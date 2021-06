Chris Vern: Koncert

KDY: Pátek 17-21

KDE: Přístav 18600, Za Karlínským přístavem, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Chris Vern je jméno talentovaného multižánrového DJ, trumpetisty a producenta z Prahy. Jako jeden z mála djs z české scény kombinuje svojí show s živým elementem v podobně hry na trubku, která dává jeho setům unikátní styl. Jako trumpetista absolvoval turné po Holandsku a Irsku a účastnil se umělecké rezidence v Pittsburghu (USA). Ve svých setech citlivě kombinuje žánry jako electro, funk a bass music s charakteristickým zvukem naživo hrané trumpety. Set od klidnějších poloh žánru electro postupně graduje až po bass music a glitch-hop. Nakažlivá energie vystoupení představuje nezapomenutelný zážitek.

Stoner Toad, Vosolit! a Miea ve Vopici

KDY: Pátek od 19

KDE: Music club Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 150 Kč



Život v proslulém klubu na pomezí Žižkova a Libně se rozjíždí na plné obrátky. V pátek večer se můžete těšit na trojici kapel Stoner Toad (stoner rock), Vosolit! (crossover big beat) a Miea (prog doom).

Mint market č. 31

KDY: Sobota 9-17

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma

Těšte se na pestrou nabídku s láskou šitých kabelek, ručně vyráběných šperků, bio kosmetiku, originální papírenské zboží a mnoho dalšího přímo z dílen českých tvůrců. "Na čerstvém vzduchu a u hlavní brány Pražské tržnice najdete rovných sto prodejců! Podpořte malé české značky a kreativce, potřebují to teď víc než kdy dřív. Mint Market je trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami! Tak přijďte ochutnat. Vstup je jako vždy zdarma a čtyřnohé miláčky rádi přivítáme. Celý areál je bezbariérový," vzkazují pořadatelé akce.

Letní street food

KDY: Sobota 10-20

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte už v sobotu 12.června na Smíchovské náplavce. Přijďte si užít letní den do společnosti dobrého jídla na pražský hot spot. Vybírat budete ze široké nabídky streetfoodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Srí Lanky a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle, lehké makronky, ledové nanuky nebo pestrá paleta sladkého pečiva a dezertů.

Bleeding Ears Meeting potřetí v Modré Vopici

KDY: Sobota od 18

KDE: Music club Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč

V sobotu se bude areál Modré Vopice otřásat v základech. Pořádající death-grindová kapela Poppy Seed Grinder si na svůj venkovní večírek pozvala za parťáky grindové Aggressive Tyrants a deathové Necnon Mortuss.

Kolem světa: Pěšky z Paříže do Santiaga de Compostela

KDY: Neděle 20-23

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Matouš Dvořák a Nico Moro jsou studenti z Třebíče, kteří se před dvěma lety vydali na svou životní pouť. Na Svatojakubskou cestu do Santiaga de Compostela každým rokem proudí tisíce poutníků z celého světa, avšak trasa Třebíčanů byla zcela netradiční. Začínala totiž v Paříži a byla dlouhá bezmála 1600 kilometrů.

Moje kino live: Sviňa

KDY: Neděle od 21

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč

Slovenský film. Zemičku kdesi pod horami ovládají vysoce postavení zločinci, lidé propojení s politikou, mafií, ale i s policií, soudy a velkými kšefty. Závislá teenagerka zmizí z resocializačního centra, nikomu ale nechybí. O nuceném sexu a drogách chce vypovídat na policii, ale pošlou ji pryč. Vyhledá novináře, který se pustí do rozplétání neuvěřitelné chobotnice zločinu, mafie, vydírání. Nadějný politik se stane předsedou a ovládne celou zemi, protože kdo má moc, má pod palcem i policii i státní obchody. Z malého veksláka se stává velký vyděrač, který s lidmi zachází jako s šachovými figurkami. Jenže může pravda přežít mezi lidmi, kterým jde o prachy a moc? Nebo se Bůh peněz neštítí ani vraždit?

Letní kino Klubovna: Trainspotting

KDY: Neděle 21-23

KDE: Klubovna, Generála Píky, Praha 6

ZA KOLIK: 50 Kč



Druhý celovečerní film režiséra Dannyho Boylea Trainspotting asi není třeba příliš představovat. Za těch dvacet roků, které uplynuly od jeho natočení, se stal svého druhu fenoménem – kultovním snímkem, který neztratil nic ze své působivosti, o čemž svědčí i obnovená premiéra v české kinodistribuci v roce 2012. Velkou zásluhu na jeho úspěchu má pochopitelně stejnojmenná literární předloha Irvinea Welshe, která se ihned po svém vydání stala bestsellerem. Film však rozhodně není pouhým pietním přepisem románu. Ústřední postavou díla, líčícího bez obalu všední životy edinburghských feťáků, je Mark Renton, v jehož vyprávění se odkrývá bizarní svět revolty proti konzumní společnosti.

