Jaká je cena za to, že potkáte „muže svého života“? Muž a žena se nečekaně seznámí ve frontě na letišti. Vášnivě se do sebe zamilují. Pak přijde manželství, dítě, dům, problémy v práci…A city se mění. Sluncem prozářená idyla se mění v děsivou noční můru…

Hotel Spejbl

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 110-250 Kč



Představení pro dospělé. Spejbl s Hurvínkem pátrají v podivuhodném hotelu po vytouženém pokoji a klidu. Pokoj ani klid však nenacházejí, naopak se setkávají s jeho zvláštními nocležníky. Představení je unikátní nejen obsazením, kdy je každá z postav, nebo můžeme říct diagnóz nazpívána umělci zvučných jmen, jen namátkou: Klaustrofobikovi propůjčil svůj hlas Jiří Suchý, neurotikovi Ivan Hlas, jako další postavy uslyšíte Ivu Pazderkovou, Tomáše Hanáka, Tomáše Kluse, Ewu Farnou, Báru Basikovou, Davida Kollera, Xindla X … a další.

Čad a Hentai Corporation v Akropoli

KDY: Pátek od 19

KDE: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

ZA KOLIK: 420 Kč

Nad Tatrami sa malo blýskať a hromy též divo biť, ale vzhledem k Transformers pandemii se vše prozatím odehraje jen v krajinách praotce Ringo Čecha. Dvě z hudebně nejvýraznějších a živě nejlepších kapel bývalého Těžkoslovenska spolu na poslední chvíli vyrazí na 8 koncertů. Ve znamení vztyčeného… praporu proti Omikronovi… Časový rozpis: 18.45 Stellaris, 19.35 Čad, 20.45 Hentai Corporation.

Dovolená paní Josefy

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Úspěšná francouzská komedie o tom, jak umí být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá.

Sobota 12. března

Polívkování

KDY: Sobota 10-18

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Zahřejí vás nejen polévky tuzemské jako například bramboračka, kulajda, zelňačka, čočková, dýňová, prdelačka, knedlíčková, dršťková či poctivé vývary, tak polévky z celého světa jako ruský boršč, mexické chipotle, malajská laksa, francouzská bouillabaisse, vietnamské pho, marocká harira nebo stále více populární japonský ramen. Pro ty z vás, kteří příliš neholdují masu, bude připravený pestrý výběr zeleninových krémů a luštěninových polévek. Zajídat se bude křupavými rohlíčky, čerstvým domácím chlebem a jinými druhy slaného pečiva. Nebudou chybět ani sladké dobroty. Přijďte si pochutnat na skvělých polévkách, vyzkoušet nové a nevšední recepty ze všech koutů světa a potěšit své chuťové pohárky.

Den otevřených dveří Hangáru

KDY: Sobota 13-18

KDE: Letiště Točná, Praha 12



První den otevřených dveří hangáru 2022 na letišti Točná je zde! K vidění budou letadla v hangáru a v případě hezkého počasí, uvidíte některé z nich i ve vzduchu. Pro více aktuálních informací sledujte facebookový profil a webové stránky www.tocna.cz. "Prosíme návštěvníky, aby omezili příjezd auty, případně neparkovali na příjezdových komunikacích k letišti, případně parkovat na krajnicích dle koordinace městské policie Prahy 12. Tyto komunikace jsou jediným příštupem pro IZS," vzkazují pořadatelé.

Ductus Deferens: Smrdíš ty!

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 250 Kč

Divadelní seriál kočovné divadelní družiny Ductus Deferens s pravidelnou aktualizací skrze současné společenské konflikty reflektuje nejhlubší útroby internetových komentářů. Čtveřice odborných komentátorů, reprezentantů českého národa, tak zasedne za své klávesnice a v rámci scénických výstupů vypustí svůj nenávistný pach. Kdo z nich smrdí nejvíc a odnese si vítězného tchoříka a v jakém stavu se naše rozdělená společnost skutečně nachází? Přijďte se přesvědčit sami! Co repríza, to nový díl této dadaistické skicy.

