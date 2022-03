Milostná romance z českobudějovických nevěstinců. Rok 1920. Mladý lékař Rudolf Slíva dostává na starost péči o zdraví zaměstnankyň českobudějovických nevěstinců. Osudovým se mu stane Café Groll v Kasárenské ulici, které se pyšní vyhlášenou kurtizánou Annou Václavíkovou…

Žeryčku, hop!

KDY: Pátek od 10 a od 11.30

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 130 Kč



Program je určen dětem ve věku od 1 roku do 3 let. "První divadelní zážitek, podívaná pro všechny smysly každého mimiňáka. Interaktivní divadelní program vytvořený přímo pro vnímání těch skutečně nejmladších diváků. Z naší loutkové rodinky vystupuje v této hře pouze pejsek Žeryk, pro kterého se obyčejná procházka do parku změní v nádherné dobrodružství. Vydejte se spolu s ním do světa nad zemí. Do světa těch, co umí lítat, ptáků i mraků, do světa planet, kouzelných vesmírných tvorů a zářících hvězd. Napočítejte s Žerykem do nekonečna, a pak se vraťte zpátky na zem," zvou lidé z divadla

Horrible Creatures a spol. ve Futuru

KDY: Pátek od 19

KDE: Futurum, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 213 Kč

Horrible Creatures pořádají svojí akci Creatures Meeting v pátek ve Futuru.Zdroj: archiv pořadatele akceVůbec první letošní headline koncert thrash/deathových Horrible Creatures v nové sestavě, které doprovodí deathcoroví Wictims, hardcoroví Mad Rabbits a metalcore nováčci Bound To Break! Všechny zmíněné kapely nabízí aktuálně novou hudbu skrze své sociální sítě a nyní se konečně dostávají po nucené covidové pauze k živému hraní a představení nahrávek posluchačům skrze živé vystoupení. S ním jdou ruku v ruce také nové show kapel a spousta dalších vychytávek.

Dovolená paní Josefy

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Úspěšná francouzská komedie o tom, jak umí být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá.

Melodeath ritual č. 13

KDY: Pátek od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 150 Kč

V útrobách Modré Vopice se uskuteční v pořadí už třináctý ročník metalového akce Melodeath ritual. Protazím jsou oznámeny dvě kapely - Autumn Cold a Zakristie.

Sobota 19. března

Fidlovačka: Dánská dívka

KDY: Sobota od 15

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Zahřejí vás nejen polévky tuzemské jako například bramboračka, kulajda, zelňačka, čočková, dýňová, prdelačka, knedlíčková, dršťková či poctivé vývary, tak polévky z celého světa jako ruský boršč, mexické chipotle, malajská laksa, francouzská bouillabaisse, vietnamské pho, marocká harira nebo stále více populární japonský ramen. Pro ty z vás, kteří příliš neholdují masu, bude připravený pestrý výběr zeleninových krémů a luštěninových polévek. Zajídat se bude křupavými rohlíčky, čerstvým domácím chlebem a jinými druhy slaného pečiva. Nebudou chybět ani sladké dobroty. Přijďte si pochutnat na skvělých polévkách, vyzkoušet nové a nevšední recepty ze všech koutů světa a potěšit své chuťové pohárky.

Den otevřených dveří Hangáru

KDY: Sobota 13-18

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč



Kodaň, 1924. Exploze radosti ze života, která zaplavila Evropu po světové válce, se dostává i sem, do hájemství malé mořské víly a kovového moře. Tuto divokost v sobě má i Greta, dcera amerického velvyslance, talentovaná, ale ne příliš úspěšná malířka. Dívka s nemístným vystupováním si vybere za muže nejúspěšnějšího krajináře té doby, Einara Wegenera. Při práci na potrétu operní divy Greta požádá Einara o pomoc. Udělá si z něj modelku. Netuší ovšem, že rozmotala dávné trauma. Že v nitru jejího manžela žije žena - Lili. A Greta se ve své bezpodmínečné lásce a odvaze rozhodne, že Lili pomůže na svět. A profesor Bolk je připraven…

Cry Baby Cry

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí. Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. Divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Tomáše Petříka se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Petra Hřebíčková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké.

Vejšlap

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Tři stárnoucí kamarádi na úpatí hory a dvoudenní túra před nimi. Cíl je jasný: překonat krizi středního věku. Komediální oslava přátelství, přírody a života.

Eternia: Benefice na podporu Ukrajiny

KDY: Sobota 17-22

KDE: Eternia, Nádražní 3, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Na půdě v Eternii proběhne na rychlo připravena benefice na podporu Ukrajiny ve válce proti ruské invazi. V plánu je přednáška a vystoupení populárních mládežnických hudebních uskupení: Dřeven (black metal), Slavery (stench crust), Vole (asi punk/hardcore) a Faüst (thrash).

