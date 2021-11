Zimní inline bruslení v hale

KDY: Pátek 18-20

KDE: PVA Expo Letňany (hala 7), Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Dospělý 200 Kč, dítě 70 Kč (vstupenky online s 25% slevou)

Už žádné odkládání inline bruslí na zimu, bruslit můžete klidně celý rok! Čeká vás plocha větší než hokejové hřiště vhodná pro kolečkové bruslení. Jde o krytou halu, takže i v mrazivém počasí je uvnitř tepleji - ideální na sportování a pohyb. Rozdělení plochy pro freestyle a pro kondiční bruslení zajistí bezpečí i pohodu.

Dovolená paní Josefy

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Úspěšná francouzská komedie o tom, jak umí být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá.

Ať vejde ten pravý

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč



Dramatizace švédského románu proslaveného úspěšným filmem mísí drsné hororové scény s nadčasovou love story a na jeviště přináší neokoukaný hororový žánr. Oskar je osamělý chlapec, kterého ve škole šikanují. Žije s matkou v paneláku na kraji města. Eli je mladá dívenka, která se přistěhovala naproti. Nechodí do školy a přes den nikdy neopouští byt. Jejich vyděděnost je k sobě přitahuje a jejich přátelství se stává den ode dne bližším, zatímco sousedstvím otřásá série vražd…

Editaton Československo 1948-89

KDY: Pátek 16-20

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma, nutná registrace zde



"Občane, přijďte v rámci wikipedistické výzvy Československo 1948-89 19. na editaton do Knihovny Václava Havla. Budeme společně psát články a budeme k tomu moci využívat i zdroje knihovny. Editaton je určen jak pro úplně nováčky, tak pro zkušené wikipedisty a wikipedistiky. Pokud jste nikdy na Wikipedii nic needitovali, nebojte, naučíme vás to. Přispějete tak mapování historie Československa v tomto období, setkáte se se svými wikipedistickými druhy a družkami a zařadíte se do soutěže o krásné ceny – plátěné tašky, plecháčky a poukazy do knihkupectví," zvou pořadatelé akce.

Imagination festival

KDY: Pátek od 20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Od 979 Kč

Imagination je největší tuzemský festival soustředící se na drum & bass a harder styles. Festival nabízí propojení moderních elektronických hudebních žánrů a jedinečný audiovizuální zážitek na dvou stagích. Během noci vystoupí na unikátních scénách vždy mnoho mezinárodně uznávaných projektů. Každoročně tento festival obsazuje první příčky ve vyhlášení Czech Drum & Bass Awards v kategorii halová akce roku. Vychutnejte si to nejlepší z aktuální světové elektronické scény přímo v srdci Evropy.

Balkan Bashavel párty

KDY: Pátek od 21

KDE: Radlická kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125, Praha 5

ZA KOLIK: Od 260 Kč



Na podzim se do Prahy ještě jednou vrátí oblíbený Balkan Bashavel. Rytmy balkan beats, gypsy, reggae a world music. Spolu s Balkan Bashavel a DJským duem Malalata se na vás těší i domácí kapela Circus Brothers.

Vepřobraní na náplavce

KDY: Sobota 10-18

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Největší vepřové hody pod širým nebem na Smíchovské náplavce. Pro návštěvníky budou samozřejmě připraveny klasické zabíjačkové speciality, jako je jitrnice, jelito, prejt, tlačenka, prdelačka nebo ovar. Těšit se mohou také na dobroty z udíren jako klobásy, špeky nebo uzené šunky. Na rožni se boudou točit selátka, a tak se budou ochutnávat různé pečené pochoutky. Nebude chybět pečené koleno, bůček, žebírka a škvarky. Kuchaři vám dále naservírují speciality jako trhané vepřové, porchettu, plněné pelmeně nebo segedínský guláš. Návštěvníci také ochutnají maďarskou mangalicu, italské prosciutto, španělský salchichon či iberskou šunku. Sladkou tečkou budou kynuté buchty, koláče a frgály.

Vánoční lední show

KDY: Sobota od 17

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: Zdarma



Už potřetí pořádá Centrum Černý Most předvánoční multimediální krasobruslařskou show. V sobotu čeká na všechny diváky nabité akrobatické vystoupení v podání mistra republiky v kategorii tanečních párů Martina Šimečka, bývalé reprezentantky Kateřiny Macounové, týmu SK Krasobruslení Sparta Praha pod vedením držitelky ruského krasobruslařského titulu Natalie Orlové a parkourového kolektivu In Motion Academy Pavla Cibulky. Krasobruslařské představení letos naváže na zápletku úspěšného spotu z loňských Vánoc. Show zakončí rozsvícení vánočního stromu a vánoční nadílka pro zákazníky.

