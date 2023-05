Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

Pozor! Letecký dispečink očekává během víkendu na obloze zvýšený výskyt malých i velkých čarodějnic! | Foto: Deník/Michal Káva

Pátek 28. dubna

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Noc zpěvaček

KDY: Pátek 19-22

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 4

ZA KOLIK: 350 Kč



Během jediného večera se představí šest ženských hudebních osobností. Posluchač tak má možnost poznat různé typy osobité interpretace autorských písní i světových evergreenů. Jazz, blues, latin i chanson, to vše v nových sestavách a aranžích, které vznikly exkluzivně pro Noc zpěvaček 2023. Patronkou festivalu je známá česká osobnost, zpěvačka Jana Koubková. Koncertní večer odkazuje na důležitou roli Jany Koubkové, která založila Vokalízu – pravidelné setkávání jazzových, bluesových a rockových hudebníků, které probíhalo v Praze v letech 1981–2000. Večerem bude provázet jedinečný Aleš Benda.

Sobota 29. dubna

Jazz Dock dětem: Malá mořská víla

KDY: Sobota od 16

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Od 150 Kč

"Pro tvou lásku, princi, pro nesmrtelnou duši, se vzdávám svého hlasu i ploutve, co mi sluší. Tvá malá mořská víla." … Pohádka o dvou světech, které na jedné straně spojuje touha po lásce a na druhé dělí nepřekonatelná vzdálenost hlubin moře a pozemského života.

Zahájení muzejní sezóny v Leteckém muzeu Kbely

KDY: Sobota 10-17

KDE: Letecké muzeum Kbely, Mladoboleslavská, Praha 9

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Zahájení muzejní sezóny v Leteckém muzeu Kbely a ve Staré Aerovce. Čeká vás doprovodný program a mimořádné zpřístupnění některých exponátů letecké techniky.

Fidlovačka: Testosteron

KDY: Sobota od 15

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 399 Kč

Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba?

Autokino Strahov: John Wick 4

KDY: Sobota 20.30

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



John Wick (Keanu Reeves) odhalí cestu, jak porazit Nejvyšší radu. Než se mu však podaří získat svobodu, musí čelit novému nepříteli, který má mocné spojence po celém světě. Bude to o to težší, že nová spojenectví mění staré přátele v nepřátele…

Neděle 30. dubna

Karlovo náměstí bude v neděli patřit jazzu i dalším žánrům

KDY: Neděle od 14.30

KDE: Karlovo náměstí, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma, dobrovolná vstupenka zde

Max ZaskaZdroj: archiv pořadateleDen 30. dubna je celosvětově svátkem všech jazzmanů, ale i všech fanoušků tohoto žánru v nejrůznějších podobách. Mezinárodní den jazzu u nás tento den tradičně slavíme zdarma přístupným Open Airem na Karlově náměstí pod taktovkou festivalu Mladí ladí jazz s hvězdnými hudebníky. Headlinery jsou britští Molotov Jukebox, kteří jazz koření romskými melodiemi se swingem i dubstepem. Jejich frontwoman je zpěvačka a také herečka Natalia Tena, již známe například z Harryho Pottera nebo Hry o trůny. Jedním z vrcholů festivalu bude premiéra hudebního projektu připraveného ke 100. výročí Českého rozhlasu, ve kterém se potkává legendární Rozhlasový Big Band Gustava Broma a muzikant a producent Aid Kid. Koncertní set sršící energií nabídne irský soulový zpěvák s nigerijskými kořeny Caleb Kunle. Směs moderního funku, neo-soulu a indie jazzu slibuje další irský zástupce Max Zaska. Českou scénu také zastoupí mladé popové duo Blue Uandi, oscilující mezi R'n'B a experimentální elektronikou. „Je fascinující sledovat, jak si jazz podmaňují současní hudebníci, kteří do něj odvážně absorbují nejrůznější další hudební styly, ať už se jedná o elektroniku nebo world music. Na Karlově náměstí představíme přední představitele současného jazzu z mezinárodní i domácí scény,“ vysvětluje dramaturgii Open Airu ředitel festivalu Mladí ladí jazz Jan Gregar. Program z Karlova náměstí bude živě přenášet Český rozhlas Vltava. Stream poběží také na Facebooku Mladí ladí jazz.