Seriálový půlmaraton: Česká soda

KDY: Sobota od 18.30

KDE: Kino Kavalírka, Plzeňská 210, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč



Nekorektní humor, rasismus, nacismus i trapnost. Satirický pořad Česká soda, který se uváděl v programu České televize od června 1993 do konce roku 1997 jako občasník, se stal kultovním dílem. Pořad dosud zůstává v tomto žánru výjimečným (i když jeho koncepci a model začaly napodobovat i jiné pořady tohoto typu), svým humorem nezařaditelným a nerespektováním žádného tabu pro širší veřejnost i nepřijatelným. Jako první přišel s parodiemi televizních zpráv, politiků, reklam, schémat televizních pořadů, klipů, atd. Vyvolal spory, protesty, bouřlivé divácké ohlasy, kritiku laiků i odborníků, ale i nebývalou oblibu.

Neděle 20. března

Miss Dietrich lituje

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč

Matka a dcera. Regina Rázlová jako Marlene Dietrich a Simona Postlerová jako Maria Riva ve strhujícím rodinném souboji. Láska a sebeláska. Zlatý prach slávy a neúprosný čas. Věčná bitva s minulostí. Kdo zvítězí?

Fousatý případ Valeriána Draka

KDY: Neděle od 16

KDE: Divadlo Františka Troníčka, Vladislavova 22, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč



V detektivní pohádce se věhlasný detektiv Valerián Drak vydává po stopě strašlivého lupiče Šestiprsťáka. Vyšetřování nebude tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Čím dál zamotanější zápletka zamotá hlavu všem. Místem činu zločinu je Staré Město pražské, není tedy až tak překvapivé, když do příběhu vstoupí tajemné síly, na které jsou i moderní vyšetřovací metody krátké. Jak jen tahle sranda dopadne…?

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Buchty a loutky: Paleček

KDY: Neděle od 15 a 17

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč



Podle pohádky bratří Grimmů sepsaly a zrežírovaly Buchty a loutky pod vedením Marka Bečky… Paleček je malinký chlapeček. To proto, že jeho maminka s tatínkem dlouho nemohli mít děťátko a když se to konečně povedlo, tak se nějak stalo, že se narodil sice moc chytrý a šikovný, ale malý. A neroste a neroste. Jenže je plný energie, chce pomáhat mamince i tatínkovi, jenže to vždycky trochu splete. A nakonec se bojí vrátit domů a vydá se do světa, tam se potká se skvělým kamarádem… Nebo že by nakonec tak skvělý nebyl? No a pak je tu ještě pan král a princezna a ta se Palečkovi moc líbí, jenže asi nikdy nevyroste… Nebo nakonec vyroste?

Fidlovačka: Šakalí léta

KDY: Neděle od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 459-699 Kč

Muzikálová groteska podle námětu filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského a povídek Petra Šabacha. Je rok 1957, na oběžnou dráhu vstříc novým zítřkům vzlétá Lajka, Klement Gottwald spokojeně odpočívá ve vítkovském mauzoleu, nad Prahou se stále ještě tyčí pomník zavrženého Stalina a do šedi tepláků budování socialismu přichází Bejby. Barevný, svěží a svůj, vnáší rytmus rock and rollu do pevně zakotveného maloměstského života pod rudou hvězdou. Oživí dětské fantazie, zformuje sny a ukáže, že ne všichni musí šlapat, jak se jim píská. Z dětského pobrukování tluče bubeníček se stanou válečné bubny a z klidu dospělých klid před bouří. Někdo musí z kola ven. Hra o hudbě, o svobodě, o dětských snech, o životě lidí v nelehké době, kdy jinakost se nenosí a každý krok mimo rytmus je po zásluze potrestán. O síle a slabosti charakteru, o lásce a žárlivosti. O živý hudební doprovod se postará rock and rollová kapela Green Monster.

Vícedenní akce

Hurvínkovo přání

KDY: Sobota od 14 a 16.30 a neděle od 10.30 a 14

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 180-250 Kč



Být malým klukem Hurvínka nebaví! Musí poslouchat taťuldu, a když ho ještě ke všemu pokladní nepustí do kina na premiéru jeho nejoblíbenějšího filmového hrdiny, protože je ještě malý, má toho dost. Bloumá nešťastně prázdnou pasáží, když uslyší písničku starého flašinetáře. Kde se tu tak najednou vzal? Jak se ukáže, není to jen tak obyčejný flašinetář, ale kouzelný dědeček, který může Hurvínkovi splnit přání. Hurvínek nemusí dlouho přemýšlet, přeje si být VELKÝ! Jestli se mu jeho přání vyplní a v dospělém těle bude tak šťastný, jak očekával, to prozradí tato pohádka.

