Jihoamerickými Andami až do Ohňové země. Neprostupné pralesy, hluboké fjordy, obrovské ledovce i blankytná jezera. Nejkrásnější národní parky Jižní Ameriky – skalní věže v Torres del Paine i monumentální hora Fitz Roy. A tučňáci také! „Patagonie je opravdovým koncem světa. A to nejen tím nejjižnějším koncem světa amerického, ale tak nějak vůbec. Špička Jižní Ameriky je místem, odkud je Antarktida téměř na dohled. Blíže k ní se už na žádné jiné pevnině nedostanete. A ta blízkost je v Patagonii doslova cítit ve vzduchu. Navíc, jak to často na odlehlých místech bývá, krása a divokost přírody je tam nesmírná. Patagonie je snad nejfotogeničtějším koutem světa, jaký jsem dosud navštívil. Ostatně, uvidíte při diashow,“ zve cestovatel Martin Loew.

Koncert: Lumík s Vopicí

KDY: Pátek od 17

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 150 Kč



V pátek večer se v legendárním klubu Modrá Vopice koná punkový večírek za účasti hned pětice kapel. Postupně vystoupí Roztrhlej Dedáč, Chlat v potpaží, Blank Out, Noc Lumíků a D.M.K.

B/Y Organism v Jazz Docku

KDY: Pátek od 20

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 250-370 Kč

V pouhých 21 letech je Daniel Bulatkin již jednou z vůdčích osobností mladé jazzové generace v České republice, který navzdory svému věku již spolupracuje se světovou jazzovou špičkou (Ulf Wakenius, Gary Husband, Gergo Borlai, Tineke Postma, Justin Faulkner…). Kirill Yakovlev je multižánrový kytarista a skladatel (u nás dobře známý ze svého projektu Cirilic), který má na svém kontě již dvě úspěšná alba. Toto duo spolupracuje s vysoce vytíženými evropskými bubeníky/sidemany Utsim Zimringem a Petrem Nohavicou.

Veřejné inline bruslení v Bruslírně

KDY: Pátek 18-19.30

KDE: PVA Expo Letňany (hala 7), Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč dospělí, 70 Kč děti



Už žádné odkládání inline bruslí na zimu, bruslit konečně můžete klidně celý rok! Plocha větší než hokejové hřiště vhodná pro kolečkové bruslení, konec přeplněným zimákům a neutěšené kvalitě ledu. Jde o krytou halu, takže i ve větrném počasí nabízí ideální podmínky na sport. Už žádné přeskakování psů a vyhýbaní se kočárkům na úzkých stezkách - vstup pouze pro bruslaře. Plocha je rozdělena pro freestyle a pro kondiční bruslení zajistí bezpečí i pohodu.

Cry Baby Cry

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka… Divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Tomáše Petříka se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Petra Hřebíčková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké.

Jazz Dock dětem: Leontýnka letí do vesmíru

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 100 Kč, děti do 2 let zdarma



Leontýnka musí najít klíč k velkému tajemství. Vydá se za ním do vesmíru, kde potkává nadpřirozené bytosti a řeší hádanky a úkoly. Držme jí palce, cesta je to nebezpečná! Dobrodružná výprava mimo zemskou atmosféru vás zavede do světa fantazie a kouzel. Jako vždy bude představení prolínat autorská hudba, osobitý herecký projev a barvitá scénografie, poprvé z dílny samotného Divadla KAKÁ.

P.U.M. ve Vopici pokřtí album Ostuda punku

KDY: Sobota od 18

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 150 Kč

Punková kapela P.U.M. vydává nové album s názvem Ostuda punku. Slavnostně ho pokřtí v sobotu na prknech klubu Modrá Vopice. Jako hosté s nimi vystoupí kapely !V.V.Ú., Vision Days, Honorace a Indiánská rezervace.

Ungelt: Dovolená paní Josefy

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Úspěšná francouzská komedie o tom, jak umí být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá.

Vepřobraní na náplavce

KDY: Sobota 10-18

KDE: Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Největší vepřové hody pod širým nebem na Smíchovské náplavce. Pro návštěvníky budou samozřejmě připraveny klasické zabíjačkové speciality, jako je jitrnice, jelito, prejt, tlačenka, prdelačka nebo ovar. Těšit se mohou také na dobroty z udíren jako klobásy, špeky nebo uzené šunky. Na rožni se boudou točit selátka, a tak se budou ochutnávat různé pečené pochoutky. Nebude chybět pečené koleno, bůček, žebírka a škvarky. Kuchaři vám dále naservírují speciality jako trhané vepřové, porchettu, plněné pelmeně nebo segedínský guláš. Návštěvníci také ochutnají maďarskou mangalicu, italské prosciutto, španělský salchichon či iberskou šunku. Sladkou tečkou budou kynuté buchty, koláče a frgály.

Protest/Rest

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 280 Kč



Dvě jednoaktové hry, které od sebe dělí 33 let a spojují je postavy spisovatelů Vaňka a Staňka a absurdní humor… Co se stane, když se potkají dva spisovatelé – jeden, který psát nesmí a druhý, který píše tak, jak nechce? A co když má ten první pro toho druhého překvapivý návrh? A co teprve, když se ti dva potkají po letech, kdy už se může psát svobodně, ale ono to moc nejde? Brilantní dialog Václava Havla v konfrontaci s dramatickým pokusem debutujícího autora. Podepsat nebo nepodepsat? Jednat nebo jen mluvit? Selhaly elity nebo my? Protest? Rest!