Praha neznámá: Dvě nedělní vycházky

KDY: Neděle

KDE: Dle programu na Praha neznámá

ZA KOLIK: 180-250 Kč

Spolek Praha neznámá pro vás na neděli připravil dvě zajímavé vycházky. Od 14 hodin začíná vycházka Hanspaulka Lídy Baarové a o hodinu později pak vycházka Bájný Vyšehrad.

Čteme dětem pohádky Boženy Němcové

KDY: Neděle od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK:



Po celý rok 2021 budou známé osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Čtení na pokračování: Dobře tak, že je smrt na světě

KDY: Neděle od 18

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Zdarma

Každou neděli vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Tentokrát je na řadě Dobře tak, že je smrt na světě. Číst bude Marie Turková.

Závodiště v Chuchli hostí Český skokový pohár

KDY: Po celý víkend, info a rozpis na webu akce

KDE: Chuchle arena, Radotínská 69, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Známé závodiště ve Velké Chuchli se tentokrát nebude věnovat tradičním dostihům, ale na řadu přichází parkurové skákání. A to nejlepší! Český skokový pohár – Velká cena Prahy je totiž dílem seriálu extraligových klání.Pohár byl založen a jeho první ročník se odehrál v roce 2002, tehdy na devíti místech celé České republiky. Po celou dobu až do dnešního dne si udržuje status nejrozsáhlejšího seriálového podniku v parkurovém skákání, s největší účastí ve startovních polích a s narůstajícím zájmem jezdecké i laické veřejnosti. Pro děti je připraveno hřiště, skákací hrady a v případě příznivého počasí i víkendové jízdy na ponících.

Motýli v Botanické zahradě: Jedovatá krása

KDY: Denně 9-19 až do 18. července

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana), Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč

Letošní výstava se zaměří na tajuplné stránky života motýlů. Dozvíte se, jací motýli jsou jedovatí, jak se jed dostává z rostliny přes housenku až do motýla. Jak motýli hledají potravu pro sebe i pro housenky a co všechno dospělci jedí. Proč se lesknou křídla některých motýlů. Jak se poznají ti správní partneři. Život motýlů je zkrátka plný překvapení!

Autokino Strahov jede na plné obrátky

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč venkovní sezení



Strahovské autokino už jede na plný provoz a můžete přijet autem i přijít pěšky. Co vás čeká o víkendu?Pátek 21.20 Rytíři spravedlnostiSobota 21.20 Bon Jovi – From Encore NightsNeděle 21.15 Anglický pacient

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma

Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Výstava probíhá na dvou místech. Volně přístupná bude před budovou planetária. Na Štefánikově hvězdárně je umístěna ve vnitřních prostorách a její otevření bude záviset na epidemiologické situaci.

Království železnic je opět otevřeno

KDY: Čtvrtek a pátek 12-19. Víkendy, svátky a prázdniny 9-19

KDE: Stroupežnického 23, Praha 5

ZA KOLIK: 50-260 Kč



Království železnic se znovu otevírá, byť v omezené provozní době. Návštěvníci se mohou opět těšit především na velké modelové kolejiště, upravenou tramvaj a „motorák“ ř.810 s projekcí, herny, závodní dráhu pro RC modely, virtuální realitu se soutěží v třídění odpadů i prohlídkou kolejiště a doplňkové výstavy.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejníweb

ZA KOLIK: Zdarma

Národní muzeum se otevřelo, ale pořád jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Všichni znáte příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a anio tom nevíte… „Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin. V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidéz trojské botanické zahrady. Aktuálně běží program „Pojďte do háje, právě kvete aneb Jedovaté hajničky a cibuloviny“. Co vás čeká? S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývají i značně jedovaté? Přijďte se podívat.

Venkovní výstava Rohanský ostrov

KDY: Až do 31. srpna, nonstop

KDE: Okolí Rohanského a Libeňského ostrova, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma

Výstava Rohanský ostrov na svých deseti zastaveních upozorňuje na pestrost 56 hektarů pražského meandru a jeho okolí, které se rozkládá od Štvanice po Libeňský ostrov. Toto území v budoucnu čeká postupná proměna. Výstava návštěvníky provází známými místy i zapadlými zákoutími a zprostředkovává přírodní, kulturní i uměleckou barvitost oblasti.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u stejnojmenného metra)

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 měsíců. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.