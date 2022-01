Kavárna Slavia pořádá po Jaroslavu Seifertovi další tematický večer na počest slavné umělecké osobnosti, která ji v minulosti navštěvovala. V pátek 14. ledna oslaví jubilejní 120. výročí narození držitele Mezinárodní ceny míru a významného tureckého básníka Nazima Hikmeta. Ten v kavárně nejen tvořil, ale také se zde pravidelně setkával s českými básníky Vítězslavem Nezvalem a Jiřím Tauferem během svých exilových let. Slavnostní večer proběhne v duchu přednesu Hikmetových básní, vystoupení turecké zpěvačky Roksany Mandel a odborné diskuse. Akcí bude přítomné provázet moderátorka Zita Senková.

Muž mojí ženy

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 349 Kč



Celých pět let dokáže jedna žena klamat dva muže. Jeden o druhém přitom nemají ani tušení a věří, že jsou pro svou lásku tím jediným vyvoleným. Jednou ale všechno praskne a oba se setkávají, aby situaci po chlapsku vyřešili. Který vyhraje? Nebo nakonec zvítězí žena? V reáliích současného Chorvatska se odehrává tento plnokrevný, ale přitom citlivý příběh o tom, co to znamená být zralým mužem, který už nechce nikomu nic dokazovat, nechce “lovit” nové ženy, zvykat si na nové pořádky, mužem, který chce jen žít svůj život tak, jak byl zvyklý. "Komedii nejvýznamnějšího chorvatského dramatika Miro Gavrana z roku 1991 uvádíme v podání Michala Dlouhého a Davida Novotného, kteří se na prknech Fidlovačky potkávají poprvé od společných studií na konzervatoři," říkají lidé z divadla.

Soul Ožil

KDY: Pátek od 20

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 270-400 Kč

Kapela Soul Ožil vznikla na konzervatoři Jaroslava Ježka s úmyslem vdechnout nový život často opomíjenému soulu, funku a R&B. Toto živé těleso o devíti členech klade důraz na kvalitu a přesnost, ale hlavně na energii, kterou přenáší na publikum. Skupina hraje zatím hlavně převzaté skladby, od interpretů jako jsou Tower of Power, Aretha Franklin a další, ale pomalu zařazuje i vlastní tvorbu. Pokud máte rádi energický funk plný ostrých dechových rifů, dusající rytmiky a skvělých vokálů, tak se přijďte podívat na novou kapelu Soul Ožil!

Cry Baby Cry

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč



Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí. Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka.

Magická esa

KDY: Sobota od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: 389 Kč

Při velkých „copperfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa ze Světového poháru bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška představí v neočekávaných rolích přední české modelky. Těšit se můžete na čtyřmetrovou skluzavku času, nebezpečné prostoupení obřím ventilátorem, originální levitaci divačky, vystřelení kouzelnice z děla, záhadné čtení myšlenek divákům v publiku a na řadu dalších velkolepých iluzí plných perfektní zábavy! Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková / Martina Poulíčková- Krajčová, taneční skupiny Magic Girls, Electric Men a další hosté. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je otevřený Zrcadlový labyrint, které má nejen u dětí velký úspěch. Těšit se můžete na velké unikátní zrcadlové bludiště, síň smíchu s vtipnými zrcadly, antigravitační místnost, levitující stolek, jedinečné optické klamy a iluze. Zrcadlový labyrint můžete navštívit před nebo po představení.