4000 dnů: Filmová projekce

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 130 Kč-

Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let. Každý z nich si je ale pamatuje jinak. Do jaké míry utváří paměť naši osobnost? Dramatický příběh napsaný s anglickou lehkostí a humorem jsme pro Vás natočili v roce 2018. Promítáním záznamu inscenace vzdáváme hold výjimečné umělkyni Haně Maciuchové.

Detektiv Emil a králík s velkýma ušima

KDY: Sobota od 17

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 140 Kč



Generálka zbrusu nové pohádky od Buchet a loutek… Když se narodí chlapeček, který umí všechno najít, je předurčen k tomu, aby se stal detektivem. A když jednoho dne najde ztraceného králíka, který má velmi dlouhé uši, stanou se nerozlučnými kamarády. Ale ouha! Lstivý a nenávistný kuchař chce ovládnout jejich městečko. A neváhá použít ty nejděsivější prostředky, aby se tak stalo. Ale na Emila s králíkem si nepřijde. Spravedlnost zvítězí!

Metalisté Scabbard představí svoji Říši zla

KDY: Sobota od 18

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 180 Kč

Ostřílená metalová kapela Scabbard jezdí po celé republice, aby představili své nové album V říši zla. Další ze zastávek bude pražská Modrá Vopice. Tam společně s nimi vystoupí kapely Faüst, Neurotic Machinery a Nocturnal Obeisance.

Objektivem čtenáře: Pražané v ulicích oslavili 32. výročí Sametové revoluce

Na Větrné hůrceKDY: Sobota od 19KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5ZA KOLIK: 140 Kč

Jak tenká je hranice mezi láskou a nenávistí? Adaptace románu na pomezí milostné literatury, psychologického dramatu a gotického hororu… Láska prý hory přenáší. Ale téhle lásce v cestě stojí mnohem vyšší překážky – společnost a zraněná pýcha. Kateřina a Heathcliff si složili slib na svobodných úpatích Větrné hůrky, kde je vášeň stejně krutá jak severní vítr. Z dětí, které neznají rozdíly, se však stávají dospělí a jejich pouto se oslabuje pod tlakem sociálních rozdílů a falešných představ o štěstí. Když dojde ke zradě, od lásky je k nenávisti nebezpečně blízko. A od nenávisti zpět k lásce se táhne cesta tak daleká, že na její konec dohlédne až oko příští generace.

Next Picture: Lordi

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 350 Kč



Salonní konverzační komedie ve slovenštině. Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou hru, ve které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi, si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne, jeden z lordů poruší pravidla hry.

Contrastic a Perfecitizen na turné

KDY: Neděle od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč

Tento týden jede turné, které je pro fanoušky extrémní muziky jednou z nejočekávanějších tuzemských záležitostí konce roku. Experimentální grindové duo Contrastic a Perfecitizen završí tour s názvem Humamunipulation v neděli v Modré Vopici. Večer otevře projekt Brauncholda.

Kolem světa: Laponsko - ze dne na den arktickým průvodcem

KDY: Neděle od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… Jízda se sobím spřežením, prohánění se na sněžných skútrech či lov polární záře. To je jen skromný výčet aktivit, které jsou denním chlebem arktických průvodců v nejsevernější finské provincii Laponsku. Na jedné straně jde o snové zaměstnání, na straně druhé o každodenní překonávaní výzev v podobě obrovské zodpovědnosti, polární noci či extrémních mrazů. Promítá Martin Vlk.

Lokvar: Matěj a čerti

KDY: Neděle od 15

KDE: KD Mlejn, Kovářova 1615/4, Praha 5

ZA KOLIK: 80 Kč

Grandiosní marionetová komedie na motivy lidové pohádky o chytrém Matějovi, který se ničeho na světě nebál.

Australští akrobaté přivezou špičkovou cirkusovou show

KDY: Pátek a sobota od 19.30

KDE: Jatka78 (Velká scéna), Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: 550-890 Kč



Holešovická Jatka78 budou hostit slavné akrobaty Gravity & Other Myths z Austrálie. Cenami ověnčená, hravá a ničím nepřikrášlená podívaná A Simple Space připraví pražským divákům porci špičkového světového nového cirkusu. Kromě adrenalinových výkonů sedmi protagonistů a živé hudby se mohou těšit i na atypicky uspořádané hlediště. Čerství vítězové mezinárodních cirkusových cen (ICA) se v Praze zastaví na své evropské šňůře od 17. do 20. listopadu.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Pátek: 18.30 Francouzská depeše (romantická komedie, USA/Německo), 20.30 Není čas zemřít (akční, USA)

Sobota: 17.30 Myši patří do nebe (animovaný, ČR), 19.00 Venom 2 (akční, USA)

Neděle: 17.30 Dívka na koštěti (pohádka, ČR), 19.00 Hlas lásky (hudební životopisný, Francie/Kanada)

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Výstava představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Začínají vánoční trhy na náměstí Míru

KDY: Od soboty denně do 24. prosince

KDE: Náměstí Míru, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma

Náměstí Míru se už v sobotu zaplní tradičním sortimentem i dobrotami. O šest dní později, v pátek 26. listopadu, se pak sváteční atmosféra rozšíří i na Tylovo náměstí. Obě tržiště budou otevřena až do Štědrého dne. K adventu v Praze 2 však patří zejména kulturní, společenské a rodinné akce, které v tomto období radnice obvykle pořádá. Oblíbené jsou zejména koncerty v kostelech se vstupem zdarma.

