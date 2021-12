Alexandr Litviněnko, bývalý agent KGB a FSB, emigroval v roce 2000 do Velké Británie v důsledku perzekucí po zveřejnění nezákonných praktik ruských tajných služeb. Se svojí ženou Marinou a synem se usadil v Londýně. Právě v jednom z tamních hotelů si s ním na začátku listopadu 2006 dali schůzku dva ruští agenti. Jejich plán otrávit Litviněnka radioaktivním poloniem 21O však vyšel jen zčásti - kontaminovaného zeleného čaje se napil málo, a tudíž ještě další tři týdny žil. A v nich vypovídal. Ze své smrti obvinil nejen ruské tajné služby, ale i ruského prezidenta. Kreml dodnes jakoukoli spojitost s případem odmítá.

Buchty a loutky: Jak jsme vznikli aneb Hodný a zlý prezident

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 210 Kč



Specialita k třicátému výročí. "Ano, jeden z našich prezidentů s křestním jménem Václav byl opravdu u zrodu divadla a jiný z nich, také se jménem Václav, ale se druhým jménem Miloš, způsobil málem jeho zánik. Budeme klást závažné otázky typu: „Má smysl loutkářská vysoká škola?“. A hned si na ně budeme odpovídat: „Nemá, ale stejně na ní učíme!“ Celé představení proběhne v, na a kolem pietně zrekonstruovaného rodinného loutkového divadla. Bude plné legrace, poezie, smutku a stáří. Těšíme se na vás, vaše třicetileté Buchty a loutky," zvou pořadatelé.

EtnoFest v Pražské tržnici

KDY: Pátek 10-21

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Už jste někdy tančili a zpívali na nákupech vánočních dárků? V Pražské tržnici před halou 22 můžete. Exotické šperky, pestrobarevné látky, tajuplné amulety nebo interiérové doplňky zemí všech kontinetů tak proměníte v originální dárky. Posilnit se můžete tradičními pokrmy a nápoji z Afriky, Indie, Asie a Latinské Ameriky. Rozpálí vás hudba a tanec ve žhavých latino či afro rytmech, zklidní indické rágy, meditativně naladí andské a japonské flétny. A to zdaleka není vše. Přijďte se přesvědčit.

Housle

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 425-850 Kč



Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale může změnit. Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu charakterů.

Adamova jablka

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč

Černá komedie o tom, zda převychová farář neonacistu, nebo neonacista faráře. Farář Ivan ve všem vidí jen to dobré a nepochybuje, že Bůh stojí při něm. Proto pro něho není problém na své faře poskytnout útočiště pro osoby ve výkonu alternativního trestu i osoby hledající čistě oporu a útěchu. Sejde se tu velmi svérázná společnost: spravedlnosti se domáhající terorista, těhotná alkoholička, obtloustlý kleptoman. Záhy navíc přijíždí další obyvatel – neonacista Adam. Na něj však Ivanovy promluvy neplatí. Něco tu nesedí a nejsou to jen podivná pravidla, která v mikrosvětě fary vládnou. Ivan totiž mnohé skutečnosti překrucuje zřejmě proto, aby sám mohl vůbec ustát tíhu vlastního osudu. A Adam se rozhodne, že faráře donutí přiznat si pravý stav věcí – uvidět zlo a připustit, že ten, kdo po Ivanovi jde, není Satan, ale Bůh sám.

Kouzelná sobota s Pavlem Kožíškem

KDY: Sobota 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Hells Band a Laters v Hells Bells

KDY: Sobota od 16

KDE: Hells Bells Rockin´Pub, Na Bělidle 27, Praha 5

ZA KOLIK: 66,60 Kč

Užijte si prodlouženou sobotu v proslulém rockovém klubu Hells Bells na Andělu. "Ne, výroční koncert už podruhé neodložíme! Jen si teda nastavte budíky, startujeme už s úderem 16. hodiny," zve kapela.

