Michal Káva doporučuje: Víkendová prohlídka Toulcova dvora

"Jestli to dovolí vrtochy počasí, tak pro rodiny s dětmi doporučuji sobotní prohlídku oblíbeného Toulcova dvora. Tentokrát se totiž můžete podívat i do jinak nepřístupných míst. Prohlédnete si středověký špýchar, slovanskou polozemnici, farmu a mokřad."

Kdy: Sobota 14-15.30

Kde: Kubatova 32, Praha 10

Za kolik: Děti a senioři 50 Kč, dospělí 70 Kč

Další tipy

Famílie v Divadle Na Fidlovačce

KDY: Sobota 19-21

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4

ZA KOLIK: Od 349 Kč



Ve skvělé komedii DiPietro přibližuje divákům vztah dvou odlišných generací a s laskavým humorem projevuje pochopení pro obě strany. Jednotliví členové rodiny a bláznivá atmosféra rodinných setkání jsou natolik autentické, že se bude nejeden divák cítit jako doma a možná k němu i zavane vůně italské kuchyně. Obsazení: Carmen Mayerová, Miloš Vávra, Ludmila Molínová, Zdeněk Maryška, Lukáš Rous, Vanda Chaloupková / Aneta Krejčíková.

Pohádka o potrhlé koze Róze

KDY: Sobota 14-15 a 16-17

KDE: Říše loutek, Žatecká 1, Praha 1

ZA KOLIK: Od 80 Kč



Loutkové divadélko pro děti od 3 let. Byl jeden pán a ten měl na svém dvoře spoustu zvířátek, která měl rád. Kobylu, krávu, berana, kohouta, podsvinčátko, kozu a spoustu ptáků. Ze všech nejraději měl kozu Rózu. Jednou za úplňku vyseděl kohout omylem z černého vejce Plivníka. Když začne koza pod vlivem Plivníka zlobit, pán ji rozbourá domek…

Suffocation, Belphegor a Hate ve Futuru

KDY: Sobota 18-23.30

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 550 Kč



Po velmi úspěšném korzování Amerikou se pořadatelé turné dvou, ve svých žánrech silně promlouvajících kapel, rozhodli spojení Belphegor a Suffocation přenést i na starý kontinent. Obě kapely vydávané největším metalovým labelem Nuclear Blast pod jménem Europe Under the Black Death Metal Fire na 30 koncertech navštíví 17 zemí a díky agentuře Obscure zavítají také do Prahy. Rozpis: 18.00 otevření klubu, 18.30 Carnosus, 19.15 Betrayal, 20.00 Hate, 21.15 Suffocation, 22.35 Belphegor.

Divadelní tříska

KDY: Pátek až neděle

KDE: Divadlo DISK, Karlova 26, Praha 1

ZA KOLIK: 90 Kč



Divadelní tříska je krajská postupová přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla pro dospělé a amatérského divadla pro děti. Odborná porota může inscenace nominovat nebo doporučit do programu národních přehlídek Divadelní Piknik Volyně 2020 nebo Popelka Rakovník 2020. Letos proběhne jubilejní 20. ročník a při této příležitosti se pořadatelům (Divadlo Bez záruky Praha) podařilo přehlídku prodloužit o páteční odpoledne a večer, takže bude k dispozici více hracích míst. Po každém představení následuje veřejná debata souboru s členy odborné poroty. Program na webu www.bezzaruky.cz.

Čarodějův učeň slaví své 43. výročí

KDY: Neděle 10-19

KDE: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

ZA KOLIK: www.muzeumkarlazemana.cz



Láska je silnější než všechna kouzla! To je hlavní motiv německé pohádky Otta Preusslera Krabat, kterou na žádost západoněmecké televize filmově zpracoval v roce 1977 Karel Zeman pod českým názvem Čarodějův učeň. Nebylo to zrovna typické téma, které by si Karel Zeman sám vybral. Věděl ale, že na celovečerní animovaný film by z Prahy peníze nedostal, a tak se i přes jeho strašidelné rysy rozhodl nabídku přijmout. Film byl uveden v kinech 1. března 1977. Letos tak slaví své 43. výročí.

Karel Čapek: Pohádka ptačí

KDY: Neděle 16-17

KDE: Divadlo Orfeus, Plzeňská 76, Praha 5

ZA KOLIK: 100 Kč



Pohádka ptačí je z proslulého souboru Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek z roku 1932. Karel Čapek je bezesporu jedna z našich nejvýznamnějších osobností, a to nejen v oboru literatury. Právě dnes nám chybí takové osobnosti, které se vymezují vůči všem „ismům“, vyzdvihují krásu lidského ducha a zároveň si umí dělat z člověka takovou tu krásnou legraci. Ve svých pohádkách Čapek rád fabuluje; jak a proč něco vzniklo a jeho „vysvětlení“ jsou prodchnutá nezaměnitelným jemným humorem. Hraje: Divadlo Puk.