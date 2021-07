Noc sokoloven

KDY: Pátek

KDE: Sokolovny po celé Praze. Info a přehled na webu Sokola

ZA KOLIK: Zdarma

Celorepublikový den s historií a architekturou Sokola si dává za cíl seznámit veřejnost s tím, jaké architektonické poklady skrývají budovy v centrech měst a obcí, okolo kterých lidé každý den chodí, ale kam kromě místních sokolů a dalších sportovců málokdo vkročí. Přitom jde často o dominanty obcí a nedoceněné architektonické poklady!Sokolové během Noci sokoloven veřejnosti představují nejen historii svých jednot a budovy samotné, ale i to, co se v sokolských jednotách všechno děje a jak se mohou zájemci případně zapojit.Program je hodně bohatý a vstupné žádné. A často je možné v sokolovně taképřespat.V Praze se otevřou sokolovny Spořilov, Vršovice, Vyšehrad, Břevnov, Čimice, Hanspaulka, Lhotka, Podolí, Modřany, Dejvice, Střešovice a pochopitelně také Tyršův dům, kde je domov České obce sokolské.

8lidí: Kleopatra, jak ji neznáte

KDY: Pátek od 19, 19.45 a 20.30

KDE: Divadlo Na Zábradlí, Anenské náměstí 209/5, Praha 1

ZA KOLIK: 250 Kč



Skupina 8lidí připravila audiowalk, ve kterém se diváci vydají na pouť z divadla ven do egyptského podsvětí. Kleopatra umírá, s ní končí rod Ptolemaiovců, egyptská civilizace pomalu zaniká a na trůn už žádný faraon neusedne. Tím Kleopatřina osobní cesta ale nekončí, v Egyptě i posmrtný život může být bohatý. Královnu s božskou podobou čeká dlouhá cesta podsvětím, během které bude váženo její srdce i její činy. Kleopatra umírá 10 let předtím než se narodí Panna Marie. Co mohlo být jinak, kdyby Kleopatra nespáchala sebevraždu? Prosadilo by se křesťanství v takové míře, kdyby se smrtí Kleopatry nezanikl kult bohyně Isis? Odkud vycházejí kořeny naší civilizace? Jedná se o tzv. audiowalk – první část představení se odehrává v Divadle Na zábradlí a dále se pokračuje v okolí divadla. Představení není vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. V každém termínu si můžete vybrat jeden ze tří časů, přičemž každá z těchto skupin má kapacitu 20 míst.

Smrt mu sluší

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 400 Kč

Největší divadelní událost od přeletu rakve nad Národním divadlem. Původní komedie z divadelního prostředí. Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící. Nová komedie napsaná přímo pro Švandovo divadlo je nekompromisním nahlédnutím do hloubi divadelních útrob, kde se hon za úspěchem rovná boji o přežití. Ušetřen není nikdo od dobrosrdečného vrátného, přes dramaturgyni toužící po lásce jak z kánonických titulů až po ředitele, jenž musí tvrdou rukou vést podnik, kde se ale všichni chtějí kamarádit.

Letní kino Ledárny: Big Lebowski

KDY: Pátek od 21.30

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 399 Kč za automobil (max 2 osoby), 130 Kč vstup na lehátko



Slavnostní zahájení letního kina obstará kultovní americká komedie. Jeff "Dude" Lebowski je nejlenivější chlápek z Los Angeles a okolí. Miluje bowling, koktejl zvaný Bílý medvěd, marihuanu a svůj koberec. Díky shodě jmen je ale považován za boháče, který se shodou neskutečných náhod stane obětí vydírání. Místo toho, aby mu skutečný boháč Lebowski zaplatil zašpiněný koberec, musí Jeff se svými neschopnými kumpány předat výkupné za jeho rozmazlenou dceru. Vše by mohlo jít docela v klidu, kdyby se Jeffův kámoš Walter (John Goodman) nerozhodl shrábnout prachy na výkupné bez ohledu na následky. Big Lebowski je dnes již kultovní klasika bratrů Coenových s Jeffem Bridgesem v hlavní roli. Film je v původním zněním s titulky.

Národní na vodě

KDY: Sobota 20-22

KDE: Tři zastávky na Vltavě

ZA KOLIK: Zdarma

Užijte si netradiční koncert sólistů a Orchestru Národního divadla. "Přivezeme vám po Vltavě to nejlepší a nejzvučnější z operního repertoáru. Těšit se můžete na skvosty z českých i světových oper. Přijďte si vychutnat krásy operních skladeb z břehů Vltavy. Stanoviště, kde loď na své cestě zastaví, budou celkem tři: 20.00 mezi Střeleckým ostrovem a Kampou, 20.50 přístaviště u Rašínova nábřeží, 21.20 Smíchovská náplavka.

