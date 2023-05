Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

V zámeckém areálu Ctěnice opět proběhne Květinový jarmark. | Foto: Deník/Michal Káva

Pátek 12. května

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Fidlovačka: Rain Man

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 449 Kč



Po smrti svého otce se Charlie vrací domů pro domnělé dědictví. Tam ovšem zjistí, že má autistického bratra Raymonda a že otec přenechal své jmění ústavu, ve kterém Raymond žije. Charlie se pokusí závěť zvrátit a Raye z ústavu odveze. Společná cesta do Los Angeles nakonec oběma bratrům změní život.

Narozeniny Autokina Strahov: Šarlatán

KDY: Pátek od 21

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč

Životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…

Sobota 13. května

Květinový jarmark ve Ctěnicích

Kdy: Sobota 10-17

Kde: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

Za kolik: Vstup zdarma

Tradiční květinový trh bude i letos oslavou zahradnického cechu. Nabídne k prodeji širokou paletu květin, ukázky různorodých květinových vazeb a osazování květinových truhlíků. Jarmark doprovodí výtvarný program pro rodiny s dětmi.

Prohlídka krytu Folimanka

Kdy: Sobota 9-15

Kde: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Za kolik: Zdarma



Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

Dětský den Karneválek

Kdy: Sobota od 10

Kde: Letiště Letňany, Hůlkova, Praha 9

Za kolik: 399 Kč, rodinné vstupné 1399 Kč

Je tu další ročník dětského zábavného dne. Děti bude bavit nejen dětská hudební kapela Čiperkové, ale také maskoti, klauni, animátoři a mnoho dalších. Těšit se můžete na malování na obličej, modelování zvířátek z balónků i tvořivé dílničky. Kromě toho si děti budou moci užít jízdu na ponících a zaskotačit na mnoha skákacích hradech.

Fidlovačka: Absolvent

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 419 Kč



Benjamin, mladý absolvent prestižní univerzity, se vrací domů k rodičům, kteří pozvali na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Oslava ale neprobíhá tak, jak si rodiče představovali. Jejich syn totiž nehodlá slavit příchod maloměstské idylky, budování výhodné kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového. A tak oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, až natolik, že se rozhodne Benjamina svést a ozvláštnit tak svůj nudný život. Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové.

Vyšehradské šermování

Kdy: Sobota 9.30-13 a 14-17.30

Kde: Vyšehrad - Letní scéna, Praha 2

Za kolik: Od 150 Kč, dospělí 250 Kč

Prastarý Vyšehrad přivítá po celou sobotu 13. května ve svých zdech šermířský festival. Na své si přijdou milovníci slavných soubojů, dramatických příběhů i vtipných historek. To vše si pro vás připravily přední české skupiny historického šermu a NKP Vyšehrad. Akce se bude odehrávat na Letní scéně a proběhne ve dvou blocích oddělených přestávkou.

Neděle 14. května

Fidlovačka: Branický zázrak

Kdy: Neděle od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 325-1900 Kč



Muzikál… Písničkář Pavel Krajíček dosáhl středního věku a diví se, kam se ztratilo jeho mládí, sláva, radost ze života a teď dokonce i kolo z garáže. Smiřuje se s tím, že mládí mu nikdo nevrátí, a o to víc chce zpátky alespoň kolo. Policie se zdá bezradná, a tak se Krajíček rozhodne odhalit a potrestat loupeživé bezdomovce na vlastní pěst. To se mu sice nepodaří, ale získá naději, že by mohl dostat odpověď na to, co ho v životě vlastně trápí. Stačí prý jen během úplňkové noci přespat v kouzelném lesíku u ohně s bezdomovci.

Karlínský street food festival

Kdy: Neděle 11-19

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Za kolik: Vstup zdarma

Těšit se můžete jak na vaše oblíbené prodejce, tak dorazí i několik nováčků s nabídkou moderní street food gastronomie. Bude to stát opravdu za to, tak si to nenechte rozhodně ujít. I tentokrát bude skvělá muzika a čekají vás dokonce dva živé koncerty. Od 12 do 14 hodin pro vás zahraje kapela Dobré Ráno Blues Band, od 14.30 do 16.30 pak vystoupí charismatický Iby Pop a nebude chybět ani oblíbený DJ Hlava. Děti si užijí spousty zábavy na trampolínách a kreativních dílnách.

