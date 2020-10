Online konference - Dopady pandemie na společnost: co říkají data?

Konferenci organizuje Evropská komise v České republice společně s generálním ředitelstvím EK Social Europe. Promluví zde např. Pavlína Žáková z Evropské komice v ČR, Kamila Fialová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR a mnoho dalších. Cílem konference bude na základě dostupných dat, odborných studií a šetření zmapovat dopady koronavirové krize v oblasti trhu práce, vzdělávání a v sociální oblasti.

KDY: Pátek16. října od 9:00 do 13:00

KDE: sledovat můžete online na facebookovém profilu Evropská komise v ČR

ZA KOLIK: zdarma

Materiální sbírka

Pomozte v těchto těžkých dobách někomu, kdo si sám pomoci nemůže. Komunitní centrum Dismis celý týden pořádá materiální sbírku pro rodiny s dětmi v těžké životní situaci, pro děti, kteří mají jednoho z rodičů ve vězení. Sbírka je především orientovaná na děti, potřebné věci najdete na jejich webových stránkách.



KDY: Sbírka probíhá od 12. října do 22. října

KDE: Komunitní centrum Dismas, Navrátilova 1956/8, Praha 1

ZA KOLIK: Záleží pouze na vás, co dětem přinesete nebo koupíte

Virtuální benefiční běh Svatojánský kopeček

Pro profesionály i úplné amatéry je připravený virtuální závod, který se může běžet kdekoliv. Akci pořádá centrum BAZALKA, nestátní nezisková organizace. Závod bude probíhat celý víkend, vybrat si můžete ze dvou tras a několika kategorií.



KDY: Kdykoliv o víkendu od 16. do 18. října

KDE: Kdekoliv

ZA KOLIK: Startovné činí 100 korun, příspěvek můžete podle svého uvážení při registraci zvýšit

Více informací o registraci, měření výsledků a výher ZDE.

Běh pro Světlušku

Sportem ku zdraví! Další z oblíbených závodů se přesunul do online prostředí. Je tedy možné ho odběhnout již od poloviny září, a to až do 25. října. Běh je určený pro kohokoliv, každý z běžců nejdříve ale musí zvážit svůj zdravotní stav.



KDY: Až do 25. října

KDE: Kdekoliv

ZA KOLIK: Startovné je 150 korun, které putují do veřejné sbírky Světluška

Více informací o registraci, měření výsledků a výher ZDE.





Benefiční koncert Světlo pro Světlušku

Koncert se nese v duchu motta „To budete koukat“, a dává tak tušit mnoho změn. Pro zrakově postižené diváky bude přenos vůbec poprvé opatřen živým audiopopisem. Kromě tradičního vysílání na ČT1 a ČRo Radiožurnál budou diváci moci sledovat koncert i na sociálních sítích a webu iRozhlas. Celým večerem provedou moderátoři Veronika Khek Kubařová a Karel Kovář alias Kovy.



KDY: Sobota 17. října

KDE: U vás doma

ZA KOLIK: Zdarma