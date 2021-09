Festival vína v Holešovicích

KDY: Pátek 15-20

KDE: Pražská tržnice, Hala 28, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: 350 Kč

Užijte si ochutnávku oceněných vín osmnáctého rončíku mezinárodní výstavy Grand Prix Austerlitz 2021. K ochutnání bude přes 50 vzorků oceněných vín.

Koncert MIG 21

KDY: Pátek 20-22 (vstup do areálu od 18.30)

KDE: Kinského zahrada, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte oslavit konec léta fenomenálním koncertem skupiny MIG 21 do Kinského zahrady. Vstup zdarma, kapacita je omezena na tři tisíce diváků.

Letní kino Humanita: Pražská pětka

KDY: Pátek od 21

KDE: Vnitroblok kina Humanita, Novákových 489/20a, Praha 8

ZA KOLIK: 100 Kč, 390 Kč s neomezenou konzumací vína a piva během promítání

Dvorana legendárního kina Humanita se na léto po šedesáti letech znovu otevřela a v pátek zakončí sezonu promítání filmu Pražská pětka. Režisér Tomáš Vorel vytvořil svůj celovečerní experimentální debut se členy věhlasných pražských netradičních autorských divadel. Soubory ve filmu prezentovaly vlastní poetiku a styl prostřednictvím pěti povídek různých typů, propojených satirickým komentářem odborníka Milana Šteindlera.

Švandovo divadlo: Kdo je tady ředitel?

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 420 Kč



Skvělá dánská komedie od Larse von Triera. Ravn je ředitelem a zároveň majitelem firmy, to ovšem před svými kolegy skrývá a vydává se již deset let za pouhého řadového zaměstnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Až nyní, když chce firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo je pro takovou roli lepší než neznámý a všemi podceňovaný herec!

Prázdniny ve Dvorcích nekončí

KDY: Sobota od 15

KDE: Žluté lázně - Dvorce, Podolské nábřeží, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma

Ve Dvorcích si můžete užít příjemné sobotní odpoledne s celou rodinou. Čeká vás hudební vystoupení Štěpána Kloučka (15-18), Petra Kutheila & Live bandu (19-22) a také dětské dílničky (15-18) nebo opekání špekáčků.

Letní scéna Harfa: Příhody včelích medvídků

KDY: Neděle od 10

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 169 Kč



Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, které většina z nás jistě zná z televizních večerníčků. Jejich dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na které se čmeláčci učí nejen létání a sběru sladkého medového prášku, ale také odvaze k překonávání nástrah lučního světa. Díky moudrým radám své maminky a pomoci svých kamarádů Housenky, Motýla a krásné Berušky šťastně překonají nástrahy hladového Pavouka, zachrání malé miminko a stanou se hrdiny celého palouku, když dopadnou strašidelného zloděje Pučmelouda! Pohádka je provázena milými a rytmickými písničkami Petra Skoumala s texty Zdeňka Svěráka.

Jedu v medu

KDY: Sobota 9-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7

ZA KOLIK: 50/150 Kč

Národní zemědělské muzeum připravilo na sobotu akci určenou hlavně pro všechny milovníky medu a včelařství. Můžete se těšit na medový trh, workshopy, přednášky a setkání s odborníky. Pro děti je připravený bohatý program. Navíc budou vyhlášeny výsledky soutěže „Kdo upeče, vyhraje“. Akce se váže k výstavám Včely a včelařství a Nejen včely.

Křest a party kapely Konfront ve Vopici

KDY: Sobota od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč



Hardcore-punková kapela Konfront v sobotu na dvoře Modré Vopice slavnostně pokřtí své nové album Versus. K tomu jim zahrají hosté Locomotive a Ničit Pálit.

