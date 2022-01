Postpunkšansonové hudební těleso Lili Marlene zahraje starší i novější písně, převážně z dílny Martina Němce (Precedens) v nezapomenutelném podání zpěvačky s nejtemnějším altem Dáši Součkové.

Divoký hudební večírek v Baladě

KDY: Pátek od 19

KDE: Balada bar, Evropská 689/148, Praha 6

ZA KOLIK: Doporučené vstupné 150 Kč



Balada bar na Evropské, hned u metra Bořislavka, v pátek večer pořádá divoký hudební večírek. Kdo má rád divokou ostrou hudbu, nemůže tam chybět. Zahrají MarnE, Surfin´Bazooka & The Owl a Mike Wazowski.

Tříkrálový koncert

KDY: Pátek 19.30-20.45

KDE: Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 150-250 Kč, předprodej přes GoOut

Program: František Xaver Thuri - Velké concerto D dur, Antonio Vivaldi - Magnificat g moll RV 610, Wolfgang Amadeus Mozart - Mše C dur KV 317, Korunovační.

Pohádka po o: Chlupáčci

KDY: Sobota od 15

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, Praha 8

ZA KOLIK: 80 Kč



Pupí a Eda patří do rodu Chlupáčků. Roztomilých, chlupatých zvířátek ve tvaru donutu. V roce 1835 tihle chlupáči poklidně žijí v hojném počtu na Galapágách. Jenže Eda je věčně nabručený pesimista, zatímco jeho sestra Pupí je nezbedná neposeda, která působí zmatek kamkoliv přijde. Takže oba moc nezapadají mezi ostatní. Když Pupí nešťastnou náhodou zničí přípravy na nadcházející Květinový festival, ona i její bratr jsou ostatními vyhnáni. Vydávají se na zakázané území najít květinu tak krásnou, aby jim Chlupáčci odpustili a přijali je zpět.

Do slova: Rodinná výtvarná dílna

KDY: Sobota od 14

KDE: Centrum DOX, Poupětova 1, Praha 7

ZA KOLIK: Dospělí 140 Kč, děti 100 Kč, členové Klubu přátel DOX zdarma

Rodinná výtvarná dílna k výstavě Viktora Karlíka Literatura. "Výstava končí už 9. ledna a s ní úžasná přehlídka objektů, soch, písmen a slov. Po zkušenosti s dětmi i dospělými je to spousta lákavých hádanek. Viktoru Karlíkovi se podařilo propojit literaturu a výtvarné umění způsobem, který vás ve výstavě nepřestane překvapovat – materiálem, významem, tvarem, skrytou narážkou, vtipem. Na poslední výtvarné dílně k této výstavě si zkusíte od všeho trochu. Základem budou kaligramy, které propojí obraz a slovo. Možností je mnoho – objevují se, rostou, proměňují a liší se jako člověk od člověka. Jako slovo od slova, a to doslova," zvou pořadatelé.

Buchty a loutky: Norská pohádka

KDY: Neděle od 15 a od 17

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově (Studio), Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč



Pohádka o princi zakletém v medvěda a dlouhé cestě k jeho vysvobození. Na motivy norské lidové pohádky „Na východ od slunce na západ od měsíce“, kterou v polovině 19. století zaznamenali Peter Christen Asbjørnsen a Jørgen Moe. Neštěstí, ani štěstí není trvalé… Příběh dívky, kterou rodiče chtiví bohatství vydají medvědovi. Loutky vyřezal Daniel Flek.

Mineralogická určovací beseda

KDY: Neděle od 10

KDE: Národní muzeum (Historická budova, přednáškový sál č. 102), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Přírodovědecké muzeum, mineralogicko-petrologické oddělení a Společnost Národního muzea vás zvou na určovací besedu. Všichni zájemci jsou zváni na přátelské posezení s odborníky i amatérskými mineralogy. Budou zde prezentovány uplynulé i budoucí události v daném oboru, sběratelské zážitky a objevy ostatních kolegů a v neposlední řadě si jako vždy budete moci nechat určit své nálezy pracovníky z Národního muzea.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v neděli osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Zavírání Vánoc na Chvalském zámku

KDY: Neděle 13-17

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9

Letošní novinkou tradiční akce bude živý betlém i s koledníky. Ve 14 a v 15.30 hodin můžete společně se třemi králi spatřit na krátký čas betlémskou rodinu s koledníky a vyslechnout letošní tříkrálové pozdravení (cca 30 minut). "Během odpoledne vám tedy nabídneme program královské návštěvy v Betlémě hned dvakrát, abyste si mohli vybrat svůj čas a akce proběhla důstojně a bezpečně bez velkého shlukování lidí. Po celé odpoledne od 13 do 17 hodin budou navíc součástí betléma i živá zvířátka, kasička tříkrálové sbírky a na zahřátí i teplé nápoje a drobné občerstvení ve stánkovém prodeji. Na zámku lze po celý den využít poslední příležitost k návštěvě vánočních výstav i expozice fotografií Václava Havla, které v devadesátých letech nafotil počernický fotograf Miloš Fikejz," zvou pořadatelé.

