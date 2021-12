Belphegor, Batushka a spol. ve Futuru

KDY: Pátek od 18

KDE: Futurum music bar, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 620 Kč

Užít si metalový koncert plný zahraničních kapel? Takových příležitostí už v nejbližší době nemusí být mnoho. Jestli vůbec… Temný metalový rituál se ale v pátek ve Futuru uskuteční! Jako hlavní hvězdy jedou na turné rakouští Belphegor a polská Batushka. Jako parťáky si k sobě přibrali švédské Diabolical, švýcarské Impalement a americké Almost Dead.

Dovolená paní Josefy

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Úspěšná francouzská komedie o tom, jak umí být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá.

Smrt mu sluší

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč



Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící.

Rozzáříme Muzeum Karla Zemana

KDY: Pátek od 18

KDE: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

ZA KOLIK: Zlevněné 160 Kč, dospělí 250 Kč, rodinné 490 Kč. Během večera (18-20) platí akce 1+1 vstupenka zdarma



"Přijďte si v pátek zazpívat koledy, rozsvítit s námi vánoční stromeček a přivítat adventní čas do Muzea Karla Zemana. V Saském dvoře bude připravený vánoční nápoj pro děti i dospělé na zahřátí, koledy si zazpíváme společně s dětským sborem Bruncvík, a protože Vánoce jsou časem, který bychom měli trávit společně, přijďte se svými blízkými nejen na vánoční zpívání, ale i do expozice Muzea Karla Zemana," zvou lidé z muzea návštěvníky.

Blešení

KDY: Pátek 15-22

KDE: Pražská tržnice (hala 13), Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: 80 Kč, děti do 15 let a senioři zdarma

Blešení je unikátní bleší trh spojený s hudbou, skvělým pitím a jídlem, a především společně strávený čas s lidmi, kterým udržitelnost a ekologie nejsou cizí. Na místě mohou své použité věci prodávat fyzické osoby a dát tak věcem (ať už jde o oblečení nebo cokoliv jiného) nový život a šanci najít opakované uplatnění, ale zúčastnit se mohou i značky a firmy, které prodávají produkty spojené s tématem ekologie, recyklace nebo upcyklace. "Nakupujte s ohledem na naši planetu," vzkazují pořadatelé.

Krampus show

KDY: Sobota 11-20

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Od 50 Kč. Pozor: Vstupenky pouze online přes GoOut



V jeden den je možné před Průmyslovým palácem vidět víc než 80 děsivých čertů pohromadě. Krampus čerti jsou známí svými propracovanými maskami, jsou zahalení včetně obličeje v kožichu, přepásaní řetězem, ověšení kravskými zvonci a s kozími nebo beraními rohy. Průvod čertů povede trasou před Průmyslovým palácem. Akce je rozdělená na časový blok pro děti, který bude přizpůsoben malým návštěvníkům a noční show s průvodem pro dospělé. Pokud si chcete udělat s čerty památku, kupte si vstupenku na focení s čerty, kde si pořídíte ty nejděsivější selfies! Na místě budou připravené i stánky s občerstvením. Focení s čerty bude probíhat od 11 do 18 hodin. Vstupenkou si zakupujete 10 min. focení s několika čerty – můžete tak po celou dobu cvakat zuby strachy, nebo cvakat foťákem, to už necháme na vás. Pokud chcete jít s dětmi, vyberte si Krampus show – Family. Doporučujeme rodinám s dětmi do 10 let. Jestli máte doma již větší raubíře, nebo chcete jít v páru, nebo s kamarády, právě pro vás je varianta Krampus show – Night – uvidíte i ohňovou show a na ten pravý hardcore vás naladí DJ.

Dobročinný bazar na náplavce

KDY: Sobota 11-19

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Sobota je den přímo stvořený pro vykonání něčeho dobrého. "U nás v 9ítce budete mít příležitost zůčastnit se dobročinného bazaru. Na závěr bazaru vás čeká také zajímavá dražba které se může účastnit každý z návštěvníků. Část výtěžku z prodaného zboží a celý výtěžek z dražby jde organizaci Help Pes," zvou pořadatelé.

