Jedna z nejvýraznějších osobností tuzemské pěvecké scény přichází s recitálem, který volně navazuje na spolupráci s textařem Michalem Horáčkem. “Letitá spolupráce s Horáčkem měla za následek, že jsem se zamiloval do Hapky.” říká s úsměvem Ondřej, a nepopírá, že nemalou část koncertu tvoří šansony právě této autorské dvojce. V programu zazní ale i písně, které tvořil s pianistou Matejem Benkem. Společně natočili album Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha, které získalo ocenění Zlatá deska. Ruml se také objevuje v Benkově autorském projektu Planety.

Punkový večer ve Vopici

KDY: Pátek od 18

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč



V pátek večer se v legendárním klubu Modrá Vopice koná punkový večírek za účasti kapel Stále nič, Zaseklý stroje, Poslední tažení, D.D.P. a Zachovejte paniku.

Charitativní pop up 1981

KDY: Pátek 11-19

KDE: 1981 Secondhand, Oldřichova 31, Praha 4

Máte rádi retro nebo vintage oblečení a rádi byste pomohli dobré věci? V pátek můžete v secondhandu 1981 spojit oboje. "Bude u nás probíhat charitativní pop up ze kterého poputuje 100 procent z výtěžku na pomoc Ukrajině. Budeme tam nejen my, ale i naši kamarádi z Winegeek & Langōš Fry Day," zvou pořadatelé akce.

Sobota 5. března

Základní škola Flow: Dny otevřených dveří

KDY: Sobota 10-16

KDE: Pražská tržnice (Hala 40), Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

"Přijďte k nám zažít, jaké to je být ve Flow a jak připravujeme děti na budoucnost. Rovněž si vyzkoušíte jeden z našich školních projektů, v jehož rámci Vám rádi vysvětlíme naše curriculum, ukážeme prostory školy a navštívíme naše kreativně-technologické ateliéry. Těšíme se na Vás," zvou lidé ze Základní školy Flow na svojí akci.

Program:

10:00 - 12:00 První blok

10:00 - 10:15 Přivítání & základní informace

10:15 - 11:00 Ukázky vzdělávacího programu pro děti, vč. prohlídky prostor

11:00 - 12:00 Q&A se zástupci školy a pedagogy

14:00 - 16:00 Druhý blok

14:00 - 14:15 Přivítání & základní informace

14:15 - 15:00 Ukázky vzdělávacího programu pro děti, vč. prohlídky prostor

15:00 - 16:00 Q&A se zástupci školy a pedagogy

Drink for Ukraine: Benefiční pivní festival

KDY: Sobota od 11

KDE: Kongresové centrum (vstup vchodem č. 1), 5. května 1640/65, Praha 4



Více než 40 minipivovarů z celé ČR se sejde na benefičním pivním festivalu Drink for Ukraine. "My, čeští pivovarští, prohlašujeme, že se nás to týká a děláme vše, abychom utrpení ukrajinských dětí a maminek alespoň zmírnili. Prosíme doražte v sobotu do Kongresového centra a pojďte si dát pivo z více než 40 pivovarů. Načepují ho majitelé pivovarů a sládci. Každou korunu, kterou zaplatíte, pošleme na konto Člověka v tísni, který vypravuje humanitární konvoje nejen na hranice, ale i do ukrajinského vnitrozemí, kde je situace ještě horší. Pojďte se napít na Ukrajinu. Na zdraví. Na život. Doslova," zvou pivovarníci.

Cry Baby Cry

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka… Divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Tomáše Petříka se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Petra Hřebíčková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké.

Jazz Dock dětem: Kočička z kávové pěny

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 100 Kč, děti do 2 let zdarma



Byla jednou jedna kočička. Ne veliká, ne maličká. Narodila se odpoledne přesně o půl jedné, ale popořádku… "Zveme vás do naší kuchyňky, kde to voní kafíčkem a není úplně jasné, kdo se koho vlastně bojí. Inscenace je určená pro děti od 1 do 99 let," zvou členové Divadla Na kárce.