Burza vinylů a CD

KDY: Sobota 9-12.30

KDE: Restaurace Bunkr, Zázvorkova 25, Praha 5

ZA KOLIK: 30 Kč



Přijďte si koupit, prodat nebo vymenit CD, LP, DVD, Blu-Ray… Všechny styly a žanry od popu po heavy metal, od klasiky po punk…

Zázraky evoluce: Komentovaná prohlídka

KDY: Sobota 11-17

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 50 Kč + cena běžné vstupenky do muzea

Vydejte se s průvodcem do jedné z nejmodernějších přírodovědeckých expozic v Evropě. V rámci komentované prohlídky se seznámíte s rozmanitostí živočišné říše, jednotlivé sály vás zavedou pod hladinu oceánu, do tropického pralesa nebo na africkou savanu. U hlavních skupin organismů vám představíme jak typické zástupce, tak představitele zajímavých cest evoluce. Pozornost budeme věnovat i exponátům a modelům doplněným o audiovizuální a interaktivní prvky, které vám umožní při prohlídce zapojit sluch a hmat. Prohlídky jsou vhodné i pro rodiny s dětmi od 6 let. Setkání zájemců o prohlídku s lektorem proběhne před vstupem do expozice ve 2. patře Historické budovy Muzejního komplexu Národního muzea.

Kdo je tady ředitel?

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 500 Kč



Ravn je ředitelem a zároveň majitelem firmy, to ovšem před svými kolegy skrývá a vydává se již deset let za pouhého řadového zaměstnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Až nyní, když chce firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo je pro takovou roli lepší než neznámý a všemi podceňovaný herec! Kristoffer se role rád ujme a jeho nadšení roste s přibývajícími úkoly… Ovšem nic není tak jednoduché, jak se na počátku zdálo. Jednak se ukáže, že Ravn namluvil každému ze zaměstnanců o řediteli něco jiného, a navíc se na scéně objeví bývalá Kristofferova manželka. Především se ale Kristoffer rozhodne tvořit v duchu svého nejoblíbenějšího dramatika Gambiniho!

Jazz Dock dětem: Pipi Dlouhá punčocha

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 100 Kč

Barevný svět Pipi Dlouhé punčochy je plný dobrodružství, kamarádství, sladkostí a srandiček. Ale pozor, vše není tak jednoduché, jak se může zdát. Bude se Pipi muset přestěhovat z Vily Vilekuly do dětského domova? Dokáže ubránit svůj poklad? A uvidí ještě někdy svého tatínka? To, a ještě více se dozvíte v loutkové pohádce pro děti od 3 let. Hraje: Markéta Ptáčníková.

Klub Letka: Brouček

KDY: Sobota od 15

KDE: Klub Letka, Letohradská 44, Praha 7

ZA KOLIK: 120 Kč



A byl podzim a zima a pak bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty včely tolik bzučely, a ti chrousti tolik hučeli, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci – ti se toho nacvrčeli! Brouček, velký malý hrdina, zažívá největší dobrodružství svého brouččího života. S Beruškou jsou kamarádi. Maminka s tatínkem mu drží pěsti a kmotřička s Janinkou z dálky dohlížejí. A možná přiletí i žluna.

Krásná vzpomínka

KDY: Neděle od 18

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v neděli osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Bájný Vyšehrad: Vycházka

KDY: Neděle od 14

KDE: Sraz u stanice metra Vyšehrad (strana u Kongresového centra)

ZA KOLIK: 180-250 Kč (nutné vstupenky zakoupit předem, info na Praha neznámá)

"Sejdeme se na stanici metra Vyšehrad a vydáme se kolem Kongresového centra k Táborské bráně, kterou vstoupíme do samotné pevnosti. Vysvětlíme si proč má Vyšehrad dvojí opevnění, jak se jmenují jednotlivé brány. Ukážeme si nejstarší rotundu v Praze sv. Martina nebo kde čert upustil sloup i odkud Horymír se Šemíkem přeskočili hradby. Kolem baziliky sv. Petra a Pavla projdeme na známý hřbitov Slavín, kde si ukážeme místa odpočinku některých významných osobností našich dějin. Vycházku zakončíme na krásné vyhlídce nad Cihelnou branou," říkají pořadatelé.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino opět spustilo svůj provoz a nabízí široku nabídku filmů.

