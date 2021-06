Autokino Strahov: Smolný pich

KDY: Pátek od 21.20

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Kariéra učitelky Emi se ocitne v ohrožení, když se na internetu objeví video, v němž se oddává sexu se svým manželem. Nenápadná třicátnice je proto postavená před rodiče svých žáků, kteří mají rozhodnout o jejím setrvání v učitelském sboru na prestižní střední škole. Nekonvenční, satirický film režiséra Radua Judeho upoutal porotu MFF Berlinale, kde získal Zlatého medvěda. Přináší humorný a dráždivý pohled na současnou pokrytectvím nasáklou společnost libující si v předsudcích a ponížení.

Autokino Ledárny: Pomáda

KDY: Pátek od 21

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 399 Kč za automobil (maximálně dvě osoby)



Přestože už jeho jevištní předloha zaznamenala v Americe nebývalý úspěch, teprve filmová adaptace učinila z retro muzikálu Pomáda celosvětový hit, stvrdila hvězdné postavení Johna Travolty a zajistila představení neutuchající slávu díky bezpočtu nových zpracování, která vznikají dodnes. Když jejich letní románek skončí, Danny (Travolta) a Sandy (Olivia Newton-Johnová) se nečekaně znovu setkají na střední škole poté, co se Sandy přestěhuje do Dannyho města. Jejich vztah však uvízne na bodu mrazu, neboť vyjde najevo, že Sandy není pro vůdce gangu Dannyho dost dobrá. Film je v původním zněním s titulky.

RegioNáplavka: Celodenní trh

KDY: Sobota 9-18

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma

Na Smíchovskou náplavku se valí záplava certifikovaných regionálních produktů. Ochutnejte nejrůznější dobroty, prohlédněte si a kupte jedinečné řemeslné výrobky. Užijte si pestrý a zajímavý program, dílničky a soutěže.Cyklus cestovatelských přednášek. Machu Picchu, jezero Titicaca, Cusco nebo duhová hora Vinicunca. To se zřejmě většině lidí vybaví, když se řekne Peru. A to je obrovská škoda. Cestovatel Jan Rendl, který prošel tuto andskou zemi pěšky při svém přechodu Jižní Ameriky vás mimo těch nejslavnějších míst, vezme i na ta méně známá. Začnete v pouštích na severu a budeme postupovat směrem na jih. Poznáte přitom několik starověkých civilizací.

Moje kino live: Café Society

KDY: Sobota od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 99 Kč



Americký film Woodyho Allena. Bobby opouští zázemí věčně rozhádané židovské rodinky a míří do Hollywoodu poznat svět. Okouzlen oslnivým leskem filmových hvězd a především sličností sekretářky Vonnie, zakouší okamžiky závratného štěstí i trpkého zklamání. Se zlomeným srdcem, ale i nově nabytou protřelostí se vrací do rodného New Yorku, kde stane v čele podniku proslulého jak svou vybraností, tak hříšností. A když už se zdá, že se život daří, osud znovu zamíchá kartami. Zlatou éru Hollywoodu a rozkvětu newyorské mafie zhmotňuje objektiv famózního Vittoria Storara v plastický labyrint přepychových apartmá a výhružně ztemnělých zákoutí. Proměna Jesse Eisenberga z neurotického poskoka v žoviálního světáka umožňuje Allenovi předestřít v tradičním rámci milostných pletich rozháraných hrdinů, kteří doplácejí na škodolibé hříčky osudu, něžně nostalgický i hluboce lidský příběh nenaplnitelné lásky se vším, co k režisérovi patří: skvělou hudbou, vybroušenými bonmoty a pohromami, před nimiž není úniku.

Autokino Ledárny: Top Gun

KDY: Sobota od 21

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 399 Kč za automobil (maximálně 2 osoby)

Pete Mitchell (Tom Cruise), odvážný mladý letec přezdívaný "Maverick", se začíná stávat nejlepším z nejlepších. Je vyslán na pětitýdenní kurz do kalifornského Miramaru na školu pro elitní vojenské piloty, které se říká Top Gun. Zde se vznětlivý pilot utká s těmi největšími esy v oboru a setká se nejen s vnadnou astrofyzičkou a leteckou instruktorkou Charlie (Kelly McGillisová), ale také s geniálním a velmi soutěživým spolustudentem "Icemanem" (Val Kilmer), s nímž od samého začátku svádí bezohledný boj o prvenství. Zatímco je však Maverick pronásledován záhadnou smrtí svého otce, bude schopen zkrotit svou divokou povahu a získat tak nejen prestižní trofej Top Gunu, ale i srdce milované dívky? Film je v původním zněním s titulky.

Kdyby prase mělo křídla: Koncertní verze

KDY: Sobota od 18

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: 100-300 Kč přes GoOut



Záznam koncertní verze inscenace Kdyby prase mělo křídla, který vznikl u příležitosti 70. narozenin Petra Skoumala v roce 2008. Diváci a posluchači se mohou těšit na deset dětských hitů z per Petra Skoumala, Emanuela Frynty, Pavla Šruta a Jana Vodňanského jako Kolik je na světě, Když tygr jede do Paříže, Když jde malý bobr spát, Kdyby prase mělo křídla a další v podání autorů a herců Divadla v Dlouhé.