Středomoří na Náplavce

KDY: Sobota 10-20

KDE: Smíchovská náplavka, Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Hned několik oblíbených středozemních destinací na jednom místě si můžete vychutnat v sobotu na Náplavce. V pohodové atmosféře typické pro jižní Evropu vám čerstvé ryby, ústřice i mořské plody budou zvlášť chutnat. Užijete si ale i bohatou nabídku dalších středomořských specialit – třeba sýrů, uzenin, oliv, olivových olejů a sladkostí. Přijďte si připomenout, jak chutná dovolená.

Novozélandský den

KDY: Sobota 13-21

KDE: Riegrovy sady, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma

Přátelství České republiky s Novým Zélandem má dlouhou historii. Akci zahájí tradiční maorský ceremoniál. Při této příležitosti vysadí velvyslanec Nového Zélandu, novozélandský honorární konzul a zástupce magistrátu Prahy 2 novozélandský strom Kauri (agatis australis). Čeká vás bohatý program.

Kouzelná neděle v Muzeu fantastických iluzí

KDY: Neděle 10-20, program s kouzelníkem Pavlem Kožíškem 13-15

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč, dospělí 299 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Běh na Petřín

KDY: Neděle start dětí 11, dospělí 12.30

KDE: Start ulice Šermířská, Praha 5

ZA KOLIK: Startovné 50-500 Kč dle jednotlivých kategorií, informace na webu akce

Vyběhněte do prázdnin. V neděli na vás čeká osmý závod běžeckého seriálu Trail Praha. Kulisy zamilovaného parku pořadatelé ze SportGroup.cz původně spojili s měsícem lásky, májovým termínem. Jednou tu na stupních vítězů pak dokonce došlo k žádosti o ruku… Ale letos stejně jako loni, tentokrát opět vynuceně vinou vládních zákazů sportování, se museli přesunout do léta. Běží se dětské trasy, dospělí 5 nebo 10 kilometrů.

Čteme dětem pohádky Boženy Němcové

KDY: Neděle od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK:



Po celý rok 2021 budou známé osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

101. České derby

KDY: Neděle od 12

KDE: Chuchle arena, Radotínská 69, Praha 5

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Tato sportovní a společenská událost se v Praze-Velké Chuchli koná každoročně v poslední červnové dekádě. Je absolutním vrcholem dostihového kalendáře, má status zkoušky, významově převyšující nejen ostatní zápolení první kategorie, ale i ostatní čtyři klasické dostihy. Triumf v něm nesmazatelně zapíše jméno vítězného koně do historie a vystaví mu tu nejlepší možnou vizitku k pozdějšímu zařazení do chovu. První dostih se běží od 12.30, České derby pak od 14.35.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Tento týden byly v pražském znovuotevřeném Světě medúz, největším evropském medúzáriu, slavnostně představeny nové atrakce pro návštěvníky. Provozovatelé ve spolupráci s OC Arkády Pankrác, na jejichž střeše se Svět medúz nachází, využili povinného uzavření k dalšímu rozšíření a vylepšení areálu. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve Světě medúz rodinám s dětmi. Na ně cílí novinky především. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Festival Le Cirque v botanické zahradě

KDY: Sobota 10.30-17 a neděle 10.30-18

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: 259 Kč

Bohatý festivalový program nabídne cirkusová, kouzelnická i hudební vystoupení pro malé i velké. Přijďte si zadovádět s Cirkem La Putyka a Cirkusem Berto, zaposlouchat se do folkové hudby talentovaného slovenského písničkáře Adama Krisse, nechat se okouzlit triky Pavla Kožíška nebo se pobavit u kabaretních a žonglérských představení. Těšit se můžete i na interaktivní dílničky pro děti, na prasátko Pigy a mnoho dalšího. Chybět nebudou ani stánky s dobrým občerstvením.

Tip na výlet: Z Pražského hradu do zámeckého parku v Lánech

KDY: Středa a čtvrtek 14-18, víkendy a svátky 10-18

KDE: Zámecký park Lány, Zámecká 2, Lány, okres Kladno

ZA KOLIK: Zdarma



Návštěvníci Pražského hradu s okruhovou vstupenkou mohou navštívit bezplatně zámecký park v Lánech, kde můžete navštívit panelovou výstavu, která se vztahuje ke stému výročí zakoupení zámku státem (15. července 1921). Část expozice je věnována i slovinskému architektu Josipu Plečnikovi, který se významně podílel nejen na úpravách Pražského hradu, ale také zámeckého parku v Lánech.

Motýli v Botanické zahradě: Jedovatá krása

KDY: Denně 9-19 až do 18. července

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana), Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč

Letošní výstava se zaměří na tajuplné stránky života motýlů. Dozvíte se, jací motýli jsou jedovatí, jak se jed dostává z rostliny přes housenku až do motýla. Jak motýli hledají potravu pro sebe i pro housenky a co všechno dospělci jedí. Proč se lesknou křídla některých motýlů. Jak se poznají ti správní partneři. Život motýlů je zkrátka plný překvapení!

Autokino Strahov jede na plné obrátky

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Strahovské autokino už jede na plný provoz a můžete přijet autem i přijít pěšky. Co vás čeká o víkendu?