Pohřeb až zítra

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 330 Kč



Měla to být poklidná večeře. Důstojně se sejít v předvečer babiččina pohřbu. Po delší době zase celá rodina: matka, dvě dospělé dcery, náctiletý syn i bývalý manžel. A možná ještě někdo. Jenom se potkat a nemluvit o ničem konfliktním. Zbytečně neprovokovat. Jenom se potkat, aby zítřejší pohřeb proběhl v poklidu. Ovšem od začátku je zřejmé, že dnešek rozhodně klidný nebude. Zoufalost a absurdita mají k sobě zatraceně blízko.

O třech neposlušných kůzlátkách

KDY: Sobota od 15

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč

Veršované interaktivní loutkoherecké představení, vycházející z klasické pohádky O třech neposlušných kůzlátkách. Můžete se těšit na loutky kůzlátek vyrobené z ovčího rouna, veselé písničky, provázející celé představení za doprovodu flétny a kytary. Hrají Pruhované panenky.

Vegan Burger Days

KDY: Sobota 13-22

KDE: Cross club, Plynárenská 27, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma nebo za dobrovolný příspěvek



Máte rádi veganské burgery a rádi přispějete na dobrou věc? V tom případě můžete oboje ideálně spojit v sobotu v Crossu. "Jídlo nabízíme zdarma a nebo za dobrovolný solidární příspěvek všem bez rozdílu. Je na tobě, kolik nám za jídlo chceš a můžeš přispět podle tvé aktuální situace. Ideálně třeba kilo-dvě za burger? Všechny dobrovolné solidární příspěvky za burgery po odečtení nákladů rozdělíme na tři části - organizacím Jako doma, Hlavák a Food Not Bombs," zvou pořadatelé.

Koncert filmové hudby Star Wars

KDY: Sobota od 19.30

KDE: Rudolfinum (Dvořákova síň), Alšovo nábřeží 12, Praha 1

ZA KOLIK: 1500 Kč

Filmová filharmonie si pro své fanoušky připravila exkluzivní koncert filmové hudby, ve kterém představí hudbu výhradně z filmové ságy Star Wars. Epická hudba, kterou skládal především John Williams, je známá snad každému, na koncertě zazní ale také méně známé melodie. Nenechte si ujít tento jedinečný koncert, na své si přijdou jak posluchači symfonické hudby, tak fanoušci Star Wars. Diriguje Josef Kurfiřt.

Miss Dietrich lituje

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Matka a dcera. Regina Rázlová jako Marlene Dietrich a Simona Postlerová jako Maria Riva ve strhujícím rodinném souboji. Láska a sebeláska. Zlatý prach slávy a neúprosný čas. Věčná bitva s minulostí. Kdo zvítězí?

Karlínské vepřové hody

KDY: Neděle 11-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma

Čeká na vás spousta klasických pochoutek, jako jsou jitrničky, jelita, ovar, škvarky a samozřejmě i zabijačková polévka. Krom klasiky se můžete těšit i na burgry, sendviče a další gastronomické speciality převážně z vepřového masa.

Velký bazar dobrých knih - online

KDY: Neděle 13-19

KDE: Facebooková událost



"Dlouhý příběh mají za sebou knížky, které se budou snaží zčeřit Váš zájem v rámci Velkého bazaru dobrých knih online, který startuje o první adventní neděli ve 13 hodin. Tyto knížky jsme v roce 2019 sesbírali z celé České republiky, třídili je za pomoci dobrovolnic v Praze u autorky tohoto nápadu a naší věrné ambasadorky Marušky Hrubínové. Zde knížky dalšího půl roku zůstaly, jelikož těsně před březnovým termínem konání bazaru vypukla pandemie koronaviru, byl zaveden tvrdý lockdown, a ani v prvním náhradním květnovém a druhém náhradním listopadovém a třetím náhradním březnovém termínu se akci nepovedlo ze stejného důvodu uskutečnit. A tento víkend narážíme na zhoršující se situaci, proto jdeme do online světa," říkají pořadatelky akce.

