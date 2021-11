Protest / Rest

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 280 Kč

Dvě jednoaktové hry, které od sebe dělí 33 let a spojují je postavy spisovatelů Vaňka a Staňka a absurdní humor. Co se stane, když se potkají dva spisovatelé – jeden, který psát nesmí a druhý, který píše tak, jak nechce? A co když má ten první pro toho druhého překvapivý návrh? A co teprve, když se ti dva potkají po letech, kdy už se může psát svobodně, ale ono to moc nejde? Brilantní dialog Václava Havla v konfrontaci s dramatickým pokusem debutujícího autora. Podepsat nebo nepodepsat? Jednat nebo jen mluvit? Selhaly elity nebo my? Protest? Rest!

Vyřezávání dýní s lampionovým průvodem

KDY: Pátek od 20

KDE: Centrální park Kbely, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Čeká vás vyřezávání dýní s lampionovým průvodem. Pro děti jsou připraveny soutěže a stezka za strašidýlky. Na konci průvodu je pro vás připravené překvapení.

Electro Deluxe: Koncert

KDY: Pátek od 19 (klub otevřen od 18)

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 590 Kč



Skvělá funk-soul-hiphopová parta Electro Deluxe se vrací, aby představila svojí aktuální desku Apollo. Nenechte si ujít, jejich koncerty jsou nezapomenutelné.

Sekáč v Kampusu

KDY: Sobota 10-14

KDE: Kampus, Hybernská 4, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



"Srdečně vás zveme na studentský sekáč blešák do kavárny Hlína v Kampusu Hybernská! Přijďte, než udeří krutá zima. Toužíme dát nový život našemu starému oblečení a přitom si mile popovídat, pít kafe nebo pivo a užít si skvělou sobotu," zvou pořadatelé.

Běh na 2 míle

KDY: Sobota, start 9.07

KDE: Výstaviště (v prostoru vedlejší brány do Bruselského pavilonu, pod budovou Maroldova panoramatu), Praha 7

ZA KOLIK: Startovné 50 Kč

Zlepšete si svoji kondici a přijďte si zaběhat na Výstaviště a do Stromovky. "Zveme vás na známé místo k Maroldovu panoramatu na klasické lívancové dvoumílové a jednomílové vydání jednotlivců," zvou pořadatelé.

Husobraní na náplavce

KDY: Sobota 10-18

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Husí stehna, husí kaldoun, husí paštika, husí játra, pečená husa, konfitovaná husa, uzená husa, husí burger, husí roláda, lokše maštěné husím sádlem. Sbíhají se vám sliny? Tak to dorazte v sobotu na náplavku. Hus, kuřat, krůt, křepelek a holubů užijete do sytosti, koná se tu totiž už tradiční Husobraní! Připravovat se bude na tisíc vykrmených hus.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Buchty a loutky: Kocour v botách

KDY: Neděle 15 a 17

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč



Loutkové divadlo. Žili byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví… Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze a nejmladší, hm, na toho zbyl jen kocour. Cha chá, jen obyčejný kocour? Ale pozor, on tak docela obyčejný není, on totiž mluví! A dokáže taky ledacos vymyslet a zařídit, třeba princeznu nebo… Nevěříte? Tak se přijďte podívat!

Kolem světa: Nový Zéland v Land Roveru

KDY: Neděle od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… Nejvyšší vrcholy Jižních Alp v nehranatějším autě na světě. Koupili jsme starý Land Rover z roku 1961 a vyrazili na tříměsíční putování divočinou Nového Zélandu. S nulovými znalostmi, co se oprav aut týká, ale s o to větším nadšením. Postupně jsme se probojovávali od snazších vrcholů až k těm nejvyšším, které Země dlouhého bílého oblaku nabízí a stejně tak jsme s uživatelskou příručkou v ruce překonávali nástrahy, které nám přichystal 55letý veterán. Promítá Jakub Cejpek.

Lampionová dílna s průvodem Dobeškou

KDY: Neděle od 16

KDE: Divadlo Dobeška, Jasná I. 1181/6, Praha 4

ZA KOLIK: 25 Kč, doprovod zdarma



Přijďte si s dětmi vyrobit lampion a po setmění se projít parkem Dobeška v lampionovém průvodu. V ceně 25 Kč je zahrnut 1 lampion, vstupenku zakupte pro plánovaný počet vyráběných lampionů - doprovod vstupné neplatí. Děti si lampiony ve výtvarné dílně nazdobí, pomalují či polepí. Lampiony, svítící tyčky a baterie bude možno zakoupit na místě.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Pátek: 19.00 Eternals (sci-fi, USA), 21.45 Venom 2 (akční, USA)

Sobota: 17.30 Vlk a lev: Nečekané dobrodružství (dobrodružný, Francie), 19.30 Není čas zemřít (akční, USA)

Neděle: 17.30 Myši patří do nebe (animovaný, ČR), 19.00 Hrana zlomu (thriller, ČR)

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Výstava představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Czech space week

KDY: Pátek a sobota

KDE: EUSPA, Janovského 438, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma

V pátek a v sobotu bude ústředí EUSPA v Praze otevřeno pro veřejnost. Je to jedinečná příležitost podívat se na služby spojené s evropskými družicovými navigačními systémy a na lidi, kteří stojí za svou existencí. Setkání bude probíhat venku před budovou s možností si ve vybrané časy pohovořit se zaměstnanci EUSPA. Během letošních EUSPA Open Space budete mít příležitost pochopit, jak jsou nám kosmické technologie blízko a dozvědět se více, jak Evropská unie využívá vesmír či jaký má satelitní navigace vliv na náš každodenní život. Czech Space Week je festival plný kosmických akcí pro nadšené amatéry i odborníky, studenty i učitele. Pro ty, kteří si pamatují přistání Apolla 11, i pro ty, kteří nezažili papírové mapy. Pro všechny fanoušky vesmíru! Informace a program na další dny najdete na webu akce.

Cannafest

KDY: Pátek a sobota 11-20, neděle 11-18

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Jednodenní vstupenky 250 Kč, víkendová 400 Kč



Mezinárodní veletrh konopí a léčivých bylin Cannafest je největší veletrh svého druhu na světě. Návštěvníci se mohou těšit na jedinečné expozice vystavovatelů z různých koutů světa i na velké množství zábavy. Představena bude jako již každoročně široká nabídka pěstební techniky, hnojiv, semen či kuřáckých potřeb a vaporizérů. Chybět nebudou ani výrobci konopné kosmetiky, textilu či potravin. Jako každý rok se zde objeví i zástupci řady médií zabývající se konopnou osvětou, instituce sdružující firmy, které využívají konopí jako přírodní zdroj nebo bojují za legalizaci a využití konopí v medicíně.

Kuk! festival

KDY: Sobota až pondělí

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Tři dny plné zábavy pro nejmenší – divadlo, pohybové a hudební workshopy a KUKherna. Ve velké KUKherně mohou malí průzkumníci objevovat skrýše ve velkém dřevěném bludišti, dovádět v měkoučké prolézačce „Kruháč“, trénovat prstíky u hravých tabulí, zabydlet indiánskou vesničku a až se unaví, nabrat síly v odpočívárně. Kromě toho se malí diváci a jejich rodiče mohou těšit na divadelní představení od Studia Damúza pro děti již od 10 měsíců, pohybové a hudební workshopy. Přijďte se přesvědčit, že umění a zábava pro batolata existuje a že i vaše ratolest si KUK zamiluje!