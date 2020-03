Michal Káva doporučuje: Polívkování

"Tip na tento víkend jsem hledal jen pár vteřin. Polívkování? Jasná volba! Na smíchovské náplavce si můžete na jednom místě dát desítky polévek ze všech koutů světa. Skvělé tuzemské, úžasné exotické, jakákoliv, na kterou si vzpomenete. Vstup stojí 50 Kč a dostanete na ruku pásku, tzv. Food pass, který vás opravňuje pak na Polívkování nakupovat. Při minulém ročníku jsem si nejvíce mlaskal při jahodové chilli polévce a při bujabéze. Rybí stánek (Rybárny Praha) rozhodně navštivte, patří k těm naprosto nejlepším na celém festivalu!"

Kdy: Sobota 10-18

Kde: Smíchovská náplavka, Hořejší nábřeží, Praha 5

Za kolik: Food pass za 50 Kč

Další tipy

Běh Stromovkou na dvě míle

KDY: Sobota, start v 9.07

KDE: Královská obora, Praha 7

ZA KOLIK: Dobrovolné startovné 50 Kč, diváci zdarma



Jeden z nejtradičnějších běhů posledních let se pravidelně koná ve Stromovce. Jmenuje se 2 míle s úsměvem a jeho další díl je na programu v sobotu. Otevřený závod na 3200 metrů (pro děti do 12 let je připravena poloviční délka, tedy 1600 metrů) je určen všem věkovým kategoriím. Běží se v krásném prostředí parku a v cíli čeká na každého teplý lívanec se skořicí.

Živá exotika

KDY: Sobota 10-14

KDE: Výstaviště Holešovice, Praha 7

ZA KOLIK: Od 85 Kč



Největší teraristická burza v ČR. Tradičně se představí více než 170 vystavovatelů. Na veletrhu je možná výměna a prodej exotických rostlin, akvarijních a terarijních živočichů, chovného a sbírkového hmyzu, chovatelských i pěstitelských potřeb a odborné literatury. Přítomni budou i specialisté v oboru teraristiky, kteří ochotně poradí s chovem zakoupených zvířat.

Trampoty loupežníka Hromburáce

KDY: Sobota 16-17

KDE: Divadlo Františka Troníčka, Vladislavova 22, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč



Nová činoherní pohádka, kterak loupežník s dobrým srdcem nerad loupil, ale to více miloval zpěv a všemožné burácení, hlomození a rachocení. Tak dlouho děsil celý les, až na ně dopadlo všemocné kouzlo a doputoval přímo do pekla. Neskončil však vůbec špatně, ba právě naopak… Pro děti od 4 let. Hraje soubor Divadla Orfeus.

Století trampingu

KDY: Sobota a neděle (až do 31. března) 10-18

KDE: Národopisné muzeum, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5

ZA KOLIK: 70 Kč



Dějiny a současnost trampského hnutí i to, jak ovlivnilo podobu české populární kultury, umění a sportu. Výstava představuje celý tento fenomén i jeho proměny.

Výstava Blanky Matragi: Timeless

KDY: Sobota a neděle (až do 31. prosince) 10-18

KDE: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

ZA KOLIK: Od 155 Kč



Spojením nezaměnitelného kouzla secesních prostor Obecního domu a exkluzivních modelů Blanky Matragi vznikl jedinečný koktejl opájející smysly. Výstava nyní představuje obměněnou expozici mapující její více než pětatřicetiletou kariéru módní návrhářky a designérky. Kolekce Elements je obohacena o nejnovější technologie.

Pohádka O nešťastném staviteli

KDY: Neděle 15-16

KDE: H55, Hloubětínská 5, Praha 9

ZA KOLIK: 50 Kč



Tahle pohádka má v sobě prvky hororu, ale je také plná poučení. Ukáže vám příběh nebožáka, který se zapletl s ďáblem. Přelstít ďábla není snadné, jen zřídka to člověk zvládne, stejně tak náš stavitel, jenž si slávy dobýt chtěl. Skončí to s ním velmi zle, žena, dítě odejde do království nebeského, a to všechno vinou jeho. Nehraj s ďáblem podlou jeho hru! Nechceš-li se státi hororu smutným, teskným hrdinou, co skleslý bloudí krajinou.Hraje Ústav úžasu. Pro děti od 4 let.

Expediční kamera

KDY: Neděle 18.30-21.30

KDE: Klub cestovatelů, Masarykovo nábřeží 22, Praha 1

ZA KOLIK: Od 85 Kč



Výpravy do nitra džungle i pouště, neuvěřitelné výkony na skalách, plavby přes oceány i po divokých řekách, adrenalinové šílenství, návštěvy domorodých kmenů, stovky uběhnutých kilometrů i putování na dvou kolech, outdoorové hvězdy i neznámí a přesto úžasní cestovatelé, to vše máte možnost zažít během jednoho večera.

Jarní blešák Nenosíš

KDY: Neděle 11-19

KDE: Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Další akce Nenosíš tentokrát s jarní tématikou. Opět se můžete těšit na spoustu věcí jako hadry, bižu, líčidla, boty a pánská sekce, Adéla a její real tetovačky i živá hudba, přednášky… Významná část prodeje jde na charitu Nemocnici pod Petřínem.