Bergmanovská variace na téma manželství a ztráty víry. Víry v sebe, víry v druhého člověka, víry v Boha. Sonda do vztahu muže a ženy. Mlčení druhého člověka. I když mluví. Za slovy mlčení. Mlčení Boha. Za našimi slovy, kterými se ho snažíme dotknout. Hraje soubor JEDL.

Ungelt: Přítelkyně

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



„Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící ve stejném věku - čistotnou, spolehlivou nekuřačku. Zn: Klidný podzim života." Robyn je sice také padesátnice, jinak ale nesplňuje ani jeden ze zmíněných požadavků. Přesto se nakonec ukáže, že tahle ulítlá spolubydlící je pro Sharon tou nejlepší volbou. Dojemná komedie současné americké dramatičky, v níž se usedlá domácnost kdesi v zapadákově otřese v základech.

Fidlovačka: Kouř

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 4, Praha 4

ZA KOLIK: 459-699 Kč

Kultovní rytmikál z roku 1991 ožívá na divadelních prknech. “Hele, kotě, vo co ti de?" Každý, kdo v devadesátých letech vnímal kulturní vývoj, Kouř zná. Kdo se narodil až po Kouři, zná slavný Arnoštkův hit “Je to fajn fajn fajn, je to fajn.” Mirek se opět s cigaretou v ruce a trochu znuděně stává tváří malé revoluce, Kotě je opět projekcí všech možných i nemožných mužských fantazií o femme fatale, ředitel je opět ideologickým nabubřelcem, máničky negují vše, co se naskytne, svazáci naopak servilně vítají vše, co se namane. Helenka je zamilovaná. A na režijní stoličku nezasedne nikdo jiný než původní Arnoštek.

Online: Den otevřených dveří Fakulty stavební ČVUT

KDY: Pátek 10-13

KDE: https://stavarna.online/

ZA KOLIK: Zdarma



Online Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v pátek 4. února nabídne uchazečům o studium nejen rozhovory s akademiky o přijímacím řízení, stávajícími studenty o studiu a životě na vysoké škole, ale také se budou moci seznámit se zkušenostmi z praxe absolventů fakulty. Ing. Martin Hrouda a Ing. arch. et. Ing. Jiří Kotal budou mluvit o tom, jak propojili svůj zápal pro stavařinu, skateboarding a využití veřejného prostoru tak, aby vznikla místa vybízející k sociální interakci. V průběhu celého vysílání budou mít uchazeči zároveň možnost živě pokládat dotazy všem hostům. Webová aplikace stavarna.online již přitom běží už nyní a návštěvníci tu mohou získat informace o studijních programech nebo si virtuálně projít fakultu.

Kdo je tady ředitel?

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 550 Kč

Komedie Larse von Triera. Ravn je ředitelem a zároveň majitelem firmy, to ovšem před svými kolegy skrývá a vydává se již deset let za pouhého řadového zaměstnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Až nyní, když chce firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo je pro takovou roli lepší než neznámý a všemi podceňovaný herec! Kristoffer se role rád ujme a jeho nadšení roste s přibývajícími úkoly… Ovšem nic není tak jednoduché, jak se na počátku zdálo. Jednak se ukáže, že Ravn namluvil každému ze zaměstnanců o řediteli něco jiného, a navíc se na scéně objeví bývalá Kristofferova manželka. Především se ale Kristoffer rozhodne tvořit v duchu svého nejoblíbenějšího dramatika Gambiniho!

Jazz Dock dětem: Příběh hraček

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 100 Kč, děti do 2 let zdarma



I hračky mají své sny a touhy. Tak jako malý Frantík, který je úplně obyčejné plastové miminko jedné obyčejné holčičky, ale přitom velice touží po jednom. Mít pořádné kalhoty… A tak se vydá na cestu. Autorská pohádka pro děti od 2 do 9 let.

Zimní miniKafest

KDY: Sobota od 18

KDE: Underdogs, Nádražní 349, Praha 5

ZA KOLIK: 300 Kč

Užijte si thrashmetalový večírek! Od 19 hodin postupně zahrají brněnští Deviance, pražští Laid To Waste, trutnovští Exorcizphobia a jako headliner slovenští Catastrofy.

