Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… Martin Chvoj, cestovatel a podvodní fotograf, vypráví o zážitcích, které nasbíral po třech letech pobytu na ostrovech Filipín. Dobře známé destinace jsou malý zlomek toho, co tato země nabízí a tak se dozvíte, kde lze stále nalézt nová úžasná místa, o kterých průvodci neslyšeli. Podíváme se jak na velké ostrovy jako je Luzon, Cebu nebo Palawan tak i na malé a o to unikátnější ostrovy jako je dramatický Coron, sopečný Camiguin, odlehlé Ticao či korálový atol Tubbatahazařazený na seznam UNESCO. Nemalá část bude věnována potápění, protože prozkoumávat Filipíny pouze ze břehu je jen polovina zábavy.

Lampiony na Výstavišti

KDY: Pátek 14-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 120 Kč



"Předvánoční procházka s lampiony, anděly a čerty se u nás na Výstavišti už pomalu stává tradicí. I letos se můžete s dětmi těšit na společné rozsvícení vánočního stromu před Průmyslovým palácem.. Vyrážíme v 16:30 od Ateliéru Rychta, vedle bistra Artyčok, pomalým tempem, které zvládnou i ti nejmenší světlonoši. Nezapomeňte si přinést lampiony a lucerničky! Pokud zrovna doma žádné nemáte, přijďte si je vyrobit k nám na Rychtu. V době od 14:00 do 16:30 si tady děti pod vedením Honzy Šimra mohou snadno a rychle vyrobit vlastní lampion, není třeba se nikam registrovat, stačí zaplatit 120 Kč na místě. V ceně je základní tvar lampionu k vystřižení, led svíčka, provázek a tyčka," vzkazují pořadatelé.

Live from Prague: Jakub Hrůša, Josef Špaček & Česká filharmonie

KDY: Pátek od 19.30

KDE: Živě online na YouTube

ZA KOLIK: Zdarma



"Zveme všechny příznivce krásné hudby ke sledování živého streamu abonentního koncertu České filharmonie z Dvořákovy síně Rudolfina. Těšit se můžete na český program zahrnující světovou premiéru skladby Slavomíra Hořínky, která vznikla na objednávku České filharmonie. Účinkují: Josef Špaček (housle), Jakub Hrůša (dirigent) a Česká filharmonie.

Kouzelná sobota s Pavlem Kožíškem

KDY: Sobota 14-16 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Lordi

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 350 Kč

Salonní konverzační komedie ve slovenštině. Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou hru, ve které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi, si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne, jeden z lordů poruší pravidla hry…

Zkoleduj se

KDY: Sobota od 16

KDE: Novoměstská radnice (nádvoří), Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Zkoleduj se jsou adventní charitativní koncerty v různých českých městech. Myšlenka přišla z hlavy Petra Vaňka a jeho přátel. Účinkující i diváci si společně zazpívají a zahrají vánoční písničky, a to nejen známé koledy, ale i nové aranže. Do projektu vstupují základní školy, které své žáky vedou k uměleckému cítění (žáci vystupují společně s herci), a hlavně chtějí podpořit místní poskytovatele sociálních služeb (dětský domov, domov pro seniory, chráněné dílny apod.), ke kterým putuje výtěžek z koncertů.

Vánoční matiné s orchestrem Harmonie

KDY: Neděle od 11.30

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 20 Kč

Adventní matiné… aneb jak slaví Vánoce různé národy - přijďte si poslechnout a zazpívat nejznámější vánoční písně z celého světa a nejoblíbenější české koledy. Adeste Fideles, Ščedryk, The First Noel, Narodil se Kristus Pán, O Tannenbaum, Feliz Navidad, Pásli ovce Valaši, Stille Nacht, Jingle Bells, Čas radosti veselosti… a další.

Kolem světa: Přežijí? Cestování za přírodními národy

KDY: Sobota od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Poznali jsme řadu přírodních národů na třech kontinentech. Jaká je jejich budoucnost v 21. století? Mají vůbec šanci na přežití? Podíváme se do oblasti řeky Omo v jižní Etiopii. Co znamenají hluboké jizvy na tělech hamarských žen? Proč nosí mursijské ženy ve spodním rtu talířek? Kde se berou kalašnikovy, které jsou nedílnou součástí výbavy mladých bojovníků? V Asii poznáme na území Barmy ženy s rozsáhlým tetováním a navštívíme domovské vesnici kmene Paduangů. Proč si ženy vytahují krky pomocí těžkých obručí? V ekvádorské Amazonii se vydáme na dlouhou cestu kanoi k odlehlým vesnicím kmene Waorani. I tam začíná těžba ropy… Přijďte si poslechnout zážitky a zkušenosti, které naše děti už nebudou mít šanci poznat… Nechte se inspirovat zanikajícím životem etnik, která čelí sílícímu tlaku "moderní" civilizace…" zve na promítání cestovatel David Švejnoha.