Zpívat jako Gigli

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Chtěl by zpívat! Zpívat jako slavný italský tenor! Jen tak pocítí krásu a dosáhne životní harmonie… Mistrovské dílo největšího irského dramatika 20. století, Toma Murphyho.

BSOD pokřtí s hosty a přáteli album

KDY: Sobota od 19 (bar otevřen od 17)

KDE: Balada bar, Evropská 689/148, Praha 6

ZA KOLIK: 100 Kč

Pražská metalová kapela Blue Screan Öf Death pokřtí v sobotu své nové album Descent Into Madness a zároveň se rozloučí s aktuální sestavou. Jako hosté k tomu zahrají kapely Bajonet a La Groupe.

Farmářské trhy na Kulaťáku

KDY: Sobota od 8

KDE: Vítězné náměstí, Praha 6

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Farmářské trhy na Kulaťáku patří k největším farmářským trhům v České republice. Na Vítězném náměstí fungují již od roku 2010 a staly se vyhlášenými i za hranicemi MČ Praha 6. Snahou pořadatelů je dát příležitost v první řadě českým prvovýrobcům a prvopěstitelům a vytvořit pro návštěvníky příjemné prostředí se širokým sortimentem reflektujícím sezónní produkty, na trzích jemožné najít ale i zahraniční delikatesy. Na trzích na Kulaťáku je možné nakoupit v podstatě vše potřebné na celý týden, ochutnávat z nabídky, dát si dobré jídlo, dobrou kávu a popovídat se sousedy, s farmáři či známými a kamarády. Na každém trhu je dětský koutek.

Komentované prohlídky expozice Zázraky evoluce

KDY: Sobota 11-17

KDE: Národní muzeum (historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 30 Kč + běžná vstupenka do muzea (120-200 Kč)

V rámci komentované prohlídky se seznámíte s rozmanitostí živočišné říše, jednotlivé sály vás zavedou pod hladinu oceánu, do tropického pralesa nebo na africkou savanu. U hlavních skupin organismů vám představíme jak typické zástupce, tak představitele zajímavých cest evoluce. Pozornost budeme věnovat i exponátům a modelům doplněným o audiovizuální a interaktivní prvky, které vám umožní při prohlídce zapojit sluch a hmat. Prohlídky jsou vhodné i pro rodiny s dětmi od 6 let. Setkání zájemců o prohlídku s lektorem proběhne za pokladnami v Historické budově Muzejního komplexu Národního muzea.

Nám, nám narodil se

KDY: Sobota od 14

KDE: Ústřední knihovna (Sál Žatecká), Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč



Námětem je příběh narození Ježíše Krista, který si připomínáme o Vánocích. Josef s Marií marně hledají nocleh v Betlémě, a tak se nakonec Ježíšek narodí ve chlévě. Andělé tu novinu oznámí pastýřům, obyvatelům Betléma i třem králům, všichni pospíchají k jesličkám pozdravit narozené děťátko. Představení je hráno tyčovými loutkami.

Cesta do Vánoc

KDY: Neděle od 10 a od 14

KDE: Ústřední knihovna (Sál Žatecká), Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

ZA KOLIK: 100-240 Kč

Divadelní projekt připravil spolek Loutky v nemocnici pro prostor divadla Říše loutek v Žatecké ulici. Inscenace provede diváky biblickými příběhy od stvoření světa přes narození Ježíška až k návštěvě pastýřů, putování tří králů a nakonec společně dorazíte do Vánoc, do těch letošních, pod stromek, kde je stále ještě ukryt betlém, kde najdete jejich skutečný smysl, který se odráží v barevných vitrážích slavnostně nazdobených kostelů a v oknech našich obýváků.

