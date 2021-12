Komedii nejvýznamnějšího chorvatského dramatika Miro Gavrana z roku 1991 je uváděna v podání Michala Dlouhého a Davida Novotného, kteří se na prknech Fidlovačky potkávají poprvé od společných studií na konzervatoři. Celých pět let dokáže jedna žena klamat dva muže. Jeden o druhém přitom nemají ani tušení a věří, že jsou pro svou lásku tím jediným vyvoleným. Jednou ale všechno praskne a oba se setkávají, aby situaci po chlapsku vyřešili. Který vyhraje? Nebo nakonec zvítězí žena? V reáliích současného Chorvatska se odehrává tento plnokrevný, ale přitom citlivý příběh o tom, co to znamená být zralým mužem, který už nechce nikomu nic dokazovat, nechce “lovit” nové ženy, zvykat si na nové pořádky, mužem, který chce jen žít svůj život tak, jak byl zvyklý.

Buchty a loutky: Andělíček Toníček

KDY: Pátek od 17

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 210 Kč



Vánoční pohádka pro děti od 3 let. Co všechno se může stát malému andělíčkovi Toníčkovi, když ho svatý Petr pošle zvěstovat narození Ježíška. Musíte cestou dávat pozor na dráty vysokého napětí, letadla a hlavně na čerty. A když se k tomu malý Toníček tak trochu ztratí, tak už je to opravdu dobrodružství. Naštěstí poradí tři králové a hlavně zářící kometa ukáže cestu z nesnází. Zazpíváte si společně „Narodil se nám“.

Pop 80´s & 90´s video party

KDY: Pátek od 18

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 80 Kč



Přijďte si užít unikátní videoklipy promítané na LED stěnu a neopakovatelnou atmosféru 80s v Lucerna Music Baru. Uslyšíte a uvidíte ty největší hity v režii DJ Jirky Neumanna.

Kino Mat: Občan Havel

KDY: Pátek od 18.15

KDE: Kino Mat, Karlovo náměstí 19, Praha 2

ZA KOLIK: 10 Kč



Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla. Diváci uvidí jeho nervozitu při první volbě českého prezidenta či trápení při nácviku prezidentské děkovací řeči, poznají, že umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr nebo nalít Miloši Zemanovi becherovku. Kamera jej ale sleduje i v situacích, kdy se dokáže pěkně rozčílit a zanadávat na špatně ušité košile.

Scény z manželského života

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč

Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů 20. století. Divadelní adaptace slavného filmu inspirovaného skutečností sleduje jednotlivé fáze partnerského vztahu, od prvotního okouzlení až po neshody vrcholící brutální rvačkou. Hra o lásce, zklamání ale také o naději, že ti, co spolu prožili život, jsou svázáni něžným poutem, díky kterému se nikdy plně neodcizí. Původní filmový scénář napsal legendární režisér Ingmar Bergman pro herečku Liv Ullmannovou po odeznění jejich dlouholetého vztahu. Univerzitní vědec Johan a právnička Marianne tvoří dokonalý manželský pár, před nímž se rýsuje nadějná budoucnost. I na ně však číhají nástrahy každodennosti, které jednoho dne prolomí křehkou skořápku dlouholetého vztahu. Nedokáží žít ani spolu, ani bez sebe a neustále testují pružnost a pevnost jejich milostného pouta.

Punkový nářez

Kdy: Sobota od 16

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9



Příznivci punkové muziky mají v sobotu jednu z posledních letošních možností užít si v proslulém klubu živý koncert. Postupně zahrají 16.15 NP3, 17.15 Knedlofil, 18.15 008, 19.15 Rozšláplý kecky, 20.15 Veselí koníci

Přítelkyně

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč

„Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící ve stejném věku - čistotnou, spolehlivou nekuřačku. Zn: Klidný podzim života." Robyn je sice také padesátnice, jinak ale nesplňuje ani jeden ze zmíněných požadavků. Přesto se nakonec ukáže, že tahle ulítlá spolubydlící je pro Sharon tou nejlepší volbou. Dojemná komedie současné americké dramatičky, v níž se usedlá domácnost kdesi v zapadákově otřese v základech.

