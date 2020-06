Los Trhos by Merkádo v Pražské Tržnici

KDY: Sobota 9-21

KDE: Pražská Tržnice, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma

V sobotuse poprvé promění část promenády v Pražské tržnici v Latinskou Ameriku. Merkádo se přesouvá do venkovních prostor Pražské tržnice a nabídne nový formát akce s názvem Los Trhos nabízející nejen trhy ale i program pro děti a tančírnu pod širým nebem. Návštěvníci akce se mohou těšit na tradiční latinskoamerické trhy s exotickými pokrmy, řemeslnými výrobky a dalšími produkty ze zemí Latinské Ameriky. V tržnici se představí na dvacet prodejců z řad latinskoamerické komunity v Praze. Nevšední gastronomické zážitky doplní kulturní program, který nabídne taneční workshopy, celodenní program pro děti a tančírnu pod širým nebem.

Hot Dog Fest

KDY: Sobota 12-18

KDE: St. Martin, Vlašská 7, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Malostranský burger festival se Pražanům líbil, tak jeho pořadatelé nezaháleli a přichází s vyšším levelem. Housky se vyměnily za rohlíky a jede se dál. Na čem si pochutnáte tentokrát? Na "parcích v rohlíku", ale takových, jaké jste ještě nikdy nejedli. V nabídce bude sedm specialit, v degustační formě v menších domácích od srdce pečených máslových rohlících.





Hraběnčiny zlaté střevíce

KDY: Sobota 15-16

KDE: Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč



Paní hraběnka dostane pozvání na Výroční fialkový ples do Vídně. Ovšem je tu potíž, a to že neumí tančit. Pomohou jí papuče od zámeckého pomocníka Bořka? Vilemíně, místní zámecké kuchtičce, se v nich tančilo překrásně. Jenže neduživý pan hrabě z toho velikou radost nemá. Ještě že je mu vždy ku pomoci bylinkářka Loudavá, která celou pohádku vyřeší. Vhodné pro děti od 3 let.

Výprodej vintage nábytku

KDY: Sobota 11-20

KDE: Komodi, Novákových 885/35, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Komodi se loučí se svým skladem na Palmovce. "Jelikož je lepší vyhořet, než to všechno stěhovat, máte možnost si nakoupit vintage nábytek za super cenu. Co si můžete nakoupit? Funkcionalistické židle a polokřesílka, industriální židle a stoličky, 60s židle, stolky, police a komody. Vintage nábytek v super stavu i kusy, které potřebují péči či opravu, a budou tedy za pár korun. Platba v hotovosti. Kdo dřív přijde…" vzkazují zájemcům o vintage nábytek pořadatelé akce.





Strahov trochu jinak

KDY: Sobota a neděle 9-19

KDE: Autokino Strahov, Vaníčkova, Praha 6

ZA KOLIK: Zdarma



Vezměte celou rodinu a přijďte si odpočinout a něco nového zažít. Ve venkovním prostoru autokina výjimečně nebudou parkovat auta ale místní prodejci blešího trhu. Děti se zabaví u divadla a kreativních dílen, dospělí se mohou vydat do zapomenutých míst strahovského stadionu. Skvělé jídlo a hudba budou k dispozici po celý den.

Česko - thajské dny, Thajské tržiště

KDY: Sobota a neděle 12-18

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3/1184, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Budete moci ochutnat klasickou thajskou kuchyni a více se seznámit s thajskou kulturou. Dále uvidíte ukázku vyřezávání ovoce, zatančí vám thajské tanečnice a čeká na vás i workshop - vyrob si svou thajskou rybičku štěstí.





Výstava masožravých i jiných květin

KDY: Sobota a neděle 9-18

KDE: Darwiniana, Křížovnická 8, Praha 1

ZA KOLIK: Dospělí 40 Kč, děti a důchodci 20 Kč, rodinné vstupné 80 Kč



Pravidelná výstavu masožravých rostlin, kterou ve spolupráci s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty UK pořádá společnost pěstitelů masožravek Darwiniana.

Viktoriánská promenáda

KDY: Až do 26. 7., 10-17

KDE: Muzeum Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Laskavá a poklidná atmosféra letních promenád na břehu moře či v parcích se promítá do expozice Viktoriánská promenáda. Nahlédněte do doby, kdy je volný čas výsadou majetných vrstev, kdy být viděn na správném místě, v patřičném oděvu a při populární aktivitě, je nezbytné pro prestižní postavení ve viktoriánské společnosti. Výstava ze soukromé sbírky historických oděvů a kuriozit z let 1850-1920 je zaměřena na tradice trávení volného času a zábavy na konci 19. stol. Návštěvníkům umožní poodhalit nejen atmosféru elegance, ale i vznik nových pobřežních promenád a počátek cestování za odpočinkem.





Cosmos Discovery

KDY: Do 30. 8., neděle až čtvrtek 10-19.30, pátek až sobota 10-22.30

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Dospělí 300 Kč, zlevněné od 100 Kč



Cosmos Discovery je zážitkovou výstavou pro celou rodinu, ale i pro odborníky a fanoušky kosmických letů. Návštěvníky provede historií od prvních letů až k současným a budoucím misím. Navíc nabízí i opravdové prožitky kosmonautů ať už v průchozím modulu stanice MIR, kokpitu raketoplánu nebo při výcviku astronautů v Cosmos Campu.

Vinylová burza v Grébovce

KDY: Neděle 14-18

KDE: Kavárna Pavilon Grébovka, Havlíčkovy sady 2218, Praha 2



Vyrazte si doplnit sbírku na burzu vinylů a dalších hudebních nosičů. Nekonečný zástup hudebních žánrů, kapel, nostalgie…





Jahodnický ArtPark

KDY: Neděle 15-18

KDE: Park Československých legionářů, Praha 14



Je tu již sedmý ročník Jahodnického ArtParku. Tvořivé odpoledne pro malé i velké. Letos vás bude provázet téma lidské tělo. "Tvořit budeme v Parku Československých legionářů, v případě nepříznivého počasí se přesunene do tělocvičny," říkají pořadatelé z TJ Sokol Jahodnice.

Varhanní Vyšehrad: Vladimír Roubal

KDY: Neděle 19-20.30

KDE: Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, V Pevnosti, Praha 2



První koncert festivalu Varhanní Vyšehrad představí skvělého varhaníka a improvizátora Vladimíra Roubala, který působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů při bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.