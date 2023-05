Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

Prohlédněte si o víkendu na organizované prohlídce nejkrásnější místa Vyšehradu. | Foto: Martin Stehlík

Pátek 5. května

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Next Picture: Lordi

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč



Salonní, konverzační komedie ve slovenštině. Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou hru, ve které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi, si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne, jeden z lordů poruší pravidla hry…

Sobota 6. května

Steve a Maggie v Praze

Kdy: Sobota od 11.30

Kde: Obchodní centrum Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4

Za kolik: Vstup zdarma

Proč přijít: Britský komik, učitel a zároveň nejúspěšnější český youtuber Steve Watts přijíždí do Prahy! Na pozvání britské ambasády se při příležitosti korunovace krále Karla III. představí českému publiku a samozřejmě s ním přiletí i nejznámější straka na světě Maggie. Během 30minutové show předvedou Steve s Maggie to nejlepší ze svých celosvětově úspěšných skečů. Uslyšíte písničky a známé melodie, které znáte z YouTube z kanálu „Steve and Maggie“ – Wow! English. Na svých kanálech mají Steve a Maggie víc než 17 milionů fanoušků. Jsou-li vaše děti jedním z nich, nepropásněte tuto jedinečnou šanci potkat se s oběma hrdiny animovaných příběhů pro děti.

Festival hudby a pohybu Pojď dál

Kdy: Sobota od 13

Kde: Jedličkův ústav na Vyšehradě, Praha 2

Za kolik: Vstup zdarma



Tentokrát budou všechny body festivalového programu soustředěny na jednom místě, a to v areálu škol Jedličkova ústavu před branami Vyšehradu. Kultura začne přesně v poledne. V ten moment zahájí program dětská stage. Zde během odpoledne vystoupí Henrieta Horňáčková, kouzelník Kristián Kašpar a divadlo Zvoneček. Sérii koncertů na Vyšehradě odstartují ve 13.00 bubeníci z Tam Tam Batucada. V 15.00 bude na pódiu připraven showman Cocoman a následovat ho budou v 16.45 James Harries a band. Od 18.45 zahrají hostitelé, kapela The Tap Tap a od 20.30 proběhne afterparty s Lovesong Orchestra. Se svým legendárním podcastem vystoupí také Jindřich Šídlo a Jan Dobrovský. K festivalu Pojď dál patří již několik let slogan: Maminky nevařte, občerstvení všech druhů, tvarů a chutí zajištěno. V areálu festivalu bude široká nabídka kvalitních specialit jak k jídlu, tak k pití.

Fidlovačka: Testosteron

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 399 Kč

Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba?

Autokino Strahov: Ostrov

KDY: Sobota 20.45

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Richard (Jiří Langmajer) a Alice (Jana Plodková) se na exotické dovolené pohádají, protože Richard se chce nechat rozvést. Rozhodnou se, že odletí předčasně domů, ale jejich malý letoun ztroskotá na opuštěném ostrově, Richard a Alice jsou tak nuceni společně čekat na záchranu. Osamělí trosečníci se na tropickém ostrůvku musí postarat nejen o svou záchranu a přežití, ale také začít znovu spolupracovat a hledat k sobě cestu zpátky.

Pražský Výtěr: Videokřest

KDY: Od 20

KDE: Malostranská Beseda, Malostranské náměstí 35/21, Praha 1

ZA KOLIK: 230 Kč

Pražský výtěr zahraje v Besedě.Zdroj: archiv kapely"Přijďte s námi pokřtít naše nové video do Malostranské Besedy. Součástí večera bude kromě skladeb Led Zeppelin, Deep Purple, Janis Joplin, Joe Satrianiho apod. i pár různých psích kusů a promítání videoklipu. Pozor, jako nesmírně čestný host s námi vystoupí sám pan legendární basový mistr Vladimír Guma Kulhánek! Těšíme se na všechny fanoušky klasického hard rocku! Ahoj," zvou členové kapely své fanoušky.

Street food na náplavce

Kdy: Sobota 10-19

Kde: Smíchovská náplavka, Praha 5

Za kolik: Vstup zdarma



To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte v sobotu na smíchovské náplavce. Přijďte si užít den do společnosti dobrého jídla na pražský hot spot. Vybírat budete ze široké nabídky street foodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Srí Lanky a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle či lehké makronky.

Švandovo divadlo: Smrt mu sluší

Kdy: Sobota od 19

Kde: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

Za kolik: Od 450 Kč

Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící.

Metalový večer v Modré Vopici

Kdy: Sobota od 19

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: 300 Kč



Máte rádi metalovou muziku a volný sobotní večer? Vyražte do Modré Vopice! Postupně zahrají: 19.00 Detheritory (melodic deathcore), 20.30 V.P.O.ho (heavy metal), 22.10 Asmodeus (heavy thrash metal), 23.40 Pale Death (black death metal).

Neděle 7. května

Nejzajímavější místa Vyšehradu

Kdy: Neděle 11-12

Kde: Vyšehrad, Praha 2

Za kolik: 130-190 Kč

V rámci prohlídkového okruhu navštívíte nejzajímavější místa Vyšehradu spojená s jeho tisíciletým vývojem a legendami. Projdete tajemnými Martinskými kasematy, podíváte se do skrytého kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Dále vám průvodce představí také exteriéry Vyšehradu: nezapomenutelné pohledy na Prahu, vyšehradské opevnění a brány, legendární Čertův sloup, Libušinu lázeň a vyšehradský hřbitov s hrobkou Slavín.

