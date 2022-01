Chtěl by zpívat! Zpívat jako slavný italský tenor! Jen tak pocítí krásu a dosáhne životní harmonie… Mistrovské dílo největšího irského dramatika 20. století.

Zvláštnosti japonského textilu

KDY: Pátek od 10

KDE: Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 50 Kč



Z cyklu přednášek pořádaných ve spolupráci s jazykovou školou Spěváček. Obrázky spolu s povídáním představí některé charakteristické zvláštnosti týkající se druhů oblečení i doplňků, použití textilu v domácnosti i chrámech, specifických materiálů, vzorů, barev i výroby. Některé techniky, jako je například způsob vyšívání nebo prošívání sašiko, jsou už celosvětově dobře známé. Také vzory z japonských šablon na látky se již inspirovali textilní návrháři po celém světě. Přednáší Alice Kraemerová z JŠ Spěváček.

Koncert: Alfredo Rodríguez & Pedrito Martinez

KDY: Pátek od 19.30

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí, Praha 2

ZA KOLIK: 400 Kč

Virtuózní pianista a brilantní perkusista, oba zároveň svébytní zpěváci, se 21. ledna potkají v sále pražské Novoměstské radnice v dokonalé symbióze. Koncert vystavějí na temperamentním repertoáru alba Duologue.

Dějiny kontra Spejbl

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 110-250 Kč



Otec Spejbl chce přesvědčit skeptického syna o smyslu a vyšším poslání dějinných událostí. Snaží se poukázat na lepší stránku lidstva – má však mocného „protivníka“ – dějiny. Tato aktualizovaná hra patří k těm nejlepším představením pro dospělé diváky, které za dobu existence D S+H vznikly.

Fidlovačka: Jeptišky

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 399-549 Kč

Chcete vědět, co všechno se může stát, když si řádové sestry uvaří k smrti dobrou polévku? Malých sester z Hobokenu bývalo sedmdesát a jedna jeptiška, ale sestra Julie byla vždycky tak trochu podivná kuchařka. A tak není divu, že se dvaapadesát jejích sestřiček odebralo na onen svět. Tedy vlastně prozatím jen do mrazáku, neboť klášterní kasa je po nákupech Matky představené jaksi prázdná. Co dělat? Čekat na zázrak, nebo uspořádat dobročinné představení v pronajatém divadle? Muzikál Jeptišky je totiž něco jako apo-katoli-ptický muzikál, u kterého se chvílemi možná budete až modlit smíchy.

Letenské prase aneb zabijačka v muzeu

KDY: Sobota 12-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7

ZA KOLIK: 50-150 Kč (vstupné platí i do všech expozic muzea)



Zažít atmosféru staročeské zabijačky a ochutnat zabijačkové speciality můžete v rámci akce Letenské prase aneb zabijačka v muzeu. Čtrnáctý ročník slavností přinese ukázky tradičních postupů zpracování vepřového masa v režii řeznického mistra. Po celou dobu akce bude na muzejním dvoře probíhat i prodej a degustace zabijačkových a dalších gastronomických specialit.

Trhni si, otče!

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč

Mít dospívajícího potomka není jen tak. Zvláště když jeho záliba v nočním životě překročí únosnou míru. Zoufalému otci tak nezbývá než zavolat na pomoc sestru a zkusit svého syna zachránit. Jak? Léčba šokem snad zabere… Bláznivá komedie, kterou světoznámý dramatik napsal přímo pro Divadlo Ungelt.

Okna do pravěku: Komentovaná prohlídka

KDY: Sobota 11-17

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 50 Kč + cena běžné vstupenky do muzea



Komentovaná prohlídka jedné z nejmodernějších paleontologických expozic v Evropě vás seznámí s rozmanitostí života v pravěku. Jednotlivé sály představují unikátní nálezy z území Čech a nechají nás nahlédnout pod hladinu prvohorního a druhohorního moře, do třetihorních lesů nebo na pláně poslední doby ledové. Kromě zkamenělin nechybí velkoformátové rekonstrukce pravěkých zvířat – např. jediného českého dinosaura nebo oblíbených mamutů. Prohlídky jsou vhodné i pro rodiny s dětmi od 6 let. Setkání zájemců o prohlídku s lektorem proběhne před vstupem do expozice v 1. patře.

Karlův most: Socha po soše

KDY: Sobota od 15

KDE: Sraz Křižovnické náměstí u sochy Karla IV.

