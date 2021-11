Buchty a loutky: Skřítek

KDY: Pátek od 15

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč

Někde v lese, nebo na louce, možná i kousek za vesnicí, prostě tam, kde si jich nikdy žádní lidé nevšimnou, žijí skřítci. Není jich moc, ale ani málo, prostě tak akorát. A jedné skřítkové mamince a skřítkovému tatínkovi se zrovna narodil malý skřítek! Všichni mají radost, zvláště když zjistí, že malý skřítek, který roste jako z vody, má velké hudební nadání. Na co sáhne, to krásně hraje, zpívá si jen tak a všichni ho mají rádi, hlavně jeho kamarádka, malá skřítková slečna. Jenže malý skřítek si myslí, že v lese, na louce, ba i kousek za vesnicí je trochu nuda a ta jeho kamarádka je taková… obyčejná. Ve světě, ve městě, tam to jistě vypadá jinak! A tak se skřítek vydá do světa…

Nikdy nezapomeneme tour ve Vopici

KDY: Pátek od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč



Turné na počest nedávno zesnulého Juraje Haríně, slovenského metalového srdcaře, vydavatele a podporovatele muziky, zavítá také do Prahy. Ke klasickému složení turné Arawn, Hefaistova lyra a Moorah se přidají také Wictims a Purnama.

Cyrano z Bergeracu

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Příběh jednoho z nejznámějších milostných trojúhelníků uvádí Švandovo divadlo v novém přebásnění Martina Crimpa jako jedno z prvních divadel od jeho světové premiéry v londýnském Playhouse Theatre. Adaptace oceňovaného britského dramatika zachovává veškeré motivy původního díla Edmonda Rostanda, ale zbavuje je romantického ornamentu. Opouští alexandrín a k současnému divákovi promlouvá vášnivou poezií dnešní doby a přechází od rapu, přes volný verš až k jazykovému minimalismu. Strhující milostný příběh z Paříže 17. století, v němž se láska schovává za poezii, hrdinské činy zapadají pod nánosem vznešených slov a pod mumrajem kavárenské filosofie bují válečný konflikt…

Strašidla a duchové

KDY: Pátek od 10

KDE: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 30 Kč



Přednáška představí nejznámější japonská strašidla a několik dalších, méně známých duchů a strašidel, jak jsou pojaty ve výtvarném umění. Podíváme se také na velmi specifická strašidla a duchy proslulé hlavně v divadelních hrách i legendách. Přednáší Alice Kraemerová.

Isabel Keleti: Koncert

KDY: Pátek od 17.30

KDE: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

ZA KOLIK: 30 Kč

Isabel Keleti se narodila v Kansasu, působila jako klavíristka v New Yorku a momentálně studuje u profesora Jana Jiraského na JAMU v Brně, s podporou Fulbrigtovy nadace. V roce 2019 zvítězila ve dvou mezinárodních soutěžích v Číně, vystupovala na řadě prestižních pódiích zahrnující Weill Recital Hall v Carnegie Hall, the Oculus v Mezinárodním obchodním centru, v Českém centru v New Yorku a dalších. Program koncertu zahájí skladby od Bohuslava Martinů, které zahrnují jeho různorodé, kosmopolitní hudební vlivy. Ve francouzském stylu to bude Kolombína tančí, následovaná dvěma miniaturami, které vznikly během jeho pobytu v New Yorku, a končící jeho klavírní sonátou. Dále zazní Dvořákova suita A dur op. 98, následovaná klavírní sonátou 1. X. 1905 „Z ulice“ od Leoše Janáčka. Koncert budou uzavírat dvě americké skladby: Wichita Vortex Sutra, která je inspirována krajinou Isabeliina domovského státu Kansas. Závěrem zazní skladba od George Gershwina.

Všefandomová maškaráda

KDY: Pátek od 19

KDE: Kulturní dům Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10

ZA KOLIK: 300 Kč



Tradiční veselice plná kostýmů, masek, skvělé zábavy, a to všechno pro dobrou věc - výzkum léčby Alzheimerovy choroby. "Přijďte, ať už v kostýmu nebo v civilu. Těšíme se na vás," vzkazují pořadatelé.

Večer progresivní muziky v Modré Vopici

KDY: Sobota 19-23

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč

Podzimní progově laděná seance v Modré Vopici, WproGduction přináší další edici ze série ProgMetalRock Meltdown! Postupně vystoupí Therva, Elbe a Mindwork.

Oslavy u lidoopů v zoo

KDY: Sobota 10-16

KDE: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné do zoo od 150 Kč



V listopadu mají narozeniny hned dva zástupci lidoopů ze Zoo Praha. Gorilí samec Richard oslavil 9. listopadu 30 let a 17. listopadu uplyne rok ode dne, kdy se narodil malý orangutan Kawi. "Přijďte s námi tato výročí oslavit v sobotu 13. listopadu. Narozeninové překvapení dostanou od chovatelů jak orangutani sumaterští, tak skupina goril nížinných. Na návštěvníky čeká i řada zajímavých informací o životě lidoopů v Zoo Praha i o gorilách v Africe a orangutanech na Sumatře," zvou pořadatelé.