Nebezpečí přetečení: Premiéra

KDY: Neděle od 19.30

KDE: Divadlo DISK, Karlova 26, Praha 1

ZA KOLIK: 160 Kč



„Žijeme ve světě, ve skutečném světě, kde jsme právě teď. Vy a my. My a vy. A je to skutečný, obyčejný svět, ve kterém se všechno děje obyčejně.“ Divadlo je veliká společenská událost a pokud se jí chceme účastnit, musíme se držet celé řady společenských pravidel, díky kterým si rozumíme. Etiketa říká, že ve společnosti si všichni nejsme rovni, a tak pravidla platí pro každého trochu jinak. Když nám to vyhovuje, pak je to v pořádku. Ale co když je to úplně jinak? Bryskní, úderná a pečlivě artikulovaná autorská událost studentů KALD.

Nedělní škola umění hrou

KDY: Neděle od 15

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: 150 Kč, předprodej míst přes GoOut

Během jednotlivých setkání Nedělní školy umění hrou budou děti objevovat různorodé životní příběhy umělců od pravěku až po současnost. Z každé lekce si děti odnesou nové informace a především zážitek ze setkání s umělci, například Claude Monetem, Kurt Schwittersem nebo Louise Bourgeois, skrz vlastní tvůrčí činnost. Lekce budou koncipované jako ucelený pololetní cyklus, na jehož závěru budou mít děti vlastnoručně vyrobený přehled všech příběhů. Proč je výhodné naučit se kreslit nůžkami? Jaká výtvarná technika odhalila tajemství běžícího koně? A kolik podob může mít obloha? Nedělní škola umění hrou nabídne odpověď na kdejakou otázku! Setkaní probíhají v galerijní klubovně a v zahradě. Výtvarné pomůcky a materiál bude zajištěn. Dílna je vhodná pro děti od 6 do 12 let. Maximální kapacita kurzu je 15 dětí.

Autokino Strahov: Popelka a West Side Story

KDY: Neděle od 17 a od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino po novoroční přestávce opět rozjíždí svůj provoz. V neděli se bude promítat nejprve norská verze slavné české pohádky s názvem Tři přání pro Popelku (od 17) a poté následuje filmová adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu West Side Story v režii Stevena Spielberga (od 18.30).

Ptačí hodinka: Sčítáme ptáky na krmítku

KDY: Pátek až neděle

KDE: Kdekoliv a kdykoliv, informace zde

ZA KOLIK: Zdarma

Zapojte se do sčítání ptáků na krmítku. "Sčítá se po dobu jedné hodiny, výběr přesného času od pátku do neděle záleží pouze na vás. Vybereme si takové místo, na kterém rádi strávíme hodinu pozorováním ptáků. Nejlepší je z tepla domova sledovat krmítko pravidelně zásobené kvalitní a rozmanitou stravou. Ptáci si zvyknou jej navštěvovat a my budeme mít pestrou podívanou. Po dobu sčítání zůstáváme na vybraném místě, nesčítáme na procházce. Bereme v úvahu všechny ptáky, které během své hodiny spatříme," vysvětlují pořadatelé akce.

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde



Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Antonín Dvořák a sláva

KDY: Denně kromě pondělí 10-17 až do 17. dubna

KDE: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

ZA KOLIK: 30-50 Kč

Antonín Dvořák představuje pro českou kulturu zcela výjimečnou osobnost. Jako jednomu z mála českých umělců se mu podařilo získat světovou slávu již během života. Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí.

Buddha zblízka

KDY: Denně kromě pondělí 10-18 (středa 10-20) až do 24. dubna

KDE: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 150-220 Kč, rodinné vstupné 350 Kč



Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Výstava: Moderní knižní obálky z muzejní knihovny

KDY: Denně do 31. ledna 10-18

KDE: Národní muzeum (historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 150 Kč

Výstava Moderní knižní obálky z muzejní knihovny představuje průřez vizuální podobou českých knižních obálek 20. století prostřednictvím sbírkových předmětů z fondů oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Ukazuje různé přístupy výtvarníků a výtvarnou proměnu obálek napříč jedním stoletím – prezentuje ukázky z období přelomu 19. a 20. století, z doby mezi světovými válkami, ukázky z produkce státních nakladatelství 50. až 80. let i z produkce soukromých nakladatelů z konce 20. století. Řada prací ze sbírek oddělení knižní kultury je originálními předlohami pro tisk obálek knih vytvořených význačnými českými výtvarníky. Vystavena jsou například díla Ondřeje Sekory, Josefa Lady, Josefa Vodrážky, Jana Rambouska, Josefa Lieslera, Cyrila Boudy, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Václava Fialy a dalších.

Výstava papírových betlémů

KDY: Denně kromě úterků a čtvrtků 14-16 až do 2. února

KDE: Kostel Církve československé husitské, Na Václavce 1, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Vidět můžete přes 150 papírových betlémů od počátku Československa až po současnost. Betlémy s vyobrazením známých osobností, betlémy spojené se známými městy a krajinami, betlémy spojené s tradičními řemesly a jinými lidskými činnostmi a zálibami. Po dobu výstavy je možné se zaposlouchat do vánočních koled a dalších populárních i klasických vánočních melodií. Během výstavy je možné získat i vlastní betlém a sestavit si ho pod vedením zkušeného poradce, který podává odborný výklad k jednotlivým betlémům.