Poletíme? ve Chvalské stodole

KDY: Pátek 19.30-21

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

ZA KOLIK: 350 Kč

Brněnská kapela Poletíme? sama sebe popisuje jako skupinu dobře vypadajících mužů hrající original banjo punk future jazz kántry v turbošansonovém duchu. Žádné zvuky nástrojů co neexistují, žádné texty o věcech, co se nestaly, anebo nikdy nestanou. Jemné, přesto vulgární, přízemní, leč nad věcí, smutné, přeci veselé, sladké, přesto hořké…

Tupým koncem

KDY: Pátek od 19.30

KDE: Divadlo DISK, Karlova 26, Praha 1

ZA KOLIK: 100-160 Kč



Inscenace pro jedenáct herců aneb pro celý loňský absolventský ročník herectví KALD bakalářského programu nabídne divákům náhled do lidských duší. Vychází sice, jak bylo již zmíněno, z románu Zločin a trest F. M. Dostojevského, ale v tomto případě se jedná mnohem více o inspirační zdroj než o převyprávění klasického díla. Inscenace se rodila samozřejmě na základě znalosti původního textu, ale také z nejrůznějších improvizací a her - velkou měrou tak dílo čerpá z osobností jednotlivých herců. Sleduje cestu Raskolnikova k vraždě, cestu od pouhé myšlenky k realitě vykonaného činu. Každý občas stojíme na hraně a každý máme svoji Alenu Ivanovnu…

Myslivecké slavnosti

KDY: Sobota 10-17

KDE: Národní zemědělské muezum, Kostelní 44, Praha 7

ZA KOLIK: 150 Kč, děti nad 140 cm, studenti a senioři 50 Kč



Sokolníci, lovečtí psi, trubači, ukázky vábení zvěře, lesní a myslivecká pedagogika, laserová střelnice, stánky se zvěřinovými dobrotami a mnoho dalšího. I letošní Myslivecké slavnosti nabídnou bohatý program pro malé i velké návštěvníky. Letné budete mít možnost setkat se s odborníky ze světa myslivosti a seznámit se s historií i současností mysliveckých tradic. Více na webu muzea.

Polívkování

KDY: Sobota 10-18

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



I v letošním roce vás zahřejí nejen polévky tuzemské jako například bramboračka, kulajda, zelňačka, čočková, dýňová, prdelačka, knedlíčková, dršťková či poctivé vývary, tak polévky z celého světa jako ruský boršč, mexické chipotle, malajská laksa, francouzská bouillabaisse, vietnamské pho, marocká harira nebo stále více populární japonský ramen. Pro ty z vás, kteří příliš neholdují masu, bude připravený pestrý výběr zeleninových krémů a luštěninových polévek. Zajídat se bude křupavými rohlíčky, čerstvým domácím chlebem a jinými druhy slaného pečiva. Nebudou chybět ani sladké dobroty.

Podzimní Počernický street food festival

KDY: Sobota 10-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva.

Metalový večírek na Sedmičce: Exorcizphobia, Brutally Deceased, Insistent

KDY: Sobota 19-22

KDE: Klub 007 Strahov, Chaloupeckého 1903 / Blok 7, Praha 6

ZA KOLIK: 200 Kč



Strahovská Sedmička v sobotu přivítá trojici kapel, která slibuje jeden z nejočekávanějších podzimních večerů pro fanoušky metalové muziky. Postupně vystoupí 19.30 Insistent (grind), 20.15 Brutally Deceased (death), 21.15 Exorcizphobia (thrash).

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Noční strašidelný les

KDY: Sobota 15-20

KDE: Hostivařský lesopark, Praha 10

ZA KOLIK: Startovné 100 Kč



Bojíte se rádi? Procházka temným lesem, ve kterém občas prosvítají světélka, je pro vás skvělým nápadem? Tak to se vám určitě bude líbit náš noční strašidelný les v Hostivařském lesoparku. Čeká tam na Vás pěkná banda podivných lesních bytostí. Větší děti se budou strašidla snažit vystrašit. Podaří se Vám získat od strašidla jeho život? Menší děti si budou se strašidly spíš jen povídat, můžou si po trase zahrát bingo nebo strašidelný kvíz. Na trase, která bude za šera nasvícena různými svítítky, potkáte minimálně deset živých strašidel (většinou i více), ale také různé strašidelné doplňky, které se snažíme každý rok doplňovat a obměňovat. Patří mezi ně kostry, spoustu závěsných strašidel, pavouk se sítí, měnící se podobizny…