Karlínský masopust

KDY: Sobota 12-19

KDE: Karlín market, Karlínské náměstí 316/7, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V sobotu pro vás budou na Karlínském náměstí otevřeny stánky s masopustními pochoutkami a mnoho dalšího, co k takovéto akci patří. Nebudou chybět zabijačkové speciality, sladké i slané koláče a spousty skvělého jídla a pití. Na své si přijdou jak milovníci klasické gastronomie, tak i té moderní. Ve 13 hodin začíná krátký program v Kaizlových sadech, odkud se poté vydá masopustní průvod na Karlínské náměstí, kde bude od 14 hodin následovat další program. Těšit se můžete na kapelu Ivan Hlas trio, Šoulet a Sisus Ralsis, pro děti je připravena divadelní pohádka, kouzelník Honza a kreativní dílny. Děti, které dorazí v maskách dostanou sladkou odměnu.

Fidlovačka: Sugar (Někdo to rád horké)

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 459-699 Kč



Světoznámý muzikál, který vznikl podle scénáře k legendárnímu filmu Někdo to rád horké. Co všechno se může stát, když si dva muzikanti hrají s gangstery na schovávanou… Příběh o gangsterech, milionářích, dámském orchestru, rozkošné dívce Sugar a dvou muzikantech na útěku.

Ductus Deferens - Cestopissing

KDY: Neděle od 19

KDE: Jatka78, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: 120 Kč

Kabaret 21. století psán na míru hercům kočovné skupiny Ductus Deferens… Rok 2048. Rudolf a Josef. Rudolf rád cvičí. Josef rád třídí. Jeden hipsterský byt. Jeden balíček, který si nikdo neobjednal. A jeden stroj času, který nabízí, že je vezme do jakékoliv doby. “Od pravěku přes antiku, do gotiky, baroka, vezmu vás i na Apollo, poznejte i Radoka.“ Co si tak můžou počít se strojem času dva mladí kluci? Budou měnit minulost? A mají na to vůbec právo? Pohodlně se usaďte, nalijte si něco dobrého k pití a nechte se unášet vírem času!

The Dixie Hot Licks v Jazz Docku

KDY: Neděle od 15

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 120-170 Kč



Skvělá plzeňská kapela The Dixie Hot Licks vystoupí poprvé v Jazz Docku. Každé vystoupení je dobrodružnou cestou časem zpět o sto let, na přelom desátých a dvacátých let minulého století, do časů, kdy jazz hrál v každé putyce v New Orleans. The Dixie Hot Licks snoubí původní "vintage sound" akustického jazzu a moderní výraz dixielandu. Hudebníci jsou inspirováni starou hudbou, ale dávájí jí svěží tvář. Repertoár obsahuje jak známé dixielandové hity, tak i skladby téměř zapomenuté.

Hurvínek a nezvaný host

KDY: Neděle od 10.30 a od 14 (v 11.30 workshop k představení)

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 180-250 Kč

Představte si, že u vás jednoho dne zaklepe nezvaný host. Nejenže je nezvaný, ale navíc je úplně jiný než kdokoliv a cokoliv, co znáte. A to se přesně stane u Spejblů. Z ničeho nic u nich bydlí Člunozobec a Spejbl s Hurvínkem jsou rázem podnájemníci ve vlastním bytě. Protože má Člunozobec opravdu nezvyklé potřeby a rituály, není možné s ním společný prostor sdílet. Jenže Člunozubec všechno ví, všude byl a neplatí na něj žádné logické argumenty, se kterými na něj Spejbl vyrukuje. Za to Hurvínek, ten si ví vždycky rady, na něj je i Člunozobec krátký a nebo je to naopak?

Malá inventura 2022

KDY: Od 18. do 26. února

KDE: 17 divadelních scén v Praze, info www.malainventura.cz



"Připravili jsme si pro vás 33 divadelních událostí na 17 festivalových scénách. Uvedeme novou programovou sekci Změna praxe, která reflektuje perspektivy změny v rozmanitých oblastech divadelní praxe. Ani letos nezapomínáme na to, že Malá inventura je především centrem živého networkingu divadelních organizací a profesionálů, uměleckých skupin, performerů i širší odborné veřejnosti. V rámci programové sekce Arts Service & Networking uvedeme osvědčené i inovované formáty, které podporují setkávání a přináší sdílení nápadů a ověřování idejí, nové spolupráce spolupráce i hostování umělců na dalších festivalech v ČR i zahraničí," říkají pořadatelé. Domovské scény festivalu: Alfred ve dvoře / Motus, Divadlo Archa, Cross Attic, Divadlo NoD, Divadlo X10, MeetFactory, Palác Akropolis, PONEC - divadlo pro tanec, Studio ALTA, Studio Hrdinů, Venuše ve Švehlovce a KD Mlejn.

Antonín Dvořák a sláva

KDY: Denně kromě pondělí 10-17 až do 17. dubna

KDE: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

ZA KOLIK: 30-50 Kč

Antonín Dvořák představuje pro českou kulturu zcela výjimečnou osobnost. Jako jednomu z mála českých umělců se mu podařilo získat světovou slávu již během života. Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino opět spustilo svůj provoz a nabízí široku nabídku filmů.



Pátek: 19.00 Smrt na Nilu (mysteriózní krimi, USA), 21.00 Mimořádná událost (komedie, ČR)



Sobota: 17.45 Tajemství staré babmbitky 2 (pohádka, ČR), 19.30 Pes (komedie, USA)



Neděle: 17.45 Zpívej 2 (animovaný, USA), 19.45 Spider-Man: Bez domova (akční, USA)

Jak s Máničkou šili všichni čerti

KDY: Pátek od 10, sobota od 14 a 16.30, neděle od 10.30 a 14

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 180-250 Kč

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Buddha zblízka

KDY: Denně kromě pondělí 10-18 (středa 10-20) až do 24. dubna

KDE: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 150-220 Kč, rodinné vstupné 350 Kč

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu

Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!