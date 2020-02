Michal Káva doporučuje: Prohlídka krytu Folimanka

"Dnešní tip redaktora zaujme zřejmě jen tatínky a syny, holky tak moc ne… Opět je tu totiž možnost prohlédnout si, jak vypadá protiatomový kryt Folimanka. Ten vznikl na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, v době takzvané studené války. Byl budován a následně veden v režimu přísně tajné a případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi zodpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu - česky, anglicky a rusky."

Kdy: Sobota 9-15

Kde: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

Za kolik: Zdarma

Další tipy

Dream Theater v Tipsport areně

KDY: Sobota 20-23

KDE: Tipsport arena, Za Elektrárnou 1, Praha 7

ZA KOLIK: Od 890 Kč



Dvakrát nominovaní na cenu Grammy, progresivní hudební titáni Dream Theater s potěšením oznamují turné napříč evropským kontinentem, jež bude oslavovat poslední album Distance Over Time, ale také významný milník kapely, 20 let od vydání uznávané desky Metropolis Part 2: Scenes From A Memory.

O chytré kmotře lišce

KDY: Sobota 15-16

KDE: Plechárna Černý Most, Bryksova 20, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. Situace řeší s důvtipem, humorema trochou zlomyslnosti. Dokáže ale také pochopit, kdy její taškařice přesáhnou únosnou míru, a umí své chyby napravit. Děti čeká spousta veselých zápletek, které samozřejmě dobře dopadnou. Zábavné představení doplňují písničky. Hraje: Divadlo Andromeda.

Výroba masopustních nástrojů

KDY: Sobota 9.30-12.30

KDE: Nesedím sousedím, roh Anastázovy a Sartoriovy ulice, Praha 6

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek na materiál, rodiny v nepříznivé sociální situaci zdarma



Užijte si návštěvu dílny ručních prací se dřevem pro děti ve věku od 6 do 14 let. Tentokrát místní otcové Janek Kotecký a Lukáš Kovář nabídnou dětem společnou výrobu masopustních nástrojů. Děti se tak mohou připravit na masopust 18. února, který společně organizují Nesedím sousedím, Hnízdo a Studio Paleta.

Japonské workshopy pro děti

KDY: Sobota 14-17

KDE: Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 269/1, Praha 1

ZA KOLIK: 90 Kč



Během padesátiminutového workshopu si můžete vytvořit obrázek s japonskou panenkou, vyrobit si ozdobnou hůlku do vlasů, napsat si tuší některý z nejpoužívanějších japonských znaků, vybarvit si japonské omalovánky, vytvořit si razítko s obrázkem nebo si složít origami list či rybu z barevného papíru či ubrousku.

Pohádkové neděle: Jak se Barborka zatoulala

KDY: Neděle 15-16

KDE: Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Co se stane, když se dítěti nelíbí na táboře? Může zažít pořádné dobrodružství. Barborka se rozhodne, že z jednoho nudného tábora uteče. Když překročí bludný kořen, zatoulá se. Úsměvnái poučná pohádka je plná známých písniček od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

Šiju s radostí

KDY: Neděle 14-19

KDE: Plechárna Černý Most, Bryksova 20, Praha 14

ZA KOLIK: 1450 Kč



Naučte se šít a sledujte, jak se kousek látky promění v užitečnou věc. Kurz šití pro úplné začátečníky. Ušijete si jednoduchou nákupní tašku nebo polštářek na zip či knoflíky. Naučíte se ovládnout stroj tak, aby byl výsledek perfektní. Vezměte si s sebou šicí stroj. Pokud ho nemáte, dejte při objednávce vědět. V ceně kurzu je potřebné množství kvalitní bavlněné látky (asi 0,5 metru), nitě, výztuž do uch tašky, drobná galanterie a zapůjčení pomůcek. Přihlášení a více informací o lektorce najdete na www.sijusradosti.cz.

Parazit – černobílá verze

KDY: Neděle 20-22

KDE: Kino Aero, Biskupcova 87/31a, Praha 3

ZA KOLIK: 135 Kč



Vychutnejte si jednu z největších filmových událostí roku ve speciální režisérské černobílé verzi. Geniální tvůrce Bong Joon-ho si plní svůj sen o černobílém filmu a vy máte možnost objevit další rozměr černé komedie, která získala Zlatou palmu, Zlatý glóbus a šest nominací na Oscara včetně kategorie pro nejlepší film. Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry. Sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když se setkají dva tak odlišné světy?

Výstava 1989

KDY: Celý víkend 10-18, výstava v neděli končí

KDE: Národní galerie Praha, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

ZA KOLIK: 80 Kč



V rámci projektu Havel na Hrad! Jak byl ve fotografii reflektován rok 1989? Výstava vznikla u příležitosti 30. výročí sametové revoluce a v rámci projektu Havel na Hrad! Ale rok 1989 byl výjimečný nejen s ohledem na politické události, ale také pro médium, které tyto události intenzivně zaznamenávalo, tedy fotografii. Několika výstavami a publikacemi bylo tehdy připomínáno 150leté výročí oficiálního vyhlášení vynálezu fotografie.