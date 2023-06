Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

Užijte si tradiční žižkovský pivní festival v parku Parukářka. | Foto: Facebook Botanická zahrada hl. m. Prahy

Pátek 2. června

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Ductus Deferens - Tablers

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 200 Kč



Čtyři přátelé, silvestrovský večírek a jedna společná sázka, která jim změní život. Jakou moc nad námi mohou mít nečekaně získané peníze? A mohou nabýt skutečné hodnoty? Již čtvrtá inscenace nezávislého souboru Ductus Deferens v jeho přirozeném hávu rytmiky, humoru a pohybové hravosti.

Sobota 3. června

Švandovo divadlo: Smrt mu sluší

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící.

Žižkovské pivobraní

KDY: Sobota 10-21

KDE: Park Parukářka, Praha 3

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Pivní festival na Praze 3 je opět tady. Již desátý ročník této tradiční a oblíbené akce se bude konat opět na Parukářce. Těšte se na kapely, workshopy, sportovní aktivity, ale hlavně na spoustu dobrého piva.

André Rieu v O2 areně

KDY: Sobota od 19.30 (vstup možný od 18.00)

KDE: O2 arena, Českomoravská, Praha 9

ZA KOLIK: 1490-5290 Kč

Houslový virtuóz André Rieu popularizuje vážnou hudbu a neúnavně ji přibližuje miliónům lidí po celém světě. Nizozemský král valčíku oznámil celosvětové turné World Tour 2023, v rámci kterého opět zavítá i do České republiky. Repertoár Andrého Rieu zahrnuje známou klasiku, valčíky, filmovou hudbu i popové písně, to vše v podání jeho slavného doprovodného orchestra Johann Strauss Orchestra, největšího soukromého souboru na světě. Rieu přivedl fotbalové fanoušky k poslechu Šostakoviče během několika zápasů Ligy mistrů a jeho turné každý rok navštíví více než půl milionu lidí.

Fidlovačka: Krajina 0

KDY: Sobota od 15 a od 18

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 280 Kč



Premiéra unikátního divadelního projektu, který je nečekanou výpovědí mladé herecké generace, s ambasadorem projektu, youtuberem Kovym. To vše na jednom jevišti se svými skutečnými hereckými rodiči v režii renomované režisérky úspěšných představení, Adély Stodolové. Sedm teenagerů a jejich rodičů za účasti všudypřítomného multimediátora (Kovy) v tajemném prostoru zvaném dospívání, to je Krajina 0.



Světový rekord v počtu shybů za 60 minut

KDY: Sobota od 13

KDE: Nákupní centrum Palladium, náměstí Republiky, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Nákupní centrum Palladium v Praze se stane místem, kde se pokusí Jan Kareš, několikanásobný držitel titulů Ocelový muž a držitel světových rekordů ve shybech, překonat současný světový rekord v počtu shybů za 60 minut. Pokus se uskuteční v sobotuv Palladiu v patře +2 (Tasty Garden), v prostoru vedle eskalátoru vedoucího od vstupu z náměstí Republiky. Za přítomnosti rozhodčích a pod dohledem kamer se pokusí překonat 1131 shybů za 1 hodinu. Před oficiálním pokusem, od 11 do 12 hodin, budou mít návštěvníci Palladia možnost vyzkoušet své vlastní schopnosti ve shybech.

Neděle 4. června

Buchty a loutky: Detektiv Emil a králík s velkýma ušima

KDY: Neděle od 15

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč



Když se narodí chlapeček, který umí všechno najít, je předurčen k tomu, aby se stal detektivem. A když jednoho dne najde ztraceného králíka, který má velmi dlouhé uši, stanou se nerozlučnými kamarády. Ale ouha! Lstivý a nenávistný kuchař chce ovládnout jejich městečko. A neváhá použít ty nejděsivější prostředky, aby se tak stalo. Ale na Emila s králíkem si nepřijde. Pro děti od 3 let.

Spider-Man: Napříč paralelními světy

KDY: Neděle od 21.45

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Miles Morales vrací v další kapitole Spider-Verse ságy. Čeká na něj epické dobrodružství, které přátelského souseda Spider-Mana transportuje z Brooklynu napříč mnohovesmírem, aby pomohl Gwen Stacey a nové skupině Spider-lidí proti padouchovi silnějšímu než cokoliv, proti čemu se v minulosti postavili.

18. Robotický den

KDY: Neděle 10-17

KDE: Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4



I letos se můžete těšit na Robotický den. Již osmnáctý ročník akce je největší soutěží amatérských robotů v České republice. Soutěžící si změří síly v osmi kategoriích: Zachraň medvěda (Bear Rescue), Sklad kečupu (Ketchup House), Sledovač čáry (Line Follower), Mini Sumo, Sbírání puků (Puck Collect), Silniční hlídka (Roadside Assistance), Ukliď ty hračky! (Toy Cleanup), Volný styl (Free Style). Otevřeno všem nadšencům. Máte-li výtvor, který se alespoň vzdáleně týká robotiky, pak je tato kategorie právě pro Vás. Pořadatelem Robotického dne je Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a občanské sdružení Robonika.

Vícedenní akce

Výstava 100 let Českého rozhlasu

KDY: Do 31. prosince, úterý až neděle 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, Praha 7

ZA KOLIK: Děti 60 Kč, snížené 150 Kč, dospělí 280 Kč, rodinné 560 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!