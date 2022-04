Václav, neúspěšný kouzelník a prototyp vyhořelého zoufalce, není schopen čelit realitě po rozchodu se svou první láskou a rozhodne se tak utvářet realitu svou. Hlubinná deprese, přímo určující chod jeho života, se zdá být i po několika letech nepřekonatelná, v sebelítosti se stává nesnesitelným pro své okolí a hrdě se oddává pocitu nicoty. Ta ho ovšem dovede až k únosu dítěte jeho někdejší lásky pod přesvědčením, že patří jemu. Příběh se ovšem začne vyvíjet v jeho prospěch, aniž by čelil fatálním důsledkům svého činu. Tragicko-komický příběh člověka, jehož původně sobecké jednání vyústí v pomyslný happy end.

Jak s Máničkou šili všichni čerti

KDY: Pátek od 10

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 180-250 Kč



Pekelný muzikál pro děti. „To je k uzoufání, nosit stále ty samé, staré a nemoderní šatičky,“ vzdychá Mánička a smutně si prohlíží své spolužačky, pyšnící se modely podle poslední módy. Za jejich kamarádství a za krásné šatičky by dala cokoliv. Přátelství Hurvínka, lásku bábinky a snad by se upsala i samotnému čertu. Od přání ke skutku není daleko. Pak už nezbývá než nastoupit do tramvaje a vydat se do Ďáblic. Do samého pekla, kde šijí všichni čerti…Jakou cenu bude muset Mánička za splnění svých přání zaplatit a jak to nakonec dopadne, to se dozvíte ve hře plné písniček.

Fidlovačka: Jeptišky

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 399-499 Kč

Chcete vědět, co všechno se může stát, když si řádové sestry uvaří k smrti dobrou polévku? Malých sester z Hobokenu bývalo sedmdesát a jedna jeptiška, ale sestra Julie byla vždycky tak trochu podivná kuchařka. A tak není divu, že se dvaapadesát jejích sestřiček odebralo na onen svět. Tedy vlastně prozatím jen do mrazáku, neboť klášterní kasa je po nákupech Matky představené jaksi prázdná. Co dělat? Čekat na zázrak, nebo uspořádat dobročinné představení v pronajatém divadle? Muzikál Jeptišky je totiž něco jako apo-katoli-ptický muzikál, u kterého se chvílemi možná budete až modlit smíchy.

Dětský karneval

KDY: Pátek 15-18

KDE: Centrální park Kbely, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma



"Po Kbelích na vědomost se dává, že proběhne bitva hravá. Vytvoř si kostým, neváhej a pojď si hrát, bude se soutěžit, tančit i bláznivě se smát. Vítáme rodinné masky," zvou pořadatelé na akci pro děti, která bude inspirovaná seriálem Byl jednou jeden život.

Krucipüsk oslaví 30+2 let

KDY: Pátek od 19

KDE: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

ZA KOLIK: Od 478 Kč

Milovníci hutných kytarových riffů a nesmrtelných groovů, kapela Krucipüsk se dala dohromady s produkční crew Rock For Churchill a společnými silami zorganizovali zatím největší samostatný koncert kapely ke 30+2 letům existence.

Sobota 2. dubna

V.A.R., Fleshless a Pačess v Modré Vopici

KDY: Sobota od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 250 Kč

Trojice perfektních metalových kapel se chystá v sobotu zbourat kultovní klub Modrá Vopice. Ve 20 hodin začne epickoblackový Pačess, ve 21 thrashoví V.A.R. a od 22.15 pak deathoví Fleshless.

Vítání jara

KDY: Sobota 13-17

KDE: Areál Vltavanů, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Odpoledne pro celou rodinu, společná akce DDM JM, DDM Modřany a Hobby centra 4. Těšit se můžete na dílny s jarní a velikonoční tématikou, na pohádku, lidové písničky a samozřejmě tradiční vynášení Morany do Vltavy.

Cry Baby Cry

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí… Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka.

Okna do pravěku: Komentovaná prohlídka

KDY: Sobota 11-17

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 50 Kč + cena běžné vstupenky do muzea



Nechte se provést zcela novou expozicí a poznejte, jak vypadal život na našem území před mnoha milióny let. Komentovaná prohlídka jedné z nejmodernějších paleontologických expozic v Evropě vás seznámí s rozmanitostí života v pravěku. Jednotlivé sály představují unikátní nálezy z území Čech a nechají nás nahlédnout pod hladinu prvohorního a druhohorního moře, do třetihorních lesů nebo na pláně poslední doby ledové. Kromě zkamenělin nechybí velkoformátové rekonstrukce pravěkých zvířat – např. jediného českého dinosaura nebo oblíbených mamutů. Prohlídky jsou vhodné i pro rodiny s dětmi od 6 let.

Sobotní výtvarná dílna

KDY: Sobota 10-12

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 120 Kč

Tradiční tvořivá dílnička pro děti. Tentokrát na téma Velikonoční dekorace.