Koncert: Emily Pogorelc & Boris Prýgl

KDY: Neděle od 19

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí, Praha 2

ZA KOLIK: 500 Kč

Na svých koncertech v Novoměstské radnici uvádí Spolek přátel hudebních talentů vítěze prestižních zahraničních soutěží a nejlepší české i zahraniční pěvce mladé generace. Tentokrát uvidíte a uslyšíte dva sólisty Bavorské státní opery v Mnichově. Americká sopranistka Emily Pogorelc je považována za jednu z nejnadanějších pěvkyň své generace, Boris Prýgl patří k nejtalentovanějším mladým pěvcům. Oba umělce doprovodí klavírista Ahmad Hedar, vyhledávaný klavírní partner mnoha pěvců.

Vintage Kilo Pop Up Store

KDY: Od pátku do neděle

KDE: Pragovka, Kolbenova 923, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma, doporučená online rezervace



Největší Vintage Pop-Up v Evropě přijíždí do Prahy. Čeká vás spousta vintage oblečení - flanelové košile, svetry, mikiny a spoustu dalších vintage podzimních kousků. Oblečení se prodává na váhu: v pátek 1150 korun za kilogram, v sobotu 1000 a v neděli 900. "Oblečení doplňujeme pravidelně po celý den, takže i pokud přijdeš později bude na tebe čekat spousta super vintage kousků. Zaplatit můžeš pouze kartou," upozorňují pořadatelé.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Pátek: 18.30 Klan Gucci (životopisné drama, USA), 21.00 Paříž, 13. obvod (drama, Francie)

Sobota: 17.30 Encanto (animovaný, USA), 19.00 Král Richard: Zrození šampiónek (životopisný sportovní, USA)

Neděle: 17.30 O čertovi a jiné vánoční pohádky (animovaný, ČR), 18.30 Není čas zemřít (akční, USA)

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Výstava představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Festival Kolem světa

KDY: Sobota a neděle

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 149-1190 Kč

"Po dlouhé odmlce se těšíme na všechny cestovatele a dobrodruhy na Festivalu Kolem světa, který proběhne v sobotu a v neděli ve dvou sálech kongresového centra PVA Expo Praha v Letňanech," vzkazují pořadatelé. Podrobný program najdete na webu akce.

Cesta do Vánoc

KDY: Sobota od 14 a neděle od 14 a 17

KDE: Ústřední knihovna (Sál Žatecká), Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

ZA KOLIK: 100-240 Kč



Divadelní projekt připravil spolek Loutky v nemocnici pro prostor divadla Říše loutek v Žatecké ulici. Inscenace provede diváky biblickými příběhy od stvoření světa přes narození Ježíška až k návštěvě pastýřů, putování tří králů a nakonec společně dorazíte do Vánoc, do těch letošních, pod stromek, kde je stále ještě ukryt betlém, kde najdete jejich skutečný smysl, který se odráží v barevných vitrážích slavnostně nazdobených kostelů a v oknech našich obýváků. Divadlo se stane vesmírem, ve kterém se proplete minulost se současností do radostného těšení právě na ty letošní Vánoce, ať jsou pro nás stejné jako každý rok, anebo jsou letos v lecčem jiné a víc než kdy jindy si vážíme možnosti setkat se se svými blízkými na štědrý večer. Výtvarná Inscenace kombinuje klasické velké marionety, loutky javajkového typu, velké loutky se spodovým vedením i originální maňásky s hereckou akcí. Představením se line živá hudba a zpěv tradičních koled i původních vánočních písní.

Mint market

KDY: Sobota a neděle 9-17

KDE: Pražská tržnice (hala 13), Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Své produkty představí více než stovka tvůrců a designérů na prvním předvánočním Mint marketu v Pražské tržnici! Těšte se na pestrou nabídku s láskou šitých kabelek, ručně vyráběných šperků, bio kosmetiku, originální papírenské zboží a mnoho dalšího. Načerpejte inspiraci, vyřešte vánoční dárky v klidu a s předstihem a užijte si pestrou přehlídku designu! Na čerstvém vzduchu a u hlavní brány Pražské tržnice budete moci podpořit malé české značky a kreativce, kteří to potřebují teď víc než kdy dřív. MINT Market je trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde



Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.