Farmářské trhy na Kulaťáku

KDY: Sobota od 8

KDE: Vítězné náměstí, Praha 6

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Farmářské trhy na Kulaťáku patří k největším farmářským trhům v České republice. Na Vítězném náměstí fungují již od roku 2010 a staly se vyhlášenými i za hranicemi MČ Praha 6. Snahou pořadatelů je dát příležitost v první řadě českým prvovýrobcům a prvopěstitelům a vytvořit pro návštěvníky příjemné prostředí se širokým sortimentem reflektujícím sezónní produkty, na trzích jemožné najít ale i zahraniční delikatesy. Na trzích na Kulaťáku je možné nakoupit v podstatě vše potřebné na celý týden, ochutnávat z nabídky, dát si dobré jídlo, dobrou kávu a popovídat se sousedy, s farmáři či známými a kamarády. Na každém trhu je dětský koutek.

Vánoční dílna pro děti

KDY: Sobota od 10

KDE: Ateliér Rychta, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 350 Kč

Na sobotu 18. prosince si organizátoři z ateliéru Rychta připravili workshop pro děti, na kterém budou za pomoci 3D tisku, předpřipravených komponentů a různých materiálů vyrábět vánoční ozdoby. Kromě toho bude na místě k dispozici fotokoutek s vánočními rekvizitami, který bude obsluhovat profesionální fotografka Olívie Dvořáková. Povedeným fotkám pak děti mohou vyrobit a kreativně nazdobit fotorámeček, s čímž zase pomůže designer a kroužkový lektor Honza Šimr.

Já bych rád k betlému

KDY: Sobota od 14 a od 16

KDE: Ústřední knihovna (Sál Žatecká), Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč



Hra je převyprávěním biblického vánočního příběhu o narození Ježíška formou srozumitelnou těm nejmenším divákům. Vedle pastýřů, Tří králů a dokonce i loupežníků putujících do Betléma s dárky pro malého Ježíška, se setkáme i s nezbedným Raráškem, který se bude snažit poutníkům všechno pokazit. Naštěstí je tu Anděl, který nakonec vše uvede na pravou míru. Hraje Divadlo Říše loutek.

Zahradní slavnost: Online premiéra

KDY: Sobota od 17

KDE: Online na www.havelchannel.cz a facebookovém profilu Knihovny Václava Havla

ZA KOLIK: Zdarma

Online premiéra krátkého studentského filmu Zahradní slavnost. Osobitý režijně-dramaturgický výklad první divadelní hry Václava Havla je společným projektem studentů DAMU a FAMU. Vznikl z iniciativy Knihovny Václava Havla k oslavě nedožitých 85. narozenin Václava Havla a je určen především studentům a jejich učitelům.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 10-12 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Divadlo Ungelt: Housle

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 690-850 Kč

Divadlo Ungelt zahraje na prknech Švanďáku. Doposud se oba bratři protloukali newyorskými ulicemi jen těžko. Všechno se ale může změnit. Zlodějíčkovské komediální drama o dvou bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu charakterů.

Trhni si, otče

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Mít dospívajícího potomka není jen tak. Zvláště když jeho záliba v nočním životě překročí únosnou míru. Zoufalému otci tak nezbývá než zavolat na pomoc sestru a zkusit svého syna zachránit. Jak? Léčba šokem snad zabere… Bláznivá komedie, kterou světoznámý dramatik Peter Quilter napsal přímo pro Divadlo Ungelt.

Cesta do Vánoc

KDY: Neděle od 10 a od 14

KDE: Ústřední knihovna (Sál Žatecká), Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

ZA KOLIK: 100-240 Kč

Divadelní projekt připravil spolek Loutky v nemocnici pro prostor divadla Říše loutek v Žatecké ulici. Inscenace provede diváky biblickými příběhy od stvoření světa přes narození Ježíška až k návštěvě pastýřů, putování tří králů a nakonec společně dorazíte do Vánoc, do těch letošních, pod stromek, kde je stále ještě ukryt betlém, kde najdete jejich skutečný smysl, který se odráží v barevných vitrážích slavnostně nazdobených kostelů a v oknech našich obýváků.