Zážitky s papoušky v Pirátí zátoce

KDY: Sobota 10-15

KDE: Pirátí zátoka, Vltavanů 546, Praha 4

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

V Pirátí zátoce se už potřetí uskuteční sraz chovatelů exotických papoušků. Úžasná přehlídka druhů a barev, od nejmenších až po největší papoušky ara, s ukázkou přeletů nad Pirátí zátokou. Odnést si můžete opravdová papouščí pera nebo tričko s vaší fotkou s papouškem na rameni.

Streetfood na Náplavce

KDY: Sobota 10-20

KDE: Smíchovská náplavka, Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma



To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte v sobotu Smíchovské náplavce. Přijďte si užít den do společnosti dobrého jídla na pražský hot spot. Vybírat budete ze široké nabídky streetfoodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Srí Lanky a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle, lehké makronky, ledové nanuky nebo pestrá paleta sladkého pečiva a dezertů.

Kytkobraní

KDY: Sobota 13-18

KDE: Atrium Žižkov, Čajkovského 12, Praha 3

ZA KOLIK: Zdarma

Na Kytkobraní se naučíte, jaké byliny sbírat na podzim nebo jak si připravit vlastní léčivou tinkturu. Také poradíme, které rostliny umí bojovat proti podzimnímu nachlazení a jak se léčivky využívají v lidové medicíně. Vítáni jsou nejen zkušení pěstitelé bylin, ale také začátečníci, kteří chtějí poznat léčivou sílu rostlin. Ačkoli se na tomto Kytkobraní zaměříme zejména na byliny, prostor věnujeme i květinám a vázaným kyticím a nebude chybět ani tradiční swap květin. Akce chystá program pro malé i velké od debaty s hlavním hostem dne bylinkářkou Monikou Golasovskou-Čechovou, zakladatelkou blogu Bylinková Terapie a autorskou knih o bylinkách, ale i tvůrčí dílny a poznávačky pro děti.

Kouzelná sobota s Pavlem Kožíškem

KDY: Sobota 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Švandovo divadlo: Cry Baby Cry

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 330 Kč

Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. Divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Luboše Veselého se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Bohdana Pavlíková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké.

Wannado Festival - Sporťáček

KDY: Sobota 10-17

KDE: Branická louka, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Jedenáctý ročník největšího rodinného sportovního festivalu v České republice je tady! Nenechte si ujít jedinečnou přehlídku sportovních aktivit z Prahy i okolí a objevte lákadla aktivního světa Wannado. Překážková nafukovací dráha Ninja Race, laserová biatlonová střelnice ani zóna Wannado odrážedel pro nejmenší sportovce nebudou chybět. Během dne na Vás čeká nejen pořádná dávka pohybu, ale také setkání se známými sportovci, autogramiády, exhibice a soutěže o hodnotné dárky.

Turnaj králů

KDY: Sobota 13-17

KDE: Park Maxe von der Stoela, Praha 6

ZA KOLIK: 60/120 Kč

Čtvrtý ročník rytířských turnajů v parku Maxe van der Stoela (na Brusnici). "V turnaji se tradičně věnujeme životu českých králů. Tentokrát se budeme věnovat králi Václavu II., který vystoupil ze stínu svého otce Přemysla Otakara II. a vytvořil z Českého království opravdovou středoevropskou mocnost. Diváci se mohou těšit na rytíře na koních v královském turnaji, kapelu, dvorní dámy a další kostýmované účinkující. Tradiční ponožkovou bitvu pro děti a malý dárek pro každého malého bojovníka. Chybět nebude ani dobové tržiště a naučná stezka mapující život krále Václava II," zvou pořadatelé akce.

Princové jsou na draka

KDY: Neděle od 10

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 169 Kč



Pohádka Princové jsou na draka se stala doslova zlatým pokladem České televize a na její další uvedení se vždy těší všechny generace diváků – od těch nejmenších až po jejich babičky a dědečky. A v roce 2015 – třicet pět let od televizní premiéry - se převedla i na divadelní prkna. Diváci tak mají možnost přenést se do bláznivého pohádkového světa, poslechnout si (a třeba i s herci společně zazpívat) známé písničky a sledovat příběh smutné princezny Lenky a trochu bezradného pana krále, který si neumí poradit s kralováním ani s drakem.