Antonín Dvořák a sláva

KDY: Denně kromě pondělí 10-17 až do 17. dubna

KDE: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

ZA KOLIK: 30-50 Kč

Antonín Dvořák představuje pro českou kulturu zcela výjimečnou osobnost. Jako jednomu z mála českých umělců se mu podařilo získat světovou slávu již během života. Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino opět spustilo svůj provoz a nabízí široku nabídku filmů.



Pátek: 18.30 Ambulance (akční, USA), 21.15 Betlémské světlo (komedie, ČR)



Sobota: 18.00 Proměna (animovaný, USA), 19.45 Batman (akční, USA)



Neděle: 18.00 Proměna (animovaný, USA), 19.45 Betlémské světlo (komedie, ČR)

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Buddha zblízka

KDY: Denně kromě pondělí 10-18 (středa 10-20) až do 24. dubna

KDE: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 150-220 Kč, rodinné vstupné 350 Kč

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Hudebníka a publicistu Vlastimila Marka připomene výstava

KDY: Od 18. března

KDE: Knihovna Libri prohibiti, Senovážné náměstí 2, Praha 1

Pražská knihovna exilové a samizdatové literatury Libri prohibiti uspořádá výstavu samizdatových časopisů a fotografií, která připomene život a tvorbu loni zesnulého publicisty, hudebníka alternativních kapel, zenového buddhistu a propagátora hnutí New Age Vlastimila Marka. Výstava v Libri prohibiti na Senovážném náměstí 2 nazvaná To byl M&rek se uskuteční od 18. března, tedy prakticky „do roka a do dne“ od okamžiku Markova úmrtí.

Na výstavě návštěvníci uvidí zejména samizdatová vydání Markových časopisů, které vytvářel zejména pro potřeby svých známých a také pro spoluhráče alternativních kapel jako Elektrobus, Extempore či Amalgam, v nichž působil v 70. letech, i další písemnosti. Expozici doplní dobové plakáty, hudební nástroje a další artefakty, stejně jako řada archivních fotografií získaných jak z jeho pozůstalosti, tak od příbuzných. Několika exponáty přispělo také Popmuseum.

Vlastimil Marek.Zdroj: archiv VMVlastimil Marek (1946 – 2021) byl hudebník, muzikoterapeut, publicista, spisovatel a zenový buddhista. V 70. letech bubnoval s alternativními kapelami Extempore a Elektrobus i s vlastní skupinou Amalgam, s níž hrával i indický hráč na tabla. Tuto jeho aktivitu charakterizoval Vladimír Kouřil ve své knížce Jazzová sekce v čase a nečase jako „nenápadný rockový kořínek, který ovlivnil část domácího publika i muzikantů směrem k tomu, co se až za čas začalo nazývat world music“. V 80. letech Marek vystupoval s písničkářem Jakubem Nohou či hráčem na sitár Emilem Pospíšilem, jako hosta hrajícího na tabla si jej kapela Marsyas pozvala na nahrávání své desky Jen tak.

V těch dobách jej ale již zajímal především zenový buddhismus. V roce 1979 strávil dva měsíce v zenovém klášteře v Japonsku. Hrál na tibetské mísy, šamanské bubny a další tehdy nezvyklé nástroje. Spolupracoval rovněž s Jazzovou sekcí a Sekcí mladé hudby. V roce 1986 jeho snahu o zorganizování koncertu, jímž by lidé po celém světě hraním na gongy dodali planetě Zemi ty „správné“ vibrace, vyhodnotila Státní bezpečnost jako „poškozování zájmů republiky v cizině“ a odměnila dvouměsíčním pobytem v ruzyňské vyšetřovací vazbě, následovalo podmíněné odsouzení. Na jeho uvěznění upozorňoval Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných.

V 90. letech Marek pořádal semináře a přednášky, na nichž se snažil přesvědčit posluchače, aby začali žít „vědomým“ (tedy podle něj) správným způsobem života. Své skladby převážně vlastním nákladem vydal na několika albech. O New Age a world music také hovořil ve svých pravidelných pořadech na rádiích Kobra, Alfa, Echo, Golem i v Českém rozhlase.

Své články a fejetony publikoval nejprve v časopisech Mana a Baraka, jež postupně sám vydával, po roce 2000 na internetu. Nejprve na webu Svět namodro, potom formou blogů v Respektu. Nakonec se spoléhal již jen na vlastní stránku blog.baraka.cz, na níž je stále snadno dostupná nepřeberná řada jeho textů i článků, které osobně načetl. Kromě toho své texty vydal i ve dvou desítkách knížek. Zemřel na koronavirus 16. března 2021 v domově seniorů ve Mšeně na Kokořínsku.