurů, který začal před 225 milion lety. Vedle dinosaurů a dětských atrakcí se můžete těšit také na výstavu pavouků, štírů a dalšího hmyzu.

22. speciální výstava morčat

KDY: Pátek až neděle od 10

KDE: Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10

Máte rádi morčata? Víte jak vypadá rozeta, šeltie nebo cuy?Chcete si pořídit čtyřnohé morčecí parťáky, poznat chovatele, vidět na vlastní oči hodnocení zahraničních posuzovatelů? To vše můžete na 22. speciální výstavě morčat. "Nezapomněli jsme ani na tvořivé dílny pro děti, morčolu a mlsky," doplňují pořadatelé.

Bruslení v aréně Kateřinky

KDY: Sobota 16-18 (velká hala), neděle 15-17 (malá hala)

KDE: Ice arena Kateřinky, Ke Kateřinkám 2423/2a, Praha 11

ZA KOLIK: Dítě do 18 let 90 Kč, dospělí 130 Kč



"Hledáte skvělou zábavu spojenou s pohybem? Vyrazte k nám do nově otevřené ICE ARENY Kateřinky a zabruslete si jako jedni z prvních na parádní ledové ploše v krásném moderním prostředí. Zažijete neopakovatelnou atmosféru veřejného bruslení se stejnými nadšenci jako jste vy. Tak vezměte děti, partnery, kamarády a dorazte si k nám užít pohyb i příjemné ochlazení v parných srpnových dnech. Stačí si vybrat termín níže. Jen bychom vás chtěli upozornit, že platba za vstup je prozatím z technických důvodů možná jen v hotovosti. Tak kdy se k nám vypravíte? Těšíme se na vás všechny," zvou lidé ze "zimáku".

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Czech Nature Photo v Troji

KDY: Do 1. října denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč



Výstava nabídne výběr 32 nejlepších i oceněných fotografií zkušených českých a slovenských fotografů a 12 snímků z juniorské kategorie, jimž se podařilo zachytit jedinečnost rostlin, hub a volné přírody napříč ročníky prestižní soutěže Czech Nature Photo, jejímž cílem je vzdělávat veřejnost a motivovat ji k ochrany přírody, která nenávratně mizí. „Lidé chrání, co znají.“ Takové je motto Czech Nature Photo a Botanická zahrada Praha se s ním ztotožňuje. V rámci výstavy i prohlídky expozic botanické zahrady se i vy můžete přesvědčit, že ochrana přírody má smysl.