Benefiční punkový koncert

KDY: Sobota od 14

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 250 Kč

Fanoušci punkové muziky se v sobotu symbolicky rozloučí se svým kamarádem Tomášem Bejstou. Na jeho počest postupně zahrají kapely Sam s kytarou, Klika vod Hajzlu, Ravachol, Rozšláplé kecky, Štěpán Málek, V.P.V., Soukromey pozemek, Bloody Marry, Barbar Punk, Husitský odboj a Stále nič.

Fidlovačka: Jeptišky

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 399-549 Kč



Chcete vědět, co všechno se může stát, když si řádové sestry uvaří k smrti dobrou polévku? Malých sester z Hobokenu bývalo sedmdesát a jedna jeptiška, ale sestra Julie byla vždycky tak trochu podivná kuchařka. A tak není divu, že se dvaapadesát jejích sestřiček odebralo na onen svět. Tedy vlastně prozatím jen do mrazáku, neboť klášterní kasa je po nákupech Matky představené jaksi prázdná. Co dělat? Čekat na zázrak, nebo uspořádat dobročinné představení v pronajatém divadle? Muzikál Jeptišky je totiž něco jako apo-katoli-ptický muzikál, u kterého se chvílemi možná budete až modlit smíchy.

Jak s Máničkou šili všichni čerti

KDY: Sobota od 14 a 16.30 (v 18 workshop k představení)

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 180-250 Kč

Pekelný muzikál pro děti. „To je k uzoufání, nosit stále ty samé, staré a nemoderní šatičky,“ vzdychá Mánička a smutně si prohlíží své spolužačky, pyšnící se modely podle poslední módy. Za jejich kamarádství a za krásné šatičky by dala cokoliv. Přátelství Hurvínka, lásku bábinky a snad by se upsala i samotnému čertu. Od přání ke skutku není daleko. Pak už nezbývá než nastoupit do tramvaje a vydat se do Ďáblic. Do samého pekla, kde šijí všichni čerti…Jakou cenu bude muset Mánička za splnění svých přání zaplatit a jak to nakonec dopadne, to se dozvíte ve hře plné písniček.

Magická esa

KDY: Sobota od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: 389 Kč



Při velkých „copperfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa ze Světového poháru bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška představí v neočekávaných rolích přední české modelky. Těšit se můžete na čtyřmetrovou skluzavku času, nebezpečné prostoupení obřím ventilátorem, originální levitaci divačky, vystřelení kouzelnice z děla, záhadné čtení myšlenek divákům v publiku a na řadu dalších velkolepých iluzí plných perfektní zábavy! Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková / Martina Poulíčková- Krajčová, taneční skupiny Magic Girls, Electric Men a další hosté. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je otevřený Zrcadlový labyrint, které má nejen u dětí velký úspěch.

Neděle 6. března

Detektiv Emil a králík s velkýma ušima

KDY: Neděle od 15 do 17

KDE: Švandovo divadlo, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč

Když se narodí chlapeček, který umí všechno najít, je předurčen k tomu, aby se stal detektivem. A když jednoho dne najde ztraceného králíka, který má velmi dlouhé uši, stanou se nerozlučnými kamarády. Ale ouha! Lstivý a nenávistný kuchař chce ovládnout jejich městečko. A neváhá použít ty nejděsivější prostředky, aby se tak stalo. Ale na Emila s králíkem si nepřijde. Pro děti od 3 let. Hrají Buchty a loutky.

Fidlovačka: Eva tropí hlouposti

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-499 Kč



Divadlo Na Fidlovačce chce inscenací Eva tropí hlouposti připomenout skvělou českou autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy komedie, jejím stěžejním dílem. "Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje, slavil úspěch už v časopisecké podobě, také jako nezapomenutelný film Martina Friče s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a Zdeňkou Baldovou v hlavních rolích a rovněž v knižním vydání. Věříme, že inscenace na úspěch předchozích podob Evina příběhu naváže. Inscenace Eva tropí hlouposti na jeviště Fidlovačky rozhodně patří. Tak jako na ně kdysi patřil i představitel jedné z hlavních rolí ve stejnojmenném filmu - Oldřich Nový. Ten našemu divadlu kraloval nejen na jevišti, ale i jako jeho ředitel. Divadlo Na Fidlovačce si všímá tradičních českých látek a také se tu zpívá. Obojí chce naše inscenace nabídnout," zvou lidé z Fidlovačky.