Párty pro děti: Ve stylu ledového království

Kdy: Neděle 15-18

Kde: Kulturní Dům Barikádníků, Saratovská 3420/2a, Praha 10

Za kolik: 200 Kč



Čeká vás nabitý program, tematické dekorace, hudba z pohádek, malování na obličej a hned několik pohádkových postaviček, které vaše děti milují a se kterými se budou moci i vyfotit. Nejen, že si zazpívají s Elsou, Annou a Oláfkem, ale i si zatančí na dětském discu s Tlapkovou patrolou a hlavně Chasem & Sky a těm nejhodnějším dá Mimoň i nějaké sladkosti.

Autokino Strahov: Invalida

Kdy: Sobota od 20.45

Kde: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

Za kolik: 350 Kč za automobil

Divoká 90. léta. Šusťákové soupravy, pestrobarevné bundy, velké magnetofony, videopřehrávače, kýčovitá taneční hudba, videopůjčovny na každém kroku, nové společenské poměry, záplava různých podvodníků, počátek organizovaného zločinu a s ním spojené násilí a korupce. V této době a prostředí anonymního slovenského maloměsta se odehrává příběh Laca Hundera – údržbáře muzea, který je hrdý na svou práci, ale kvůli své cholerické povaze se ocitá v nesprávný čas na nesprávném místě.

Kolosseance vol. 5

Kdy: Sobota od 19

Kde: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

Za kolik: 200 Kč



Příznivci metalové hudby, pozor! V neděli se koná pátý ročník akce Kolosseance. Postupně zahrají: 19.00 Arawn (death thrash metal), 20.00 Koloss (thrash death metal), 21.00 Mincing Fury (death grind), 22.00 Vanguard (melodic death metal).

Pondělí 8. května

Fidlovačka: Krajina 0

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

Za kolik: Od 590 Kč

Premiéra unikátního divadelního projektu, který je nečekanou výpovědí mladé herecké generace, s ambasadorem projektu, youtuberem KOVY-m. To vše na jednom jevišti se svými skutečnými hereckými rodiči v režii renomované režisérky úspěšných představení, Adély Stodolové. Sedm teenagerů a jejich rodičů za účasti všudypřítomného multimediátora (KOVY) v tajemném prostoru zvaném dospívání, to je KRAJINA 0. Neexistuje snad komplikovanější vztah na světě, než je vztah rodičů a jejich dětí. Dva světy, prolínání odlišného vnímání reality, snů a ideálů. Zápas, který může být v důsledku očistný. Dvě herecké generace se potkají na jevišti: dva způsoby vyjadřování, digitální technologie, nadpřirozené schopnosti hrdinů, používání magie a nostalgie, vnímání dobra a zla jako ve starých pohádkách.Je to až troufalá ambice – vytvořit projekt, který navštíví rodiče se svými teenagery. Je to výzva pro diváky, a také pro tvůrce, kteří se při tvůrčí práci setkávají i se svými dětmi. Hudbu spoluvytváří Kato z Prago Union.

Den otevřených dveří v Senátu

Kdy: Pondělí od 9, poslední vstup 15.30

Kde: Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1

Za kolik: Vstup zdarma



V pondělí 8. května u příležitosti státního svátku Senát již tradičně otevře své brány veřejnosti. Přístupný bude jak Valdštejnský, tak Kolovratský palác, a to od 9 do 16 hodin. Prohlídka je individuální, u vchodu dostanete tištěný průvodce a můžete se vydat vlastním tempem na prohlídkovou trasu. První návštěvníky ráno uvítá osobně předseda Senátu Miloš Vystrčil. Kromě barokních sálů Valdštejnského paláce výjimečně nahlédnete i do míst, která jsou v rámci běžných prohlídek nepřístupná – do Valdštejnovy pracovny, Galerie předsedů Senátu, do Zeleného a Růžového salonku v Kolovratském paláci a dalších. Návštěvu se vyplatí spojit s procházkou a odpočinkem v jarní Valdštejnské zahradě, kde uvidíte kvetoucí magnólie a narcisy či vyhřívající se pávy. Na Den otevřených dveří je zahrada otevřena od 9 do 19 hodin. Plně k dispozici vám bude také naše Informační centrum, kde dostanete informační materiály, časopis Senát nebo pořídíte suvenýr na památku.

Vícedenní akce

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava motýlů

KDY: Do 21. května, denně 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana, Trojská 800, Praha 7)

ZA KOLIK: Od 75 Kč



Přijďte obdivovat krásu motýlích křídel a nechte se obletovat. Během výstavy budete svědky kouzelné a tajuplné proměny z kukly v dospělého motýla. A může se stát, že mezi rostlinami objevíte i housenky… Návštěvníci budou moci vidět rozdíly a zajímavosti z jednotlivých vývojových fází. Přeměna vajíčko - housenka - kukla - motýl je u každého druhu jiná. V některých případech je housenka nebo kukla krásnější než samotný motýl. Součástí výstavy bude také vývojový model motýla, díky němuž budete moci jasně vidět velikostní rozdíly – od miniaturních vajíček přes obrovské housenky až po motýla s obrovským rozpětím křídel.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!