Pátek 21.30 Nikdo

Sobota 21.30 Bullittův případ (projekce bude zároveň srazem vozů z 90. let)

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma

Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Výstava probíhá na dvou místech. Volně přístupná bude před budovou planetária. Na Štefánikově hvězdárně je umístěna ve vnitřních prostorách a její otevření bude záviset na epidemiologické situaci.

Království železnic je opět otevřeno

KDY: Čtvrtek a pátek 12-19. Víkendy, svátky a prázdniny 9-19

KDE: Stroupežnického 23, Praha 5

ZA KOLIK: 50-260 Kč



Království železnic se znovu otevírá, byť v omezené provozní době. Návštěvníci se mohou opět těšit především na velké modelové kolejiště, upravenou tramvaj a „motorák“ ř.810 s projekcí, herny, závodní dráhu pro RC modely, virtuální realitu se soutěží v třídění odpadů i prohlídkou kolejiště a doplňkové výstavy.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejníweb

ZA KOLIK: Zdarma

Národní muzeum se otevřelo, ale pořád jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Všichni znáte příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a anio tom nevíte… „Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin. V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidéz trojské botanické zahrady. Aktuálně běží program „Pojďte do háje, právě kvete aneb Jedovaté hajničky a cibuloviny“. Co vás čeká? S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývají i značně jedovaté? Přijďte se podívat.

Venkovní výstava Rohanský ostrov

KDY: Až do 31. srpna, nonstop

KDE: Okolí Rohanského a Libeňského ostrova, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma

Výstava Rohanský ostrov na svých deseti zastaveních upozorňuje na pestrost 56 hektarů pražského meandru a jeho okolí, které se rozkládá od Štvanice po Libeňský ostrov. Toto území v budoucnu čeká postupná proměna. Výstava návštěvníky provází známými místy i zapadlými zákoutími a zprostředkovává přírodní, kulturní i uměleckou barvitost oblasti.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u stejnojmenného metra)

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 měsíců. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.

Národní muzeum: Unikátní prapor z Bílé Hory

KDY: Denně 9-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 200-300 Kč

U příležitosti výročí popravy 27 českých pánů prezentuje Národní muzeum vůbec poprvé prapor, který byl přímou součástí bitvy na Bílé hoře. Tento originál mohou návštěvníci díky spolupráci s italskými partnery vidět v Muzejním komplexu Národního muzea ve výstavě 1620. Cesta na Horu až do konce září letošního roku. Příběh praporu je unikátní i díky tomu, že se stal významným předmětem v kostele P. Marie Vítězné v Římě.

Festival: United Islands Of Prague

KDY: Pátek 16 až sobota 24

KDE: Více míst v Praze, program a info na webu akce

ZA KOLIK: Info na webu



Oblíbený pražský festival se vrací. Letos se můžete těšit na 35 koncertů na 5 pódiích od talentovaných interpretů napříč hudebními žánry. "Kromě hudby se můžete těšit na přednášky inspirativních speakerů. Připravujeme pro Vás interaktivní workshopy, kde si vše vyzkoušíte na vlastní kůži. Mezi koncerty se rozhodně nebude nudit, jelikož pro Vás máme nachystáno spousty aktivit ve spolupráci s našimi ambasadory i partnery. Během festivalu si budete moci vyzkoušet různé disciplíny pod záštitou Českého Olympijského výboru a sportovních svazů. Během festivalu si budete moci vyzkoušet různé disciplíny pod záštitou Českého Olympijského výboru a sportovních svazů," lákají pořadatelé.

Od Pakulu ke Kongresáku

KDY: Denně 10-18 do 12. září

KDE: Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma

Zasedala tu KSČ, NATO i EU. Vystoupil zde Gorbačov, Obama, ale také Elton John a Bob Dylan. Generace dospívajících se tu učily valčík a během legendárních Rockfestů pogovaly v davu. Milion diváků tady tleskalo hraběti Drákulovi a astronomové tu vyloučili Pluto z planet sluneční soustavy. Touto budovou zkrátka prošly naše dějiny. Kongresové centrum Praha, dříve známé jako Palác kultury, letos slaví 40. výročí. Jeho příběh, který odráží moderní dějiny naší země, tato výstava shrnuje.

Národní muzeum: Sluneční králové

KDY: Denně 9-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 50-300 Kč



Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.

Tip na výlet: Valtické vinné trhy

KDY: Pátek a sobota

KDE: Zámek Valtice, Zámek 1, Valtice, okres Břeclav

ZA KOLIK: Vstup je podmíněn zakoupením skleničky s logem za 150 Kč

Valtické vinné trhy nejsou jen nejstarší soutěží a výstavou vín v České republice, ale zároveň již desítky let patří mezi nejprestižnější vinařské soutěže ve střední Evropě. Proto o ní pořadatelé s nadsázkou uvádějí, že jde o vinařský Wimbledon mezi výstavami. Doprovodný program bude jako vždy zahrnovat i spoustu muziky (nejen cimbálové), ale také sobotní přednášku pana Radima Uzla na téma „Víno a sex“, která proběhne v Zámeckém divadle.