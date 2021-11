Cry Baby Cry

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 330 Kč

Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. Divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Luboše Veselého se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi / Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková / Bohdana Pavlíková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké.

Kolem světa: Azorské ostrovy

KDY: Pátek od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… Představte si, že jste na ostrově uprostřed Atlantiku, tisíc kilometrů od nejbližšího velkého města. Klima je na něm stálé, ale pokud Vás přeci jen přepadne déšť či mlha, stačí popojet jen pár kilometrů na druhou stranu ostrova, kde je zpravidla slunečno. Cesta na opačné pobřeží vede buď kolem moře, anebo přes hory, kde se nad mraky vystavuje dva kilometry vysoká sopka. Serpentiny silnice vedou mezi nádhernými pastvinami a jsou lemovány hortenziemi. A když všechno tohle člověka už tolik nebere, vždy může skočit do moře, kde je kolem něj zpravidla hejno ryb, na skalách kolem okolo pomalu lezou mořští ježci a hvězdice a ze dna vše pozoruje barvy měnící chobotnice. Anebo, není ani potřeba nořit hlavu pod vodu, však přímo na hladině mezi mořskými želvami tryskají vorvani, plejtváci, či kulohlavci a nad hladinu vyskakují delfíni. Nezní to tak trochu příliš idylicky, jako pozemský ráj? Promítá cestovatel a fotograf Petr Jan Juračka.

Trhni si, otče

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Mít dospívajícího potomka není jen tak. Zvláště když jeho záliba v nočním životě překročí únosnou míru. Zoufalému otci tak nezbývá než zavolat na pomoc sestru a zkusit svého syna zachránit. Jak? Léčba šokem snad zabere… Bláznivá komedie, kterou světoznámý dramatik Peter Quilter napsal přímo pro Divadlo Ungelt.

Zombie run

KDY: Sobota od 15

KDE: Národní památník na Vítkově, Praha 3

ZA KOLIK: Registrace na místě 200-600 Kč (podle věkové kategorie)



Šestý ročník zážitkového běhu. Připraveny jsou nezávodní trasy 1 km pro děti a závodní 5 km pro dospívající a dospělé. Kdo se bojí, musí umět utíkat! Kompletní informace na webu akce.

Día de los Muertos v Manifestu

KDY: Sobota 17-22

KDE: Manifesto Anděl, Ostrovského 34, Praha 5

Přijďte si užít vynikající jídlo a úžasné drinky na oslavu Día de los Muertos nebo-li Den mrtvých na Manifesto Anděl. Vezměte svou rodinu a přátele, přijďte oslavit životy svých blízkých a zažijte tradiční pohled do mexické kultury. Obklopte se kouzelnou atmosférou Día de los Muertos plnou barev. Můžete se těšit na tradiční ofrendu, spoustu svíček a stanici na malování na obličej, abyste se skutečně dostali do ducha tohoto výjimečného svátku. Aby byl váš zážitek ještě autentičtější, navštivte naši mexickou restauraci Alebrijes Cocina Mexicana. Vychutnejte si jejich tradiční mexické jídlo a populární margaritu, které vás přenesou až do srdce Mexika!

Halloween ve Dvorcích

KDY: Neděle 15-19

KDE: Žluté lázně - Dvorce, Podolské nábřeží 3, Praha 4



"Oblíbený Yelloween se letos přesouvá o pár kroků dál, ze Žlutých lázní do Podolských dvorců! Na co se můžete letos těšit? Představení od Divadla Mazec, soutěže pro děti i dospělé, malování na obličej, dílničky a další atrakce pro děti a samozřejmě nebude chybět ani tradiční dlabání dýní! Těšíme se, že s Vámi letos opět oslavíme Halloween, svátek plný zábavy a překvapení," zvou pořadatelé.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Halloween v Karlíně

KDY: Neděle 11-18

KDE: Karlín Market, Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma



"Srdečně zveme všechny děti i dospěláky, co milují Halloweenské oslavy a vše, co k tomu patří na Karlínské náměstí. Společně s Karlínským Spektrem pro vás chystáme den plný zábavy a zážitků. Těšit se můžete na tradiční vyřezávání dýní, pohádku, živou muziku, kreativní dílny a malování na obličej. Ti z vás, co dorazí v maskách se mohou těšit na odměnu a celý den bude zakončen lampionovým průvodem. Bude to parádní zábava, tak určitě doražte," zvou pořadatelé akce.

