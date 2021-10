Dny českého piva

KDY: Pátek 12-23

KDE: Stanice metra Ládví, Kulturní dům Ládví a pivovar Cobolis (oboje Burešova 1661/2, Praha 8)

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Milovníci piva pozor, čeká vás festival s mnoha minipivovary, spousta dobrého jídla a pití, soutěž kapel z Prahy 8 nebo prohlídky pivovaru.

Noc vědců

KDY: Pátek

KDE: Vědecké budovy po celé republice

ZA KOLIK: Kompletní informace na webu Noc vědců



Noc vědců je akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s vědci a oni už vás naučí vědu milovat. V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2020 se právě zmíněným univerzitám podařilo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostává i na evropskou mapu.

Tančírna Latino party

KDY: Pátek 18-21

KDE: Šesťák, Vítězné náměstí, Praha 6

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte si zatančit! Tentokrát se pro vás chystá salsa, bachata, merengue, zouk či kizomba. Že nějaký žánr z toho neznáte? Nevadí, naučíte se ho. Užijte si páteční večer v doprovodu živé hudby a dobré nálady.

AI: Když robot píše hru

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč



O čem robot přemýšlí, co cítí a dokáže napsat divadelní hru? Střípky ze života umělé inteligence jejími vlastními slovy. Futuristický Malý princ z doby postpandemické. Příběh robota, který po smrti svého mistra zůstal vydán napospas nejrůznějším vzorkům z lidské společnosti​, balancuje na hranici absurdní černé komedie a existenciálního dramatu.

Barvám neutečeš

KDY: Sobota od 11

KDE: Centrální park Stodůlky, Bronzová, Praha 13

ZA KOLIK: Diváci zdarma, startovné od 600 Kč

Zažijte nejbarevnější běh vašeho života. Je tu den, kdy se stanete součástí akce plné barev, skvělé nálady, přátelství, rodinné pohody a nezapomenutelných zážitků. Běh, ve kterém není hlavním motivem rychlost, ale především zábava. Děti, teenageři i dospělí, mladí i staří, jednotlivci, skupiny či rodiny s dětmi - zúčastnit se může opravdu každý! Vyražte na trasu dlouhou 5 kilometrů během či chůzí a v pěti zónách budete zasypán barvami. Více na webu akce.

Chilli fest

KDY: Sobota 10-20

KDE: Dvůr Pivovaru Staropramen, Nádražní 84, Praha 5

ZA KOLIK: 100 Kč (v ceně dárek)



V sobotu se na nádvoří pivovaru Staropramen pěkně zapotíte nad peprným menu stánkařů. Budete žasnout, co všechno zvládnou ozvláštnit díky feferonkám, jalapeňos, habaneros či anjos. Kromě známých chilli či pikantních a ještě pikantnějších omáček budete mít možnost vyzkoušet i řadu netradičních sladkostí. Přijďte se začátkem podzimu trochu ohřát a využijte jedinečnou příležitost zásobit se chilli specialitami na celou zimu. Nebude chybět ani tradiční soutěž jedlíků.

Dovolená paní Josefy

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: Od 275 Kč

Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Úspěšná francouzská komedie o tom, jak umí být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá.

Den hrdinů

KDY: Sobota 13-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte se seznámit s prací integrovaných záchranných složek na Výstaviště. "Společně s nimi jsme si pro vás připravili ukázky těžké techniky, technického vybavení, historických vozidel a dalších zajímavostí. V jeden den si můžete prohlédnout speciální sanitku s názvem Atego od Zdravotnické záchranné služby, letištní zásahový speciál Panther, kolového obrněnce Pandur od armády ČR, vyprošťovací tank Správy služeb Hlavního města Prahy a další unikáty," zvou pořadatelé. Nebudou chybět ani soutěže, dospělí si vyzkouší třeba běh s hasičskou hadicí, pro děti bude připraveno několik stanovišť s úkoly, za jejichž splnění získají razítka do „Pasu malého hrdiny“ a za odměnu dostanou krásné ceny.

Škola kouzel

KDY: Sobota od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: Od 159 Kč

Pojďte si hrát na kouzelnickou školu a v roli kouzelnických učňů čarujte společně s Pavlem Kožíškem. Každý kouzelnický učeň na jevišti dostane pravé kouzelnické vysvědčení a všechny děti v sále budou zapojeny do většiny kouzel a soutěží. Bezva zábava nejen pro děti. Po představení je pro děti připravena autogramiáda. Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je nově otevřený Zrcadlový labyrint, které má nejen u dětí velký úspěch. Těšit se můžete na velké unikátní zrcadlové bludiště, síň smíchu s vtipnými zrcadly, antigravitační místnost, levitující stolek, jedinečné optické klamy a iluze. Labyrint můžete navštívit před nebo po představení.