Dějiny milostného obrazu: Zbraslavská Madona

KDY: Sobota od 10.30 a 14

KDE: Anežský klášter, Anežská 12, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Krátký komentář ve sbírkové expozici „Středověké umění v Čechách a střední Evropa”. V rámci oslav 226. výročí založení Společnosti vlasteneckých přátel umění ⁠–⁠ předchůdkyně dnešní NGP ⁠–⁠ proběhne krátký komentář ve sbírkové expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200 ⁠–⁠ 1550.

Skřítci

KDY: Sobota 15-16.30

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč

Stínové, loutkové představení, velmi kouzelné. Existuje tisíce různých skřítků. Od těch hodných přes Trpaslíky až po zlé Plivníky a Dupynožky. "Naše pohádka je ideální před usnutím a začátkem světa něčeho nejkouzelnějšího jako jsou naše sny. Začínáme proradným a lstivým skřítkem Dupynožkou, tak jak oněm psali bratři Grimmové a skončíme hodnými nočními skřítky, kteří lidem přináší dobro, aby se nám pak mohli zdát krásné sny. Noc a tma je zkrátka krásný čas pro ožití starých příběhů a hraní si se stíny," zvou pořadatelé akce.

Buchty a loutky: Tři malá prasátka

KDY: Neděle od 15 a od 17

KDE: Švandovo divadlo, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč



Přijďte se podívat a poslechnout si, jak si takhle jednou vlk fouknul a jednou houknul a nevěřili byste, co jen to udělá za neplechu. A jak prasátka naláká na řepu, na sladká jablíčka či na trh. A jen proto, aby je slupnul jak malinu. "Chro, chro, kvííí, to je, co?". Ale když překonáme strach, tak se můžeme vlkovi dostat na kobylku. Jenže když leze až do domečku, pak nezbývá, než rozdělat pod kotlem oheň, v pravou chvíli zvednout pokličku a jsme zachráněni!

Fidlovačka: Jeptišky

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 4, Praha 4

ZA KOLIK: 349-549 Kč

Chcete vědět, co všechno se může stát, když si řádové sestry uvaří k smrti dobrou polévku? Malých sester z Hobokenu bývalo sedmdesát a jedna jeptiška, ale sestra Julie byla vždycky tak trochu podivná kuchařka. A tak není divu, že se dvaapadesát jejích sestřiček odebralo na onen svět. Tedy vlastně prozatím jen do mrazáku, neboť klášterní kasa je po nákupech Matky představené jaksi prázdná. Co dělat? Čekat na zázrak, nebo uspořádat dobročinné představení v pronajatém divadle? MuzikálJeptišky je totiž něco jako apo-katoli-ptický muzikál, u kterého se chvílemi možná budete až modlit smíchy.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Mineralogická určovací beseda

KDY: Neděle od 10

KDE: Národní muzeum (Historická budova, přednáškový sál č. 102), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přírodovědecké muzeum, mineralogicko-petrologické oddělení a Společnost Národního muzea vás zvou na určovací besedu. Všichni zájemci jsou zváni na přátelské posezení s odborníky i amatérskými mineralogy. Budou zde prezentovány uplynulé i budoucí události v daném oboru, sběratelské zážitky a objevy ostatních kolegů a v neposlední řadě si jako vždy budete moci nechat určit své nálezy pracovníky z Národního muzea.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino opět spustilo svůj provoz a nabízí široku nabídku filmů.



Pátek: 18.30 Moonfall (dobrodružné sci-fi, USA), 20.30 Zlato (thriller, Austrálie)



Sobota: 17.30 Zpívej 2 (animovaný, USA), 19.30 Mimořádná událost (komedie, ČR)



Neděle: 17.30 Velký červený pes Clifford (rodinný dobrodružný, USA), 19.00 Spider-Man: Bez domova (akční, USA)

Hurvínkův popletený víkend

KDY: Sobota od 14 a neděle od 10.30 a 14

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 180-250 Kč

Příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Hra plná písniček a groteskních situací potěší i ty nejmenší diváky. Představení je vhodné pro děti od 4 let.

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Buddha zblízka

KDY: Denně kromě pondělí 10-18 (středa 10-20) až do 24. dubna

KDE: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 150-220 Kč, rodinné vstupné 350 Kč

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu

Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Antonín Dvořák a sláva

KDY: Denně kromě pondělí 10-17 až do 17. dubna

KDE: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

ZA KOLIK: 30-50 Kč



Antonín Dvořák představuje pro českou kulturu zcela výjimečnou osobnost. Jako jednomu z mála českých umělců se mu podařilo získat světovou slávu již během života. Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí.