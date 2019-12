Běh na 2 míle

KDY: Sobota 8.15-10

KDE: Královská obora - Stromovka, Praha 7

ZA KOLIK: 50 Kč

Závod, při kterém každý soutěží především sám se sebou, je určen pro všechny věkové kategorie, pro běžce pomalé i rychlé, zkušené, občasné i začínající – pro každého, kdo běhá pro radost. A ať už si přijdete zlepšit svůj osobní rekord, zatrénovat si anebo se prostě příjemně proběhnout v krásném prostředí parku, na každého čeká v cíli ješte teplý lívanec se skořicí.

MuzeuM Market 2019

KDY: Sobota 9-18

KDE: Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52/1554, Praha 8

ZA KOLIK: zdarma



Sedmý ročník předvánočního setkání MuzeuM Market. Návštěvníky čeká bohatý program pro všechny věkové kategorie. Dětské výtvarné a rukodělné dílny, divadlo, pěvecká vystoupení, ukázky řemesel a samozřejmě nebudou chybět prodejní stánky a občerstvení. Součástí MuzeuM Marketu bude i charitativní Bazar pro Maxov, jehož výtěžek bude věnován domovu pro osoby se zdravotním postižením v Horním Maxově. Po celý den bude pro návštěvníky vstup do hlavní budovy muzea na Florenci zdarma.

Vánoční Bazááár 2019

KDY: Sobota 11-23

KDE: Dlabačov, Bělohorská 125/24, Praha 6

ZA KOLIK: zdarma



Vánoční Bazááár s bohatým kulturním programem pro celé rodiny, který bude spojený s prodejem předmětů z charitativní sbírky.

11:00 otevření bazááárku

15:00 divadlo pro děti

16:00 Klaunská show

19:00 Yellow Sisters

20:15 Zrní

21:30 Sunflower Caravan

22:30 DJ Ringo

V sobotu bude dětský koutek, klaun tvořící balonky a malování na obličej a fotokoutek. Veškerý program je pro návštěvníky zdarma. Z výtěžku Bazááárku budou podpořeny 4 děti s poruchami autistického spektra.

Aspoň na víkend zažijte tradiční Vánoce

KDY: Sobota 13-17

KDE: Národopisné muzeum Národního muzea, Kinského zahrada 98, Praha 5

ZA KOLIK: v ceně běžné vstupenky do muzea



Přijďte nasát klidnou a františky provoněnou vánoční atmosféru do Letohrádku Kinských. Těšit se můžete na pouštění lodiček nebo výrobu vánočních ozdob z papíru a přírodních materiálů. Vyzkoušíte si namíchat vonnou purpuru dle vlastní receptury. Děti, které do té doby nestihnou napsat či nakreslit svá přání Ježíškovi, si budou moci u nás dopis vytvořit a ozdobit. Chybět nebude ani tradiční komentovaná prohlídka stálé expozice a hudebně-divadelní doprovodný program folklorního souboru Šafrán.

Průvod Krampus čertů na Výstavišti

KDY: Sobota 16-18

KDE: Areál Výstaviště 67, Praha 7

ZA KOLIK: děti do 3 let zdarma, děti 4 až 15 let 100 Kč, dospělý 150 Kč, ZTP/P zdarma



Chcete vidět rohaté čerty s vidlemi a řetězy na vlastní oči? Průvod 75 Krampus čertů můžete letos poprvé zažít na Výstavišti! Krampus čerti jsou známí svými propracovanými maskami, jsou zahalení včetně obličeje v kožichu, přepásaní řetězem, ověšení kravskými zvonci a s kozími nebo beraními rohy.y.

Vánoční trhy v Psychiatrické Nemocnici Bohnice

KDY: Neděle 13-19

KDE: Bohnice, Praha 8

ZA KOLIK: zdarma



Prodej výrobků pacientů z terapeutických dílen a oddělení PN Bohnice. Prezentace spřátelených organizací,

občerstvení, živý betlém a zpívání koled od 14:30. 2. adventní koncert od 17:00 - Musica Oeconomica Pragensis /pěvecký sbor VŠE/, Akademický pěvecký sbore VŠB - TU Ostrava, Cyklus anglických koled The Time of Christmas od Antonína Tučapského.

Předvánoční pinknutí

KDY: Neděle 13.30-15.30

KDE: Plechárna, Bryksova 1002/20, Praha 14

ZA KOLIK: zdarma

Předvánoční setkání u populární sportovní hry. Pobavte se, rozhýbejte tělo, poznejte lidi z okolí a přihlaste svoje ratolesti do ping-pongové soutěže. Registrace je ve 13:30, po ní následuje volná hra.

Marie Rottrová - Lady Soul

KDY: Neděle 19-22

KDE: Forum Karlín

ZA KOLIK: od 490 Kč



Marie Rottrová, první dáma českého soulu, ostravská rodačka, skvělá zpěvačka, pianistka, skladatelka…

Tato ikona zde za doprovodu velkého hudebního tělesa zazpívá své největší hity, které ji vynesly na pomyslný Olymp. Můžete se tedy těšit na samé hudební klenoty jako např: Lásko voníš deštěm, Ten vůz už jel, Skořápky ořechů, Markétka, Zřejmě letos nikde nejsou kytky, S tím bláznem si…

Hrátky s čertem - divadlo pro děti

KDY: Neděle 16-18

KDE: Hoffmanův dvůr, Vinořské náměstí 34, Praha - Vinoř

ZA KOLIK: zdarma



Příběh vysloužilého vojáka Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarky Farky, ani pekla plného rohatých čertů. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavekchtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu, výměnou za pohádkové ženichy. Přestože se omylem oba ďábelské úpisy dostanou do rukou chrabrého Martina Kabáta, záludný čert Lucius se jich lstí zmocní a Martinovi nezbývá, než se vydat do horoucích pekel. Hraje Divadlo Akorát.

Choketopus Grappling Challenge vol. VII

KDY: Neděle 19-23.30

KDE: MeetFactory, Ke Sklárně 15, Praha 5

ZA KOLIK: od 290 Kč



Unikátní gala večer zasvěcený bojovým sportům. Uvidíte grappling, submission wrestling, někdy nazývaný také jako brazilské Jiu Jitsu, zkráceně no-gi. V pořadí sedmém ze série turnajů pouze pro zvané atlety tentokrát návštěvníci uvidí těžké váhy v 99+ kg. Svoje umění předvedou držitelé černých pásů z celé Evropy, kteří se budou snažit ustát nápor mladých a ambiciózních atletů. Těšit se můžete také na špičky českého MMA, v rámci večera uvidíte i novinku Inkubátor Cup, v němž se představí čtyři nadějní zápasníci do 77 kg, kteří mají bílý pásek („nultou" úroveň) a netrénují déle než jeden rok.

Šoulet ve Vagonu

KDY: Neděle 21-00.00

KDE: Vagon Klub, Národní 25, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč



Ve Vagonu zazní punkové rytmy s doprovodem tuby, hoboje, fagotu, ukulele a houslí. Nebudou chybět písně o hajném Robátku, o dvoutaktních motorech a o konzumaci brouků.