Den otevřených dveří v Aquapalace Praha s mistry světa v saunování

KDY: Sobota

KDE: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice

ZA KOLIK: 390 Kč



Návštěva sauny prospívá lidskému zdraví, zlepšuje kondici a podporuje imunitní systém. Sauna však může také představovat nevšední zážitek. Pokud vyrazíte na některý ze saunových ceremoniálů, pobyt v prohřívárně získá zcela nový rozměr. Zkušení saunéři provádějí rituály, při kterých polévají rozehřáté kameny vodou a horký vzduch víří ručníky či vějíři. Součástí procedury bývají také přírodní éterické oleje, které saunér dávkuje na koule z ledové tříště. Ty se pak pokládají na rozpálené kameny a nádherně provoní prostor. Celý zážitek je umocněn tematicky zvolenou hudbou. Pokud chcete poznat nejúspěšnější saunéry a užít si netradiční den plný relaxace a zábavy, jste srdečně zváni do Saunového světa Aquapalace Praha. Čeká vás Den otevřených dveří, na kterém vystoupí mistři saunových ceremoniálů. Speciální vstupné na Den otevřených dveří do Saunového světa stojí 390 Kč. Více informací najdete na webu Aquapalace.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Mrakoplaš kontra Alzheimer

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo V Dlouhé (kavárna), Dlouhá 727/39, Praha 1

ZA KOLIK: 270 Kč



Skupina Mrakoplaš připravuje pod záštitou 3. lékařské fakulty UK, FNKV v Praze a Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi 10. ročník benefičního koncertu na podporu výzkumu Alzheimerovy nemoci. Jako speciální hosté vystoupí Jan Holeček a Stanislav „Klásek“ Kubeš, za podpory výše uvedené kapely a Milana Potočka.

Tři medvědi a drzá Máša

KDY: Neděle od 15

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč

Medvědi šli na med, takže chaloupka je prázdná, Mášenka se v lese nudí, a tak vleze dovnitř oknem, jak to bude dál? Hrají: Loutky bez hranic.

Mimořádný koncert série 4plus2021

KDY: Neděle od 19.30

KDE: Ústřední knihovna (Velký sál), Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

ZA KOLIK: 150-290 Kč



Díky vstřícnosti Městské knihovny může Zemlinského kvarteto vystoupit oproti původně plánovaným termínům i navíc v dalších termínech roku 2021. Jedním z nich je i tato neděle, kdy kromě Dvou valčíků Antonína Dvořáka nabídne Zemlinského kvarteto kombinovaný program s mnoha vzácnými hosty: ve Schönbergově kvartetu č. 2 vystoupí po boku kvarteta mezzosopranistka Markéta Cukrová a pro Bruchův oktet pozvalo Zemlinského kvarteto několik vynikajících českých interpretů.

Svět knihy & Cinergy: Atlas mraků + filmová analýza s Davidem Mitchellem

KDY: Neděle od 20

KDE: Přítomnost boutique cinema, Siwiecova 1839/1, Praha 3

ZA KOLIK: 150 Kč

Projekce filmu „Atlas mraků“ bude doplněna o filmovou analýzu s britským spisovatelem a scenáristou Davidem Mitchellem. Spisovatel a scenárista David Mitchel promluví v kině Přítomnost o adaptaci svého úspěšného románu Atlas Mraků pro filmové plátno. Během diskuze moderované Ondřejem Pavlíkem Mitchel představí ukázky z filmu a pohovoří o tom, co vše adaptace jeho komplexního románu, jež mnozí označovali za „nezfilmovatelný“, obnášela. Prostor bude i pro dotazy z řad publika. Akci pořádá filmová edukační platforma Cinergy ve spolupráci s festivalem Svět knihy Praha. Celý program se uskuteční v anglickém jazyce bez překladu.

Vinobraní na náplavce

KDY: Pátek a sobota 14-22

KDE: Náplavka mezi železničním mostem a vyšehradskou skálou (Praha 2)

ZA KOLIK: Vstup v podobě skleničky 100 Kč



Náplavka mezi železničním mostem a vyšehradskou skálou se opět promění na vinnou stezku, kterou můžete projít ovíněni s oroseným pohárkem v ruce. "Degustujeme ta nejlepší vína z jižní Moravy v přátelském souznění se zahraniční tvorbou. Můžete porovnat kvalitu našich vín se světem. Nenechte si ujít již tradiční burčákový pochod náplavkou. Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál. Klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce," zvou pořadatelé. K degustaci zahraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tématické soutěže na podiu.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Sobota: 20.00 Zbožňovaný (komedie/ČR), 22.00 Jedině Tereza (komedie/ČR)

Neděle: 19.30 100% vlk (animovaný/USA), 21.00 Zátopek (životopisný/ČR)

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Sluneční králové

KDY: Denně 9-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 50-300 Kč

Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.

Festival minipivovarů na Pražském hradě

KDY: Pátek 14-22, sobota 12-22

KDE: Pražský hrad, Praha 1 (Královská zahrada, Střelecká cesta pod Královským letohrádkem)

ZA KOLIK: Od 600 Kč (v ceně katalog pivovarů, degustační sklenice a neomezená degustace)



Českomoravský svaz minipivovarů pořádá každým rokem akci, která má za účel představit veřejnosti produkci minipivovarů z celé republiky a porovnat ji s blízkým zahraničím. Účastní se jej vždy 66 nejlepších českých a moravských minipivovarů a tři minipivovary zahraniční. Již jsme hostili pivovary slovenské, polské, maďarské, německé a rakouské. Tentokrát se opět zúčastní minipivovary ze Slovenska, aby představily návštěvníkům svou pivní scénu.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.

Svět minerálů

KDY: Sobota 9-18 a neděle 10-17

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Od 80 Kč



Chtěli byste vidět drahé kameny a šperky na vlastní oči? Navštivte prodejní výstavu Svět minerálů Praha. Na dvou tisících čtverečních metrů plochy každý najde to své z nádherného a tajemného světa minerálů, mineralogie a geologie.