Čarodějnice ve Žlutých lázních

KDY: Neděle 10-24

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, Praha 4



Do areálu Žluté lázně v pražském Podolí se tradičně slétnou čarodějnice a otevřou letošní sezónu. V neděli 30. dubna čeká na milovníky čarodějnického reje po celý den pestrý program. Chybět nebudou živé koncerty a vystoupení pro děti i dospělé, kreativní i sportovní aktivity a dobré jídlo. Novinkou bude cirkusová zóna, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet cviky z nového cirkusu. Dvoumetrovou vatru zažehnou organizátoři v 18 hodin.

20. Jarní břevnovské trhy s pálením čarodějnic

KDY: Neděle 12-22

KDE: Břevnovský klášter, Praha 6

Pro návštěvníky je nasmlouváno 25 stánků řemeslníků a farmářů ( uzeniny, víno, sýry, hračky, koření aj.). Pro labužníky jsou připraveny k občerstvení kvalitní české uzeniny, bramborové spirálky, trdelník, grilované sýry a další pochoutky. Čepovat se bude šest druhů piv z pivovarů Herold v prodeji budou i točené limonády. Po celou dobu je možné posedět ve velkém stanu. Pro všechny, kdo si chtějí opéct něco na ohníčku budou k zakoupení pravé špekáčky z masa. Děti se vyřádí na skákacím hradu, nafukovací skluzavce. Je připraveno i malování na obličej. O oheň se postará skautský oddíl Jeleni. Nejlepší dětské masky čarodějnic a čarodějů dostanou od Spolku Břevnovských živnostníků drobné ceny.

Čarodějnice na náplavce

KDY: Neděle 11-22

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Přijďte si užít poslední dubnový den na Smíchovskou náplavku. Je pro vás připraven výběr jídel a nápojů z celého světa, s dětmi si můžete vyrobit čarodějnickou masku, koupit si čarodějnický balonek či lampion, povozit je na historickém dřevěném kolotoči, večer si můžete opéct špekáček a od 21 hod. můžete sledovat ohnivou show. Čarodějnické kostýmy jsou vítány.

Pondělí 1. května

Muzeum Karla Zemana: Vstupenka za hubičku

KDY: Pondělí 10-19

KDE: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

ZA KOLIK: Dle ceníku muzea

Začíná květen, lásky čas! Své o tomto hlubokém citu ví Honzík s Mařenkou i Toník a princezna Bianka. I oni mu také podlehli. Přijďte oslavit První máj v jejich společnosti. A protože láska umí poplést lidem hlavy, vypadá i naše vstupenková rovnice trošku popleteně: 1 + 1 = 1. Školácká chyba? Kdepak! Tak to dnes v našem Muzeu opravdu vychází. 1. května máte od nás ke každé vstupence druhou zdarma. A ještě něco navíc: Fotografie je nejkrásnější vzpomínkou na společně prožité chvíle. Odneste si tedy tu svoji přímo z muzea! Muzejní lavička bude připravena pro vaše zamilované aranžmá, rozkvetlá třešeň i další doplňky k vaší dokonalé fotografii budou k mání. "Ať bude váš den v Muzeu vypadat jakkoliv, těšíme se na Vás! Protože láska prochází Muzeem," zvou lidé z muzea.