Veletrh Sběratel

KDY: Sobota a neděle

KDE: Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8



Známky s Johnem Lennonem i bankovky fiktivních států… Veletrh, kterého se účastní několik desítek vystavovatelů z celé Evropy, nabídne možnost zakoupit raritní dárky nejen pro sběratele. Jde o největší předvánoční sběratelskou akci, zaměřenou na mince, bankovky, poštovní známky a další sběratelské zboží. Veletrh Sběratel je součástí rodiny sběratelských veletrhů. Patří mezi největší setkání sběratelů ve střední a východní Evropě a každý rok na ně míří tisíce lidí z celého světa. Tradiční sběratele pak v poslední době stále více doplňují také lidé, kteří hledají, kam uložit volné peníze a sběratelství berou jako zajímavou alternativní investici.

VILOmeniny

KDY: Pátek až neděle 10-18

KDE: Divadlo Vila, Ostrov Štvanice 858, Praha 1

ZA KOLIK: Denní vstupenka 100 Kč

Festival pro malé i větší hrdiny VILOmeniny nabídne divadla a koncerty pro nejmenší i větší děti od pátku do neděle. V sobotu a neděli čekají děti VILAmovánky - venkovní bojovka pro malé hrdiny. "Po celý víkend máme také výtvarné dílny v šapitó přímo na míru tomu, co jste právě viděli v divadle. Ve Vile bude hernička s Hračkotékou, kde si děti v klidu a teple mohou vyzkoušet super hračky. Animovaný film Takt a tón můžete vidět v sobotu ve 12, 13 a 15 hodin a v neděli ve 12, 13 a 16 hodin v herně," lákají pořadatelé. Podrobný program najdete na facebookové události VILOmeniny.

Festival Mini

KDY: Pátek a sobota 10-18

KDE: Pražská tržnice (hala 13), Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: Jednodenní vstupenka 150 Kč, dvoudenní 200 Kč, děti do 12 let zdarma



Mini je dětský prodejní festival, první a jediný svého druhu u nás. "Od začátku jsme mini koncipovaly jako stylový a zároveň hravý festival, kde si na své přijdou malí i velcí. Vystavovatele pečlivě vybíráme tak, aby jejich sortiment byl originální, kvalitní, pro děti i dospělé přitažlivý a vymykal se běžné komerční nabídce. Převažující domácí autory, značky a firmy zasazujeme do kontextu výrazných zahraničních zástupců. Čerstvé novinky se na mini potkávají s generacemi prověřenými ikonami. Nabídka festivalu je pestrá a doplňuje ji nabitý doprovodný program pro děti všech věkových kategorií, v rámci něhož připravujeme mimo jiné unikátní tvůrčí dílny," říkají pořadatelky akce.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde

Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Prague Dance Championship

KDY: Sobota a neděle

KDE: Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Na to nejlepší se čeká, protože to musí napřed uzrát. A neplatí to jenom v gastronomii, ale zřejmě už i v kultuře. Noblesní pražský palác Žofín po několika covidových odkladech o víkendu ožije festivalem Prague Dance Championship. Nabídne mimořádně rozmanitou směs soutěží: mistrovství střední Evropy v disciplíně Pro-Am, v níž podobně jako ve StarDance tvoří taneční pár profesionál a amatér, prestižní světovou ligu WDC, historicky první otevřené mistrovství ČR v tanci na vozíku a Žofínský gala ples pro širokou veřejnost. Festivalem vyvrcholí také Seniorské StarDance a školní soutěž Roztančená Praha.

Galashow světového parkuru

KDY: Po celý víkend od 8 až do pozdních večerních hodin

KDE: O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9

ZA KOLIK: 290-5990 Kč

Nejlepší parkuroví jezdci a koně v rámci seriálu Longines Global Champions Tour závodí nejen o celkové výhry v hodnotě 25,9 milionů eur, ale také prestižní titul šampiona série. Kromě celkového triumfu budou sportovci bojovat také o účast na vyhledávaném mítinku GC Prague Playoffs, jenž se odehraje v listopadu v pražské O2 areně. Pozvání na tuto akci dostanou vítězové jednotlivých Grand Prix, kteří proti sobě nastoupí v Longines Global Champions Tour Super Grand Prix, jež tak nabídne to nejlepší z celé sezony.