Led Zeppelin Symphonic

Kdy: Neděle od 20

Kde: Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4

Za kolik: 1190-1790 Kč



Rocková kapela, nejlepší zpěváci z Londýna a symfonický orchestr se spojili, aby zahráli největší hity Led Zeppelin v epickém měřítku. Led Zeppelin Symphonic vyjíždí na světové turné a neminou ani Prahu a Brno. Více než 50 let jsou Led Zeppelin zbožňováni fanoušky po celém světě. Led Zeppelin Symphonic je skutečná, autentická hudba kapely Led Zeppelin v podání rockové kapely, skvělých zpěváků z londýnského West Endu v doprovodu velkého symfonického orchestru. Společně více jak 50 umělců na scéně vytváří jedinečný zážitek pro všechny fanoušky Led Zeppelin. Členové Led Zeppelin byli ve své době za bouřliváky, přesto se stali doslova ikonou rockové hudby, zakladateli metalu i hard rocku, a dodnes jsou považováni za jednu z nejvlivnějších kapel světa. Hudba Led Zeppelin pronikla i do filmu. V Hollywoodských blockbusterech jako je Thor: Ragnarok ječí Plantův vokál ze skladby Immigrant song, anebo ve filmu Godzila zní nejznámější kytarový riff světa ze skladby Kashmir. Ve zvukově dokonalém Kongresovém centru Praha a na Výstavišti v Brně zahrají Led Zeppelin Symphonic 25 ikonických písní Led Zeppelin, včetně Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused a samozřejmě Stairway To Heaven.

Letenský jarmark

Kdy: Neděle 14-18

Kde: Vodárenská věž Letná, Praha 7

Za kolik: Vstupné zdarma

Těšte se na skvělé aktivity pro děti, spoustu stánkařů s originálními výrobky, živou hudbu a občerstvením. Program: 14.00 - zahájení, 14.15 - pohádka Co se děje v Mokroušově (Divadlo Pohadlo), 15.15 - kouzelnické představení, 16.30 - kapela Bombarďák.

MeetFactory market

Kdy: Neděle 12-17

Kde: MeetFactory, Ke Sklárně, Praha 5



"Po roční odmlce otevíráme novou kapitolu tradice oblíbených blešáků ve smíchovské továrně. Květnový MeetFactory Market nabídne prostor inspirativním lokálním tvůrcům*kyním, výtvarníkům*icím, hudebníkům*icím i designérům*kám. Zároveň se druhou květnovou neděli společně rozloučíme s výstavami Kingdom of Hex a Clairvoyant, jimiž vás po komentované prohlídce budovy MeetFactory provede jejich kurátor Ján Gajdušek," zvou pořadatelé akce.

Vícedenní akce

Festival Bread & Dance Prague

Kdy: Od 13. do 18. května

Kde: La Fabrika, Komunardů 30, Praha 7

Za kolik: 250-450 Kč

Od soboty až do čtvrtka, tak lze očekávat lavinu do dokonalosti nacvičených performancí a různožánrových pohybových prvků vycházející z principů tanečního, fyzického, loutkového i činoherního divadla. Často zcela beze slov, ale o to názorněji, jimi ve vizuální zkratce vyjadřují své představy, životní situace i jejich často originální řešení všichni zúčastnění umělci a akrobaté. A chtějí se o ně podělit s publikem. Ale zatímco víkend je „uzavřen“ pro účastníky z oboru, kteří se musí na workshopy pořádané ve zkušebně ND a pražské La Fabrice akreditovat, večery v týdnu čekají ten „větší zbytek“ z nás. Zakoupit si lze vstupenky na vybraná představení v prostorách hned v několika pražských divadel. Podrobný program a všechny informace na webu bdprague.cz.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava motýlů

KDY: Do 21. května, denně 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana, Trojská 800, Praha 7)

ZA KOLIK: Od 75 Kč



Přijďte obdivovat krásu motýlích křídel a nechte se obletovat. Během výstavy budete svědky kouzelné a tajuplné proměny z kukly v dospělého motýla. A může se stát, že mezi rostlinami objevíte i housenky… Návštěvníci budou moci vidět rozdíly a zajímavosti z jednotlivých vývojových fází. Přeměna vajíčko - housenka - kukla - motýl je u každého druhu jiná. V některých případech je housenka nebo kukla krásnější než samotný motýl. Součástí výstavy bude také vývojový model motýla, díky němuž budete moci jasně vidět velikostní rozdíly – od miniaturních vajíček přes obrovské housenky až po motýla s obrovským rozpětím křídel.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!