Buchty a loutky: Vánoční raketa

KDY: Neděle od 15 a od 17

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč



Když Špidlíci pečou pro Ježíška vyhlášenou špidlíkovskou lahodnou vánočku, je svět kolem provoněný tisícem vůní a celý krásný. Ale jen do chvíle, kdy se zjeví otrava Dupík, co prská, ošklivě kouká a všechny otravuje. To se vám pak strhne pěkná nepěkná mela! V neštěstí pomohou Špidlíkům zlatník, hajný a rybářka. Nakonec se všichni šťastně sejdou u jesliček v Betlémě, nad kterým do daleka září dvě vánoční hvězdy – Kometa a Raketa. Pro děti od 3 let.

Kolem světa: Bali a Kostarika očima dobrovolníka

KDY: Neděle od 20

KDE: Po zaplacení přesSMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… Jako malá jsem měla sen. Vyrazit na druhý konec světa a zažít skutečné dobrodružství. Jenže jsem byla plná strachu, obav a myslela si, že tajemství exotických zemích je zde ukryto pouze pro "milionáře" a že holka "z neziskovky" něco takového nikdy nemůže prožít… Společně se mnou se podíváte do zákoutí života na ostrově, který je právem přezdíván jako "perla Indonésie", společně se mnou se budete prohánět na skútru v divoké džungli, ochutnáte tajemství indonéské i kostarické kuchyně, mrkneme na pár vulkánů i na tradiční balijskou svatbu," zve na svou přednášku Martina Kužmiaková, autorka projektu Cestuj a pomáhej.

Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek!

KDY: Sobota a neděle od 11

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: Od 159 Kč



Kouzla a Vánoce patří neodmyslitelně k sobě. A v našem případě vás čekají opravdu nezapomenutelné kouzelnické Vánoce s Pavlem Kožíškem! Vánoční speciál je plný úžasných kouzel a legrace nejen pro děti… Účinkuje Pavel Kožíšek a Hana Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je nově otevřený Zrcadlový labyrint.

Dobrou noc, mami

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč

Jessie se rozhodla. Zbývá už jen vše svěřit matce… Strhující psychologické drama, které v roce 1983 získalo Pulitzerovu cenu.

Nosící veletrh

KDY: Neděle 10-17

KDE: KD Ládví, Burešova 1661, Praha 8

ZA KOLIK: 70 Kč



Čeká na Vás více než 30 vystavovatelů z ČR a Slovenska se širokou nabídkou šátků, nosítek, nosícího a dětského funkčního oblečení a doplňků. V rámci trhu bude celodenní poradenství pod vedením certifikovaných lektorek, občerstvení, dětský koutek, zázemí pro maminky a fotokoutek.

Dyzajn market zima

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Největší a nejnavštěvovanější víkendová událost v Čechách, kde si autorskou tvorbu a design nejen prohlédnete, ale i nakoupíte. Jde o výběrovou prodejní výstavu, kde se navíc dobře najíte a napijete u vyhlášených streetfoodových stánků.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Pátek: 18.30 Přání Ježíškovi (romantická komedie, ČR), 20.30 Pražský výběr: Symphony Bizarre (záznam koncertu)



Sobota: 17.30 Můj soused Totoro (animovaný, Japonsko), 19.00 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (komedie, USA/Německo)



Neděle: 17.30 Encanto (animovaný, USA), 19.00 Eternals (sci-fi, USA)

Výstava Olympijské Tokio

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: V ceně vstupenky do muzea (120-200 Kč)

Výstavu Olympijské Tokio, kterou můžete zhlédnout v Historické budově Národního muzea, připravilo u příležitosti letošních olympijských her Národní muzeum společně s Českým olympijským výborem a Vojenským historickým ústavem. Zaměřuje se především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých Her XXXII. olympiády. Japonské Tokio se tak stalo teprve pátým městem v historii, v němž proběhly olympijské hry již podruhé.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Výstava představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Knihex

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Setkání malých nakladatelů a velkých čtenářů aneb knižní vánice. Těšit se můžete na knihy, – malé nakladatelky a malí nakladatelé, svařák, diskuse, autorská čtení, divadlo a workshopy.