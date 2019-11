Zacvičte si jógu pro dobrou věc

KDY: Sobota 8-18

KDE: Vnitroblock, Tusarova 791/31, Praha 7

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Startuje čtvrtý rok existence nadace Seniorem s radostí, která pomáhá starším lidem zlepšit fyzickou i psychickou kondici. Na co se mohou návštěvníci holešovického Vnitroblocku? Na nejrůznější druhy jógy jóga gang, čakra jóga, wheel jóga, jemná vinyasa, zdravá jóga, jivamukti jóga a spoustu dalších pod dohledem zkušených lektorů.

Desáté Slou days

KDY: Sobota 12-20

KDE: Hauch Gallery, Pobřežní 20a, Praha 8

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Opět se těšte na Shopping zónu, kde najdete udržitelnou módu, organickou kosmetiku a doplňky. V Info zóně se v pátek můžete těšit například na informace o tom, jak se oblečení zbavovat eticky a ekologicky, a na rozhovor s herečkou Andreou Růžičkovou (Kerestešovou) a křest knihy Slou. Co bude dál, je zatím překvapení. V sobotu dorazte na přednášku o tělu prospěšném obouvání a oblékání od Petra ze značky Soulad.

Rytíři nebes: Komentovaná prohlídka

KDY: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

KDE: Sobota 11-17

ZA KOLIK: Zdarma



Komentovaná prohlídka malým i velkým návštěvníkům přiblíží osudy československých letců, kteří za druhé světové války působili v Královském letectvu. Vyprávět si budeme o jejich cestě do Velké Británie, zapojení do boje proti nacistickému Německu i o událostech poválečných. Během výkladu vám lektor ukáže mnoho zajímavých předmětů, které našim letcům patřily.

Divadlo pro děti: Pes a drak

KDY: Sobota 15-16

KDE: Café Na půl cesty, Pujmanové, Praha 4



Pohádka o pejskovi, kterého všude vyháněli. Nezdálo se totiž, že by při tom, jak vypadal, byl normální. A také že nebyl. Byl totiž kouzelný, což nikdo netušil. Tedy… ani on to netušil. Než to však pejsek zjistil, musel odhalit záhadu létajícího čaroděje, najít krále a zatančit si s drakem. Co taky jiného s takovým drakem dělat, že?

Veřejné bruslení na Kobře

KDY: Sobota 14-16, neděle 14.45-16.45

KDE: Stadion HC Kobra Praha, Mikuleckého 1584, Praha 4

ZA KOLIK: 50/100 Kč



Na přírodní led si musíme počkat ještě pár tý-dnů. Kdo se už ale nemůže dočkat, až opět nazuje brusle, může si zajít na veřejné bruslení. Na branickém stadionu Kobry je možné se sklouznout po ledě každou sobotu a neděli. K dispozici je rovněž půjčovna pánských i dámských bruslí, a to v široké škále velikostí. Půjčení jednoho páru stojí 80 korun, k tomu se vybírá i vratná záloha 1000 korun.

Vandráci Vagamundos

KDY: Neděle 20.30-22.30

KDE: Kino Aero, Biskupcova 87/31a, Praha 3

ZA KOLIK: 300 Kč



Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard tři měsíce vandrovali po Střední Americe. Nejdřív byli viděni v Panamě, pak mířili do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko. Vybavili se kamerami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít i nečekané.