Svátek růžových vín

KDY: Pondělí 11-19

KDE: Villa Richter, Staré zámecké schody 251/6, Praha 1

ZA KOLIK: 400 Kč



Villa Richter na Starých zámeckých schodech vás zve 1. května na Svátek růžového vína!Zdroj: archiv pořadatele akce1. května opět promění růžová vína z Moravy a Čech Pražský hrad na místo lásky a romantiky. Přijďte ochutnat ta nejlepší růžová vína do vinohradu u Villy Richter. Zažijte výjimečnou atmosféru spojenou s růžovým vínem a jedním z nejhezčích výhledů na Prahu. Pro návštěvníky akce bude připraveno k ochutnání okolo 100 moravských a českých vín od zhruba 20 vinařství a vinařů. Chybět nebudou ani růžové sekty a letos také nově vinné střiky. Od přítomných vinařů bude možné si zakoupit také celé lahve. Na místě se můžete těšit i na občerstvení.

Festival minipivovarů: 8. První Pivní Máj

KDY: Pondělí 12-20

KDE: Břenovský klášter, Praha 6

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V pondělí 1.května 2023 se uskuteční u Břevnovského kláštera v Praha 6 osmý ročník akce První Pivní Máj. Představí produkci českých a moravských minipivovarů. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost ochutnat výrobky od dvaceti vybraných minipivovarů. Louka, MadCat brewery, Kozlíček, Lednice, Obora, Čestmír, Zahora, Podlesí, Zlatá kráva, Lončák, Moucha, Olivův, Trilobit, Břevnovský klášterní, Zichovec, Panaczech, Raven, Švihov, Klenot, Herold… Celkem bude na čepu ca 80 druhů piv. Pro milovníky vína jsme pozvali i prodejce moravských vín. Odpoledne mohou návštěvníci soutěžit v pití piva na čas nebo ve vytrvalostním držení plného tupláku. Proběhne i ukázka historického smolení dřevěných sudů. Hubení produkci zajistí jako loni kytarista Petr Kadlček a hosté. Jsou přichystány stánky s občerstvením ( rozpečené sýry, hamburgery, palačinky, trdlo, Hot dogy, pleskavice, Asijská kuchyně, řeznické speciality aj.). Děti se mohou vyřádit na autodromu, skákacím hradě nebo kolotoči. Prodej upomínkových předmětů pozvaných pivovarů a triček s logem akce je samozřejmostí. Po celou dobu je možné posedět ve velkém stanu.

Vícedenní akce

Filmová hudba: Do Rudolfina míří Fantasy

KDY: Sobota a neděle od 19.30

KDE: Rudolfinum (Dvořákova síň), Alšovo nábřeží 12, Praha 1

ZA KOLIK: 500-1690 Kč

Fantasy, posluchačsky nejúspěšnější program Filmové filharmonie, zazní v Rudolfinu hned ve dvou termínech na konci dubna. Velký symfonický orchestr a pěvecký sbor se připravují na provedení velkolepé hudby z Pána prstenů, Fantastických zvířat, Hry o trůny, Pirátů z Karibiku nebo Planety Krull pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce.

Filmová filharmonice vám o víkendu v Rudolfinu nabízí Fantasy program!Zdroj: RudolfinumFilmová filharmonie uvádí koncerty s tématem Fantasy téměř od začátku svého působení, zařadila tak hudbu tohoto žánru i do své jubilejní 10. sezóny. V sobotu a neděli 29. a 30. dubna Dvořákova síň Rudolfina opět zažije neobyčejnou atmosféru, která je vždy kombinací skvělých hudebníků a nadšeného publika.

Na koncertě zazní skladby ve velkém symfonickém obsazení - na pódiu se při produkci Filmharmonie sejde 90 hudebníků, které podpoří 60členný pěvecký sbor (sbormistryně Lenka Dandová). Tentokrát nebude chybět opět chlapecký pěvecký sbor Bonifantes (sbormistr Jan Míšek). Celý koncert bude dirigovat Ondřej Vrabec. Ve spolupráci s ním se snaží Filmová filharmonie pokračovat v inspirativní práci s výjimečnými českými dirigenty. Ti svou individualitou pomáhají spoluvytvářet orchestr, který je na špici v provozování filmové hudby.