Pátek: 18.30 Klan Gucci (drama, USA), 20.00 Vřískot (horor, USA)

Sobota: 17.00 Velký červený pes Clifford (rodinný, USA), 18.30 Spider-Man: Bez domova (akční, USA)

Neděle: 17.00 Tři přání pro Popelku (pohádka, Norsko), 18.30 Bod varu (thriller, Anglie)

Sportovní víkend v Galerii Harfa

KDY: Pátek až neděle

KDE: Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma

Nadcházející víkend se v obchodním centru Galerie Harfa ponese v duchu sportovních výkonů. Pod střechou se potkají fanoušci cyklistiky, na střeše nákupního centra se odehrají finálová klání mladých hokejistů. V pátek 14. ledna si mohou cyklističtí fanoušci zajet část zhruba 20kilometrové trasy závodu L´Etape Czech Republic by Tour de Franc:e ve virtuálním prostředí na platformě Rouvy. O víkendu 15. a 16. ledna se na ledové ploše umístěné na střeše Galerie Harfa odehraje závěrečný turnaj Mini Winter Cup – Memoriál Tamira Wintersteina, který je určený pro desetileté hokejisty. Osm vítězných týmů, které vzešly z kvalifikačních klání, se utká o titul a finálový pohár.

Velký lednový swap Fashion očista

KDY: Sobota a neděle

KDE: Kulturní centrum Vzlet, Holandská 669/1, Praha 10

ZA KOLIK: 150 Kč



Je tu pro vás příležitost pročistit šatník, zbavit se nechtěných dárků a vymanit se z vleku rychlé módy. Ve vršovickém kulturním centru Vzlet se bude konat velká lednová fashion očista i s premiérou filmu o fast fashion. Přijďte se svými nevhodnými dárky a přebytky ze skříní. Lednový swap bude hlavně o oblečení, ale je možné přinést i další věci jako obvykle.

Výstava papírových betlémů

KDY: Denně kromě úterků a čtvrtků 14-16 až do 2. února

KDE: Kostel Církve československé husitské, Na Václavce 1, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma

Vidět můžete přes 150 papírových betlémů od počátku Československa až po současnost. Betlémy s vyobrazením známých osobností, betlémy spojené se známými městy a krajinami, betlémy spojené s tradičními řemesly a jinými lidskými činnostmi a zálibami. Po dobu výstavy je možné se zaposlouchat do vánočních koled a dalších populárních i klasických vánočních melodií. Během výstavy je možné získat i vlastní betlém a sestavit si ho pod vedením zkušeného poradce, který podává odborný výklad k jednotlivým betlémům.

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde



Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Antonín Dvořák a sláva

KDY: Denně kromě pondělí 10-17 až do 17. dubna

KDE: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

ZA KOLIK: 30-50 Kč

Antonín Dvořák představuje pro českou kulturu zcela výjimečnou osobnost. Jako jednomu z mála českých umělců se mu podařilo získat světovou slávu již během života. Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí.

Buddha zblízka

KDY: Denně kromě pondělí 10-18 (středa 10-20) až do 24. dubna

KDE: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 150-220 Kč, rodinné vstupné 350 Kč



Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Výstava: Moderní knižní obálky z muzejní knihovny

KDY: Denně do 31. ledna 10-18

KDE: Národní muzeum (historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Výstava Moderní knižní obálky z muzejní knihovny představuje průřez vizuální podobou českých knižních obálek 20. století prostřednictvím sbírkových předmětů z fondů oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Ukazuje různé přístupy výtvarníků a výtvarnou proměnu obálek napříč jedním stoletím – prezentuje ukázky z období přelomu 19. a 20. století, z doby mezi světovými válkami, ukázky z produkce státních nakladatelství 50. až 80. let i z produkce soukromých nakladatelů z konce 20. století. Řada prací ze sbírek oddělení knižní kultury je originálními předlohami pro tisk obálek knih vytvořených význačnými českými výtvarníky. Vystavena jsou například díla Ondřeje Sekory, Josefa Lady, Josefa Vodrážky, Jana Rambouska, Josefa Lieslera, Cyrila Boudy, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Václava Fialy a dalších.