Punkový nářez v Modré Vopici

KDY: Sobota 17-22

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč

Na podporu oblíbeného hudebního klubu v sobotu večer zahraje čtyřka punkových kapel - T.N.A., 008, Korupce a Gravetherapy.

Blešák v Meet Factory

KDY: Neděle 12-17

KDE: Meet Factory, Ke Sklárně 15, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma, včetně vstupu do galerie



Po zimní pauze se do továrny vrací blešák. Secondhandové oblečení, doplňky, veteš, vinyly. Posezení na zahrádce a koukání na projíždějící vlaky, letní drinky, káva. A také poslední den, kdy je možné navštívit výstavy Eva Koťátková: Rozhovory s monstrem (Galerie MeetFactory) a Afrah Shafiq: Sultanina realita (Galerie Kostka).

Čteme dětem pohádky Boženy Němcové

KDY: Neděle od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma

Po celý rok 2021 budou známé osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Kolem světa: Guatemala a Belize

KDY: Neděle 20-23

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Střední Amerika je nesmírně pestrým regionem, který má své jedinečné kouzlo. Právě zde se nacházejí dnes již dvě zcela odlišné země, které však sdílí určitou míru nebezpečí, stejně jako indiánské památky z dob, kdy této oblasti vládli Mayové. Guatemala si i v 21. století zachovává ráz tradiční země, ve které se setkáte s běžným nošení indiánské módy, praktikování rituálů s příměsí křesťanství či gastronomií, která se po staletí nezměnila. Belize je rádoby moderním státem, kterému nechybí překrásné pláže, skvělé potápěčské lokality, ale i hrubost nočního života či okrajových částí měst (To lze vnímat i ve větších městech Guatemaly, potažmo velké části amerického kontinentu). Anglicky mluvící země se vymyká toliko typické španělštině, jenž pohltila většinu Ameriky na jih od Spojených států. Přednáška Vladimíra Váchala Vám představí obě země z mnoha úhlů pohledu a na skok Vás zavede i do sousedního Hondurasu, kam se lze vydat za dalšími z řady indiánských měst své doby.

Čtení na pokračování: Rozum a štěstí

KDY: Neděle od 18

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Zdarma

Každou neděli vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Tentokrát je na řadě Rozum a štěstí. Číst bude Miroslav Zavičár.

Nová stopovací hra Oživlá mumie

KDY: Po celý víkend

KDE: Chuchelský háj, Praha 5. Info: www.stopovacihry.cz

ZA KOLIK: 170 Kč



Jste výprava se speciálním úkolem. Jistý zahraniční režisér Rick Sloane se rozhodl natočit svůj nejnovější hororový film v Barrandovských studiích. K tomuto účelu získal a dovezl i pravou mumii. Chtěl svému snímku dodat na větší autentičnosti. Během natáčení však po vyřknutí kouzelné formule, která byla na sarkofágu, mumie obživla a zmizela z barrandovských ateliérů neznámo kam. Neví se, jestli není nebezpečná… Trasu zvládnete zhruba za tři hodiny a po cestě si prohlédnete rozsáhlé filmové kulisy středověkého města, navštívíte zookoutek, dětské hřiště a krásnou vyhlídku Vápenice.

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma

Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Výstava probíhá na dvou místech. Volně přístupná bude před budovou planetária. Na Štefánikově hvězdárně je umístěna ve vnitřních prostorách a její otevření bude záviset na epidemiologické situaci.

Království železnic je opět otevřeno

KDY: Čtvrtek a pátek 12-19. Víkendy, svátky a prázdniny 9-19

KDE: Stroupežnického 23, Praha 5

ZA KOLIK: 50-260 Kč



Království železnic se znovu otevírá, byť v omezené provozní době. Návštěvníci se mohou opět těšit především na velké modelové kolejiště, upravenou tramvaj a „motorák“ ř.810 s projekcí, herny, závodní dráhu pro RC modely, virtuální realitu se soutěží v třídění odpadů i prohlídkou kolejiště a doplňkové výstavy.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejníweb

ZA KOLIK: Zdarma

Národní muzeum se otevřelo, ale pořád jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Všichni znáte příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a anio tom nevíte… „Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin. V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidéz trojské botanické zahrady. Aktuálně běží program „Pojďte do háje, právě kvete aneb Jedovaté hajničky a cibuloviny“. Co vás čeká? S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývají i značně jedovaté? Přijďte se podívat.

Venkovní výstava Rohanský ostrov

KDY: Až do 31. srpna, nonstop

KDE: Okolí Rohanského a Libeňského ostrova, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma

Výstava Rohanský ostrov na svých deseti zastaveních upozorňuje na pestrost 56 hektarů pražského meandru a jeho okolí, které se rozkládá od Štvanice po Libeňský ostrov. Toto území v budoucnu čeká postupná proměna. Výstava návštěvníky provází známými místy i zapadlými zákoutími a zprostředkovává přírodní, kulturní i uměleckou barvitost oblasti.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u stejnojmenného metra)

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 měsíců. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.