Hudba skladatelů Jamese Hornera, Johna Powella, Basila Poledourise nebo Hanse Zimmera a dalších - to je například Willow, Jak vycvičit draka, Barbar Conan nebo Piráti z Karibiku. “Výběr skladeb je pro mě vždy velkou zodpovědností, kromě společného tématu hledám mezi osvědčenými tituly také novinky, dbáme na původní obsazení hudebních nástrojů, proto u nás kromě velkého počtu hudebníků můžete vidět také nepřeberné množství bicích,” vysvětluje ředitel a dramaturg Filmové filharmonie Matěj Lehár.

Beer and fire fest

KDY: Sobota a neděle 12-23

KDE: Park Riegrovy sady, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Čeká vás den nabitý skvělým pivem, jídlem a programem. Bude zábava, ale i vzdělávání. Výherci si odnesou hodnotné ceny ze světa grilování. Přímo na pódiu svoje grily Weber rozžhaví šéfkuchař David Izák. K tomu vás naši vyškolení mistři čepování naučí načepovat tu nejlepší světovou Plzeň! Minipivovar Proud vás provede světem neobvyklých chutí národního nápoje. Hudební režii si vezme na starost legendární DJ Luděk Hrzal, takže ticho a nuda rozhodně nebude. Jako každý rok pro vás budou připravené soutěže o věcné a chutné ceny!

Výstava fotografií Jedinečnost

KDY: Denně do 2. května

KDE: Ústřední knihovna (centrální hala), Mariánské náměstí 98/1, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

V neziskové organizaci Borůvka Praha o. p. s. věří, že každý člověk má právo na plnohodnotný život. Věří, že to, jak vypadáme, nás nepředurčuje k tomu, jací jsme, co cítíme nebo po čem toužíme. Mohou to být každodenní maličkosti – práce, přátelé, koníčky, bezpečí, pocit, že někam patříme. Zdánlivé drobnosti, ale právě ty dávají našim životům smysl. Letos je to již 25 let, co pomáhají jejich klientům zapojit se do společnosti a uplatnit se na běžném trhu práce. Právě v tomto výročním roce připravili něco speciálního – charitativní kalendář s názvem Jedinečnost s originálními fotografiemi Martina Vítka. Aktéry jsou jejich bývalí klienti nebo současní kolegové, kteří dokazují, že tělesné postižení nemusí být handicap. Každý jsme jedinečný, ale mnohé touhy a přání nás spojují. Jejich kalendář přibližuje 12 významných témat, která se často zdráháme otevřít, ačkoli se dotýkají nás všech. Zároveň dává naději, že sny se mohou plnit, když se jich nevzdáme. Každý zakoupený kalendář jim umožní pokračovat v jejich práci a podporovat lidi s tělesným postižením v jejich soběstačnosti. „Lidé často potřebují svět házet do škatulek, ten pak však není pravdivý, ani skutečný. I s handicapem si zasloužíme žít šťastný, spokojený a naplněný život,“ říká Tereza Jirková, aktérka kalendáře. Kalendář si můžete zakoupit od 18. května na stránkách www.obchudekboruvka.cz.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava motýlů

KDY: Do 21. května, denně 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana, Trojská 800, Praha 7)

ZA KOLIK: Od 75 Kč



Přijďte obdivovat krásu motýlích křídel a nechte se obletovat. Během výstavy budete svědky kouzelné a tajuplné proměny z kukly v dospělého motýla. A může se stát, že mezi rostlinami objevíte i housenky… Návštěvníci budou moci vidět rozdíly a zajímavosti z jednotlivých vývojových fází. Přeměna vajíčko - housenka - kukla - motýl je u každého druhu jiná. V některých případech je housenka nebo kukla krásnější než samotný motýl. Součástí výstavy bude také vývojový model motýla, díky němuž budete moci jasně vidět velikostní rozdíly – od miniaturních vajíček přes obrovské housenky až po motýla s obrovským rozpětím křídel.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!