Komentované prohlídky expozice Zázraky evoluce

KDY: Sobota 11-17

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 30 Kč plus běžná vstupenka do muzea

V rámci komentované prohlídky se seznámíte s rozmanitostí živočišné říše, jednotlivé sály vás zavedou pod hladinu oceánu, do tropického pralesa nebo na africkou savanu. U hlavních skupin organismů vám představíme jak typické zástupce, tak představitele zajímavých cest evoluce. Pozornost budeme věnovat i exponátům a modelům doplněným o audiovizuální a interaktivní prvky, které vám umožní při prohlídce zapojit sluch a hmat. Prohlídky jsou vhodné i pro rodiny s dětmi od 6 let.

Cry baby cry

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč



Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. "Náš divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Luboše Veselého se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Bohdana Pavlíková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké," zvou pořadatelé.

Svatomartinská slavnost na Jiřáku

KDY: Sobota 8-19

KDE: Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Po loňské odmlce se na náměstí Jiřího z Poděbrad vrací Svatomartinská slavnost. Hudební program Pražského Montmartru proběhne od 10 do 18 hodin a nabídne tři koncerty. Dospělí se mohou dále těšit na víno z českých, moravských a slovenských vinic a tradiční svatomartinské speciality. Děti jistě potěší divadelní představení na motivy legendy o sv. Martinovi a kreativní dílny, kde na ně čekají velkoformátové omalovánky, výroba loutky koně nebo dekorování dřevěné vločky. V průběhu odpoledne jim bude postava svatého Martina rozdávat omalovánky přímo na náměstí.

Whisky Life Prague

KDY: Sobota 14-23

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

ZA KOLIK: 450 Kč



Festival nejen pro milovníky whisky. Jako už každoročně zde budou nejvýznamnějšími distributory v České republice a hosty ze zahraničí otevřeny a nabídnuty k ochutnávce whisky lahve, které se k nám ještě ani nedováží, a to vše za minimální degustační ceny - násobky 30 Kč. Tahákem budou jako vždy speciální masterclasses pod vedením zkušených odborníků.

Festival mezinárodní kuchyně

KDY: Neděle 10-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Ochutnejte ty nejlepší speciality z celého světa a užijte si parádní atmosféru a skvělou muziku.

Zpívat jako Gigli

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Chtěl by zpívat! Zpívat jako slavný italský tenor! Jen tak pocítí krásu a dosáhne životní harmonie… Mistrovské dílo největšího irského dramatika 20. století Toma Murphyho.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Kolem světa: Vietnam, Laos a Kambodža na motorce

KDY: Neděle od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Chcete mít autentické zážitky z Vietnamu, Laosu, nebo Kambodži? Chcete cítit jejich vůni i nesnesitelný smrad? Zažít stovky milionů skútrů v totálním chaosu? Vidět to, že se dá i za jízdy na motorce kojit dítě? Tak prosím navštivte tuto naši online přednášku. Na motorce jsem už stihl projet zhruba 45 zemí, myslel jsem si, že jsem ze sedla viděl už dost, ale omyl. Země jihovýchodní Asie mě přesvědčily o tom, že jsem neviděl ještě vůbec nic," zve na promítání cestovatel Jan Navrátil.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Pátek: 18.30 Poslední noc v Soho (drama, Anglie), 20.30 Není čas zemřít (akční, USA)

Sobota: 17.30 Rozbitý robot Ron (animovaný, USA/Anglie), 19.20 Duna (sci-fi, USA)

Neděle: 17.30 Seal Team: Pár správných tuleňů (animovaný, JAR), 19.00 Přání Ježíškovi (komedie, ČR)

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Výstava představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Zimní inline bruslení v hale

KDY: Pátek 18-20, neděle 10-12

KDE: PVA Expo Letňany (hala 7), Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Dospělý 200 Kč, dítě 70 Kč (vstupenky online s 25% slevou)

Už žádné odkládání inline bruslí na zimu, bruslit můžete klidně celý rok! Čeká vás plocha větší než hokejové hřiště vhodná pro kolečkové bruslení. Jde o krytou halu, takže i v mrazivém počasí je uvnitř tepleji - ideální na sportování a pohyb. Rozdělení plochy pro freestyle a pro kondiční bruslení zajistí bezpečí i pohodu.

Za Prahu udržitelnou a sousedskou

KDY: Pátek 18.30-22, sobota 14-22, neděle 14-21

KDE: Prostor 39, Řehořova 33/39, Praha 3

ZA KOLIK: Zdarma



"Zveme vás na druhý ročník úspěšného festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou! Pojďme společně probrat témata, která trápí obyvatele Prahy. Zaměříme se na nedostupné bydlení, novou výstavbu, gentrifikaci či stav životního prostředí. Pojďme se bavit jak změnit Prahu, aby sloužila lidem a jejich potřebám. Můžete se těšit na promítání, diskuze, workshop, přednášku, procházky, koncert i dětský koutek. Víkendem volně navazujeme na loňský ročník festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou a také na festival Vzpurná Praha," vzkazují pořadatelé.

14. narozeniny Fashion areny

KDY: Pátek až neděle 9-20

KDE: Fashion arena, Zamenhofova 440, Praha 10

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Po celý víkend na vás budou ve Fashion aréně čekat narozeninové akční nabídky se slevami až 80 procent a také atraktivní doprovodný program. V pátek vystoupí Atmo music, Jakub Kotek, v sobotu Jordan Haj s Emmou Smetanou a Ivana Kulhánková, v neděli Monika Absolonová a Bořek Slezáček. Po celou dobu bude k dispozici foto koutek, streef food zóna i odpočinková zóna.