Veggie náplavka

KDY: Neděle 10-19

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma

Třináctá největší přehlídky rostlinné stravy a ohleduplného životního stylu, tentokrát s podtitulem New. Nejen proto, že vstupujeme do New Normalu, ale i proto, že v této době přibývá neuvěřitelné množství novinek rostlinné stravy - a vy se s nimi máte příležitost seznámit na jednom místě! Protože svět, ve kterém budou alternativy v hlavní roli znamená v první řadě svět bez utrpení zvířat a poškozování planety.

Rathayatra: Festival radosti

KDY: Neděle 12-18

KDE: náměstí Republiky, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Ratha-Yatra, neboli festival vozů není jen pestrobarevnou přehlídkou v indickém stylu. Své kořeny má tato slavnost v indickém městě Purí, kde se pravidelně koná již více než dva tisíce let. Festival svou nadčasovostí, kulturní a duchovní hodnotou pomáhá ve sbližování lidí bez rozdílu rasy, přesvědčení a společenského postavení. Cílem projektu je vytvořit radostnou a pospolitou atmosféru pro všechny zúčastněné lidi. Je určen pro všechny společenské třídy a věkové kategorie. Snahou organizátorů je seznámit s touto úžasnou a starodávnou kulturou Indie co nejširší spektrum lidí. Festival barev, hudby a tance má přátelskou, rodinnou atmosféru, a je velice vhodný pro rodiny s dětmi. Těště se na bohatý kulturní program!

Letní swingová tančírna

KDY: Neděle 18-21.30

KDE: Biotop Radotín, K Lázním 9, Praha 16

ZA KOLIK: Vstupné na kapelu do klobouku (doporučeno 100 Kč)

Skvělé letní tančírny v Biotopu Radotín každou druhou letní neděli. Plavání, muzika, tanec, slunce… Tentokrát zahraje Marty´s Henpecked Club.

PesFest

KDY: Neděle 11-17

KDE: Park Pankrác, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Osmý ročník bude opět velmi nabitý. Čekají vás psí vystoupení a komentované ukázky, agility park, psí poradny, oblíbené psí soutěže a samozřejmě vyhlášení sympaťáka PesFestu 2021.

Tři sestry open air festival

KDY: Pátek 12-22 a sobota 11.30-22

KDE: Ledárny Braník, U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: Pátek 756 Kč, sobota 790 Kč, dvoudenní 1250 Kč

Kapela Tři sestry slaví 36 let a pořádá tradiční festival na závěr léta. V sobotu vystoupí Pirates Of The Pubs, Muerti, Apple Juice, Plexis, Nežfaleš, SPS, Visací zámek a Ivan Mládek s Banjo bandem. V neděli pak MZH, Lety Mimo, DeBill Heads, Doctor P.P., E!E, Trautenberk a oslavenci Tři sestry společně s hosty.

Burgerfest

KDY: Pátek 16.30-24, sobota 11-24, neděle 13-17

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 150 Kč na jeden den, v prodeji i celovíkendové vstupenky od 800 Kč (s příspěvkem pro festival)



Desáté výročí Burgerfestu bude jedinečný gastronomický a kulturní zážitek! Burgery, kapely a mašiny, máte se na co těšit! Tento ročník bude opět famózní, po loňské premiéře se Burgerefest opět spojí s dalším legendárním festivalem všech milovníků kůže a benzínu – Prague Harley Days. I letos uvidíte skvělá kuchařská show s milovníky vaření z několika zemí včetně pyromana Karla Heinz Drew z Mnichova, který předvede svoji geniální ohnivou show za grilem vyrobeným z barelu. I letos vás zkrátka čeká spousta překvapení a skvělých zážitků, spousty jídla, zábavy a hlavně pohody na největší masožravé akci roku.

