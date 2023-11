Zachmuřené počasí není úplně ideální k procházkám v přírodě, ale nudit se o víkendu rozhodně nemusíte! Podívejte se na přehled několika zajímavých akcí, které se od pátku do neděle na území metropole konají!

Chcete někam do tepla? Co takhle čestlické Aquapalace Praha? Tento víkend nabízí kromě tradičního vyžití šampionát v saunování! | Foto: APP

Pátek 24. listopadu

Thrashmetalový večírek v Modré Vopici

Kdy: Pátek od 20

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: 200 Kč

Posluchači řízné metalové muziky si mohou užít páteční večer v proslulém klubu Modrá Vopice. K tanci a poslechu zahraje trio thrash/deathmetalových kapel. Program: 20.00 Sadistic Hannibal, 21.00 Epidemy, 22.00 Necnon Mortuss.

Balkan Bashavel

Kdy: Pátek 21-03

Kde: Radlická - kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5

Za kolik: 260 Kč

"Ještě jednou se tento podzim vracíme s Balkan Bashavelem zpátky do Prahy. Tentokrát pro vás budeme v rytmech balkan beats, gypsy, reggae a world music hrát my, DJské duo Malalata, náš zahraniční host Captain Molotov a domácí kapela Circus Problem," zvou pořadatelé této oblíbené akce.

Sobota 25. listopadu

Švandovo divadlo: Anna Karenina

Kdy: Sobota od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 450 Kč

Adaptace legendárního románu vypráví příběh vdané ženy, která se kvůli nově nalezené vášni rozhodla opustit svůj konformní život a riskovat trvalé ztráty.

Fidlovačka: Betlém hledá Superstar

Kdy: Sobota od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 299-349 Kč

Nový rodinný muzikál… Marie a Josef jsou na cestě do Betléma. Doprovází je osel. Tento obrázek známe všichni. Ale co když s nimi šel i lev a jednorožec? Které zvíře si zaslouží nést ještě nenarozeného Ježíška? Kdo bude Superstar? Co se opravdu stalo na cestě do Betléma? Skorovánoční rodinné představení.

Rise Of The Northstar & spol. v Akropoli

Kdy: Sobota od 18

Kde: Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

Za kolik: Od 550 Kč

Divoká hutná muzika, co vás setne jak ninjova katana. Zvuk ostrý jako katana, síla úderu dim mak. To jsou první zbraně, kterými na vás při prvním střetnutí zaútočí Rise Of The Northstar. Crossoverově naladěná metalová parta z Paříže si sice jedinečnou identitu vytvořila na estetice japonské kultury, potažmo shonen mangy, ale její zvuk je ultramoderní a zatraceně heavy. Turné se zúčastní další dva spolky. Lyonští Resolve, kteří hraje velmi moderně. Právě pro Arising Empire chystají druhou desku, která dle odhalujících singlů bude plná atmosfér, návykových refrénů i drsných groovy riffů zasazených do netradičně napsaných písní. Elwood Stray z německého Essenu hrají také moderně, ale jsou corově tradičnější. Post-hardcorově usazená hudba je postavena na energických groovy riffech s chytlavými melodiemi, a ty také spolehlivě přenášejí i na pódia.

Letenský bazar

Kdy: Sobota

Kde: Bio Oko, Františka Křížka 15, Praha 7

"Zveme vás na další oblíbený letenský bazar v kavárně v Biu Oko. Retro vintage second hand oblečení, doplňky, knihy, věci do domácnosti," zvou pořadatelé akce.

Neděle 26. listopadu

Krampus show

Kdy: Neděle

Kde: Výstaviště (louka za Křižíkovými pavilony), Praha 7

Za kolik: Od 150 Kč

Nenechte si ujít děsivou Krampus show a užijte si peklo plné temných postav, tentokrát ve venkovní části areálu Výstaviště Praha. Letošní rok vás bude děsit více než 100 Krampus postav z proslulých rakouských průvodů. Ti jsou známí svými propracovanými maskami, kravskými zvonci, kožichy, řetězy a ohni. Připravte se již doma, přijďte v čertovských maskách a pomozte nám tak vytvořit největší ďábelskou atmosféru! Na ďábelské akci můžete očekávat i program v podobě ohňových vystoupení a hudební doprovod Dje. Po celý den bude připravena gastrozóna se širokou nabídkou horkých nápojů, ďábelských klobás a dalšího občerstvení.

Fidlovačka: Hoří, má panenko

Kdy: Neděle od 15

Kde: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: 529-769 Kč

Zveme vás na reprezentační Ples hasičů, který se uskuteční v sále Divadla Na Fidlovačce. Bude hudba – k tanci i poslechu. Bude tanec! Bude bohatá tombola – vyhrát můžete domácí tlačenku či lahev koňaku. Čeká nás volba Královny krásy. Královna krásy bude mít tu čest vyznamenat zasloužilého člena hasičského spolku. Bezpečnost zajištěna!

Atreyu a Creeper v Rock Café

Kdy: Neděle od 19

Kde: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

Za kolik: Od 550 Kč

Atreyu, pojmenovaní podle hlavní postavy z fantasy Nekonečný příběh, vznikli v jižní Kalifornii během rapmetalové exploze na přelomu století. Svůj hardcore na začátku nabourali kytarami a vokálem, jež jejich materiálu dodával výrazný metalcore nádech, ke kterému se nakonec svým současným post-hardcore a alternativně metalovým výrazem a melodikou opravdu posunuli. V záplavě kapel Atreyu ale poznáte na první dobrou.Donedávna poslední položkou na kontě kapely po změně zpěváků bylo výtečné album „Baptize“ (2021), se kterým se v Praze ukázali i před Bullet for My Valentine ve Foru Karlín, aktuálně ho však nahradilo novinkové EP "The Hope of a Spark", z nějž pochází i poslední singly "Drowning" a aktuální "Watch Me Burn".V roli support se ukáží Creeper. Pokud goticky laděné rockery ze Southamptonu neznáte, v pátek 13. října jim vyšla nová deska "Sanguivore", která je nejlepším prostředkem ke seznámení.

Benefiční sekáč pro všechny

Kdy: Neděle od 12

Kde: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

Při­jďte si na zimu pořídit nové kousky do šat­níku na desátý bene­fiční smekáč pro Food Not Bombs & Jako Doma. Při­jďte se připrav­it na zimu a pořídit si nový kabát či stylovou bun­du. Nebo sháníte out­fit na vánoční večírek? Nebo teplé pyžamo na zim­ní válení se v posteli? A spous­tu dalších unikát­ních kousků za férové ceny dle tvého uvážení. Výtěžek jde na kolek­tiv Food Not Bombs a orga­ni­zaci Jako doma, kteří pomáha­jí lidem bez domo­va. Tak si při­jď užít fajn atmos­féru posled­ní listopadové neděle do Kasáren Kar­lín. Kromě nových kousků do šat­níku, bude na místě stánek Kuchařek Bez Domo­va, s nejlepším veg­an občer­stvením a budou nám u toho hrát DJky. A jestli hledáte oprav­du jedinečné kousky, které nena­jdetev šat­níku niko­ho dalšího, tak se můžete těšit na prodej jedinečných kousků šat­níku, které pro vás vytváří umělkyně a uměl­ci.

Vícedenní akce

Mistrovství světa začalo: Sauna Herbal Cup 2023 v Aquapalace Praha

Kdy: Po celý víkend

Kde: Aquapalace, Pražská 138, Čestlice

Za kolik: Dle aktuálního ceníku centra

V Aquapalace Praha se můžete těšit na šampionát v saunování!Zdroj: APPZačalo velké finále Mistrovství světa a osmý ročník festivalu zdravého saunování, přírodních rituálů, relaxačních herbal ceremoniálů a originálních peelingů. Až do neděle 26. listopadu tak máte jedinečnou příležitost v největším Saunovém světě v ČR v Aquapalace Praha být součástí přehlídky saunového umění a ceremoniálů těch nejlepší saunerů z celé Evropy. Ve finále Mistrovství světa Sauna Herbal Cup 2023 se utká absolutní špička saunamasterů z 12 zemí světa. Bohatý doprovodný program je i letos plný novinek a trendů, čekají vás freestyle vystoupení v panoramatické sauně či šamanské rituály v tee-pee. Nebudou chybět silné přírodní výluhy, očistné metličky, voňavé čaje a aromaterapie. Detailní program a vstupenky na Sauna Herbal Cup 2023 naleznete zde.

49. veletrh starožitností Antique – podzim 2023

Kdy: Čtvrtek až sobota 10-19, neděle 10-17

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

Za kolik: 90-140 Kč

Veletrh Antique je tradičně největší a nejreprezentativnější přehlídkou starožitností v ČR. Již po 49. Vám na něm několik desítek starožitníků představí to nejzajímavější ze své nabídky: od oblíbených šperků a bižuterie, přes sklo, porcelán a keramiku až po starožitný nábytek, textil, historické zbraně a staré bankovky a mince. Na prodejní výstavě se tradičně sejde výběr renomovaných obchodníků se starožitnostmi z Čech a návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost zhodnotit stav a trendy současného trhu, případně doplnit sbírky, vhodně investovat či si doladit interiér. Kde jinde pořídit kousek toho svého rodinného stříbra? Asociace starožitníků také nabídne tradičně služby poradny, kam zájemci budou moci přijít pro bezplatné odborné posouzení a odhad ceny.

Vánoční Mint market

Kdy: Pátek 12-19 a sobota 9-17

Kde: Holešovická tržnice (Hala 13), Bubenské nábřeží, Praha 7

Za kolik: Vstup zdarma

Moderně pojaté trhy se svěží módou, šperky, designem, delikatesami, kosmetikou a dalšími poctivě zpracovanými výrobky, které poskytují prostor menším a začínajícím návrhářům, tvůrcům a všem nadšencům, kteří se zkouší postavit na vlastní nohy – to je Mint Market.