Cesta do Vánoc

KDY: Neděle od 10 a od 14

KDE: Ústřední knihovna (Sál Žatecká), Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

ZA KOLIK: 100-240 Kč

Divadelní projekt připravil spolek Loutky v nemocnici pro prostor divadla Říše loutek v Žatecké ulici. Inscenace provede diváky biblickými příběhy od stvoření světa přes narození Ježíška až k návštěvě pastýřů, putování tří králů a nakonec společně dorazíte do Vánoc, do těch letošních, pod stromek, kde je stále ještě ukryt betlém, kde najdete jejich skutečný smysl, který se odráží v barevných vitrážích slavnostně nazdobených kostelů a v oknech našich obýváků.

Zimní blešák

KDY: Neděle 12-17

KDE: MeetFactory, Ke Sklárně 15, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Program: 12-17 blešák a otevřené ateliéry, 14.00 workshop pro děti, 15 komentovaná prohlídka rezidenčního patra, 16 komentovaná prohlídka výstavy Alegorie s Martinem Skalickým.

Pohádka po o: Mlsné medvědí příběhy

KDY: Neděle od 14

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, Praha 8

ZA KOLIK: 80 Kč

Medvědí kamarádi z úspěšného pásma Hurá na pohádky jsou zpět. Ten velký, to je Nedvěd, a ten mrňous zase Miška. Spolu podnikají ta nejbláznivější dobrodružství, aby co nejjednodušeji nacpali svá věčně hladová bříška. V povídkovém filmu Mlsné medvědí příběhy mají obzvlášť napilno. Diváci uvidí, jak se tito zábavní chlupáči seznámili, jak spolu vaří nebo ochutnávají lanýže, jak v létě slaví Vánoce, které každou zimu prospí, i jak se usmiřuje medvědí hádka. Dokonce je čeká obrovská hostina, kam dorazí medvědi z celého světa. Příběhy plné vtipu, dobrodružství a ponaučení ocení nejmenší diváci i jejich starší sourozenci a rodiče.

Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek!

KDY: Sobota a neděle od 11

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: Od 159 Kč



Kouzla a Vánoce patří neodmyslitelně k sobě. A v našem případě vás čekají opravdu nezapomenutelné kouzelnické Vánoce s Pavlem Kožíškem! Vánoční speciál je plný úžasných kouzel a legrace nejen pro děti… Účinkuje Pavel Kožíšek a Hana Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je nově otevřený Zrcadlový labyrint.

Tygří výběr IV. - Festival amatérského divadla

KDY: Pátek 16, 17.30 a 19.30, sobota 18.30 a 21.30

KDE: Divadlo VILA Štvanice, Ostrov Štvanice 858, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč za představení, celofestivalová vstupenka 500 Kč

Tygří výběr je platforma pro amatérské soubory z celé ČR, v rámci které mohou představit své inscenace a tvůrčí přístupy na jevišti Divadla VILA Štvanice a oslovit tak publikum pražských profesionálních divadel. Inscenace Tygřího výběru mohou směle konkurovat profesionálnímu divadlu a v mnohém jej dokonce předčí, nabízí nezvyklé a inspirativní divadelní přístupy a pohledy na svět. Kompletní program na webu Tygr v tísni.

Lemarket Lokální Vánoce

KDY: Sobota a neděle 10-20

KDE: Pražská tržnice (hala 13), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: 150 Kč (1+1 zdarma)



Přijďte si na Lemarket nakoupit poctivé vánoční dárky od lokálních designérů. Těšte se na výběr přes 130 tvůrců, food zónu, workshopy v režii časopisu Maminka a hlídaný dětský koutek Hlídárna. Mezi značkami nebudou chybět oblíbená jména ani nové projekty - od šperkařů, módních brandů či doplňků až po delikatesy, kosmetiku, dekorace do bytu či dětské zboží.

Hrnčířské a řemeslné trhy

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

Přijďte si vybrat vánoční dárky na hrnčířské trhy na Výstaviště, kdy před Průmyslový palác přijede více než 130 prodejců z celé české republiky. Čeká vás výběr těch nejlepších řemeslníků. Autorská keramika, porcelán, historické i současné sklo, vitráže, kameník, kartáčník, řezbář, dřevěné výrobky do kuchyně, hračky, pletené košíky, textilní tvorba, kožené výrobky, tkaní, kovář, nožíř, smalt, umělecký šperk, svíčky, mýdla aj.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Pátek: 18.30 Eternals (sci-fi, USA), 21.00 Venom 2 (akční, USA)

Sobota: 17.30 Encanto (animovaný, USA), 19.00 Přání Ježíškovi (romantická komedie, ČR)

Neděle: 17.30 Myši patří do nebe (animovaný, ČR), 19.00 Benedetta (historické drama, Francie/Nizozemsko)

Výstava Olympijské Tokio

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: V ceně vstupenky do muzea (120-200 Kč)

Výstavu Olympijské Tokio, kterou můžete zhlédnout v Historické budově Národního muzea, připravilo u příležitosti letošních olympijských her Národní muzeum společně s Českým olympijským výborem a Vojenským historickým ústavem. Zaměřuje se především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých Her XXXII. olympiády. Japonské Tokio se tak stalo teprve pátým městem v historii, v němž proběhly olympijské hry již podruhé.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Výstava představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.