Miminka míří na For Kids: Veletrh plný dárků, fotek, zábavy i užitečných rad

Vydejte se o nadcházejícím víkendu s celou rodinou na For Kids, největší veletrh hraček, her a potřeb pro děti. Součástí programu, který připravuje Deník s rubrikou Miminek, bude fotografování s vánoční tématikou dětí ale i celých rodin, pořízení snímků do soutěže Školák Deníku a rozhovor s terapeutkou klinické nutriční medicíny Monikou Novotnou na téma strava v případě alergií a jak si zdravě vybavit lékárničku v době viróz a nachlazení. Těšit se můžete i na několik dárků.

Veletrh hraček, her a potřeb pro děti. | Foto: Se svolením For Kids.