Mineralogická určovací beseda

KDY: Neděle od 10

KDE: Národní muzeum (Historická budova, přednáškový sál č. 102), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Přírodovědecké muzeum, mineralogicko-petrologické oddělení a Společnost Národního muzea vás zvou na určovací besedu. Všichni zájemci jsou zváni na přátelské posezení s odborníky i amatérskými mineralogy. Budou zde prezentovány uplynulé i budoucí události v daném oboru, sběratelské zážitky a objevy ostatních kolegů a v neposlední řadě si jako vždy budete moci nechat určit své nálezy pracovníky z Národního muzea.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Deštivé dny

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo ABC, Vodičkova 28, Praha 1

ZA KOLIK: 600-850 Kč

Divadlo Ungelt v Divadle ABC… Americké drama je hrou o přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. Ve světové premiéře této hry ztvárnily mladé policisty filmové hvězdy Daniel Craig a Hugh Jackman. Richard Krajčo za roli Dennyho získal Cenu Thálie 2012 a David Švehlík se umístil v širší nominaci. Obvyklá délka představení je 2 hodiny a 20 minut včetně přestávky. Upozornění pro diváky: v rámci představení je použito hlasité střelby.

Vícedenní akce

Tonya Graves v Jazz Docku

KDY: Pátek a sobota od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 430 Kč



Tonya Graves, nezaměnitelný hlas české hudební scény, se znovu představí v pražském Jazz Docku. Na svém kontě má, kromě řady ocenění a úspěchů s kapelou Monkey Business, i dvě zdařilá sólová alba. A právě z těchto dvou desek mixuje repertoár svých koncertů.

Antonín Dvořák a sláva

KDY: Denně kromě pondělí 10-17 až do 17. dubna

KDE: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

ZA KOLIK: 30-50 Kč

Antonín Dvořák představuje pro českou kulturu zcela výjimečnou osobnost. Jako jednomu z mála českých umělců se mu podařilo získat světovou slávu již během života. Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino opět spustilo svůj provoz a nabízí široku nabídku filmů.



Pátek: 18.30 Batman (akční, USA), 21.30 Smrt na Nilu (mysteriózní krimi, USA)



Sobota: 17.45 Encanto (animovaný, USA), 19.45 Batman (akční, USA)



Neděle: 17.45 Tajemství staré bambitky 2 (pohádka, ČR), 19.45 Ulička přízraků (drama, USA)

Jak s Máničkou šili všichni čerti

KDY: Pátek od 10, sobota od 14 a 16.30, neděle od 10.30 a 14

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 180-250 Kč

Představte si, že u vás jednoho dne zaklepe nezvaný host. Nejenže je nezvaný, ale navíc je úplně jiný než kdokoliv a cokoliv, co znáte. A to se přesně stane u Spejblů. Z ničeho nic u nich bydlí Člunozobec a Spejbl s Hurvínkem jsou rázem podnájemníci ve vlastním bytě. Protože má Člunozobec opravdu nezvyklé potřeby a rituály, není možné s ním společný prostor sdílet. Jenže Člunozubec všechno ví, všude byl a neplatí na něj žádné logické argumenty, se kterými na něj Spejbl vyrukuje. Za to Hurvínek, ten si ví vždycky rady, na něj je i Člunozobec krátký a nebo je to naopak? Vhodné pro děti od 4 let.

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Buddha zblízka

KDY: Denně kromě pondělí 10-18 (středa 10-20) až do 24. dubna

KDE: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 150-220 Kč, rodinné vstupné 350 Kč

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu

Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!