Jessie se rozhodla. Zbývá už jen vše svěřit matce… Strhující psychologické drama, které v roce 1983 získalo Pulitzerovu cenu.

Vltava: Náklad štěstí tour

KDY: Pátek od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 350-600 Kč



Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně. Toto přízvisko si vysloužila nejen neobvyklou poetikou mnohoznačných textů, ale také svým zcela nezaměnitelným hudebním stylem, který dokonale souzní s charismatickým hlasem zpěváka, kytaristy, básníka a herce Roberta Nebřenského. Produkci Vltavy nejstručněji vystihuje slogan „Česká poezie – světová hudba“. Koncerty skupiny jsou proslulé uvolněnou atmosférou, prostorem pro improvizaci a skvělými instrumentálními výkony.

Spejbl versus Drákula

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 110-250 Kč

Pan Spejbl se – stejně jako před čtyřiceti lety – opět pustí do skládání muzikálu, který ho má zbavit dluhů. V přízračné atmosféře pařížské mansardy, která je svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí upírobijec Hurvínek, podnikavá nymfoMánička, pes baskervillský alias Žeryk a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu přízeň s francouzskou dekadentní zpěvačkou chansonů Poulet. Jak vše dopadne, když se k nočnímu životu probere i žoviální hrabě Drákula?

Scény z manželského života

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč



Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů 20. století. Divadelní adaptace slavného filmu inspirovaného skutečností sleduje jednotlivé fáze partnerského vztahu, od prvotního okouzlení až po neshody vrcholící brutální rvačkou. Hra o lásce, zklamání ale také o naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem, díky kterému se nikdy plně neodcizí. Původní filmový scénář napsal legendární režisér Ingmar Bergman pro herečku Liv Ullmannovou po odeznění jejich dlouholetého vztahu. Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne tvoří dokonalý manželský pár, před nímž se rýsuje nadějná budoucnost. I na ně však číhají nástrahy každodennosti, které jednoho dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. Nedokáží žít ani spolu, ani bez sebe a neustále testují pružnost a pevnost jejich milostného pouta.

Fidlovačka: Šakalí léta

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 459-699 Kč

Muzikálová groteska podle námětu filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského a povídek Petra Šabacha. Je rok 1957, na oběžnou dráhu vstříc novým zítřkům vzlétá Lajka, Klement Gottwald spokojeně odpočívá ve vítkovském mauzoleu, nad Prahou se stále ještě tyčí pomník zavrženého Stalina a do šedi tepláků budování socialismu přichází Bejby. Barevný, svěží a svůj, vnáší rytmus rock and rollu do pevně zakotveného maloměstského života pod rudou hvězdou. Oživí dětské fantazie, zformuje sny a ukáže, že ne všichni musí šlapat, jak se jim píská. Z dětského pobrukování tluče bubeníček se stanou válečné bubny a z klidu dospělých klid před bouří. Někdo musí z kola ven. Hra o hudbě, o svobodě, o dětských snech, o životě lidí v nelehké době, kdy jinakost se nenosí a každý krok mimo rytmus je po zásluze potrestán. O síle a slabosti charakteru, o lásce a žárlivosti. O živý hudební doprovod se postará rock and rollová kapela Green Monster.

Hra kouzel a magie

KDY: Sobota od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: Od 189 Kč



Originální a naprosto jedinečné představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Pojďte si hrát na kouzelníky jako Harry Potter a naučíte se mimo jiné také sami kouzlit! Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je nově otevřený Zrcadlový labyrint.

Vegan Burger Days

KDY: Sobota 13-22

KDE: Cross Club, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné zdarma, burgery za dobrovolný příspěvek

Máte rádi veganskou stravu a rádi byste pomohli dobré věci? Spojte oboje na Vegan Burger Days, kde vás čeká šest druhů veganských burgerů zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. "Základ každého burgeru je vegan houska, zelenina a karbanátek z veganského mletého masa plus zvolená příchuť. Jídlo nabízíme zdarma nebo za dobrovolný solidární příspěvek všem bez rozdílu. Je na tobě, kolik nám za jídlo chceš a můžeš přispět podle tvé aktuální situace. Ideálně třeba kilo-dvě za burger? Pokud nemáš peníze a chceš se přijít najíst zdarma, tak je to úplně v pohodě! Všechny dobrovolné solidární příspěvky za burgery po odečtení nákladů předáme organizacím, které pomáhají lidem na útěku před válkou," vzkazují pořadatelé.

Swap květin

KDY: Sobota 14-18

KDE: KC Vozovna, Koněvova 2687/164, Praha 3

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Chybí ve vaší sbírce nějaký pěkný kousek? Nebo tam nějaký naopak přebývá? Přineste svoje rostlinky, řízky nebo sazeničky a vyměňte je bezplatně za jiné! Součástí akce bude i dílna macramé neboli drhání, kterou povede sousedka Klára. Zdarma si budete moct sami vyrobit závěs na květináč dle vašeho přání. Představí se také naše spřátelené květinářství Botanika, které leží v sousedství Vozovny a které nabídne workshop vázání květin.

Fašank 2022

KDY: Sobota 11-18

KDE: Senovážné náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Vinograf & spolek Senovážné žije! si vás dovolují pozvat na fašank neboli zabijačku, na akci plnou dobrého jídla, vína muziky. Program: 11 zahájení zabijačkových hodů, 11-18 cimbálová muzika Michala Horsáka, 13-16 dětský program.