ZA KOLIK: 180-250 Kč (vstupenky nutno zakoupit dopředu)

Karlův most je v současnosti nejstarším pražským mostem, nebyl však mostem prvním, měl své předchůdce. Byl založen Karlem IV. a datum položení základního kamene nebylo náhodné. "Povíme si o historii Karlova mostu a také předchozích dvou mostech. Zaměříme se na sochařskou výzdobu, kterou je most proslulý a díky které se obdivován turisty. Jaké tajemství tedy skrývají jednotlivé sochy svatých? Kdo konkrétně vytvořil tuto sochařskou alej? Pokud se chcete o této galerii pod širým nebem dozvědět více, jste srdečně zváni na komentovanou vycházku, která Vás provede přes Karlův most pěkně sochu po soše. V současné době máme jedinečnou příležitost projít si most bez zahraničních turistů a přitom za pěkného počasí," zvou pořadatelé akce.

Kino Zahrada: Pojar dětem

KDY: Sobota od 15

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč



Pásmo je složeno z animovaných filmů Břetislava Pojara, který je znám především jako tvůrce populárních seriálů Pojďte, pane, budeme si hrát, Zahrada a Dášeňka. Nyní představujeme pět filmů, na nichž se podílel v posledních letech svého života - Psí historie, Hiroshi, Vánoční balada, Narcoblues a O princezně, která se nesmála.

Skleněný strop

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo ABC, Vodičkova 28, Praha 1

ZA KOLIK: 600-850 Kč

Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden společný pocit viny, kterého se nejde zbavit. Fascinující střet dvou silných osobností, které se nedokáží přestat milovat, ačkoli je všechno proti.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Ductus Deferens

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 250 Kč

Polo-improvizovaná revue o dospívání mladého chlapce. Jedná se o inscenaci vzniklou čistou improvizací po všech tvůrčích složkách. Hra se napsala hrou. Pojednává o dospívání pubertálního chlapce, který zápasí se světem hormonálního rozvoje. Zcela primitivní a lehké téma je ovšem naprostou vážností hereckých výkonů humorně autentické. Edukativní cestou převypráví příběh sledem revuálních skečů, hudebních a pohybově-tanečních výstupů. Cílem zkoušení inscenace bylo zkoušení samotné, protože se stalo kreativním prostorem pro objevování zazších hranic činoherního divadla, aniž by bylo upíráno jeho principům.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino opět spustilo svůj provoz a nabízí široku nabídku filmů.



Pátek: 18.30 Srdce na dlani (komedie, ČR), 20.00 Kingsman: První mise (akční, USA)



Sobota: 17.00 Krotitelé duchů: Odkaz (akční komedie, USA), 19.00 Vřískot (horor, USA)



Neděle: 17.00 Zpívej 2 (animovaný, USA), 19.00 Spencer (životopisné drama, USA/Anglie/Chile/Německo)

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč

Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu

Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Antonín Dvořák a sláva

KDY: Denně kromě pondělí 10-17 až do 17. dubna

KDE: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

ZA KOLIK: 30-50 Kč



Antonín Dvořák představuje pro českou kulturu zcela výjimečnou osobnost. Jako jednomu z mála českých umělců se mu podařilo získat světovou slávu již během života. Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí.

Buddha zblízka

KDY: Denně kromě pondělí 10-18 (středa 10-20) až do 24. dubna

KDE: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 150-220 Kč, rodinné vstupné 350 Kč

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Výstava: Moderní knižní obálky z muzejní knihovny

KDY: Denně do 31. ledna 10-18

KDE: Národní muzeum (historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 150 Kč



Výstava Moderní knižní obálky z muzejní knihovny představuje průřez vizuální podobou českých knižních obálek 20. století prostřednictvím sbírkových předmětů z fondů oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Ukazuje různé přístupy výtvarníků a výtvarnou proměnu obálek napříč jedním stoletím – prezentuje ukázky z období přelomu 19. a 20. století, z doby mezi světovými válkami, ukázky z produkce státních nakladatelství 50. až 80. let i z produkce soukromých nakladatelů z konce 20. století. Řada prací ze sbírek oddělení knižní kultury je originálními předlohami pro tisk obálek knih vytvořených význačnými českými výtvarníky. Vystavena jsou například díla Ondřeje Sekory, Josefa Lady, Josefa Vodrážky, Jana Rambouska, Josefa Lieslera, Cyrila Boudy, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Václava Fialy a dalších.