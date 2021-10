Candy Dulfer se vrací do Prahy

KDY: Pátek od 19

KDE: Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 790 Kč

Holandská saxofonistka Candy Dulfer se po 3 letech vrátí do Prahy! Candy je vyhlášená svými velmi energickými koncerty. Spolupracovala s největšími umělci (např. Beyoncé, Prince, Aretha Franklin, Blondie, Maceo Parker, Dave Stewart a Van Morrison), s vlastní kapelou vystupuje ve vyprodaných klubech a na největších festivalech po celém světě. Za sebou má nominaci na cenu Grammy a prodáno více jak 2,5 milionu kopií sólových alb.

Thomas Anders & Modern Talking band

KDY: Pátek od 19 (otevřeno od 17.30)

KDE: Forum Karlín, Pernerova 652/55, Praha 8

ZA KOLIK: Od 890 Kč



Popová legenda 80. let Thomas Anders & Modern Talking band vystoupí v pražském Foru Karlín. Modern Talking je jméno, na které každá generace posluchačů slyší a nebudou chybět největší hity disco legendy osmdesátých let, jako You Are My Heart, You Are My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother Luie.

Joe Hloucha a žaponerie

KDY: Pátek od 10

KDE: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 30 Kč



Z cyklus přednášek o Japonsku s jazykovou školou Spěváček. Povídání o osudech cestovatele, spisovatele a sběratele umění Joe Hlouchy – o jeho dobrodružném životě i o jeho sběratelské činnosti, ale také o tehdy oblíbených žaponeriích. Josef Hloucha, známý pod uměleckým jménem Joe, patří k nejvýznamnějším přispěvatelům do sbírek Náprstkova muzea. Zajímal se především o Japonsko, ale ve své sbírce měl zastoupené i další asijské země, předměty z Afriky, Ameriky a Oceánie i ukázky evropského umění. Letos uplynulo 140 let od jeho narození. Přednáší: Alice Kraemerová, JŠ Spěváček.

Pestrá sobota ve mlýně

KDY: Sobota 10-16

KDE: Löwitův mlýn, U Českých loděnic, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Od 10 do 16 hodin bude probíhat sousedský bleší trh, jehož součástí je i „zelený swap“. Od 11 do 16 hodin proběhne umisťovací výstava kočekl Akce je volně přístupná všem. Kočičky budou uvnitř a zbytek venku, ale v případě nepříznivého počasí je uvnitř místa dost.

Mezinárodní den archeologie

KDY: Sobota

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259, Praha 9 (od 10 do 16), Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 (od 11 a od 14)

ZA KOLIK: Dle jednotlivého místa

V rámci Mezinárodního dne archeologie se tentokrát podíváte do Ctěnic a do Domu U Zlatého prstenu. Ve Ctěnicích na vás čeká program S archeologií do středověku, workshopy pro malé i velké, komentované prohlídky expozice o pravěku Vinoře. U Zlatého prstenu pak komentované prohlídky expozice Praha Karla IV.

Hra kouzel a magie

KDY: Sobota od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: Od 159 Kč



Originální a naprosto jedinečné představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Pojďte si hrát na kouzelníky jako Harry Potter a naučíte se mimo jiné také sami kouzlit! Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je otevřený Zrcadlový labyrint, které má nejen u dětí velký úspěch.

Kolem světa: Kanada a Aljaška

KDY: Neděle od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je seriál online cestovatelských přednášek. "Kanada a Aljaška zůstanou navždy v mém srdci a jsou to místa, kam se určitě vrátím. Miluju cestování autem/campervanem a právě k němu jsou tyhle dvě země jako stvořené. Za 12 měsíců jsem svoji Toyotou ujel zhruba 60 000 km a zažil spoustu dobrodružství. Zároveň jsem tady nalezl svoji největší vášeň - jízdu se psím spřežením. Pojďte se ke mně přidat a povyprávět si o divokém severu," zve na přednášku cestovatel a průvodce Jan Hvízdal.

Den otevřených dveří na Spartě

KDY: Neděle od 8.15

KDE: Tipsport arena, Za Elektrárnou, Praha 7

ZA KOLIK: Podrobné informace na e-mailu placek@hcsparta.cz nebo telefonu 724 801 813



Zajímá vás, jaké to je být hokejistou? Přijďte do Tipsport areny na tradiční Den otevřených dveří! Od 8.15 hodin proběhne trénink na ledě pod vedením našich profesionálních mládežnických trenérů, poté se všichni účastníci budou moci podívat do zázemí Tipsport areny a rodiče se zúčastní krátké přednášky, kde se dozví všechny podstatné informace o chodu mládeže a filozofie tréninku. U prvních hokejových krůčku vašich malých sportovců nebudou chybět ani hráči sparťanského A týmu a maskot, jako dárek od nás všechny zúčastněné děti dostanou dvě vstupenky na zápas A týmu proti Kladnu, který se koná ve stejný den v O2 areně!

