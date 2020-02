Michal Káva doporučuje: Oživlý středověk v podzemí Staroměstské radnice

"Máte rádi historii? V sobotu ji na sebe můžete nechat dýchnout v podzemí Staroměstské radnice. To se totiž vrátí do středověku. Můžete se podívat, ale i osobně vyzkoušet, nejrůznější řemesla. Akce je vhodná pro celou rodinu. Já osobně ji beru za nejzajímavější akci víkendu a vřele doporučuji."

Kdy: Sobota 10-19

Kde: Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

Za kolik: Od 90 Kč

Další tipy

Den deskových her

KDY: Sobota 12-20

KDE: Přestupní stanice, Chelčického 17, Praha 3

ZA KOLIK: Zdarma



Už od začátků Přestupní stanice se scházela sbírka deskových her a zatímco většinou tvoří krásnou kulisu, s novým rokem přišla i hravější nálada. „Protože víme, jak jsou hry časově náročné, rozhodli jsme se jim vyhradit celou sobotu. Na vánoční večeři jsme u Activity ztratili pojem o čase a skončili až k ránu. Pojďte vy strávit celou sobotu s námi. A když se také ztratíte, my se o vás postaráme,“ lákají pořadatelé akce.

Spirituální kreativec: Sense lounge

KDY: Sobota 14-17

KDE: Jógovna, Jindřišská 5, Praha 1

ZA KOLIK: 1690 Kč



Přijďte se dozvědět více o kouzlu aromaterapie a čistých vůní přírody. Na workshopu se dozvíte více o vůních Kantu a také budete společně vyrábět dle vašeho výběru – masážní olej pro ženy, roll on parfém a nebo obličejový olej ušitý na míru přímo vám. Dozvíte se základy míchání éterických olejů a necháte vaši intuici promluvit při přípravě voňavého výrobku pro vás. Přihlášení v rezervačním systému jogovna.cz.

Ježečkové

KDY: Sobota 14-15

KDE: Říše loutek, Žatecká 1, Praha 1

ZA KOLIK: Od 90 Kč



Veselé i smutné příběhy rodiny ježků, kteří přišli v bouři o domeček. Ahoj, vítáme vás v lese. Pokud chcete slyše zvuky lesa, buďte úplně tiše. Slyšíte, jak si zvířátka povídají? No nepovídají, oni se hádají! Však jsou to také neposední ježčí kluci a holčička. Přijďte se podívat na příběh o tom, jak ježčí rodinka hledala a nalezla nový domov.

Šípková Růženka na Plechárně

KDY: Sobota 15-16

KDE: Plechárna Černý Most, Bryksova 20, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Jedna z nejkrásnějších pohádek získala nové zpracování, ve kterém budou hrát půl metru veliké loutky. Příběh o Šípkové Růžence, králi, královně a sudičkách se vypráví po generace. Vydejte se do spícího království, na které uvrhla kletbu jedna zlá sudička. Vše se odehraje v kulisách honosného hradu. Představení je vhodné pro děti od čtyř let. Hraje Divadlo matky Vackové.

Hells Thrashing Bells: LTW, Refore & Comander

KDY: Sobota 19-22

KDE: Hells Bells Rockin´Pub, Na Bělidle 27, Praha 5

ZA KOLIK: 150 Kč



Fanoušci thrashmetalové muziky, pozor! Uznávaná parta Laid To Waste vystoupí poprvé s novým bubeníkem naživo, a to přímo v ikonickém Hells Bells. A zajímavé jsou i další dvě kapely - z Valašska přijedou mladí a divocí Refore, z Kladna dorazí drsný Comander.

Celodenní beachkemp

KDY: Neděle 9-19

KDE: Beachvolejbal Sport Vítkov, Koněvova 929/19, Praha 3

ZA KOLIK: 890 Kč



Celodenní intenzivní beachkemp pod vedením Ondřeje Michálka. Na co se můžete těšit? Na dva intenzivní tréninky, volné kurty ke hře, videorozbor z tréninků a závěrečný miniturnaj. V ceně máte pití na celou dobu akce a ranní občerstvení. Více informací najdete na stránkách www.michalek-beach.cz.

Biograf pro děti: Putování se sobíkem

KDY: Neděle 15-16

KDE: Kulturní dům Kyje, Šimanovká 47, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Sobík Ailo pochází z Laponska, krajiny na severu Evropy, která z větší části leží až za polárním kruhem. Děti se s Ailem vydají na dobrodružnou cestou zmrzlou přírodou Skandinávie, kde teploty klesají hluboko pod nulu. Mladý sobík tu potkává mnoho zajímavých zvířat. Narazí na nebezpečné vlky, chytrého rosomáka, ale setká se i se sovami nebo orly. Film, který dětem přiblíží život divokých zvířat žijících v severní Evropě, natočil zkušený francouzský dokumentarista Guillaume Maidatchevsky. Český komentář ke snímku namluvil Marek Eben. Přijďte na kouzelnýi poučný film, který dětem ukáže nespoutanou severskou přírodu.

Má cesta do Jakutska

KDY: Neděle 18.30-21

KDE: Klub cestovatelů, Masarykovo nábřeží 22, Praha 1

ZA KOLIK: 85 Kč



Petr Jasinčuk, známý jako Brumlista, byl pozván Marií Cholbon do Jakutska na neuvěřitelnou návštěvu, která ho přivedla až k ministru kultury. Zahrál mnohokrát na různých akcích a dokonce i na Svátku Brumle 30. 11. jako čestný host z Česka. Přijďte sdílet jeho příběh, který je o Slaňákovi, který se dostal do země 10500 km daleko, kde v zimě bývá -50C. Aldana se narodila v malé vesniciv Jakutsku, od malička hraje na khomus. VystudovalaPetrohradskou státní univerzitu a rovněž Univerzitu Karlovu.

Vegan Žižkov fest

KDY: Neděle 12-19

KDE: Prostor 39, Řehořova 33/39, Praha 3

ZA KOLIK: Zdarma

Záměrem veganského festivalu v Prostoru 39 je otevřít nový prostor .. pro komunitní setkávání, poznávání nových míst, lidí a možností. Přijďte, posílejte nápady (zprávy na World Vegan day), návrhy, které máte k tématům veganství, komunita, prázdné domy, eco - zero waste, přednášky, stánky s občerstvením apod.

Gustav Machatý: Extase

KDY: Neděle 20.30-22.30

KDE: Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11, Praha 1

ZA KOLIK: 120 Kč



Projekce restaurovaného filmu Extase. Před projekcí proběhne úvod restaurátorky a kurátorky Národního filmového archivu Jeanne Pommeau. Na jednoduchém příběhu, v němž novomanželka Eva prožije první milostné vzplanutí nikoliv s postarším manželem Emilem, ale s mladým inženýrem Adamem, rozehrál Machatý za pomoci kameramana Jana Stallicha extravagantní obrazovou oslavu vášně a lidské práce plnou symbolů a metafor. K digitálnímu restaurování, které proběhlo v italském studiu L’Immagine Ritrovata v Bologni, přispěly zapůjčením filmových materiálů a pomocí při rozsáhlých rešerších British Film Institute, Cinémathèque16, Cinémathèque suisse, CNC, Danish Film Institute, Filmarchiv Austria, Gaumont a Slovenský filmový ústav.