Jazz Dock dětem: Královna barev

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 100 Kč, děti do 2 let zdarma



Rodinná pohádková komedie, kde hlavní postavou je princ Modrásek, který si v různobarevných královstvích hledá nevěstu… Hraje Divadýlko z pytlíčku.

Riot Over River Winter

KDY: Sobota od 12

KDE: Cross club, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek, doporučené rozmezí 200-666 Kč

Hudební festival na podporu uprchlíkům. Metal, punk, elektro, infostánky, veganské jídlo včetně tradiční akce Vegan Burger Days. "Chceme, aby festival s antifašisticým poselstvím byl maximálně přístupný pro co nejvíce lidem, nehledě na finance. Budeme rádi za jakýkoliv benefiční příspěvek, doporučujeme od 200 do 666 Kč, je na tobě, jak můžeš a chceš podpořit. Pokud přemejšlíš, kolik je optimální dar, tak co třeba tři-čtyři kila? Pokud nemáš ani korunu, tak přijď i tak, budem rádi, když si zatančíš! Nikoho nenecháme před klubem. Vaše příspěvky po odečtení nákladů věnujeme na pomoc všem lidem, co utíkají před válkou bez ohledu na jejich původ a nebo etnikum," říkají pořadatelé z Mad Duck Booking. Facebooková událost zde.

Neděle 13. března

Karlínské vepřové hody

KDY: Neděle 11-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Těšit se můžete jak na klasické zabijačkové speciality, tak i na to nejlepší z moderní gastronomie. Vepřové maso ve všech podobách, sladké koláče, vychlazené pivo a skvělé víno. K tomu všemu vám zahraje kapela Dobré ráno blues band a vaše děti si určitě také přijdou na své.

Karel Čapek: Pohádka ptačí

KDY: Neděle od 16

KDE: Divadlo Františka Troníčka, Vladislavova 22, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč



O čem si ptáci povídají? Co se stalo vrabčákovi z Dejvic? Jak k tomu ptáci přišli, že umějí létat? To vše se dozvíte v pohádce Karla Čapka, která nebyla dosud nikdy inscenovaná. Pohádka ptačí je z proslulého souboru Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek z roku 1932. Karel Čapek je bezesporu jedna z našich nejvýznamnějších osobností a to nejen v oboru literatury. Právě dnes nám chybí takové osobnosti, které se vymezují vůči všem „ismům“, vyzdvihují krásu lidského ducha a zároveň si umí dělat z člověka takovou tu krásnou legraci. Ve svých pohádkách Čapek rád fabuluje; jak a proč něco vzniklo a jeho „vysvětlení“ jsou prodchnutá nezaměnitelným jemným humorem.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Vícedenní akce

Pohádky pro Hurvínka

KDY: Sobota od 14 a 16.30 a neděle od 10.30 a 14

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 180-250 Kč



Hurvínek s Máničkou se dostanou do světa pohádek. Na své pouti se seznámí nejen s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, ale i dědem Vševědem a dalšími pohádkovými postavičkami. A pořádně si to užijí!!

Antonín Dvořák a sláva

KDY: Denně kromě pondělí 10-17 až do 17. dubna

KDE: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

ZA KOLIK: 30-50 Kč

Antonín Dvořák představuje pro českou kulturu zcela výjimečnou osobnost. Jako jednomu z mála českých umělců se mu podařilo získat světovou slávu již během života. Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino opět spustilo svůj provoz a nabízí široku nabídku filmů.



Pátek: 18.30 Batman (akční, USA), 21.30 Smrt na Nilu (mysteriózní krimi, USA)



Sobota: 17.45 Encanto (animovaný, USA), 19.45 Batman (akční, USA)



Neděle: 17.45 Tajemství staré bambitky 2 (pohádka, ČR), 19.45 Ulička přízraků (drama, USA)

Dyzajn market jaro

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Jde o pravidelný, výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte 180+ lokálních dyzajnérů, tvůrců a kulinářských umělců. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Taky si můžete přijít pochutnat na výběrové kávě, sladkých i slaných dobrotách, drincích i pořádných jídlech pro masožrouty i vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Buddha zblízka

KDY: Denně kromě pondělí 10-18 (středa 10-20) až do 24. dubna

KDE: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 150-220 Kč, rodinné vstupné 350 Kč

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!