Letošní ročník se uskuteční ve funkcionalistickém objektu Bubenská 1 u stanice metra Vltavská a nabídne nejen organizované hraní s profesionálními vysvětlovači, ale také možnost sledovat mistrovství světa v Sabotérovi nebo se účastnit turnajů o ceny.

Jak to vypadalo na Game Day v roce 2022?

Zdroj: Youtube

Těšit se můžete i na odhalení a premiéry mnoha očekávaných herních titulů, včetně Karaku 2. V tomto pokračování rodinného herního fenoménu musíte nejen bojovat s nestvůrami, ale také budovat města a cvičit nové armády, abyste příšery porazili.

KDY: sobota 4. 11. Od 10:00 do 20:00 a neděle 5. 11. 2023 od 10:00 do 17:00

KDE: Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7 (bývalý palác Elektrických podniků, kousek od stanice metra C Vltavská)