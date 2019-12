Vánoční koncert Báry Basikové

KDY: Sobota 18-20

KDE: PVA Expo Praha, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: od 330 Kč

Jedné z nejvýznamnějších zpěvaček české hudební scény bude patřit večerní program v sobotu 14. prosince. Legendární diva se představí v netradičním spojení se symfonickým tělesem Prague Lecian Strings a zazpívá nejen své hity, ale také známé písně z muzikálů, filmových hitů a dalších. Hoďte předvánoční stres za hlavu a nechte se hýčkat oblíbenými melodiemi.

Příběhy Výstaviště - Průmyslový palác

KDY: Sobota 14-16

KDE: Výstaviště Praha, Praha 7

ZA KOLIK: 150 Kč



Zažijte prohlídku Výstaviště s očima dokořán. Poslechněte si příběhy jednotlivých výstav, historii budov a zároveň poodhalte mnohá tajemství a zajímavosti. Komentovaná prohlídka Průmyslového paláce, v rámci které poznáme zajímavý příběh jeho plánování a výstavby. Zaměříme se na jeho architekturu, konstrukci a také staronovou podobu po chystané rekonstrukci.

Lemarket Vánoce 2019

KDY: Sobota a neděle 10-20

KDE: Galerie Mánes, Masarykovo nábř. 250/1, Praha 1

ZA KOLIK: 100-150 Kč



V pořadí již desátý Lemarket se letos o Vánocích koná opět na tradičním místě - v Galerii Mánes. Tentokrát jen během jednoho víkendu. Těšit se můžete na kurátorovaný výběr prodejců z rozličných kategorií a jako každoročně i na menší food festival. Vstupenky k dostání na www.goout.net.

Dyzajn market Zima

KDY: Sobota a neděle 10-19

KDE: Výstaviště Praha, Průmyslový palác, Praha 7

ZA KOLIK: zdarma



Výběrová prodejní výstava autorské tvorby představí okolo 250 dyzajnérů. Prohlížet i nakupovat můžete spousty originálních dárků, šperků, oblečení, doplňků, kabelek a batohů, porcelánu, dekorací, hraček nebo papírenského zboží. Akce se účastní převážně lokální tvůrci z Čech a Moravy, ale také ze Slovenska, Maďarska, Polska, Německa, Rumunska nebo Ukrajiny. Speciálním tématem zimní edice je pomoc potřebným, do které se zapojí nejen sami dyzajnéři, ale i organizátoři. Prostřednictvím projektů Překvap sám sebe a Dyzajn bazar & swap, podpoříme neziskovou organizaci Quip, která pomáhá lidem s různými druhy postižení naplňovat jejich práva a mít možnost svobodně rozhodovat o svém životě a Přestupní stanice, která pomáhá lidem bez domova s návratem do pracovního života. Skrze projekt Opuštěný hrneček podpoříme psí útulek Voříškov.cz.

Lollipopz - Vánoční Megashow v Lucerně

KDY: Sobota 11-13

KDE: Lucerna - Velky sál, Štěpánská 61, Praha 1

ZA KOLIK: 490 Kč



Po dvou vyprodaných turné přichází dosud největší koncert dívčí skupiny Lollipopz. Vánoční program plný nových i dobře známých písniček, soutěží a zábavy. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal.

Předvánoční běh Prokopským údolím

KDY: Sobota 9.30-11.30

KDE: Praha 5 - Stodůlky, na hrázi retenční nádrže nad Prokopským údolím pod Velkou Ohradou (zvané též "Asuán") v ulici Novoveská

ZA KOLIK: děti zdarma, členové Triatlon sportklubu a mládež 10 Kč, ostatní 50 Kč. 25.ročník zimního běžeckého závodu v Prokopském údolí. Závod dlouhý 6 km pro může, 4 km pro ženy a dorost. Přihlášky na místě startu nejpozději 10 min před zahájením. Více informací nebo online přihláška na stránce http://tskpraha.net/.

Adventní trh v Radotíně

KDY: Neděle 13-18.30

KDE: náměstí Sv. Petra a Pavla, Radotín

ZA KOLIK:

Přijďte si vychutnat atmosféru vánočního trhu, který se bude konat na náměstí Sv. Petra a Pavla v Radotíně. Těšit se můžete na vystoupení dětí z radotínské mateřinky, dva dětské sbory - ze Základní umělecké školy Klementa Slavického a Zbraslaváčci, skupinu Euphorica, adventní pohádku, ohnivou show nebo adventní vytrubování. Součástí akce budou tvořivé dílny, které zajistí Petrklíč a Pexeso. Na trhu si budete moci zakoupit pochutiny i řemeslné výrobky. Zmínit můžeme horký punč, svařené víno, pečené kaštany, trdlo, perníčky, frgále, klobásky, sýry, ale i keramiku, vonné františky či autorské šperky.

Antigona - RockOpera Praha

KDY: Neděle 16-19

KDE: RockOpera Praha, Komunardů 1/306, Praha 7

ZA KOLIK: 399 - 1099 Kč



Rocková opera Milana Steigerwalda a Pavly Forest na téma generační vzpoury a lásky doslova až za hrob podle Sofoklovy antické tragédie.

Pohádková neděle - Vánoce, Vánoce, kouzelný čas

KDY: Neděle 15-16

KDE: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 9

ZA KOLIK: 50 Kč



Nosí Ježíšek dárky i malým čertům? To uvidíte ve sváteční pohádce, která potěší děti i rodiče. Hraje Divadlo Paleček.

Za okny padá sníh, paní Zima vládne kraji. Děti se těší na Vánoce a čertík Uhlík by si je rád užil jako ony. Malinko závidí všem, kdo se těší na to, až přijde Ježíšek a přinese dárečky. Dostane nějaké také on? Byl hodný? Jaké svátky nakonec čertík Uhlík prožije, zjistíte ve speciální vánoční pohádce.

Bruslení na Kulaťáku

KDY: Neděle 9-21

KDE: Dejvice, Praha 6

ZA KOLIK: zdarma



Veřejné bruslení na Praze 6 bude v tomto roce možné na Vítězném náměstí v místech pravidelných farmářských trh. Ledová plocha o rozměrech 18x25 metrů bude připravena v blízkosti ulice Šolínova. Na místě najdete půjčovnu bruslí i občerstvení. Bruselní bude otevřeno v pracovní dny od 12-21 hodin, o víkendu od 9-21 hodin. Bruslení zdarma.

3. adventní zpívání v Ptáčkově

KDY: Neděle 17.30-18

KDE: Dětské centrum Ptáčkov, V Hůrkách 2143/5, Praha 5

ZA KOLIK: zdarma



Hoďte vánoční stres za hlavu a přijďte si s dětmi užít další krásnou adventní neděli Společně si zazpíváme krásné koledy, smlsneme něco na zub a dáme si opět výborný svařák nebo horkou čokoládu. Rezervace není nutná.