Neděle 3. dubna

Mineralogická určovací beseda

KDY: Neděle od 10

KDE: Národní muzeum (Historická budova, přednáškový sál 102), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Přírodovědecké muzeum, mineralogicko-petrologické oddělení a Společnost Národního muzea vás zvou na určovací besedu. Všichni zájemci jsou zváni na přátelské posezení s odborníky i amatérskými mineralogy. Budou zde prezentovány uplynulé i budoucí události v daném oboru, sběratelské zážitky a objevy ostatních kolegů a v neposlední řadě si jako vždy budete moci nechat určit své nálezy pracovníky z Národního muzea.

Swap kytek: CAMPlant

KDY: Neděle od 10

KDE: CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Přines kytku, odnes kytku. Bílý sál CAMPu se na jeden den promění ve skleník a vy tak můžete přijít na swap květin nebo se zúčastnit jednoho ze zelených workshopů s emauzským zahradníkem nebo upcyclingové dílny pro děti. Kapacita workshopů je omezena, nezapomeňte si rezervovat místa. Ať jste milovníkem přírody nebo spíše města, určitě máte doma či v kanceláři nějakou pokojovku. Přineste do CAMPu oblíbenou odrůdu a můžete si na oplátku odnést jinou do své sbírky.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Detektiv Emil a králík s velkýma ušima

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč



Když se narodí chlapeček, který umí všechno najít, je předurčen k tomu, aby se stal detektivem. A když jednoho dne najde ztraceného králíka, který má velmi dlouhé uši, stanou se nerozlučnými kamarády. Ale ouha! Lstivý a nenávistný kuchař chce ovládnout jejich městečko. A neváhá použít ty nejděsivější prostředky, aby se tak stalo. Ale na Emila s králíkem si nepřijde. Pro děti od 3 let.

Velký strahovský stadion: Z tribuny na tribunu

KDY: Neděle od 14

KDE: Sraz před vrátnicí Velkého strahovského stadionu (u spojovacího mostu se stadionem Evžena Rošického), Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 260 Kč

Je tu unikátní možnost prozkoumat útroby jednoho z největších sportovních stadionů světa. Komentovaná prohlídka Velkého strahovského stadionu vás zavede do prezidentského salonku, na západní tribunu nebo ochozy. Dozvíte se více k historii tohoto kolosu, který hostil v minulosti všesokolské slety, spartakiády, koncerty či vojenské přehlídky a jehož původní část je dnes pod památkovou ochranou. Na závěr je pro vás připraveno ještě jedno překvapení. Odvážlivci mohou vystoupat 130 schodů do tzv. „skleníku”, místa, kde stávala dříve vstupní brána, a kde se otevírají úžasné výhledy na celý stadion.

Vícedenní akce

Pražský festival piva

KDY: Pátek 13-20, sobota 13-24

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306, Praha 7

ZA KOLIK: 100-200 Kč (v ceně degustační sklenice a katalog)



Pozvání přijalo více jak dvacet českých pivovarů, od těch nejznámějších až po ty nové, létající. Letos se účastní také zahraniční hosté, pivovary z Belgie, Německa, Polska, Maďarska, Ukrajiny a Estonska. Celkem budete moci vybírat z více než 150 druhů točených piv, nabídneme i bohatý sortiment piva i v lahvích a plechovkách. Součástí festivalu budou workshopy, přednášky a degustace, s účastí sládků z Německa a Belgie. K dobré náladě přispějí i hudební vystoupení a bohatá gastro sekce.

Hardcore Prague United

KDY: Pátek od 18 a sobota od 15.30

KDE: Rock Café, Národní 20, Praha 1

ZA KOLIK: 900 Kč

První ročník nového indoor festivalu hardcore muziky. Dva dny, třináct kapel, jeden klub. V pátek vystoupí: 19.00 Meresiew, 20.00 Konfront, 21.00 Lighthouse Keeper, 22.00 Hopes, 23.00 Born From Pain. V sobotu: 16.00 Homesick, 17.00 Backfist, 18.00 Marked As An Enemy, 19.00 No Face No Case, 20.00 NBF, 21.00 No Turning Back, 22.10 Risk It!, 23.20 Depression Island.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč

V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino opět spustilo svůj provoz a nabízí široku nabídku filmů.



Pátek: 20.00 Ztracené město (dobodružný, USA), 22.00 Ambulance (akční, USA)



Sobota: 19.45 Ježek Sonic 2 (akční, USA/Japonsko), 21.50 Batman (akční, USA)



Neděle: 19.45 Tajemství staré bambitky 2 (pohádka, ČR), 21.45 Morbius (akční, USA)

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Buddha zblízka

KDY: Denně kromě pondělí 10-18 (středa 10-20) až do 24. dubna

KDE: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 150-220 Kč, rodinné vstupné 350 Kč

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.