Oslavte Den Všech svatých po mexicku

KDY: Neděle 14-18

KDE: Galerie Butovice, Radlická 520/117, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Barevné kostýmy, motivy lebek, veselá hudba a tanec, takové jsou oslavy Dušiček v exotickém Mexiku. Atmosféru tohoto svátku a ochutnávku pro nás neznámých tradic vám přináší Galerie Butovice za podpory Mexické ambasády. V neděli zažijte i s dětmi pestrobarevné zvyky nejvýznamnějšího mexického svátku. Čeká vás mexická kapela Mariachi Azteca de Praga, žonglovací workshop v typických kostýmech, tematické malování na obličej i ochutnávka mexických jídel a oblíbené zdobení cukrových lebek.

Žižkovská noc

KDY: Pátek a sobota

KDE: Žižkov a okolí

ZA KOLIK: Od 299 Kč



Jubilejní desátý ročního tohoto multižánrového festivalu se koná až na třetí pokus. Užijte si za jednu vstupenku divokou noc plnou nejrůznějších forem kultury na třeba deseti místech. Žižkovská noc spojuje. Kompletní program a přehled interpretů najdete na webu Žižkovské noci.

Dyzajn market podzim

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma a bez bariér

Dyzajn market je výběrová prodejní výstava autorské tvorby 180+ lokálních dyzajnérů a kulinářských umělců. Prohlížet i nakupovat můžete originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Také si můžete přijít pochutnat na výběrové kávě, sladkých i slaných dobrotách, drincích i pořádných jídlech pro masožrouty i vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Tajuplný dýňový podzim

KDY: Denně do 31. října 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Botanická zahrada opět připravuje výstavu dýňových aranžmá, tentokrát pod názvem Tajuplný dýňový podzim. Na velké i malé návštěvníky čeká svět roztodivných dýňových aranžmá a dýně různých tvarů, barev i velikostí. Na výstavě se představí i největší česká dýně, která váží 175 kg. Botanické zahradě ji věnoval pěstitel Jan Staněk z Horních Bludovic. Tajemné dýňové dekorace v podobě strašidel a pohádkových postav připravují studenti České zahradnické akademie Mělník. Poslední říjnový den bude už tradičně věnován oslavám Halloweenu a lampionovému průvodu po setmění.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Pátek: 19.00 Není čas zemřít (akční / USA), 21.45 Venom 2 (akční / USA)

Sobota: 18.30 Addamsova rodina 2 (animovaný / USA), 20.30 Hallowen zabíjí (horor / USA)

Neděle: 18.30 Addamsova rodina 2 (animovaný / USA), 20.30 Paroží (horor / USA)

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Výstava představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Prague Car Festival

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Výstaviště PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Online předprodej od 250 Kč (pouze do pátku), na místě od 300 Kč

Největší výstava ve střední a východní Evropě se zaměřením na tuning, motorsport, historické automobily a motocykly. Desátý ročník akce evropského významu nabídne vystavovatelům i návštěvníkům jedinečnou podívanou na široké spektrum unikátních automobilů a motocyklů. Nový formát výstavy spojuje oblasti upravených a sportovních vozů, světa motorsportu a historie vozidel. Prague Car Festival představí na ploše přes 30 tisíc m2 nejlepší tuning z celé Evropy, českou i zahraniční špičku automobilových a motocyklových závodů a průřez bohatou historií vývoje automobilů a motocyklů od předválečného období až po současnost.