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Tajuplný dýňový podzim

KDY: Denně do 30. října 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Botanická zahrada opět připravuje výstavu dýňových aranžmá, tentokrát pod názvem Tajuplný dýňový podzim. Na velké i malé návštěvníky čeká svět roztodivných dýňových aranžmá a dýně různých tvarů, barev i velikostí. Na výstavě se představí i největší česká dýně, která váží 175 kg. Botanické zahradě ji věnoval pěstitel Jan Staněk z Horních Bludovic. Tajemné dýňové dekorace v podobě strašidel a pohádkových postav připravují studenti České zahradnické akademie Mělník. Víkend 23. až 24. října bude patřit Dýňovým hrátkám, kde se zabaví celá rodina. Poslední říjnový den bude už tradičně věnován oslavám Halloweenu a lampionovému průvodu po setmění.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Pátek: 19.30 Láska na špičkách (romantická komedie/ČR) 22.00 Venom 2 (akční/USA)

Sobota: 19.00 Vlk a lev: Nečekané přátelství (rodinný dobrodružný/Francie), 20.30 Není čas zemřít (akční/USA)

Neděle: 18.30 Myši patří do nebe (animovaný/ČR)

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Čokofest

KDY: Pátek 14-18, sobota 10-18, neděle 10-17

KDE: Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma

Milovníci čokolády a cukrovinek si užijí o víkendu spoustu radosti. Zavítá sem 9. ročník Čokoládového festivalu, putovní přehlídky čokoládových delikates. Vedle kulinářské přehlídky a prodejních stánků nabídnou pořadatelé i zajímavý doprovodný program.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Festival minipivovarů

KDY: Pátek a sobota do 22

KDE: Riegrovy sady, Praha 2

ZA KOLIK: 50 Kč v podobě degustační sklenice



Říjnový festival minipivovarů v zeleném srdci Prahy se blíží, svoje umění představí sládci a odborníci z celého Česka. Dozvíte se zajímavosti ze světa řemeslného vaření piva a seznámíte se se speciálními druhy.

Comic-con

KDY: Pátek 13-23, sobota 9-23, neděle 9-19

KDE: O2 universum, Českomoravská 2345/17, Praha 9

ZA KOLIK: 640-4990 Kč

Vstupte podruhé do světa splněných snů pro fanoušky zejména sci-fi, fantasy a hororu. Užijte si ještě nadupanější a větší třídenní festival věnovaný videohrám a stolním hrám, filmům a seriálům, anime a komiksu, knihám a obrazům, kostýmům… Doslova fantastický program - fotografování s herci a dalšími hvězdnými hosty, cosplay, hraní her, promítání, besedy, workshopy, soutěže, přednášky, výstavy, koncerty, prodej fanouškovského zboží… Už podruhé v ČR potkáte tolik herců, komiksových výtvarníků a dalších umělců na jednom festivalu. Comic-Con Prague 2021 přináší rozšíření programu a služeb, nové partnery, řadu parádních novinek programu, rozsáhlou spolupráci skupin fanoušků a firem. Získejte neopakovatelné zážitky, výjimečné fotografie, vzácné podpisy, nové přátele… Kompletní program a informace na webu akce.

Signal festival

KDY: Od pátku do neděle

KDE: Veškeré informace na webu akce



Program je tvořen renomovanými zahraničními i českými umělci z oblasti light designu, vizuálního a digitálního umění, umělé inteligence, ale i konceptuálního umění. Festival rád vzdělává sebe i návštěvníky. Spojuje historické kulisy milované Prahy s nejnovějšími technologiemi a současnými společenskými tématy. Signal Festival je jedním z největších producentů současného umění u nás. Podporuje nejmladší české tvůrce, stál u vzniku více než sedmdesáti originálních instalací, které byly vytvořeny speciálně pro festival. Pořádá doprovodné programy pro děti, odbornou veřejnost i studenty. Spolupracuje s celou řadou zahraničních festivalů a kulturních institucí. Za vznikem festivalu stojí producent Martin Pošta, kurátor Jan Rolník a umělec Amar Mulabegovič z umělecké skupiny The Macula. Po úspěchu videomappingu k 600. výročí Staroměstského orloje, který v roce 2010 realizovala právě skupina The Macula s Martinem Poštou, vznikla myšlenka širšího představení oboru světelného umění v České republice prostřednictvím festivalu.