Světlo pro Světlušku: Marek Ztracený, Ewa Farna a další

KDY: Sobota od 22.15

KDE: Pražská křižovatka, Zlatá 6, Praha 1 (živě ČT1 a ČRo Radiožurnál)

ZA KOLIK: Od 400 Kč

V rámci koncertu zazní sedm hudebních vystoupení. Pozvání Světlušky na pódium do Pražské křižovatky letos přijali Marek Ztracený, Ewa Farna, Ondřej Ruml, Čechomor, Tereza Mašková, David Kraus a Thom Artway. Všechny písně zazní v duetech s nevidomými zpěváky a za doprovodu smyčcového kvintetu a Světluščího sboru, složeného z Kühnova dětského sboru a nevidomých dětí Školy J. Ježka a ZŠ pro žáky s poruchami zraku na náměstí Míru v Praze. Nebude chybět ani medailonek o tom, jak konkrétně Světluška pomáhá s nevidomým lékařem adiktologem Petrem Rieslem z Prahy.

S kouzly kolem světa

KDY: Sobota od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: Od 159 Kč



Prožijte velkou kouzelnickou cestou kolem světa! Poletíme na výlet letadlem a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají typická a originální kouzla dané země. Děti budou s Pavlem Kožíškem čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí!Bezva zábava nejen pro děti. Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání!

Karlínský street food festival

KDY: Neděle 10-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Kromě paradnich gastronomických chuťovek je pro vás připravený bohatý doprovodný program a jako vždy bude skvělá muzika i atmosféra.

Kolem světa: Slovinsko, moje nová láska

KDY: Neděle od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je seriál online cestovatelských přednášek. "Malá země rozlohou, zato velká země, tím, co může duši cestovatele nabídnout. Objevme společně moře, hory, smaragdovou řeku Soču, krasové jeskyně, vodopády, soutěsky, starobylá města a taky, u mne jak jinak - vynikající slovinské speciality. Chcete vědět, kde se ubytovat, jak cestovat a co určitě ochutnat? Víte, co všechno lze vyrobit z konopí? Zajímá vás, kde objevit úžasný squat v centru velkoměsta? Máte rádi grafitti, hudební kluby, kde zahrají vše od elektroniky až po jazz? Kde najdete Žlezň? To a mnohem víc vám prozradí moje zcela nová beseda o Slovinsku," zve na přednášku cestovatelka Magda Radostová.

Nedělní pohádka pro děti: Duhová pohádka

KDY: Neděle 15-16

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč



Činoherní pohádka s loutkami o tom, jak sluníčko udělalo barvy a měsíc si vytrucoval hvězdičky, jak vznikla kuřata a po nich slepice, a potom i všechna další zvířata. A hlavně, jak vznikl soucit, ochrana a péče a snaha udělat svět hezčím… Hraje Divadlo KK.

Teddy Bear Prague

KDY: Pátek 12-18, sobota 10-18, neděle 10-14

KDE: Na Marjánce, Bělohorská 35, Praha 6

ZA KOLIK: 130 Kč

Prodejní výstava uměleckých a sběratelských medvídků. Medvídci pomáhají, výběrem ze vstupného bude věnováno 20 procent Nadačnímu fondu Terezy Pergnerové. V sobotu ve 14 hodin proběhne vyhlášení výsledků autorské soutěže. Ceny vítězkám předá patronka výstavy Tereza Pergnerová.

Tajuplný dýňový podzim

KDY: Denně do 30. října 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Botanická zahrada opět připravuje výstavu dýňových aranžmá, tentokrát pod názvem Tajuplný dýňový podzim. Na velké i malé návštěvníky čeká svět roztodivných dýňových aranžmá a dýně různých tvarů, barev i velikostí. Na výstavě se představí i největší česká dýně, která váží 175 kg. Botanické zahradě ji věnoval pěstitel Jan Staněk z Horních Bludovic. Tajemné dýňové dekorace v podobě strašidel a pohádkových postav připravují studenti České zahradnické akademie Mělník. Víkend 23. až 24. října bude patřit Dýňovým hrátkám, kde se zabaví celá rodina. Poslední říjnový den bude už tradičně věnován oslavám Halloweenu a lampionovému průvodu po setmění.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Pátek: 19.00 Poslední souboj (historické drama/USA) 21.00 Halloween zabíjí (horor/USA)

Sobota: 19.00 Myši patří do nebe (animovaný/ČR), 20.30 Duna (sci-fi/USA)

Neděle 18.30 Rozbitý robot Ron (animovaný/USA)

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.