100 let animace: Mýty a městské legendy

KDY: Sobota od 18

KDE: Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11, Praha 1

ZA KOLIK: 120 Kč



Animace bývá výborným prostředkem pro vytváření magických světů a hrdinů s jejich superschopnostmi. Je zajímavé sledovat, jak se některé legendy mohou v průběhu času vyvíjet. Příběh Péráka, mýtického skákajícího muže bojujícího proti nacistům, byl poprvé animován Jiřím Trnkou v roce 1946. O sedmdesát let později ho znovu vypráví Marek Berger, aby ho od protinacistické propagandy přiblížil k akčnímu komiksu. Podobně dětský příběh Krtka ve městě s jeho ekologickými podtóny se dnes zdá být melancholičtější a více zaměřený na dospělé diváky než v roce 1982. Uvidíte: Pérák a SS (1946), Pérák: Stín nad Prahou (2016), Mythopolis (2013) a Krtek ve městě (1982). Celková délka pásma 69 minut.

Tři výlety do pohádek

KDY: Neděle 10.30-11.30

KDE: Vodárenská věž Letná, Na Výšinách 1, Praha 7

ZA KOLIK: 60 Kč

Tři úsměvné pohádky. O koblížkovi na vandru, jak ho liška nakonec snědla. O třech přáních, které slíbil vyplnit hadí král chudému dřevorubci, a O popletené čarodějnici, která neuměla, potom uměla a nakonec zase neuměla čarovat.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 14-16 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Povánoční Hrabárna

KDY: Neděle 10-16

KDE: H55, Hloubětínská 5, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Máte doma pěkné kousky v šatníku nebo přehršel bytových doplňků, nevhodných vánočních dárku, rostlin a všeho, co se do bazarového prodeje hodí? Nebo rádi bazarové zboží nakupujete? Pak je tato neděle určena právě pro vás.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino opět spustilo svůj provoz a nabízí široku nabídku filmů.



Pátek: 18.30 Ulička přízraků (thriller, USA), 21.00 Vřískot (horor, USA)



Sobota: 17.15 Encanto (animovaný, USA), 19.15 Spider-Man: Bez domova (akční, USA)



Neděle: 17.15 Spider-Man: Bez domova (akční, USA), 20.00 Není čas zemřít (akční, USA/Anglie)

Vinylová burza

KDY: Pátek 10-20, sobota 9-19

KDE: Obchodní dům Máj, Národní 63/26, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

"Po úspěšné pilotní prosincové premiéře je tu další vinylová burza. Jde o pokračování pravidelné série setkávání příznivců kvalitní reprodukované produkce. Noví zájemci o prodej svých sběratelských přebytků vřele vítáni. Kontaktujte prosím Daniela Halamíčka na telefonu 603 258 090, případně je možné zanechat vaše gramodesky, CD a magnetofonové kazety do komisního prodeje," vzkazují pořadatelé.

Svatební expo

KDY: Pátek 15-19.30, sobota 10-18

KDE: Hotel International Prague, Koulova 15, Praha 6

ZA KOLIK: 200 Kč (zvýhodněné 100 Kč, VIP 390 Kč, do 18 let zdarma)



Svatební Expo je jedním z největších svatebních veletrhů v České republice, se zaměřením nejen na snoubence z Prahy a okolí, ale z celé ČR a nově i ze zahraničí. První ročník proběhl v listopadu 2011. Elegantní akce v prostorách luxusního hotelu klade důraz na obřadní místa a svatební hostiny, svatební šaty, květiny, prsteny, dorty, svatební foto a video, catering a další. Na vstupu každý návštěvník dostane plánek celého veletrhu s jeho programem. Slečny na welcome desku vás mile přivítají, vysvětlí a ukáží vám jak se zorientovat v pláncích, abyste prošli celým veletrhem a nic vám neuniklo.

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč

Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu

Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Antonín Dvořák a sláva

KDY: Denně kromě pondělí 10-17 až do 17. dubna

KDE: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

ZA KOLIK: 30-50 Kč



Antonín Dvořák představuje pro českou kulturu zcela výjimečnou osobnost. Jako jednomu z mála českých umělců se mu podařilo získat světovou slávu již během života. Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí.

Buddha zblízka

KDY: Denně kromě pondělí 10-18 (středa 10-20) až do 24. dubna

KDE: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 150-220 Kč, rodinné vstupné 350 Kč

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Výstava: Moderní knižní obálky z muzejní knihovny

KDY: Denně do 31. ledna 10-18

KDE: Národní muzeum (historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 150 Kč



Výstava Moderní knižní obálky z muzejní knihovny představuje průřez vizuální podobou českých knižních obálek 20. století prostřednictvím sbírkových předmětů z fondů oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Ukazuje různé přístupy výtvarníků a výtvarnou proměnu obálek napříč jedním stoletím – prezentuje ukázky z období přelomu 19. a 20. století, z doby mezi světovými válkami, ukázky z produkce státních nakladatelství 50. až 80. let i z produkce soukromých nakladatelů z konce 20. století. Řada prací ze sbírek oddělení knižní kultury je originálními předlohami pro tisk obálek knih vytvořených význačnými českými výtvarníky. Vystavena jsou například díla Ondřeje Sekory, Josefa Lady, Josefa Vodrážky, Jana Rambouska, Josefa Lieslera, Cyrila Boudy, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Václava Fialy a dalších.