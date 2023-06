Začínají letní prázdninové měsíce! Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

Algaes, pražský projekt ve složení violoncello a bicí, vás v sobotu zavede na hranici nejrůznějších hudebních žánrů. | Foto: archiv kapely

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Sofian Medjmedj v Ledárnách

KDY: Pátek od 19.45 (areál otevřen od 17.30)

KDE: Ledárny Braník, Ledařská 8, Praha 4

ZA KOLIK: Od 490 Kč



Mladý a víc než nadějný popový zpěvák s přesahem do R&B – to je Sofian Medjmedj, který prorazil, když mu bylo pouhých 17 let. Dnes je mu o pár víc, má na kontě slušnou dávku vlastní tvorby a oslovuje napříč generacemi. Nechejte se pod širým nebem také oslovit!

Festival Bambule

KDY: Sobota od 10

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, Praha 4

ZA KOLIK: Od 399 Kč

Hračkářství Bambule pořádá rodinný festival, který stejně jako jeho prodejny nabídne maximum kvalitní zábavy pro malé i větší. Těšit se můžete na bohatý hudební, sportovní a doprovodný program určený pro rodiny s dětmi. V rámci hudebního programu se na hlavní stage v průběhu celého dne vystřídají populární dětské hudební skupiny, jejichž show si užijí nejen děti, ale i rodiče. Přijďte si užít festivalový den s celou rodinou!

Mystic Sk8 Cup

KDY: Pátek až neděle

KDE: Mystic Skatepark, Štvanice, Praha 1

ZA KOLIK: 990–1400 Kč



Pražský ostrov Štvanice se stane opět dějištěm jednoho z největších skateboardových závodů v Evropě. O víkednu proběhne 28. ročník Mystic Sk8 Cupu, kam zavítá více jak 150 předních skateboardistů a skateboardistek z celého světa. Chybět nebudou ani koncerty zahraničních a domácích kapel.

Nakalenej fest číslo 7

KDY: Sobota od 18

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč

Tradiční přehlídka nejrůznějších zákoutí muziky, Nakalenej fest, čeká v sobotu už sedmé pokračování! Letošní ročník nese podtitul Kovadlina bohů a těšit se můžete na plno zajímavých kapel! Kdo vám letos bude přikládat pod kotel? Pořádají ALGAES jsou projektem ve složení violoncello a bicí, který se pohybuje na hranici různých metalový stylů, od metalu, hardcoru, doomu až po death. Přidává do svého repertoáru i nové disharmonické prvky a odkrývá tak skrytý potenciál podladěného violoncella. Crossoveroví SICKBOY spojují žánry jako metalcore, groove metal a melodeath. Inspirují je kapely jako As I Lay Dying, Amon Amarth, Lamb of God nebo třeba Sepultura. Jak se dělá v Praze hardcore vám ukáže parta NIČIT PÁLIT, do numetalových vod vás zase zavede banda BREED. KRUTON je kapela s melodickými prvky spojené s thrash metalem založena v lednu 2010 v Praze kytaristou a zpěvákem Martexem a bubeníkem DeeDeem. Tenhle večer bude stát opravdu za to!

Výstava masožravých rostlin

KDY: Po celý víkend 9-18

KDE: Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK, Na Slupi 16, Praha 2



Botanická zahrada a společnost pěstitelů masožravých rostlin Darwiniana pořádá výstavu masožravek. Čeká vás prodej masožravých rostlin, orchidejí, pomůcek pro pěstování, odborné literatury a poradenství.

Výstava 100 let Českého rozhlasu

KDY: Do 31. prosince, úterý až neděle 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, Praha 7

ZA KOLIK: Děti 60 Kč, snížené 150 Kč, dospělí 280 Kč, rodinné 560 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.