Vánoční zpívání se Zuzanou Markovou

KDY: Neděle od 19

KDE: Novoměstské radnice (Velký sál), Karlovo náměstí, Praha 2

ZA KOLIK: 500 Kč



Tradiční Vánoční koncert Spolku přátel hudebních talentů. Tentokrát bude jeho hlavní hvězdou vynikající česká sopranistka Zuzana Marková, o níž se místní kritika vyjádřila, že jako jediná česká sopranistka “dokáže rozpálit italský oheň“. Repertoár Markové se vskutku točí zejména kolem italských oper: ve světové konkurenci se dokázala prosadit jako Gilda, Violetta či Lucie z Lammermooru. Je vyhledávanou hvězdou ve většině italských divadel, (Benátky, Florencie, Janov, Řím, Palermo, Neapol, Turín), miluje ji publikum v Pařížské opeře, ve Vídeňské státní opeře, Berlínské státní opeře či v Los Angeles.

Květy v Café V lese

KDY: Neděle od 20

KDE: Café v lese, Krymská 12, Praha 10

ZA KOLIK: 250 Kč

Užijte si koncert Květy, který proběhne v neděli v Café V lese. Skupina existuje už od začátku tohoto tisíciletí. Ačkoliv je experimentální a hledačská, počet jejích posluchačů se rozrostl do velmi širokého spektra.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Pátek: 18.30 Zátopek (životopisný, ČR), 20.40 Šarlatán (historické drama, ČR)



Sobota: 17.00 Dívka na koštěti (pohádka, ČR), 18.30 Chlast (komedie/drama, Dánsko)

Výstava Olympijské Tokio

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: V ceně vstupenky do muzea (120-200 Kč)

Výstavu Olympijské Tokio, kterou můžete zhlédnout v Historické budově Národního muzea, připravilo u příležitosti letošních olympijských her Národní muzeum společně s Českým olympijským výborem a Vojenským historickým ústavem. Zaměřuje se především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých Her XXXII. olympiády. Japonské Tokio se tak stalo teprve pátým městem v historii, v němž proběhly olympijské hry již podruhé.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Výstava představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek!

KDY: Sobota a neděle od 11

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: Od 159 Kč

Kouzla a Vánoce patří neodmyslitelně k sobě. A v našem případě vás čekají opravdu nezapomenutelné kouzelnické Vánoce s Pavlem Kožíškem! Vánoční speciál je plný úžasných kouzel a legrace nejen pro děti… Účinkuje Pavel Kožíšek a Hana Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je nově otevřený Zrcadlový labyrint.

Dyzajn market Zima

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Náměstí Václava Havla, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Dyzajn market je pravidelný, výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte 110+ lokálních dyzajnérů, tvůrců a kulinářských umělců. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Taky si můžete přijít pochutnat na výběrové kávě, sladkých i slaných dobrotách, drincích i pořádných jídlech pro masožrouty i vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Vánoční Mint Market

KDY: Sobota a neděle 9-17

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Mint Market představí více než sto tvůrců a designérů. Těšte se na pestrou nabídku s láskou šitých kabelek, ručně vyráběných šperků, bio kosmetiku, originální papírenské zboží a mnoho dalšího. Na čerstvém vzduchu a u hlavní brány Pražské tržnice budete moci podpořit malé české značky a kreativce, kteří to teď potřebují víc než kdy dřív. M Market je trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami.

Hlinotéka Xmas pop-up

KDY: Pátek 16-20, sobota 12-17

KDE: Hlinotéka, Šternberkova 769, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Vánoční prodejní pop-up, na kterém budou k dispozici keramické výrobky rezidentů Hlinotéky.