Workshop: Adventní věnce

Kdy: Sobota a neděle

Kde: Výstaviště (Střídačka - Malá sportovní hala), Praha 7

Za kolik: 990 Kč

"Přijďte si k nám na Střídačku vyrobit adventní věnec nebo vánoční dekoraci. Naladíte se s námi na Vánoce a připravíte se na čas Adventu. S sebou si přineste jen svíčky podle svých barevných představ, jinak nepotřebujete nic, než vlastní fantazii a dobrou náladu. K dispozici vám bude šikovný lektor, který rád poradí i pomůže. Káva, čaj, a něco malého k zakousnutí je v ceně," zvou pořadatelé. Materiál v ceně workshopu: korpus (průměr 30cm), chvojí, malé vánoční ozdoby, různé tvary (zlaté, červené, zelené, stříbrné), sušené ovoce a koření (pomeranče, badyán, skořice, apod.), barevné stužky (zlaté, červené, zelené, stříbrné), bodce na svíčky (průměr 5cm), barevné spreje, přírodní materiály. Workshop je určen pro dospělé a děti od 8 let. 1 vstupenka = 1 věnec. Pokud chcete tvořit například ve dvojici 1 věnec, stačí vám zakoupit 1 vstupenku.

Winter Wonderland

Kdy: Od 4. listopadu denně 15-21.30

Kde: Zábavní outdoor park, OC Letňany, Veselská 663, Praha 9

Za kolik: Od 290 Kč

Vstupte do zářivého světa pohádek a fantazie. Čeká vás více než stovka světelných instalací a zábavních atrakcí. Více na www.winterwondreland.cz.

Květy: Stoletý příběh

Kdy: Do 20. prosince

Kde: Galerie Topičův salon, Národní 9, Praha 1

Za kolik: 70 Kč

Přehlídka původně vznikla ke sto letům Československa a zúčastnilo se jí přes dvacet významných českých výtvarníků. Výstava potrvá do 20. prosince letošního roku a bude prodejní. Mezi vystavujícími umělci jsou Vlastimil Elšík, Kurt Gebauer, Bohumír Gemrot, Boris Jirků, Jitka Kantová, Adam Kašpar, Richard Kočí, Jiří Kožíšek, Helena Kroftová-Leisztner, Milan Kunc, Luna, Olga Maler-Kunc, Martin Němec, Boris Nosek, Pavel Opočenský, Jan Paul, Pavel Piekar, Jan Pištěk, J.S., Martin Salajka, Rumen Sazdov, Laco Sorokáč, Klára Stodolová, Eva Synková, Jana Šárová, Jan Tichý. V roce 2018, u příležitosti výročí 100 let založení Československého státu, vytvořilo více než 26 umělců malbou na porcelán unikátní autorské triptychy porcelánových květů a další porcelánové originály. Vzniklo více než 300 kusů porcelánových objektů. Každý z autorů pojal námět i téma projektu svobodně a originálně, jak v obsahu, tak i v řemeslném zpracování. Po pěti letech je původní výstava z roku 2018 rozšířena o další autorská porcelánová díla, a také o díla sochařská, malířská a grafická. Soubory malovaného porcelánu doplňují ukázky volného umění zúčastněných umělců a nabízejí divákům ucelenější pohled na jejich tvorbu.

Světla vyprávějí

Kdy: Denně do 31. ledna 17-21

Kde: Žluté lázně, Podolské nábřeží 1184/3, Praha 4

Za kolik: Od 220 Kč, zvýhodněné od 120 Kč

Park "Světla vyprávějí…" je v Praze umístěn do nádherných prostor nejvýznamnějšího přírodního koupaliště v metropoli, Žluté lázně, na břehu Vltavy. Výhled na město s odlesky světýlek v řece, plavba nasvícenou lodí nebo projížďka speciální vánoční tramvají centrem města. To vše je součástí letošního nabitého programu. 400 tisíc LED světel ve spojení s umem designérů a řemeslníků vám poskytne dokonalý zážitek pro celou rodinu, od dětí po babičku. Součástí parku je také speciální program pro nejmenší. Připravena je pro ně hra s mapou v areálu a také animátoři se spoustou her a zábavy v dětské vánoční tvořivé dílně. Samozřejmostí je dostatek barů a stánku s občerstvením, kde si můžete vychutnat skvělé jídlo a pití.

Svět medúz

Kdy: Denně 9-21

Kde: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

Za kolik: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava: Století českých zednářů

Kdy: Do 26. listopadu, denně kromě pondělí 10-12 a 13-18

Kde: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Za kolik: 80-149 Kč

Zednářská Veliká Lóže České republiky letos slaví 100. výročí svého založení. K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit na ní veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. Součástí expozice bude i rekonstrukce za války zničené instalace Alfonse Muchy nazvané Poslední dílo.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

Kdy: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

Kde: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Za kolik: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

Kdy: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

Kde: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

Za kolik: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!