Vyšehrátky

KDY: Pátek 10-18, sobota 10-20, neděle 10-18

KDE: Vyšehrad, Praha 2

ZA KOLIK: Pohádky 80/120 Kč, workshopy 150 Kč

Festival divadla, her, zábavy a workshopů proběhne opět na Vyšehradě. "Vytváříme tvůrčí prostředí nejen pro děti, ale i pro rodiče. Nejsme odkladištěm pro zlobivé děti, nejsme dětským koutkem! Chceme, aby si u nás hrály celé rodiny. Naším cílem je poskytnout rodičům a jejich vzácným ratolestem témata k diskuzi. Čekají Vás pohádky a hry, cvičení a workshopy," zvou pořadatelé.

Nejlepší české bonsaje: Soutěžní výstava

KDY: Výstava denně 9-19, víkendový program oba dny od 11

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Bonsaje, umění časově neohraničeného rozsahu. Jednotlivý kus není nikdy "hotov" - mění se v průběhu ročních období a krásní s přibývajícími lety. Letošní výstava bonsají ukáže to nejlepší od pěstitelů z České republiky. A že je z čeho vybírat. K vidění budou exponáty přivezené z mnoha koutů Čech i Moravy. "Bude to naše první soutěžní výstava. Porota se skládá z odborníků z oboru a vybereme i bonsaj, která padne do oka našeho pana ředitele. Pro nejlepší českou bonsaj budete moci hlasovat i vy na našich sociálních sítích," říkají lidé z botanické.

Mystic Sk8 Cup

KDY: Po celý víkend

KDE: Ostrov Štvanice, Praha 1

ZA KOLIK: 390-990 Kč

Již 26. ročník jednoho z největších skateboardových závodů v Evropě. Mystic Sk8 Cup bude opět součástí tour World Cup Skateboarding, což je zárukou toho, že na pražské Štvanici uvidíte špičkové skateboardisty a skateboardistky z celého světa. Těšte se na skvělý doprovodný program, včetně koncertů kapel Dog Eat Dog, Wohnout, Loco Loco a spousty dalších.

Antická Štvanice 2021: Římská Lukrécie

KDY: Premiéra pátek 20, další reprízy: 4. až 9. a 11. září od 20

KDE: Parkoviště mezi Hlávkovým mostem a Divadlem Vila Štvanice, Praha 1

ZA KOLIK: Premiéra 500 Kč, další dny 250-500 Kč



Parodická opera Římská Lukrécie v režii Petra Haška se odehrává v nomádském kempu, který se počátkem září usídlí na ostrově Štvanice. Vztahy jedné uzavřené společnosti nahlédnete na pozadí příběhu o zneuctění krásné Lukrécie, který slouží jako inspirace četným umělcům již od dob antiky. Poslední dny římského království jsou ve znamení bojů, intrik a malicherností. Je třeba sesadit samozvaného krále, aby se do země vrátila morálka!

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Sobota: 20.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel (komedie/ČR), 22.20 Zátopek (životopisný/ČR)

Neděle 20.00 Tlapková patrola ve filmu (animovaný/USA), 21.30 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech (akční, USA)

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Sluneční králové

KDY: Denně 9-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 50-300 Kč

Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.

Od Pakulu ke Kongresáku

KDY: Denně 10-18 do 12. září

KDE: Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Zasedala tu KSČ, NATO i EU. Vystoupil zde Gorbačov, Obama, ale také Elton John a Bob Dylan. Generace dospívajících se tu učily valčík a během legendárních Rockfestů pogovaly v davu. Milion diváků tady tleskalo hraběti Drákulovi a astronomové tu vyloučili Pluto z planet sluneční soustavy. Touto budovou zkrátka prošly naše dějiny. Kongresové centrum Praha, dříve známé jako Palác kultury, letos slaví 40. výročí. Jeho příběh, který odráží moderní dějiny naší země, tato výstava shrnuje.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

